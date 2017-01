Unii au jubilat, alţii au plâns. Puţini se gândesc să analizeze şi altceva, în afară de victoria PSD şi înfrângerea PNL. Cu excepţia cole­gilor de la "Vice", nu am văzut niciun articol în presa quality (că aşa îi place să se numească, deşi nu mai are calitate de mult), despre motivul absenteismului tine­rilor. Desigur, s-au găsit câţiva băgători de seamă, că spe­cialişti găseşti, dacă e vorba să dai cu o piatră. Aşa am aflat că tinerii sunt debusolaţi şi fără repere, placă veche, deja gău­rită, sau că, vezi Doamne, fie o duc bine pe banii pă­rinţilor, fie prea rău şi se gândesc să plece afară, caz în care nu au de ce să se intereseze de ţară. Ei bine, colegii de la "Vice", revistă dedicată puştimii, au mers după ti­neri prin cămine şi au încercat să stea de vorbă cu ei, ca să afle ce e în capul lor. Ei bine, deşi poate nu vă vine să credeţi, să ştiţi că ei au surprinzător de multe în cap. Iar absenteismul lor de la vot s-a datorat, în primul rând, unei prevederi administrative bizare, care i-a împiedicat să îşi exercite acest drept: noul regulament electoral ne-a cerut să mergem să vo­tăm doar în judeţul de reşedinţă. Atât! Listele supli­mentare, care în trecut permiteau celor care călătoreau sau nu aveau viză de flotant să voteze oriunde, au fost desfiinţate. Nu ştiu de ce, de vreme ce traseismul elec­to­ral, aşa numitul vot multiplu, nu a mai fost posibil, pentru că verificarea CNP-ului s-a făcut, de data aceasta, electronic (Slavă Domnului, un mare pas înainte!). Aşa că studenţii ar fi trebuit, ca să pună ştampila, să meargă acasă. Câteva ore dus, câteva ore întors, chiar înainte de vacanţa de sărbă­tori când, oricum, ar fi trebuit să facă acest drum. Puneţi-vă în pielea lor. Aţi fi bătut căile ferate române, chiar şi cu bilet gratuit, pentru aşa ceva? Încă un amănunt: jurnaliştii cu pricina i-au întrebat pe ti­neri cu cine ar fi votat? Majoritatea au spus că ar fi mers pe mâna USR. Dar, ţeapă, USR nu a organizat ale­gerile, aşa că mai au de aşteptat.La final, un pont: soţia unui amic, elveţiancă get-beget şi mutată în România, votează mereu din România la ale­gerile din Ţara Cantoanelor, pe internet. Da, e chiar atât de simplu! şi, dacă tot s-au stors politicienii noştri de câ­te­va mii de tablete, ca să verifice CNP-urile în sistem elec­tronic, poate că, cine ştie, peste patru ani, se trezesc şi ei şi implementează sistemul elveţian. În felul acesta, nu vor vota foarte uşor doar tinerii din România, ci şi tot poporul din diaspora. Dar poate că nu se vrea asta?P.S. Nici eu nu am putut vota. Fiind cu familia în de­pla­sare în Harghita, ne-am trezit că ar fi trebuit să con­duc, o oră şi jumătate eu, şi patru ore soţia, ca să ne exer­ci­­tăm dreptul cu pricina, în onor judeţele de reşedinţă. Aşa că am ridicat amărâţi din umeri şi... am sărit aceste ale­­geri. La viitoarele, ne vom pregăti din timp de călă­torii.