Încearcă o cremă de la firma "Elisabeth Ar­den" - Green Tea enriched buttermilk body lotion. Am descoperit-o în mod accidental, şi toată familia mea a folosit-o pentru diverse probleme la picioare, care au dispărut. O poţi găsi pe internet, dacă nu există în magazine. Pe capacul cutiei este desenată o frunză verde.Nu sunt doctor, dar pot să-ţi împărtăşesc că am trecut prin aceleaşi suferinţe timp de doi ani. Eram disperată. Rănile se închideau şi alături se deschideau altele, adânci ca nişte cratere vulcanice. Medicamentele şi ceaiurile anti-micoze/eczemă nu m-au ajutat deloc. Mamaia mea, Maria, o femeie fără carte, din Paşcani (Dumnezeu s-o odihnească!) mi-a dat următoarele sfaturi pe care, aplicându-le, m-am vindecat repede.* Dacă îţi permite timpul şi locul, urinează de 1-2 ori pe zi, într-un lighean, în care stai apoi cu picioarele vreme de cel puţin o jumătate de oră.* Zilnic să faci cel puţin un duş seara. Spală "crăpăturile" cu săpun de casă, după care urinează din picioare, pe picioare, şi lasă locul cu pricina să se zvânte de la sine. După aceea, tamponează rănile cu tinctură de iod concentrat (Betaisodonă) şi după ce s-a uscat aplică din abundenţă o cremă pe bază de propolis.* După părerea unui medic consultat de mine înainte de a ajunge la sfatul mamaiei mele, dar şi du­pă părerea dânsei, încălţămintea este cauza răului. Trebuie schimbată! Ai nevoie de încălţă­min­te de piele, tapetată cu piele şi pe dinăuntru. Pre­ventiv, poţi cumpăra de la farmacie un praf antimi­cotic/spray pe care să îl pulverizezi seara în pantofi, astfel ca pielea din interiorul lor să absoarbă acest medicament. De asemenea, este de preferat să porţi ciorapi din bumbac 100%, în nici un caz sintetici! Sper din suflet să-ţi fie de leac bun.Adevărata omenie este mâna ce ţi se întinde atunci când "viaţa doare" şi doare cum­plit zi de zi, iar dvs. aţi dovedit-o (sti­mată şi cea mai îndrăgită revistă din Ro­mânia) în toţi aceşti ani de când exis­taţi şi aduceţi mângâiere sufletelor noastre, şi pen­tru asta vă iubim nespus. Dumne­zeu să vă ocroteas­că. Doresc pe această cale să ajut şi eu, cu sfatul meu, pentru că am trecut printr-o situaţie similară. În urmă cu 4 ani, mi s-a depistat o tumoră în zona cervicală (sub mandibulă), care s-a dovedit a fi, după operaţie, un chist plin de lichid. Ulterior mi-au mai apărut două. Nu m-am speriat şi m-am consolat să fiu din nou operată, dar cu puţină tea­mă, deoa­rece am avut proble­me cu ini­ma. În urma primei operaţii, în locul unde s-a intro­dus acul în venă, am rămas cu o flebită ce m-a chinuit trei luni bune, până când s-a retras. Vă sfătuiesc să fa­ceţi masaj uşor în fiecare seară cu Fenil­butazonă şi să aplicaţi com­prese cu bitter sue­dez. Se poate repeta proce­deul şi la orele 13.00-14.00. Să se lege locul cu o ba­tistă curată. Bitterul e bine să fie pus pe tifon steril. În aproximativ 2-3 săptămâni, re­zultatul va apărea. Eu am proce­dat astfel, şi ultimul chist, mai mare ca oul de po­rumbel, s-a dizolvat. (Compresa se ţine toată noaptea, bine îmbi­bată în bitter.). Sănătate, răbdare, încredere şi credinţă în Dumne­zeu.Urciorul, afecţine ce are la bază o infecţie, în general stafilococică, a glan­delor de la marginea pleoa­pe­lor, se ma­ni­festă prin dureri, tumefacţie, une­ori şi o colec­ţie purulentă.Plantele medicinale adec­vate:Extern: Tinctură de gălbe­nele. Se iau 5 ml tinctură diluată cu 250 ml apă fiartă şi răcită şi se