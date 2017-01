Golful Sevastopol - în faţa monumentului "Navelor scufundate"

Cetatea Yeni Kale, de lângă Kerci, Crimeea

Sinop, Turcia, oraşul lui Diogene

Cu pinguinul filosof

Jurnalista Sabina Fati, redactor şef-adjunct la "România Liberă" şi corespondent al pos­tului de radio "Europa Liberă", se află la a doua expediţie solitară în zone de risc ale lumii, care, pe lângă multe alte experienţe şi bucurii, se sol­dează şi cu o carte. În urmă cu doi ani, ea pu­bli­ca, la Editura Humanitas, volumul Singură pe Dru­mul Mătăsii. 80 de zile, 15.000 km, 2.500 de ani de istorie. În toamna acestui an, aceeaşi editură i-a lansat volumul Ocolul Mării Negre în 90 de zile. Şapte ţări, opt graniţe şi o lovitură de stat în prime-time. Cum cărţile vorbesc singure despre ele, am vrut să aflăm povestea din spatele poveştii.- E un vis mai vechi al meu de a merge în jurul Mării Negre. Aş fi vrut că aceasta să fie prima călătorie, îna­inte de a merge pe Drumul Mătăsii. E un vis care s-a născut nu numai din dorinţa de a călători, ci şi din curio­zi­tatea de a afla de ce este tot tim­pul război la Marea Neagră: încă de pe vremea lui Darius cel Mare şi chiar mai dinainte. Ce este atât de atrăgător la o mare periferică, aflată la oarecare depărtare de lumea civili­zată? De ce e atât de important cine o controlează? Ce ne aduce Ma­rea Nea­gră? De ce îi interesează pe ame­ricani Ma­rea Neagră sau "îi mai" in­teresează? Sunt mai multe întrebări care m-au împins pe acest drum. Şi n-am găsit răspuns la toate.- Nu pleci niciodată la drum cu gândul la ce poate fi mai rău. Dar nu pot să neg că mi-a fost şi frică. Au fost perioade legate de anumite eveni­men­te, când mi-a fost atât de frică, încât visam că mi se întâmplă lucruri îngrozitoare şi nu pot nici să ţip. Pur şi simplu, sunetul nu ieşea. Cu toate acestea, zona Mării Negre mi-a părut dintr-un anumit punct de vedere mai prietenoasă decât Drumul Mătăsii, în care am traversat Pamirul, Asia Centrală, zone des­tul de diferite de modelul nostru de civilizaţie. Con­flictele şi, uneori, violenţa internă sau violenţa, pur şi simplu, reprezintă însă numitorul comun al aces­tor regiuni. Turcii care locuiesc de-a lungul li­to­ra­lului Mării Negre sunt, de pildă, consideraţi de restul Turciei foarte diferiţi: mult mai agitaţi, mai ner­voşi, gata să sară la bătaie şi chiar mai mult decât atât.- Clima influenţează caracterul omului. Pe malul turcesc al Mării Negre este o climă oceanică foarte instabilă, acum e soare, şi sunt 35 de grade, şi peste o oră, aproape din senin, începe ploa­ia, ceea ce-i face pe oameni destul de iras­ci­bili. Ar putea fi una din explicaţii.- Au fost două momente pe care le povestesc şi în carte şi nu le-aş relua în acest dialog. Totuşi, ceva vă voi spune. În jurul Mării Negre nu te poţi plimba liber, din cauza anexării Crimeei, a războiului din Dombas şi a Abhaziei - un stat care nu există. Şi, de exemplu, din Mariupol (Ucraina) spre Taganrog (Rusia), şi mai departe, spre Rostov pe Don, nu poţi merge direct. Graniţa este închisă din pricina răz­bo­iului dintre separatiştii pro-ruşi şi forţele ucrai­nene. La Mariupol, cel mai mare port de la Marea de Azov, se aud noaptea focuri de armă. Pentru a ocoli zona de conflict, am luat un autobuz de la Ma­riupol spre Harkov, ur­mând ca mai apoi să cobor spre Rostov pe Don, o acoladă de 1000 de km. Pe drum am avut parte de mai multe controale fă­cute de militarii ucrai­neni: e­ram mereu sus­pectă, pentru că în auto­buz eram singura cu paşa­port pe care scria Uni­unea Europeană, restul aveau paşa­poar­te ucrainene şi ruseşti. Mă întrebau ce caut acolo, iar răspunsul meu nu li se părea con­vingător: "Sunt în vacanţă". La un moment dat, la un astfel de control, un soldat m-a luat din au­tobuz şi