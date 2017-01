Portocalul este un arbore nu foarte înalt, care atinge 9-10 metri înălţime, cu frunze mereu verzi, ce creşte în zonele cu ierni blânde şi temperaturi pozitive. După unii cercetă­tori, el ar proveni, alături de lămâi, din enigmatica Indie, unde ar fi fost domesticit cu peste 5000 de ani în urmă. Al­ţii consideră că ţara de ori­gine a portocalului ar fi China, unde a fost mai întâi folosit ca plantă medicinală şi aromatică şi abia mai târziu ca aliment. În Europa occidentală cultura por­tocalului este de dată relativ re­centă, fiind cultivat abia după anul 1600, pe scară mai largă în Spa­nia, în Italia şi în sudul Fran­ţei. În zilele noastre, portocalul este întâlnit în toate zonele tro­picale şi subtropicale, fiind cel mai răspân­dit pom fructifer de pe planetă. Producţia anuală de por­tocale este estimată în prezent la mai bine de trei zeci de milioane de tone anual, adică vreo patru kilograme pen­tru fiecare locuitor al planetei, însă estimă­rile ţin cont doar de declaraţiile oficiale ale ma­rilor producători, în rea­­litate producţia de por­tocale fiind mult mai mare.Toate popoarele mediteraneene folosesc coaja arborelui de portocal preparată sub formă de ceai, pentru tratarea tulburărilor digestive, a diabetului şi a diskineziei biliare. Totuşi, marii specialişti în pre­parate medicinale din portocale şi mandarine sunt chinezii, care folosesc soiurile cu fructe amare, mai sălbatice şi necomestibile, un fel de portocale pă­dureţe, ca să zicem aşa. Şi nu doar fructele au pro­prietăţi medicinale: din flori se extrage uleiul numit neroli, cu efecte calmante şi sedative, iar din frunze şi din mugurii tineri se extrage un alt ulei, denumit "petit grain", cu efecte de stimulare endocrină. Prin distilare, se obţin din coaja portocalelor alte două produse valoroase - uleiul volatil şi apa de por­to­cale, folosită în parfumerie şi pentru prepararea unor mâncăruri şi sucuri dietetice delicioase.Fructul proaspăt este cunoscut în medicina chi­neză sub numele de "zhi shi" şi se spune despre el că reglează qi-ul (adică energia vitală a organis­mului), elimină flatulenţa, tulburările intestinale, stimulează eliminarea toxinelor.Portocala este alcătuită în proporţie de peste 90% din apă, la care se adaugă za­harurile uşor asimilabile şi o serie de acizi orga­nici (care-i dau gustul acrişor), precum şi o listă im­presionantă de vitamine şi de oligoelemente. Dintre vitamine, le menţionăm pe cele din complexul B, vitamina A şi vitamina C, care nu se găsesc în porporţii foarte mari în portocale, în comparaţie cu anumite legume sau cereale, dar în schimb au o proprietate extrem de importantă: sunt foarte uşor asimilabile de orga­nismul uman. Şi, ca o curiozitate, merită să mai menţionăm un lucru: în fructele necoapte ale portocalului se găseşte şi o substanţă cu efecte... anti­concepţionale.Stratul de coajă albă al porto­ca­le­lor este amar şi conţine aşa-numi­tele flavonoide, substanţe cu efecte tera­peu­­tice remarcabile asupra organis­mului, care, între altele, stimulează ac­tivitatea vezicii biliare şi a pan­crea­sului, combat febra, amplifică imunitatea, distrug unele bac­terii. În fine, stratul de coajă por­tocalie al fructului conţine un ulei volatil care este res­pon­sabil de mireasma atât de plăcută a portocalelor şi care are şi el proprietăţi medicinale deosebite, pe care le vom de­ta­­lia. Fără exa­ge­rare, avem de-a face cu o în­treagă far­macie în­tr-un fruct, farmacie pe care tre­buie să învăţăm să o folosim.Se consumă după decojire, însă nu trebuie în­depărtată prea mult din pieliţa albă care înveleşte fructul. Deşi nu este foarte agreabilă la vedere şi la gust, este foarte sănătoasă pentru organism. Porto­calele se pot consuma oricând. Studii recente arată ce ele sunt la fel de digeste şi înainte, şi după masă, şi nu au vreun efect negativ nici consumate între mesele principale de peste zi. Doza zilnică de por­tocale pentru a obţine efecte terapeutice este de minimum un kilogram, iar o cură de portocale este bine să dureze 3 săptămâni, cu 7-10 zile de pauză, după care se poate relua.Se obţine prin simpla stoarcere, făcută fie cu clasicul dispozitiv manual, fie cu cel electric. Pentru a avea efecte terapeutice maxime, sucul de portocale trebuie consumat proaspăt, stors cu cel mult două ore