Pentru ca pielea dvs. să n-o pă­ţeas­că atunci când termome­trul co­boa­ră sub zero grade, e cazul să luaţi de ur­genţă măsuri. Şi cine să vă ajute, dacă nu expertele în frumu­seţe din ţările vecine cu Cercul Polar, specialiste în lupta cu fri­gul şi gerul? Sfaturi de folos din Fin­landa, Cana­da, Rusia şi Islanda.Pentru frumoasele blonde cu ochi al­baştri de pe malul golfului Finic, iarna în­seamnă saună. Finlandezele prac­tică în masă baia de aburi, care elimină toate toxinele depozi­tate în piele, redându-i aces­teia rezistenţa la frig şi elas­ti­citatea. Un alt pariu câş­ti­gat de ele e mu­şeţelul, pe care îl con­sideră un aliat.Iată o mască nordică re­comandată pentru tenul ciu­pit de frig: 2 linguri de ulei aro­mat de muşeţel (îl puteţi ob­ţine şi acasă, turnând untdelemn de floarea-soarelui sau măsline pes­te flori uscate, vârâte într-o sticlă până la gât) se amestecă bine cu un gălbenuş crud şi câteva pică­turi de suc de lămâie. Se aplică pe faţă, se lasă 20 de minute, apoi se spală.Pentru pielea gâtului, vătămată de gulerele paltoanelor şi fulare: 100 g flori uscate de muşeţel se amestecă cu 100 g untură de porc (osânză) to­pită (să nu fie prea fierbinte), se apli­că pe gât şi se pune deasupra o com­presă cât mai caldă (un prosop în­muiat în apă fierbinte şi apoi stors).Când e vorba de îngrijirea pielii, is­lan­dezele recurg la untura de peşte, pe care o folosesc atât pe cale in­ter­nă, cât şi externă. Prezentă şi în far­maciile româneşti (sub formă de ge­lule sau ca atare), nu aveţi decât să aplicaţi ule­­iul de peşte pe faţă (cu excepţia persoanelor cu tenul gras), pe gât, pe decolteu şi pe mâini. Dacă mirosul vă su­pără, în­corporaţi uleiul într-o cremă uşor parfumată, a­dău­­gând şi 2-3 picături de lămâie. Efec­tul e garantat.Muşchiul de piatră (de Islanda), recomandat şi în paginile revistei noastre pen­tru virtuţile sale în afec­ţiu­nile respiratorii, face par­te, de aseme­nea, din pano­plia cos­me­­ticii islan­deze. Com­presele cu infuzie obţi­nută din­tr-o lingu­riţă de plantă opărită cu doar ju­mătate de cană de apă au da­rul să protejeze pielea de uscă­ciune, iri­taţii şi cuperoză.Rusoaicele se apără de ger cu... păducel. Fructele lui sunt bogate în vita­mi­nele A, C şi E, în substanţe mi­nerale şi să­ruri. Ştiinţa confirmă: pă­ducelul fa­ci­litează închiderea rănilor, înmoaie pielea uscată, o protejează de îmbătrânirea timpurie. Uleiul de păducel este o bine­fa­cere naturală pentru pielea uscată şi iri­tată, vătă­mată de frig. Tinctura de păducel (se găseşte şi în farmacii, şi la maga­zinele naturiste) amestecată cu o cre­mă de faţă face şi ea minuni. De ase­me­nea, dacă în loc să vă clătiţi di­mineaţa şi seara cu apă veţi folosi o infu­zie de flori şi frun­ze de păducel, pielea va că­pă­ta o protecţie na­turală îm­potriva a­gen­­ţilor agresivi din ex­te­rior: frig, dar şi poluare.