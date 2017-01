Generalul George Patton

Mulţi dintre noi am fost familiarizaţi, încă din co­pilărie, cu viziunile descrise în Bi­blie. Oare cine nu a fost surprins de po­vestea lui Ieze­chiel, despre fabu­loa­sa navă cerească, de Scara lui Iacob sau de Apocalipsă? Vi­zio­narii din Vechiul Testa­ment erau nişte indivizi cu totul speciali, care aveau puterea rară şi foarte misterioasă de a co­mu­nica cu divinitatea. În schimb, în zilele noas­tre, se crede că vi­ziu­nile au ceva patologic în ele. De multe ori, cei care afir­mă că au avut viziuni sunt bănuiţi că suferă de schi­zo­frenie sau de delir. Dar de la o vreme încoace, lu­crurile încep să se schimbe. Studii recente, realizate în America cu aju­torul socio­lo­gilor, arată că se întâmplă destul de des ca oameni perfect sănătoşi să aibă viziuni. Ba unii din­tre ei au vi­ziuni pe par­cursul întregii vieţi. Temându-se însă că vor fi consideraţi drept bolnavi mintal, se feresc să vor­bească despre acest lucru. Cert este că viziunile re­pre­zintă o rea­litate. Is­toria feno­me­nului este veche, fiind studiată în toate timpurile cu mult in­te­res.Uneori se poate întâmpla să vedem chi­puri ome­neşti în norii de pe cer. Acest fe­no­men se numeşte pa­reoi­do­lie. Ea face parte din categoria iluziilor, pentru că unui stimul extern vizibil - norul - i se dă o in­ter­pre­tare care permite observarea pe cer a unei imagini încăr­cate de sens. Una dintre caracteristicile prin­ci­pale ale pareoi­do­­liei este că, atunci când sunt fixate cu privirea, ima­ginile nu dispar imediat.Dat fiind faptul că iluziile pareoidoliei ţin de un sti­mul extern, este posibil ca ele să fie semnalate şi celor din jur, iar aceştia sunt de acord de fiecare dată în ceea ce priveşte imaginea pe care o văd. În acest fel se ex­plică iluziile colective, când un număr mare de oameni văd, de exemplu, faţa lui Hristos pe pe­re­tele unei bi­se­rici. E suficient ca o singură persoană să distingă chi­pul Mântuitorului pe un suport oarecare, şi ceilalţi din jur vor face la fel. Odată ce oamenii văd imaginea, este im­posibil să îi mai convingi apoi că ceea ce au văzut era acolo de mai mult timp. Pentru obişnuiţii locului res­pectiv este ca şi cum apariţia s-a materializat fără niciun motiv aparent. "De două­zeci de ani treceam cu ma­şina prin faţa acelei clă­diri", va spune un om, ime­diat după ce a avut o vi­ziu­ne. Iar mai apoi va adăuga: "Dacă Fecioara Maria ar fi fost mai demult acolo, pe aco­periş, aş fi văzut-o. Sunt sigur că ea a apărut chiar în clipa aceea". Imediat ce se află despre o astfel de vi­ziu­ne, pelerinii merg cu miile la locul apariţiei. Chiar dacă cred sau nu în realitatea ei, toţi au un com­portament respectuos. Iar scepticii rămân discreţi.Dar aceste apariţii nu sunt numai de natură reli­gioa­să. În de­­şertul din Egipt există ki­lo­metri întregi de drum pe care au fost aruncate foarte multe cutii de băuturi răcoritoare goa­le, acope­ri­te cu plante fosi­li­za­te, ceea ce le dă un aspect ciu­dat, de pă­dure de piatră. Mulţi călători ce trec pe aco­lo po­ves­tesc că au avut viziu­nea unor uriaşi mumificaţi sau a unor vase cu pânze de dimensiuni foar­te mari.Pareoidolia se află la baza di­fe­­ritelor for­me de in­can­taţie. Când membrii tribului Kahu­nas din Hawaii îşi pun între­bări exis­ten­ţiale, ei se uită timp înde­lun­gat cu mare atenţie la nori, în spe­ranţa că formele pe ca­re le vor ve­dea apărând le vor oferi răs­pun­surile pe ca­re le ca­ută. Capno­man­­cia (o ramură a pareoidoliei) sau incan­taţia cu ajutorul