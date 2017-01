Îl publi­căm, în speranţa că vreunul dintre con­du­cătorii aces­tei ţări va vedea cum sunt tratate animalele în lumea occidentală. Nu vom fi niciodată civilizaţi cu ade­vărat, fără să res­pec­­tăm legile omeniei faţă de ani­malele alături de care trăim şi pe care în calitate de "fiinţe superi­oare" ar trebui să le protejăm. Poate că dacă nu am trece indi­fe­renţi pe lângă căruţele ai căror cai sunt bi­ciuiţi cu bestia­litate, Dum­ne­zeu ne-ar uşura şi nouă povara vieţii. Şi poate că dacă nu am mai asis­ta nepăsători la su­ferinţa ani­malelor de pripas, câini şi pisici schiloade de foame, am ajunge mai sigur în Rai.Depinde numai de noi să ne bucurăm ochii şi sufletul cu ceea ce ne înconjoară, sau să acceptăm cu indiferenţă toată hidoşenia ri­di­cată la rang de "spectacol stra­dal". Şi, Doamne, tare multe lu­cruri ar mai fi de spus...

Considerând că viaţa este unică, toate fiinţele vii având ori­gine comună şi diferenţiindu-se în cursul evoluţiei speciilor;

Considerând că orice fiinţă vie are drepturi naturale, precum şi că orice animal dotat cu sistem nervos are drepturi particulare;

Considerând că dispreţuirea sau chiar simpla necunoaştere a acestor drepturi naturale provoacă grave prejudicii şi conduc omul la comiterea de crime împotriva ani­malelor;

Considerând că o coexis­tenţă a speciilor din lume im­plică recu­noaş­te­rea de către specia uma­­nă a dreptului la exis­tenţă al celorlalte specii;

Considerând că res­pectul omului faţă de ani­male este in­se­parabil faţă de res­pectul oa­menilor între ei,

Se proclamă cele ce ur­mează:Toate animalele au în mod egal dreptul la existenţă în ca­drul echili­brului biologic. A­ceas­tă ega­li­tate nu exclude di­­versitatea spe­ci­ilor şi indivizilor în lumea animală.Orice formă de viaţă animală are dreptul la respect.Nici un animal nu trebuie supus unor tratamente brutale sau unor acte de cruzime.Dacă sacrificarea unui ani­mal este necesară, ea trebuie să fie in­stantanee şi nedureroasă.Animalul mort trebuie tra­tat cu decenţă.Animalul sălbatic are drep­tul de a trăi şi de a se reproduce liber, în mediul său natural;Privarea sa prelungită de li­bertate, vânătoarea şi pescuitul spor­tiv, precum şi orice folosire a animalului sălbatic în alte scopuri decât cele vitale, sunt contrare aces­tui drept.Animalul depen­dent de om are dreptul la în­grijire şi în­tre­ţinere aten­tă.În nici un caz el nu trebuie abandonat sau sa­crificat în mod ne­­justi­fi­cat.Toate formele de creştere şi utilizare a ani­ma­lului trebuie să res­pec­te fi­ziologia şi com­­por­ta­men­tul pro­prii speciei respec­tive.Expoziţiile, spec­ta­colele, fil­mele care folosesc ani­ma­le tre­buie să le res­pecte şi să nu com­porte nici o vio­lenţă.Experienţele pe animale care implică o suferinţă fizică sau psi­hică violează drepturile ani­ma­lului.Metodele de înlocuire tre­buie dezvoltate şi puse în practică în mod sistematic.Orice sacrificare a unui animal care nu este absolut necesară, pre­cum şi orice decizie care duce la un asemenea act, este o crimă împo­triva vieţii.Orice act care pune în pericol supravieţuirea unei specii sălbatice, precum şi orice decizie care duce la un asemenea act cons­tituie un ge­nocid, adică o cri­mă împotriva spe­ciei respective.Masacrarea animalelor săl­batice, poluarea şi distrugerea bio­topurilor sunt considerate ge­no­ciduri.Personalitatea juridică a ani­malului, precum şi drepturile sale trebuie recunoscute prin lege.Protecţia şi salvarea ani­ma­lelor trebuie făcută prin repre­zentanţi în cadrul unor organisme guvernamentale.Educaţia şi instruirea publică, încă din copilărie, trebuie să con­ducă omul la observarea, înţele­ge­rea şi respectarea animalului.