înainte de a fi băut, dacă se păstrează la temperatura camerei, şi cu 18 ore înainte de a fi băut, dacă se păstrează la frigider. Eficienţa maximă se obţine dacă este administrat pe stomacul gol, cu 15 minute înainte de masă.Pentru obţinerea sa, pot fi folosite doar fructele din agricultura biologică, care nu au tratată coaja cu substanţe conservante, dăunătoare pentru sănătate. Patru portocale, cu tot cu coajă, se spală foarte bine şi apoi se taie mărunt, punându-se la macerat în jumătate de litru de apă, de seara până dimi­neaţa, când se filtrează. Maceratul obţinut se pune deoparte, iar portocalele se pun la fiert în alţi 500 ml de apă, lăsându-se să mijotească la foc mic, vreme de 3-5 minute, după care se lasă la răcit, la temperatura camerei, şi se strecoară. Din prepa­ratul amărui-acrişor care rezultă din combinarea celor două extracte se beau 2-3 pahare pe parcursul unei zile, în cure de 2-6 săptămâni.Se obţine doar pe cale industrială, prin distilare sau prin presare. Se găseşte în farmaciile şi maga­zinele naturiste. Înainte de a-l administra intern, întrebaţi farmacistul dacă este pentru uz medicinal, întrucât există multe produse sintetice sau semi­sintetice cu miros identic cu cel al portocalei, care sunt folosite pentru aromatizări şi sunt extrem de toxice. Se iau câte 4-6 picături de ulei de portocale de trei ori pe zi, cu miere, în cure de 3-6 săptămâni, cu 2 săptămâni de pauză.- un pahar de suc de portocale pe zi previne formarea sau refacerea pietrelor la rinichi (oxalaţii şi uraţii), care sunt dizolvaţi de acidul citric şi de alte sub­stanţe conţinute în portocală (este mai eficientă, în acest sens, decât suratele ei, lămâile, mandarinele sau grepfruitul).Persoanele care au eliminat pe cale naturală sau chirurgicală calculi renali este bine să consume zilnic jumătate de litru - un litru de portocale, în cure de 7 zile, cu alte 7 zile de pauză.- un remediu simplu este con­su­marea a 2-3 portocale înainte de fiecare masă, pentru accelerarea tranzitului intestinal şi pentru stimularea activităţii enzimatice la nivelul intesti­nului. Suplimentar, se poate bea între mese câte un pahar de decoct de portocale, care îmbunătăţeşte şi peristaltismul tubului digestiv, fiind indicat în constipaţia atonă.- portocalele sunt mult mai eficiente în efectul lor de creştere a concentraţiei de vitamine din sân­ge decât legumele. Aceasta este concluzia la care a ajuns un studiu realizat de un grup de medici olan­dezi pe un grup de copii anemici, cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani. Chiar dacă vitamina A, vitamina C şi vitaminele din complexul B sunt într-o concentraţie nu foarte mare în portocale, criteriul principal în utilizarea terapeutică a acestor fruc­te este faptul că aceste sub­stanţe nutritive sunt absorbite cu o mult mai mare eficienţă din porto­cale decât din legume. Mai ales pe timpul iernii, consumarea a 3-4 portocale pe zi este extrem de să­nătoasă pentru organism, com­pensând deficitul de vitamine şi combătând eficient şi alte probleme conexe, cum ar fi anemia, astenia, lipsa de tonus fizic şi psihic etc.- un "truc" foarte la îndemână şi care nu o dată şi-a dovedit eficienţa este consuma­rea, după masă, în locul desertului, a 1-2 portocale acrişoare, care vor fi un excelent catali­zator al di­ges­tiei. Mecanismul prin care se stimu­lează diges­tia, prin ingerarea imediat după masă a acestor fruc­te, nu este deocamdată clarificat, multe teorii (mai ales ale unor curente naturiste) spunând că fructele după masă mai degrabă încurcă digestia. Ei bine, portocalele nu respectă deloc re­gulile acestea, şi chiar au efect puternic de stimulare a secreţiilor gastro-intestinale, salvându-i pe cei cu probleme de digestie.- un studiu făcut în California arată că simplul consum al unui pahar de suc de portocale pe zi reduce riscul infarctului, cu circa 25%, în vreme ce sucul altor fructe şi legume îl reduc doar în proporţii variind în­tre 2 şi 19%. S-a demonstrat că sucul de portoca­le are efecte de creştere a aşa-numitului colesterol "bun" - HDL, simultan cu scăderea celui "rău" - LDL. Pectinele din citrice sunt fibre alimentare foarte valoroase pentru activitatea cardiacă, pe lân­gă că reglează colesterolul şi normalizează nivelul glucozei din sânge, ajută la îmbunătăţirea irigării cu sânge a muşchiului cardiac. Citricele sunt boga­te şi în acid folic natural (deficitar de exemplu în dieta nord-americanilor şi a vest-euro­penilor), ceea ce reduce riscul apariţiei aritmiei cardiace, a atero­sclerozei şi a ischemiei cardiace.