norilor de fum este încă prac­ticată de popu­la­ţiile indigene din Ame­rica Cen­trală. În Europa, în Evul Me­diu, acest obicei era prac­ticat în special de înţeleptele sa­tului şi ti­ne­re­le fecioare. Şi în pre­zent, mai există destul de mulţi clarvăzători care pot citi vii­torul în desenele lăsate de fum pe cer.Câteodată, pareoidolia serveşte şi la apariţia ima­gi­nii unor persoane de­functe. Aşa i s-a întâmplat, de exem­plu, generalului George Patton, care pe un câmp de luptă din Franţa a avut o viziune stupefiantă cu stră­moşii săi. Iată ce relatează în cartea sa de me­mo­rii, intitulată "Before the Colors Fade": "Sunt absolut con­­vins că spiritele stră­mo­şi­lor noştri ne însoţesc în­tot­deauna. Ei ne suprave­ghea­ză şi aşteaptă mult de la noi. Iar uneori, ni se în­tâmplă chiar să îi vedem. Îmi amin­tesc că în­tr-o zi, pe când luptam în Franţa, ră­­mă­seserăm blocaţi sub focul artileriei germane. Eram lipit de pământ, mort de frică, neavând nici măcar curajul să ridic capul. Dar într-un târziu, am hotărât să fac to­tuşi acest lucru şi am ridicat ochii în direcţia unui grup de nori care stră­luceau, fiind luminaţi de soa­rele ce apunea. În clipa aceea, le-am văzut feţele bu­nicului şi fra­ţilor săi. Nu îşi mişcau bu­zele, nu sco­teau niciun cu­vânt. Mă pri­veau fără mâ­nie, dar cu un aer con­tra­riat. Pu­team citi în pri­vi­rea lor ceea ce îmi spuneau: «Geor­gie, Georgie, suntem foar­te su­pă­raţi că te ve­dem culcat la pământ. Amin­teşte-ţi că mulţi Pattoni au murit, dar ni­ciodată vreunul dintre ei nu a fost laş». M-am ridicat, mi-am luat puşca şi am co­man­dat din nou trupele. La sfârşitul bătăliei, eu şi cei­­lalţi băieţi eram tot acolo, dar de data aceasta zâm­beam cu toţii. Victoria era de partea noastră".Dacă tot am vorbit despre generalul Patton, care a fost una dintre marile figuri ale istoriei americane, este interesant de semnalat că el credea cu convingere şi în existenţa fantomelor, şi asta din cauză că, de mai multe ori pe câmpul de luptă, l-a văzut apărând pe de­func­tul său tată. "Tata apărea în fiecare seară în cor­tul meu. Mă liniştea, spu­nân­du-mi că în timpul bă­tă­liei ce avea să urmeze a doua zi voi fi foarte curajos. El era la fel de real ca în timpul vieţii, atunci când îmi vor­bea în biroul său din casa noastră de la Lake Vineyard".Cunoaştem cu toţii caduceul, simbol misterios al profesiei de medic. Înlănţuiţi în jurul unui băţ îna­ri­pat, doi şerpi ne contemplă la intrarea în spitale sau de pe cărţile de vizită ale doctorilor. Dar puţini dintre noi ştiu semnificaţia acestui simbol. Pentru a o cu­noaşte, tre­bu­ie să ne întoarcem în Grecia Antică, în tem­plele lui Es­culap, unde se practicau, pe scară largă, incubări de vi­se.Esculap a fost un medic de mare renume şi căruia, după moarte, i-a fost acordat statutul de di­vinitate. În întreaga ţară s-au construit sanctuare în onoarea sa. Existau trei sute cu totul, dintre care cel mai cu­noscut, cel al lui Epidaur, servea drept model pen­tru celelalte temple de incubare a viselor. În scop terapeutic, erau suscitate nişte viziuni absolut ex­traor­dinare. Când un in­divid era atins de o maladie in­curabilă sau nu mai putea suporta durerile, el mer­gea într-un tem­plu al lui Esculap. Bol­navii făceau aceste călătorii pen­­tru a avea vise în­cărcate cu viziuni, de la care spe­rau o vindecare a bolii. Dacă aveau no­roc, ei pu­teau fi consul­taţi chiar de Esculap în per­soană.Templul lui Epidaur, care era cel mai im­por­tant, fu­sese amenajat astfel încât să poată fi ca­zaţi şi hră­niţi toţi pacienţii care mergeau acolo, pentru a-şi aş­tepta rândul la