m-a dus într-o baracă militară, într-o pădure şi a fost destul de brutal. Mi-a fost foarte frică, fiindcă nu era nimeni în jur şi oricât aş fi strigat după ajutor, ar fi fost în van. Soldaţii aceia nu erau câtuşi de puţin prietenoşi cu mine. Uniunea Euro­peană de pe coperta paşaportului meu nu era de ajutor, într-un stat care pretinde totuşi că vrea să se îndrepte spre Vest. A fost atât de îngrozitor, încât nu mi-am dat seama cât timp m-au ţinut acolo. Mi s-a părut o veşnicie. Mă gândeam că a plecat autobuzul şi că lucrurile se vor complica, dar până la urmă am avut noroc.Al doilea episod a fost la Odesa. Pe drumul dinspre Cetatea Albă spre Odesa, m-am împrietenit cu un bătrânel drăguţ, profesor de muzică, vorbitor de engleză şi franceză, total inofensiv... La Odesa m-a invitat la el acasă, la un ceai, să mai stăm de vorbă. Iniţial am refuzat, pentru că în astfel de călătorii făcute de una singură, mă protejez şi, în general, nu accept invitaţii de genul acesta. Dar bătrânelul a insistat şi mi-am zis că, la urma urmei, n-are ce să se întâmple. Acasă la el am avut o experienţă incre­di­bilă: era vorba despre un evreu din Odesa, care avea 14 ani când armata română a cucerit oraşul, în marşul pe care l-au făcut alături de germani, până la Stalingrad. Mama lui a fost vio­lată şi ucisă, sub ochii lui, de mai mulţi soldaţi ro­mâni. Mi-a povestit întregul coşmar, parcă re­tră­indu-şi drama. Pe urmă s-a întrebat dacă nu cumva unul dintre bunicii mei nu a fost şi el printre acei soldaţi, explicându-mi că sunt şi eu vinovată, cum­va, prin tranzitivitate, de crimele pe care le-au fă­cut militarii români în drumul lor spre Cotul Do­nului, unde nici ei nu ştiau ce caută. Poate că bă­trânul acela este doar un simbol al istoriei revan­şarde pe care o avem noi, cei din jurul Mării Negre, unii împotriva altora şi care, ca o rană nevindecată, ar putea recidiva la un moment dat.- Proiectul meu a fost finanţat de "Black Sea Trust", "German Marshall Fund", cu ajutorul "Freedom House", iar cheltuielile pentru două persoane ar fi fost oricum mai mari. În al doilea rând, singur te mişti mai repede şi, nu în cele din urmă, este o altfel de ex­perienţă. Fireşte, te simţi ceva mai în siguranţă, sau în orice caz mai con­for­tabil dacă mai eşti cu cineva: deciziile sunt mai uşor de luat, nu ai toată răspunderea pe umerii tăi şi pericolele sunt mai mici. Dar cred că descoperi mai multe şi în afara, şi înlăuntrul tău, dacă mergi de unul sigur.- Nu neapărat. Poate doar în mo­men­tele mai tensionate, în care începea să-mi fie frică. Atunci te gândeşti inevitabil că ar fi fost mai bine să nu fii singur. Oricum, nu am simţit singurătatea ca pe o povară.- Mărturisesc că eu am pornit invers, nu dinspre o poveste pe care vreau s-o spun ca reporter, ci dinspre lecturile privitoare la istoria şi geopolitica Mării Negre. Am fost fascinată de această parte a lumii, pe care am cunoscut-o destul de bine din cărţi, aşa încât am vrut să aflu în mod direct ce se întâmplă în jurul ei, cum se trăieşte în Crimeea, în Abhazia, ce s-a întâmplat cu grecii pontici, urmaşii coloniştilor antici, pe care-i mai întâlneşti uneori la Sudak (Crimeea), la Trabzon sau chiar la Zongul­dak (Turcia), cum au devenit ei musulmanii blonzi cu ochi albaştri pe malul sudic al Mării Negre, ce culoare are această mare, cum o privesc riveranii, câtă importanţă mai are pentru marinari, de ce militarii sunt mereu gata de luptă şi mai ales de ce nu ne interesează ce se întâmplă în perimetrul, nu foarte mare, al Pontului Euxin. De pildă, mi se pare ciudat că ignorăm Georgia - care este, de fapt, atât de aproape de noi, şi care a trăit atâtea neno­rociri în ultimii 25 de ani. Că nu ne interesează mai deloc dramele şi încercările ei disperate de a se menţine într-un echilibru între Rusia invadatoare şi Occi­den­tul care o neglijează. Crimeea se află la 200 de ki­lo­metri de ţărmul românesc, dar pentru noi aceas­tă peninsulă aproape că nu exista până să fie ane­xa­tă de Rusia.