- este cunoscut faptul că cei care folosesc dieta mediteraneană au o incidenţă mult mai scăzută a cancerului de sân, de plămâni, de pancreas, de colon, de rect. Or, citri­cele reprezintă un ingredient important al dietei me­diteraneene. Pornind de la aceste observaţii, cer­cetătorii au descoperit numeroase substanţe anti­can­cerigene în portocale şi în citrice care au confir­mat observaţiile ce ţin de dieta mediteraneană. S-a constatat că există o proporţie inversă între con­sumul de vitamina C, existentă în cantităţi însemnate în lămâi şi în portocale, şi apariţia cancerului de stomac, de esofag şi al cavităţii bucale. Tot vitamina C are efecte de protecţie contra efectelor nocive ale unor chimicale cancerigene, cum sunt nitrozaminele. Agenţii anticanceroşi din portocale se pare că acţio­nează cel mai eficient atunci când se consu­mă fructul proaspăt, şi nu extractele, mai mult sau mai puţin "naturale" din citrice. Con­cluzia este simplă: consumaţi măcar 1-2 portocale pe zi, pentru a ţine la distanţă boala secolului.- se consumă zilnic câte trei sferturi de litru de suc proaspăt de portocale, amestecat cu maceratul obţinut prin punerea cojilor de la patru portocale într-o cană (250 ml) apă călduţă vreme de 4-6 ore. Acest preparat are puternice efecte antiinflamatoare venoase şi previne formarea trom­bilor, ajutând la dizolvarea celor existenţi. O cură durează zece zile şi va fi urmată de minim 7 zile de pauză, după care se poate relua.- se consumă un litru de decoct de portocale pe parcursul zilei. Acest prepa­rat amar-acrişor stimulează vărsa­rea bilei în duoden, fiind eficientă în combaterea migrenelor biliare. De asemenea, îmbunătăţeşte iriga­rea cu sânge a creierului şi acţio­nează direct la nivelul sistemului nervos central, reducând senzaţia de durere.Pentru preparatele în care se re­comandă folosirea cojii de porto­cale este bine să vă asiguraţi că acestea nu au fost tratate chimic în scopul conservării sau pentru colo­rarea lor. De regulă, substanţele chimice de pe coaja portocalelor sunt lipicioase şi lasă pe un şerveţel urme roşietic-portocalii, iar în cazul substanţelor de conservare e posibil ca acestea să fie gălbui-cenuşii sau chiar incolore. Directivele UE cer ca pe ambalajul fructe­lor să se scrie explicit dacă au fost sau nu tratate chimic şi dacă da, cu ce substanţe, însă deocamdată aceste directive nu sunt puse în practică de către majoritatea comercianţilor din România. Dacă aveţi dubii asupra "curăţeniei" acestei coji, atunci este mai bine să nu o folosiţi.În cazul reumaticilor, portocalele nu se vor consuma în cantităţi mari, deoarece natura acidă a sucului acestora poate să accentueze simptomele artritei.Are o foarte intensă acţiune asupra glandelor endocrine, asupra sistemului nervos şi al celui imu­nitar. Studii recente arată că limonenul, principalul constituient al acestui ulei volatil, blochează chiar dezvoltarea tumorilor canceroase, fiind o speranţă în tratamentul bolii canceroase, în stadii avansate. Iată câteva utilizări terapeutice verificate ale acestui ulei volatil:- se ingerează 3-6 picături de ulei de portocal, amestecate într-o lingură de miere de tei, cu 30 de minute înainte de culcare. Nu are nea­părat un efect somnifer puternic (uleiul de flori de portocal este mai eficient), dar ne ajută să avem un somn odihnitor, cu vise plăcute, dându-ne o stare de limpezire la trezire.- se iau câte cinci picături de ulei de portocal, de 3 ori pe zi, cu un sfert de oră înainte de masă. Tratamentul durează vreme de 45 de zile şi are efecte reglatoa­re asupra activităţii sistemului nervos şi cardiovascular.- se beau zilnic 3-4 pahare de suc proaspăt de portocale în care se pun câte 1-2 picături de ulei volatil de por­­to­cal. Studii făcute în 1995 arată că simpla inspi­rare a aromei de portocale măreşte imunitatea, dimi­nuează durerea de cap şi senzaţia de vertij. S-a de­monstrat, de asemenea, că uleiul de portocal ampli­fică imunitatea şi scurtează timpul de vindecare al virozelor.- se iau, de 4 ori pe zi, câte 3 picături de ulei de portocal, într-o linguriţă de mie­re. Este un preparat care stimulează blând sistemul nervos central, inducând o stare de vioiciune, de tonus emoţional şi mental. *