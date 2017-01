Vă scriu în numele surorii mele, în vârstă de 75 de ani. De 22 de ani suferă de colon iritabil. De atunci nu mai poate mânca unt şi smântână şi nu mai bea lapte. Odată cu vârsta, simptomele s-au ac­centuat. Nu scapă de diaree, deşi ţine regim, ia me­dicamente şi tot degeaba. A şi slăbit foarte mult. Între timp, a făcut candida vaginală şi s-a ales şi cu paraziţi intestinali. Pentru toate ia tratamente, dar nu scapă de nici unele. Ce să ia, ce să mai facă? Men­ţionez că ia şi Sintrom, pentru inimă. Pentru orice sfat, noi vă mulţumim.Sunt un cititor fidel al revistei "Formula AS", încă de la primele ei apariţii. De atunci vă citesc şi regăsesc în paginile ei răspunsuri la bolile multor cititori. De câţiva ani am la urechea dreaptă un zgomot permanent, cu denumirea medicală de Ti­nitus. Am consultat un medic ORL, care mi-a re­comandat tratament cu Betaserc şi Cavinton, dar şi proteză auditivă pe timp de zi. Noaptea, ţiuitul din ureche se dublează şi pare un zgomot de trans­formator. Am vârsta de 55 de ani.Rog sfatul unui pacient care s-a confruntat cu aceeaşi afecţiune, cum s-a tratat şi dacă a folosit aparat auditiv. Vă mulţumesc şi aştept cu ne­răbdare o soluţie la problema cu care mă confrunt.Dragii mei Aşi,De mult timp viaţa mea e un chin permanent, nu trece o zi fără dureri şi încerc să o "cârpesc" şi eu cum pot. Am mari dureri de coloa­nă şi de muşchi, şi suplimentele alimentare nu mă ajută. În tinereţea mea, nu mai ieşea omul din fa­sole, cartofi, ceapă etc. şi eram mai sănătoşi ca acum.Vă rog, rezervaţi o foaie pentru a ne învăţa cum să ne hrănim sănătos, să nu mai golim magazinele naturiste de suplimente alimentare, fără niciun rezultat, şi să putem trăi fără dureri. Mi-e groază să nu "cad la pat", şi nopţile nedormite de dureri mă doboară.Am mai multe întrebări, pe care vi le adresez în continuare: vreau să ştiu dacă se mai reface lichidul sinovial din articulaţii şi mai ales din coloana ver­te­brală, care îmi trosneşte la orice mişcare (toată - de la cap până jos). * De când am intoleranţă la glu­ten şi lactoză nu mai pot gândi, nu mă pot con­cen­tra. De la ce am făcut aceste intoleranţe? Se mai vindecă? Vă rog să-mi daţi o reţetă de pâine fără gluten sau rog să mă înveţe cineva. * Fulgii de droj­die inactivă sunt buni pentru sistemul nervos şi memorie? * De unde iau calciu dacă nu pot mânca lactate? * A făcut cineva tratament cu Telom-R, pentru Parkinson şi dureri musculare? Nu mai suport dure­rile musculare şi amorţelile în tot corpul, şi faţa parcă o strânge ceva. * Ştie cineva din Ti­mişoara un bioener­getician care des­fun­dă canalele ener­getice (ceacre) pen­tru a mă trata singură de dureri, sau o persoană care tratează dureri de coloană şi muşchi prin alte me­tode (ca d-na Mihaela Gugu)?Vă doresc sănătate!Am nevoie de sfaturile voastre şi de un trata­ment naturist sau de orice fel, pentru un chist Ba­ker situat în dosul genunchiului drept, care mi-a apărut în luna iulie anul trecut.Vă mulţumesc şi aştept cât mai urgent răspun­sul dvs.Întrucât spaţiul este mic şi bolnavii mulţi, voi trece direct la subiect. În momentul de faţă am dureri insuportabile la tălpile şi labele picioarelor, iar durerile urcă în faţă până la jumă­tatea piciorului. Am folosit diferite unguente ca Diclofenac gel, Stimuven Plus gel etc. care îmi ameliorează durerea pentru 1-2 zile.Dacă aţi trecut prin această si­tuaţie şi aţi obţinut rezultate bune, vă rog să-mi comunicaţi ce tratamente aţi folosit - naturiste sau/şi medica­mentoase, de unde le-aţi procurat şi cum le-aţi folosit.Mai am şi altă problemă. Dacă aţi avut pietre la rinichi şi aţi reuşit să le eliminaţi, vă rog să-mi transmiteţi ce anume aţi folosit, de unde aţi procu­rat remediile, cum le-aţi luat, cât timp etc.Vă mulţumesc foarte mult pentru ajutor şi aş­tept cât mai repede răspuns prin revista "Formula AS".Sunt o persoană în vârstă, care suferă de bron­şită cronică de origine microbiană. Boala se mani­festă prin tuse seacă, lipsa poftei de mâncare şi oboseală permanentă. Urmez un tratament de circa două luni sub supravegherea unui medic specialist, dar fără prea mari progrese. Dacă cineva s-a tratat de această boală, cu re­zultate pozitive, indiferent dacă tratamentul a fost naturist, homeopat sau me­di­camentos chiar, sau îmi poate indica un cabinet la care să mă adresez, îi mulţumesc anticipat.Am apelat la revista dumneavoastră, deoarece în urmă cu câţiva ani, m-am tratat de palme crăpate, tot cu ajutorul cititorilor revistei "Formula AS".Cu mulţumiri şi respect,