tratament. Partea centrală a templului era constituită dintr-o clă­dire imensă, numită aba­ton, ce era înconjurată de o curte. Când sosea clipa po­­tri­vită, pelerinii intrau în curte, se culcau şi dor­meau până ce îl visau pe Esculap, îmbrăcat într-o haină făcută din blană şi ţinând în mână caduceul. Mai apoi, el îi invita să intre în abaton, o uriaşă ca­meră mo­­bi­la­tă cu paturi înguste, ce erau numite kli­nis. Ele se­mă­nau cu nişte canapele încli­nate la 45 de grade, astfel încât capul şi pieptul pa­cien­tului să se afle mai sus, în raport cu picioarele. De la acest klinis vine cu­vân­tul "clinică". Esculap intra în abaton în tim­pul nop­ţii. Îmbrăcat cu haina sa din blană şi pur­tând ca­du­ceul, el îi spunea fiecărui bolnav în parte cât era de preo­cupat de soarta lui şi îl trata. În foarte mul­te cazuri consemnate în scris, prescrierile şi metodele sale au avut drept re­zul­tat vindecări ful­ge­rătoare. Pa­cienţii re­cu­noscători plă­teau mai apoi unor sculptori în piatră, pen­tru a grava toate detaliile maladiei, ale vi­zi­u­nii şi trata­men­tului, astfel în­cât ceilalţi bolnavi să fie la curent cu aceste mi­ra­cole. Două mii de ani mai târ­ziu, povestea acestor ca­zuri clinice înscrise în piatră es­te fascinantă: "Un om ale cărui de­gete, în afară de unul singur, erau para­li­zate, a venit la Es­culap. Când a citit tabletele din tem­plu, nu şi-a putut ascunde neîncrederea şi a râs de ce scria acolo. Dar în somn a avut o viziune. A vă­zut cum juca zaruri în curtea templului şi cum toc­mai se pre­gă­tea să le arun­ce, când Es­culap a apărut din senin, s-a re­pezit la mâ­na sa şi l-a tras de degete. După ce a ple­cat, pa­cientul a obser­vat că şi le poa­te mişca. Escu­lap a venit din nou la el şi l-a în­trebat da­că şi de acum înco­lo o să mai aibă în­doială faţă de cuvintele gravate pe tă­bli­ţele din tem­plu. "Pentru că la în­ce­put nu ai avut în­cre­dere în vin­­de­că­rile mele, care ţi se pă­reau im­po­­si­bile, te vei numi de acum în­colo Necredinciosul", a spus me­dicul. Când a venit zi­ua, omul se vin­decase."Ambrosia, soţia lui Athe­nes, era oarbă la un ochi. A venit să-i ceară aju­tor lui Es­culap. Plim­bân­­du-se în ju­rul tem­plu­lui, ea râdea de po­veş­tile scri­se pe pietre, pă­rân­du-i-se incredibil, im­po­­sibil, ca orbul şi pa­ra­li­ti­cul să poată fi vin­de­caţi doar prin­tr-un sim­plu vis. Dar, în tim­pul som­­nului, şi ea a avut o vi­ziu­ne. L-a văzut pe Es­cu­­lap stând lângă patul său. I-a spus că o va vin­de­­ca, dar în schimb îi va cere să ofere în dar temp­­­lu­lui un purcel de ar­gint, semn al ig­no­ran­­ţei sale. Apoi, Es­culap a făcut o mică incizie în o­chiul bol­na­vei şi a tur­nat acolo o po­ţiu­ne. A doua zi, când s-a trezit, femeia oarbă îşi recăpătase ve­de­rea".Grecii nu erau singurii care foloseau incu­ba­rea viselor. Procedeul a mai fost folosit în nu­me­roase cul­turi din lume - Egiptul Antic, Meso­po­tamia, Canaan şi Israel. Ritualul incubării viselor era foar­te im­por­tant şi în Japonia, unde s-a per­pe­tuat până în secolul al XV-lea. Pe­lerinii care aveau necazuri mergeau în­tr-un loc sa­cru, în speranţa că divinitatea le va adu­ce un vis salva­tor. De multe ori, ei găseau so­luţii pentru pro­blemele pe care le aveau. Nişte en­tităţi le apăreau sub formă de viziune, vinde­cân­du-le bolile şi, uneori, ca şi la aba­ton, practicând, în tim­pul viselor, un anumit tip de chi­rurgie.Cercetătorii fac o distincţie foarte clară între aces­te apariţii şi visele obiş­nui­te. De fapt, cei mai mulţi dintre pa­ci­en­ţii din Grecia Antică, ale căror relatări au dăi­nuit în timp, au insistat asupra fap­tului că aceste vi­ziuni se produceau doar atunci când ei se aflau într-o stare intermediară, între somn şi veghe.