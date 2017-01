Preparate pentru uz intern

Tratamente interne

Saschiu

Tinctură de Gingko biloba

Acestea se realizează cu ajutorul aparatului circulator cerebral. O suferinţă a circulaţiei cerebrale conduce, implicit, la o alterare a funcţiilor creierului. Cauza majoră a insuficienţei circulaţiei cerebrale este ate­roscleroza, caracterizată prin îngroşarea neuni­formă a arterelor, din cauza depunerilor de grăsime şi co­les­terol ce aderă pe artere, făcându-le rigide şi fria­bile (se rup uşor).Factorii majori de risc pentru aterosleroză includ vârsta, sexul (bărbaţii sunt mai predispuşi decât femeile), nivelurile crescute de grăsimi şi colesterol rău (LDL) din sânge, fumatul, diabetul zaha­rat, obe­­zitatea, inactivi­tatea fizică. Ateroscle­roza pro­voa­că, de ase­menea, mari probleme circulaţiei apa­ratului cardiovascular. O con­secinţă a insuficienţei circu­laţiei cerebrale, du­blate de hi­perten­siu­ne, con­duce, inevita­bil, la accidentul vascular ce­re­bral (infarct cere­bral). Simp­­tomele şi semnele majore ale unui accident vascular cerebral sunt: tulbură­rile de vorbire, confuzia, amorţeala, durerile de cap. Accidentul vas­cular ce­rebral (AVC) este o urgenţă medicală. Face parte din gru­pul celor mai grave boli ale omului după afec­ţiunile cardiace şi cancer.Bolile care apar din cauza insuficienţei circula­to­rii cere­brale se instalează lent, în pe­rioade lungi de timp. De cele mai multe ori, ele evoluează fără o simptomatologie evi­dentă. Dar când se manifestă, ele sunt dramatice. Accidentul vascular cerebral şi di­ferite probleme neurologice ce însoţesc AVC-ul invalidează tot restul vieţii pe cel suferind. Acesta este motivul pentru care ar trebui instalat, din timp, un tratament de prevenţie a insuficienţei circulatorii cerebrale. Cel mai indicat tratament profilactic, fără riscuri majore de supradozare, sunt preparatele obţi­nute din plante medicinale.include pe lângă medicaţia alopată, şi prepa­rate din plante. Cele mai bune rezultate se obţin cu: saschiu, Ginkgo biloba şi tescovina de struguri.se folo­sesc: vâscul, păducelul, odoleanul şi usturoiul.se apelează la anghinare, tes­­covină şi usturoi.Selecţia de plante pe care v-o propun se bazează pe experienţa mea de peste 40 de ani, în profesia de farmacist.Se obţine din vâsc.2 linguriţe de vâsc uscat şi mărunţit groscior se pun la macerat timp 10-12 ore, în 250 ml de apă rece, la temperatura camerei, după care se filtrează. Se îndulceşte după gust, cu miere.Se obţine din anghinare sau păducel.planta uscată se macină fin într-o râşniţă de cafea. Se foloseşte ca atare, cu puţină miere, sirop, suc natural sau lapte fermentat (iaurt, sana, chefir, lapte bătut).Se prepară din Ginkgo biloba sau anghinare.2 linguri de plantă uscată şi mărunţită groscior se opăresc cu 250 ml apă fiartă. Se mai dă într-un clocot, apoi se lasă la infuzat timp de 30 minute. Se filtrează prin tifon sau printr-un strat subţire de vată. Se îndulceşte după gust.Se prepară din sas­chiu, păducel sau odo­lean.4 lin­guri de plantă us­cată şi mă­run­ţită gros­cior se fierb la foc mic, timp de 30 mi­nute, în 500 ml apă, într-un vas emai­lat. Se va avea în ve­dere să se comple­teze la final apa eva­po­­rată. Se filtrează fier­binte prin tifon sau va­tă medicinală, umec­tată în puţină apă. Se îndulceşte după gust.Se prepară din saschiu, Ginkgo biloba, vâsc, păducel, odolean, usturoi sau anghi­nare.2 linguri de plantă uscată şi mărunţită groscior se pun la macerat în 100 ml al­cool alimentar sau alt produs distilat, obţinut în gospodărie, timp de 10 zile, agitându-se de 2-3 ori pe zi. Se filtrează prin tifon, după care se lasă la decantat în frigider, timp de alte 6 zile pentru o de­pli­nă limpezire. Se trece uşor partea limpede într-un alt flacon, în­depărtându-se eventualul rezi­duu care s-a depus pe fundul vasului. Se păstrează în flacoa­ne de sticlă sau plastic, de 20-30 ml, pre­văzute cu dop-pipetă. Termenul de va­la­bi­litate este de doi ani de la data preparării. Dacă se ob­servă depuneri pe perioada păstrării, se agită flaconul îna­inte de uti­lizare.Se prepară din saschiu, Ginkgo biloba, vâsc, păducel sau anghinare.4 linguri de plantă uscată şi mărunţită groscior se ames­tecă cu 1 litru de vin roşu, adus la fierbere. Se