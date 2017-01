Rafila în costum popular făcut de ea

Pe scenă

Sărbătoare în ograda casei

Dreaptă şi semeaţă ca o regină, în cos­tumul ei popular, cu cămaşa ca o floa­re, cusută cu mărgele mărunte cât vâr­ful de ac, cu obrazul neted şi ochi albaştri, lim­pezi, Rafila Moldovan ridică privirea cutezătoare, atunci când cân­tă: "Ardealul e al nostru, şi-al nost va fi me­reu,/ Unde trăiesc ro­mânii lăsaţi de Dum­ne­zeu!". La 77 de ani, e pentru toţi cei ce o cunosc o lecţie de viaţă trăită în demnitate şi în smerenie, în dra­goste şi în cinstire faţă de neamul românesc. O lec­ţie pe care am aflat-o şi noi, şi pe care v-o îm­păr­tăşim şi dum­neavoastră."Eu, doamnă dragă, m-am învăţat cu lucrul de mică! Aşa m-am trezit pe lume, în faţa războiului de ţesut, la care bunica lucra stând cu noi, copiii, acasă, că mama muncea, rămăsese văduvă de tânără, de la 18 ani, când tata a murit în război. Eu nici nu l-am cunoscut. La bunica i-am zis «mamă», am cres­cut împreună cu fraţii mai mici ai ma­mei, trei la număr, şi bunica ţesea, ca să ne îmbrace pe toţi. Am lucrat alături de ea de mică, asta era «distracţia» noastră: care lu­crează mai repede! Întâi mi-o pus în furcă să torc câlţi de cânepă, şi după aceea mi-o dat caier de lână. Apoi am în­văţat să ţes, urzeam din fire, jumătate de bumbac, jumătate de cânepă, şi făceam pânză pen­tru aşternuturi, feţe de ma­să, ştergare. Din bumbac, ţe­seam pânză mai subţire pen­­tru cămaşă. Nimeni nu mai ţese aşa ceva. Îi greu' prea mare, ţi se rupe spinarea. Dar mie mi-i drag a lucra, atât de drag, că numai în faţa iţe­lor aş sta şi aş lucra. Dar tim­pul nu mai e de partea mea, s-or dus tinereţile şi nu ştiu câte zile oi mai avea de la Dum­nezeu. Dar de lucrat nu mă las. Acum cos, că e mai uşor, dar tot cu gândul la ţesut îs, să pun în stative şi să fac «giolgi de casă», aşa îi zicem noi la pânza asta de bumbac. Şi eu port straie de aceste, aşa cum am apucat de la mama, de la mama bătrână, şi aşa oi purta până la sfârşit."- Am făcut şcoala în satul vecin, dar numai şapte clase şi un curs de croitorie, şi aşa am rămas. Am vrut să mă duc la şcoala populară de artă, să mă fac cântăreaţă, dar nu m-o lăsat mama, o zis că astea-s meserii de ruşine, că aşa credeau ţăranii pe atunci. Dar eu cântam tare frumos, pe la toate serbările, şi din clasa a cincea, din trimestrul trei, eu am condus corul şcolii şi eram singura din clasă care solfegiam. N-am învăţat prea bine, dar la muzică eram la înălţime. Mama o zis "Las', că poţi cânta la fân şi la secerat, nu-ţi trebuie să cânţi pe scenă!". Şi-apoi, cântecul mi-a fost tovarăş bun şi la lucru la câmp, şi în casă la ţesut ori la cusut, ori pe unde m-am aflat cu gândurile mele. Cântecele le-am învăţat de la fraţii mamei, de la ei am învăţat o doină de război, "Trenule, maşină neagră". Mai apoi, cu gândul la tatăl meu, care a murit la Cotul Donului, sfârtecat de obuze, am scris şi eu o doină de război şi multe alte cântece şi poezii, din drag de pământul nost şi de viaţa noastră de ţărani. Am făcut un curs de cântăreţi bisericeşti la Târgu Mureş şi n-o fost notă mai mare ca a mea. Am cântat 30 de ani în strană, toată liturghia, şi pricesne frumoase. Şi la lucru, când am secerat, ori am căpălit, ori la fân, eu tot am cântat. Şi dacă m-am întristat, am zis o doină de jale, ori de am cosit, ori de am prins plugul de coarne, că am rămas văduvă de tânără, cu copiii mici, şi am muncit din greu, uitaţi, mâini muncite ce am, dar tot pot coase cu ele în ac, cu mărgeluţe. Am cântat în toate şezătorile şi am chiuit la toate nunţile, multe găini am strigat la nănaşi, pe toate satele. Şi, tot aşa, la îngropăciuni am făcut verşuri şi le-am cântat pentru cine am cu­nos­cut. Ştiu că nu-i de la mine darul acesta al cân­tecului şi al poeziei, şi nu m-am înfipt în fa­ţă ca să mă arăt mă­rea­ţă, dar dacă lumea a bă­gat de seamă că ştiu fa­ce şi de-aceste, atunci m-o chemat să scriu viaţa omului cam cum o fost. Şi am scris des­pre viaţă, despre suflet, despre cum îi legat pă­mântul de cer: că un­deva, tot îi legat!