- E periculos, pentru că peninsula a fost luată abuziv de Rusia. În Crimeea ar putea fi pri­mej­­dioa­se armele flotei ruse de la Sevastopol şi ar putea fi îngrijorătoare mişcările de trupe pe care le-am văzut acolo. În rest, însă, Crimeea e un loc de vacanţă, căutat mai ales de ruşii din nord. Am observat, to­tuşi, că sunt urmărită şi că cineva încearcă să mă izoleze. În Simferopol, capitala Crimeei, tot timpul în spatele meu era un "meloman", care asculta mu­zică la căşti. De fiecare dată altul, tânăr, bine îm­brăcat, eventual blond, şi care venea în spatele meu la mică distanţă şi asculta mu­zică. Toate întâlnirile mele bine planificate au fost date peste cap în Cri­meea şi, în general, în Rusia. Acolo dispar oa­meni, la răstimpuri, probabil în mâinile serviciilor secrete ruseşti. În Crimeea, cel mai periculos e pentru tătari, fiindcă în mod regulat dispar bărbaţi tătari în floarea vârstei care nu se mai întorc nicio­da­tă. Nimeni nu mai află niciodată nimic despre ei. Sunt răpiţi din motive politice şi, probabil, cu sprijinul serviciilor secrete ruseşti, pentru că, altfel, statul rus ar avea mij­loacele necesare pentru a-i găsi pe răpitori.- Frumoasă, plină de trandafiri, încon­jurată de o mare albastră şi liniştită, în lunile de vară. La Ial­ta, pe care Winston Churchill a nu­mit-o Riviera lui Hades, este o vacanţă perpetuă. Lumea e foarte bine îmbrăcată, mulţi pensionari, dar şi destui tineri care-şi etalează hainele scumpe, plimbându-se pe ri­viera, seară de seară. Dincolo de Ialta, la Se­vas­topol, este eta­lat patriotismul rusesc: poţi cum­păra "pizza Pu­tin", peste tot sunt steaguri mari şi bannere pe care scrie în ruseşte "Crimeea, bine te-ai întors acasă", oamenii care vin în vacanţă îi îm­bracă pe co­pii în costume de soldăţei, cu steaua ro­şie co­munistă pe chipiu, mulţi poartă tricouri in­scripţio­nate cu URSS şi peste tot sunt pelerinaje la statuile care co­me­morează Marele Război Patriotic, cum nu­mesc ruşii a doua conflagraţie mondială.- Eram la Samsun, pe malul Mării Negre, în Turcia, când a avut loc tentativa de lovitură de stat. Era aproape noapte şi stă­team de vorbă cu un colonel al armatei turce, care-mi spunea că serviciile lor secrete îi moni­torizează mai mult pe militari decât pe potenţialii terorişti. E o imagine care ne poate descrie această lume. Un militar de grad înalt descrie felul în care în ţara lui lucrurile sunt întoarse pe dos. Ce a urmat nu a făcut decât să confirme şi mai mult această imagine. Cu excepţia României şi a Bulgariei, în toate ţările de la Marea Neagră domină frica, sus­pi­ciunea şi lumea e pe pi­cior de război. Dar şi în Bul­­garia, unde, când am ajuns, am simţit că m-am întors în Europa, în zona Burgas - Varna, s-au stabilit deja trei sute de mii de ruşi, care şi-au cumpărat pro­prie­­tăţi, cărora li s-au făcut şcoli şi li s-au cre­at facilităţi. Acum, în Bul­garia a fost ales şi un preşedinte care priveşte cu mai multă bunăvoinţă spre Moscova decât prede­cesorul său. În urmă cu 45 de ani, preşedintele comunist al Bulgariei, Todor Jivkov, a cerut ca ţara sa să devină un stat sovietic în cadrul URSS. Tra­diţia de prietenie continuă. În­tr-un fel, România e o insulă de stabilitate şi atlan­tism, înconjurată de state cu probleme, frustrări şi frici: Ucraina e pe cale să devină un stat eşuat, cu un conflict armat la graniţa ei de Est, cu un teritoriu capturat (Crimeea) şi cu mari probleme de corup­ţie, nimeni nu o poate ajuta cu adevărat; este apoi Ru­sia, un stat sub un regim autoritar, care-şi ame­ninţă vecinii; urmează Abhazia, o ţară care nu exis­tă, nerecunoscută de ni­meni, presată între Rusia şi Georgia; nici în Geor­gia lucrurile nu sunt definitiv