În mod tradiţional, starea "crepus­cu­lară" din­tre conştienţă şi somn este nu­mită hipnagogie. Su­biectul vede ceea ce îi transmite subconştientul său. În anu­mite ca­zuri, poate fi vorba despre sec­venţe de via­ţă. Dar, uneori, se întâmplă ca aceste ima­­gini să aibă o sem­nificaţie puter­ni­că. Hip­na­go­gia se instalează în mod bizar, în timp ce su­biectul se află în miş­care şi face gesturi absolut uzua­le. Una dintre ma­ni­festările acestui fe­no­men este "omul ca­re dis­pare". Noaptea, su­biectul vede, de exemplu, pe ci­neva îndreptându-se spre el, pe stra­­dă, şi dis­părând apoi în mod subit.O mare parte dintre oamenii normali au trăit ex­pe­rienţa acestor imagini foar­te vii, care apar în mo­men­tul când sun­tem pe punctul de a adormi. Sunt ima­­gini colorate, care, uneori, iau forme su­pra­rea­liste. Geniile creative au apelat une­ori la astfel de stări hipnagogice pen­tru a-şi rezolva problemele. Unul din­tre cei care au folosit această tehnică a fost Tho­mas Edison. El avea obiceiul să-şi pe­trea­că noaptea în birou, în clipa în care nu putea găsi soluţia la o problemă pe care o studia. Savantul american ob­ser­vase că atunci când te afli în stare de hip­nagogie, cazi cu uşurinţă într-un somn profund. Iar oda­tă adormit, uiţi ima­ginile care s-au pro­­dus. Pentru a evi­ta acest lucru, îna­in­te de a adormi, Edi­son lua o bilă de metal în fiecare mână. De o parte şi de cealaltă a fotoliului aşe­za nişte ligheane de me­tal. Când era pe punctul să adoarmă, bi­lele îi scă­pau din mâini şi cădeau în li­gheane, fă­când mult zgomot. El se trezea pe loc şi îşi amintea perfect experienţa hip­nagogică pe care o avusese.După ce a condus mai multe experi­men­te ino­va­toare, în timpul cărora stu­dia fe­no­me­nul apa­riţiilor, celebrul medic ame­ri­can Raymond Moody, autorul cărţii "Viaţa după Viaţă", s-a hotărât să încerce pe cont propriu acest fenomen bizar. Ex­perienţa pe care a trăit-o i-a schim­bat cu totul fe­lul de a vedea viaţa.La început, Moody a avut o dilemă în ce priveşte oportunitatea de a fi el însuşi su­biectul experienţei. Se temea ca, în cazul când apariţia s-ar produce cu ade­vă­rat, emoţia întâmplării să nu-l împie­di­ce să îşi păstreze obiectivitatea. Pe de o parte, era prea legat de rolul ştiin­ţific de cercetător obiectiv al viziunilor, dorind să ră­mână în­tr-o poziţie cât mai neutră, pen­tru a judeca re­la­tă­rile fă­cu­te de per­soa­ne­le cu care lucra. Pe de altă par­te, ten­ta­ţia de a în­cer­ca ex­pe­ri­men­tul pe pro­pria per­soană era foar­te ma­re, pen­tru că încă din copi­lă­rie fu­­sese fasci­nat de func­ţio­na­rea cre­ie­ru­lui ome­nesc şi îşi do­rise din­tot­dea­­una să ştie cum era o apa­riţie."Ceea ce m-a derutat cel mai tare în cazul apa­­riţiilor colaboratorilor mei era că, du­pă spusele lor, aceste în­tâl­niri erau absolut reale, nu fruc­tul ima­gi­na­ţiei lor. Eram cu a­tât mai perplex, cu cât alesesem pen­tru acest ex­pe­­ri­ment nişte oa­meni foarte echi­li­braţi. La în­ceput, îmi i­ma­­ginam că niciunul dintre ei nu o să-mi spu­nă că în­tâl­ni­rea pe care a a­vut-o cu vi­zi­ta­torul din lumea de dincolo este reală. Mă aş­tep­tam să îmi spu­nă că acea vi­ziu­ne co­respundea cu genul de i­ma­gine pe care o ai în vis, şi nici­­decum că era o persoană adevărată. Dar nici vorbă de aşa ceva. Toţi cei care au avut viziuni au in­sistat asu­pra faptului că ele se pe­trecuseră în rea­li­­tate, în pre­zenţa unei rude defuncte. «Ştiam că era ma­ma», mi-a zis unul dintre