- Asta-i plăcerea mea, să muncesc. Mi-i tare drag a lucra. Şi m-ajută şi Dumnezeu, că uite, încă mi-s ochii buni, la cât am plâns cu ei, poate curge apa pe vale doar de la mine, jumătate din Mureş îi plânsul meu. Da' na, stau cu lucrul şi până pe la ceasurile unu din noapte, apoi pe la patru îs în pi­cioare şi m-apuc iar de cusut. Şi dacă se întâmplă de m-apasă somnul mai mult de acele trei ceasuri, mă mai las în pat către zori, dar nu mai mult de ju­mă­tate de ceas. Cos cu ac de mărgeluţă, prima dată fac cu negru şi după aia pun fel de fel de culori. Aşa mi-am îmbrăcat toţi copiii şi nora, şi am cusut şi pentru alţii, la care le-o fost drag! Şi când cos, în gând fac poezii, aleg vers cu vers, le zic iarăşi, de la capăt, şi când îs gata, când îmi eliberez mânurile de lucru, mă grăbesc de scriu vorbele într-un caiet.- Drept îi. Am gătit mândru o cămăruţă la mine acasă cu lucrurile ţesute şi brodate de mine şi am făcut acolo un mic muzeu de artă populară, în care oricine vine poate să vadă cum e viaţa ţăranului de la noi. M-am pornit nu o dată, de acasă la oraş, de am mers pe la oameni cu stare din judeţ şi i-am convins să vină şi să vadă ce obiceiuri frumoase avem noi în Idicel, şi că e bine să înlesnească un pic lucrurile. Am pus la cale aşa cum se cade şi aşa cum ştiu eu din bătrâni că se făceau mai multe sărbători. Acum, pe toamnă, târziu, am făcut săr­bă­toarea cai­lor, după "înturnatul oilor de la mun­te", când co­boa­ră feciorii călări, pe caii împodobiţi. Am tocmit ce­te­raşi, am dat veste că am făcut un ceaun cu sar­male, mămăligă şi un vraf de plăcinte, am deschis porţile ogrăzii şi i-am aşteptat pe toţi să vină. Au venit din sat feciori şi fete în port, şi alţii, de peste satul nost, dar şi bătrâni, ca să se bucure şi să-şi rea­ducă aminte sărbătoarea, aşa cum nu se mai făcuse de pe timpul re­gelui. Şi toată iar­na asta în­velită în omături, cum era mai demult, om face şezători şi om cânta. Mi-a dat Dumnezeu patru copii, trei fete şi un fecior, care au rămas orfani de tată de mici, dar Bunul Dumnezeu m-a ajutat să-i pot face oameni de nădejde. Bă­ia­tul îmi moşteneşte talentul şi cântă frumos, pe numele lui este aşa: Moldovan Mihai al Rafilii a lui Anton al Petruchii Ionichii lui Trifonu Todării - rudenie din partea tatălui, iar din partea mamei - Mieilă al Rafilii Susanii a Rafilii lui Mieila Călinii a lui Avram Groazi. Neamuri grele şi vechi, ca în Biblie. Îmi aduc aminte că pe când eram mi­cuţă, ca de cinci ani, tranşeele erau aproape de noi şi se auzeau obuzele explodând la Oarba, unde or fost lupte crâncene, că mi-au povestit bătrânii apoi că s-o înroşit Mureşul de atâta sânge cât a curs acolo, pe malurile lui. Şi ce-am auzit atunci când am fost mică mi-a rămas în minte. Uite, aici, în cocarda tricoloră pe care o port la piept, roşu îi sân­gele vărsat pentru ţară, care o curs în pământul aces­ta. Când ştiu că tata o murit pentru Ardeal şi pen­­tru ţară, mă simt îndreptăţită să spun că pământul ăsta e al nostru.Parcă mă gândesc cum o murit bietul tata şi cine ştie cât s-o fi chinuit el să moară, până s-o scurs de sânge, fără picioare, pe câmpul de lup­tă! Şi-apăi, anul trecut am făcut un monument fru­mos acolo. Şi pe monument l-am scris pe tata, pe un cumnat şi pe bunicul, ei or murit în război toţi trei: Mihai, Dumitru şi Vasile. Mă îndemna de mult gândul ăsta, că trebuie să fac şi eu ceva, dar cred că tot de la Dumnezeu mi-o venit şi sunt cu sufletul împăcat acum! Mi se sperie mintea când aud la te­le­vizor oameni spunând: "Eu nu cred în Dum­ne­zeu!". L-am văzut pe domnul Ioan Bocşa la tele­vi­zor, când a fost întrebat: "Vă rugaţi lui Dum­nezeu?" "Eu nu mă rog de nimic", a spus el. "Eu mul­­ţumesc lui Dumnezeu!" Ce mai mare rugă­ciu­ne ca mul­ţă­mirea pentru tot ce ţi-a dat? Aşa, nu ştiu, parcă l-am îndrăgit şi mai mult pe omul ăsta, că nu mă cunoaşte dom­nul Bocşa pe mine, dar eu îl cunosc! Cred că nu poţi umbla cu cântecul fără să crezi în Dum­nezeu!