stabilite, şi această ţară, cu o populaţie atât de pro-eu­­ropeană şi pro-atlan­tistă, în­cli­nă parcă balanţa spre Rusia, pen­tru a putea exista în continua­re ca stat in­­de­pendent; şi marea Tur­cie, ca­re are foarte bune rela­ţii cu Rusia, poate pentru a tem­pera mai ve­chea do­rinţă a ruşilor, în­cer­­cată de mai mul­te ori în isto­rie, de a cu­ceri strâm­torile. Deci, în acest moment, Ru­sia ţine sub palma ei ma­re întreaga re­giu­ne. Şi noi sun­tem o excepţie ne­sem­ni­ficativă, căci nu jucăm nici un rol, nu pro­iectăm politici, doar baza militară americană de lângă Cons­tanţa e cu adevărat im­por­tan­tă pe litora­lul românesc. Iată contextul care impune frica. O zonă care este atât de disputată de mii de ani nu-şi găseşte încă liniştea.- Gheorghe Brătianu, marele istoric român pe care l-au nenorocit comuniştii, spunea că cine de­ţi­ne Strâmtorile, controlează Marea Neagră. Pen­tru Brătianu, "Strâmtorile" erau doar o prelungire a Gu­­rilor Dunării şi, din punctul lui de vedere, Ro­mâ­nia ar fi avut de jucat un rol serios la Marea Nea­gră. Poate că n-a venit încă vremea. În orice caz, Marea Neagră este una din intersecţiile interesante dintre Occident şi Orient. Pe-aici trece ruta spre Afganistan şi chiar spre Irak. De aceea, la retragerea lor din aceste zone de conflict, americanii au folosit România ca nod. Marea Neagră este, de ase­menea, locul în care Rusia îşi exersează puterea pentru a demonstra Europei cât de aproape se află de Bătrânul continent. Dacă dezechilibrează această mare periferică şi neimportantă, întreg sistemul internaţional va fi afectat iremediabil. Lucrurile sunt, oricum, riscante. Dacă Erdogan şi Putin, de pildă, fac un joc pentru deschiderea dru­mului către Uniunea Europeană al emi­gran­ţilor din Orient, Europa Occidentală va fi pu­ter­nic dezechilibrată. E doar o ipoteză care prinde contur odată cu pi­rue­ta pe care o face Turcia, întorcând spatele Eu­ro­pei. În ecuaţie intră, însă, şi realitatea care arată că Turcia este dependentă, în proporţie de 60%, de gazul rusesc. Dacă Rusia îi taie gazul, Turcia nu mai produce nimic. Răz­boiul se poartă şi aşa, nu doar militar. Din punct de vedere militar, armata Turciei este numărul doi, după SUA, în NATO, şi ca număr de mi­li­tari, şi ca dotări, şi ca nivel de antrenament. Însă Turcia e vulnerabilă eco­nomic faţă de Rusia. Are controlul asupra strâm­torilor la Marea Neagră, cu care încearcă să ţină echilibrul. Totuşi, strâmtorile au un regim re­gle­mentat de tratate internaţionale şi nu pot fi mijloc de şantaj.- Din Ucraina până în Turcia temperatura se schimbă, peisajul este diferit, şi oamenii, cu toate că au ceva comun, sunt totuşi despărţiţi de tradiţii şi istorii diferite, care uneori se completează. În Tur­­cia, oamenii sunt calzi şi prietenoşi. Înţeleg a­cest lucru de câte ori ajung acolo. Spre exemplu, am plecat dinspre Samsun să caut cea mai veche moschee din lemn şi am întrebat o femeie, în staţia de autobuz, cum pot ajunge: m-a luat de mână după ea, am schimbat trei autobuze, mi-a dat să mănânc, mi-a arătat poze cu nurorile şi ginerii ei, şi, înainte să coboare, m-a lăsat pe mâna cuiva de încredere. Tur­cii sunt minunaţi. La fel sunt georgienii şi ab­hazii. Am întâlnit şi ucraineni, şi ruşi prietenoşi, dar poate nu într-o proporţie atât de mare.- Am înţeles multe lucruri despre mine. Am cu­noscut mulţi oameni interesanţi şi destule per­soa­ne extrem de generoase. Mi-am făcut câţiva prie­teni. Am înţeles într-o nouă cheie harta Mării Ne­gre.- România este în avantaj. Pentru că e diferită de celelalte state, pentru că aici a fost asimilat cel mai bine modelul occidental, pentru că România nu este dependentă de gazul Rusiei, pentru că are două baze americane pe teritoriul ei, dintre care una la Ma­rea Neagră. Totul depinde de drumul pe care vrea să-l parcurgă noul guvern.