ei. Şi, prac­tic, toţi ceilalţi mi-au descris această ex­pe­­rienţă ca fiind «mai ade­vă­rată decât rea­li­tatea».Eram convins că dacă voi vedea o apa­riţie, în cazul meu, ea va fi diferită. «Dacă o să văd aşa ceva, nu sunt nebun să cred că este real», mi-am spus. Apoi am ales să încerc să o văd pe bu­ni­ca din partea ma­mei. Eu m-am născut în tim­pul celui de-al doilea răz­boi mondial şi, chiar în ziua naşterii mele, tatăl meu a fost trimis pe front. A lipsit timp de optsprezece luni, şi astfel bunica şi-a asu­mat cele mai mul­te dintre res­pon­sabilităţile lui. S-a des­cur­cat de minune şi am con­si­de­rat-o în­tot­deauna drept cel mai blând, mai bun şi mai li­niştit om pe care l-am cunoscut în viaţa mea. Ea a în­sem­nat foarte mult pen­tru mine şi, de când a mu­rit, mi-a lipsit foar­te mult şi aş fi fost încân­tat să o revăd, in­di­ferent în ce mod.Într-o zi, am petrecut mai multe ore pre­gătin­du-mă să apară. Am rememorat foarte multe amintiri le­gate de ea şi m-am uitat la fotografiile ei. Apoi m-am aşezat într-un loc pe care îl numesc «scena apa­riţiei» şi, în lu­mina blândă din cameră, am în­ceput să mă uit într-o oglindă care era aşezată astfel încât ceea ce vedeam să aibă trei dimensiuni. Am pe­trecut ast­fel o oră întreagă, fără să-i simt pre­zenţa. Până la ur­mă, am abandonat ex­pe­rimentul, con­clu­zio­nând că sunt o persoană cu totul închisă faţă de astfel de apa­riţii.Dar mai târziu, am avut o întâlnire care mi-a schim­bat viaţa. Ceea ce s-a întâmplat mi-a mo­dificat ra­dical concepţia asupra rea­lităţii. Stă­­team pe un scaun, sin­gur, într-o cameră, când o femeie a intrat pe neaş­tep­tate. Imediat ce am văzut-o, mi-am dat seama că era cineva pe care o cunoşteam, dar totul s-a pe­tre­cut aşa de re­pede, încât mi-au tre­buit câteva clipe pen­tru a avea pre­zenţa de spirit de a o saluta politicos. Ime­diat mi-am dat seama că femeia aceea era bunica din par­­tea ta­tălui, decedată cu câţiva ani în ur­mă. Îmi amin­tesc că am strigat «Bunico!» şi am ridicat mâinile. Cu un respect amestecat cu teamă, am privit-o apoi drept în ochi. Cu dragoste şi blândeţe, spunându-mi pe nu­me­le cu care doar ea mă chema pe când eram mic, mi-a confirmat cine era. Când am în­ţeles, în minte mi-au venit ne­nu­mărate amin­tiri legate de ea. Dar nu toate erau plăcute. Dacă amintirile cu bunica din partea mamei erau toa­te mi­nunate, nu aş putea spu­ne ace­laşi lucru des­pre bu­ni­ca din partea tatălui. Îmi amin­tesc - de pil­dă - cum atunci când făceam câte o poz­nă co­pi­lă­rească, ea îmi spunea de fiecare dată că voi ajun­ge în iad, dacă nu respect poruncile lui Dum­­ne­zeu, bineînţeles, în modul în care le inter­preta ea. Ast­fel, în­tr-o zi, mi-a spălat gura cu săpun, pentru că spu­se­sem ceva care, după părerea ei, era urât.Dar, când am privit apariţia aceea drept în ochi, mi-am dat seama că femeia care se afla în faţa mea se schim­base într-un mod pozitiv. Simţeam în per­soa­na ei o căldură, o dragoste şi o empatie fără mar­gini. Am vor­bit despre trecut şi despre unele momente pre­cise ale co­­pilăriei mele. Din când în când, îmi amin­tea unele lu­cruri pe care le uitasem. Tot ce mi-a spus ea mi-a schim­bat con­siderabil viaţa şi mă simt mult mai bine de atunci. Nu ştiu cât a durat exact în­tâl­ni­rea noastră în timp real. Probabil destul de mult, am fost aşa de emo­ţio­nat, încât nu m-am uitat la ceas. Cum s-a terminat vi­zi­ta ei? Eram aşa de ab­sor­bit, încât i-am spus doar «la re­­vedere». Am hotărât că ne vom revedea şi, pur şi sim­plu, am ieşit din ca­me­ră. Când m-am întors, nu mai era acolo. Imaginea bu­nicii mele dispăruse."