aplică cu un beţi­şor cu vată pe locul bolnav. Se adminis­trează şi intern.Intern: Tinctură de nuc. Se ad­mi­nis­­trează câte 10 pi­cături, de 3 ori pe zi.Este recomandabil şi ma­sajul refle­xo­gen la cabinet spe­cializat, pentru masarea punc­telor 8, 39, 40, 41.Pentru alte amănunte mă puteţi suna la tel. 0265/53.82.89 sau 0749/75.71.62.Vă doresc multă sănătate!Pentru Zona Zoster încercaţi uleiul de sună­toa­re, ajută şi la alte dureri nervoase. Îl găsiţi la ma­gazinele plafar. Merită să încercaţi. O zi bună!Mă numesc Ştefan, am aceeaşi vârstă ca dvs. şi am avut aceeaşi problemă. Eu am rezolvat-o cu un spray Dooz 14000. Vă rog să mă contactaţi şi pen­tru alte detalii importante.În legătură cu afecţiunea dvs., vă sugerez să luaţi legătura cu d-na Niculina Gheor­ghiţă, psihoterapeut în oraşul Iaşi. Eu am avut aceeaşi pro­blemă şi am rezolvat-o prin tratament alter­nativ.Vă doresc multă sănătate!Dacă doriţi detalii mă puteţi con­tacta la tel. 0733/08.18.77.Vă recomand băi alternative cu ceai de pelin, apă sărată, apă cu bi­carbonat, pe durată nelimitată, a zo­nei genitale.Din sumara prezentare a afecţiunii dvs., intuiţia mă duce spre o parazitoză, aceasta poate fi con­tactată de la animalele domestice, cu blană, pe care le aveţi pe lângă casă. Se impune: fierberea rufelor (haine de pat, lenjerie de corp, ciorapi, prosoape etc.) cu leşie, cel puţin o oră. Mai dificil este pentru hainele sintetice. Băi la picioare, adăugaţi în apă sare şi 1 lingură bicarbonat de sodiu. Alte recoman­dări găsiţi în Biblioteca "Formula AS", "Leacuri de sănătate", vol. V (S-Z), pag. 9.Doamne ajută! Mă puteţi contacta la tel. 0733/08.18.77.Având în vedere încercările dvs. nereuşite de vindecare, cred că boala dvs. poate fi tra­tată cu ajutorul terapiei cranio­sacrale, metoda Upledger. Men­ţionez că practic această terapie de mai mulţi ani şi simptomele descrise de dvs. mă fac să cred că vă pot fi de ajutor, având în vedere că am mai tratat alţi pa­cienţi care au suferit de aceeaşi boală. Precizez că terapia nu presupune medicaţie alopată.Dacă doriţi să mă contactaţi, sunaţi la tel. 0745/18.29.97 (cabinetul de terapie se află în Bu­cureşti).Cu stimă şi deosebită conside­raţie,Puteţi scăpa de suferinţele pro­vocate de poli­neuropatia diabetică, folosind produsul natural Gluco­nature. Găsiţi în "Formula AS" şi pe site-ul www.gluconature.ro rela­tările a numeroase per­soa­ne care au utilizat acest produs şi şi-au redobândit sănătatea. Orice informaţii doriţi puteţi obţine sunând la tel. distribuitorului, 0784/17.24.17.În Ploieşti, puteţi cumpăra acest produs din magazinele naturiste de pe str. Griviţei nr. 15; Com­plex comercial BIG - str. Emil Zola nr. 8 (Hale Cen­trale); str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 9.Multă sănătate!D-na Maria, am 57 de ani, şi exact acum doi ani am suferit şi eu de o tendinită la mâna dreaptă. După 3 luni de chin, folosind tot felul de medica­men­te şi unguente, am ajuns la un doctor reuma­tolog. Diagnosticul pus a fost: epicondilită cot drept şi tendinită extensor mâna dreaptă. Tratament: 10 şedinţe de BFT (balneo-fizio-terapie). M-am vin­decat, fără să stau nici măcar o zi în concediu me­dical. Lucrez şi acum. Vin­decare grabnică vă doresc.Ştiu sigur că la Sanatoriul balnear Techirghiol se tratează spondilita anchilopoietică. Intraţi pe google, cu denumirea Sanatoriul balnear Techir­ghiol, şi găsiţi toate informaţiile de care aveţi ne­voie.