lasă la macerat 10 zile, agi­tân­du-se de 2-3 ori pe zi. După 10 zile, vinul se filtrează prin­tr-un material textil, fără stoar­cerea reziduului. Apoi se lasă la de­cantat alte 6 zile, sepa­rân­du-se partea limpede de rezi­duul de­pus la fundul vasului. Se va completa cu vin până la 1 litru. Se pune la păstrat în flacoane de culoare brună. Ter­menul de va­la­bilitate este de un an de zile la tem­peratura came­rei, dacă vinul folosit la prepa­rare are concen­traţia alcoolică de cel puţin 11 grade. În cazul concentraţiei alcoolice mai mici de 11 gra­de, vinul medicinal se va păstra în încăperi răcoroase.Datorită conţinutului în alcool al tincturii şi al vinului, nu se recomandă consumul acestora de către conducătorii auto sau de către cei care au in­to­leranţă la alcool. De asemenea, nu se recomandă celor care au hepatită alcoolică.se beau câte două ceşti de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai divers.se administrează 30 ml pe zi, după masă.se beau câte două ceşti de ceai de saschiu pe zi.se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de tei.se administrează 30 ml pe zi, după masă.se beau câte două ceşti de ceai de saschiu pe zi, îndulcite după preferinţă.se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai din frunze de Ginkgo biloba.se administrează trei linguri de vin pe zi, după masă.se beau câte două ceşti de ceai de sas­chiu pe zi.se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate într-un ceai divers sau apă.se administrează trei linguri de vin pe zi, după masă.- preparatele din saschiu sunt recomandate în obo­seala provocată de munca intelectuală intensă (sur­me­najul intelectual), viaţa cotidiană stresantă sau alte activităţi epuizante.se beau câte două ceşti de ceai de sas­chiu pe zi.se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate într-un ceai divers sau în apă.se administrează 50 ml pe zi, după masă.Pentru toate beneficiile menţionate mai sus, prepa­ratele farmaceutice din frun­ze de saschiu nu ar tre­bui să lipsească din ta­bie­tul zilnic al omului vârst­nic sănătos sau bolnav.(Farmacia Faltis are pe stoc toate preparatele far­maceutice obţinute din saschiu. Ele pot fi pro­curate direct din farmacie, telefonic sau prin email. Livrarea în ţară se face prin Poşta Română sau Fan Courier cu plata ramburs la primirea coletului.)Preparatele din Ginkgo bi­loba se adresează, în prin­cipal, creierului şi inimii. Ginkgo biloba este o plantă de top în tratamentul bolilor cerebrale şi cardiace.Se beau două căni de ceai pe zi, după masă.se iau 30 de picături, de două ori pe zi, amestecate în puţină apă sau ceai divers.se administrează 30 ml de vin (două lin­guri), de 2 ori pe zi.se beau două căni de ceai pe zi, după masă.se iau 30 picături, de două ori pe zi, diluate cu puţină apă.se administrează câte 30 ml de vin (două lin­guri), de două ori pe zi.(Farmacia Faltis are pe stoc ceai, tinctură şi vin de Ginkgo biloba.)Tinctura de Ginkgo bilo­ba poate fi admi­nis­trată în di­ferite combi­naţii cu alte tincturi din plante, ca adju­vant în bolile sistemului ner­vos central.* Pentru insuficienţa circulatorie cere­brală, tinctura de Ginkgo biloba se poate asocia cu tinc­tura de saschiu.* În atrofia sistemu-lui nervos central, boli de­generative (boala Alz­hei­mer sau ramolis­men­tul ce­rebral), se recomandă com­­binaţia de Ginkgo bilo­ba, sas­chiu, gingseng şi roz­ma­rin.* În stări de agitaţie şi nelinişte, ca rezul­tat al sclerozei cerebrale, tinctura de Ginkgo biloba se poate combina cu tinctura de lavandă.se iau câte 20 de picături, de două ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai din frunze de Ginkgo biloba sau saschiu (preîntâmpină apariţia ra­molismentului cerebral.)Tratarea hipertensiunii arteriale reprezintă o ne­cesitate atât pentru prevenirea accidentului vas­cu­lar cerebral, cât şi după accidentul cerebral.Se bea seara şi dimineaţa, pe stomacul gol, câte un pahar (se lasă la macerat două linguriţe de plantă, în 500 ml apă rece).se bea câte o cană de ceai, de două ori pe zi (o linguriţă de plantă opărită cu o cană de apă).se administrează două linguri pe zi.se ia câte un vârf de cuţit de pulbere de fructe de păducel, de două ori pe zi.se bea câte o ceaşcă de ceai, de două ori pe zi.se iau câte 30 de picături, de două ori pe zi.se administrează câte 30 ml (2 linguri), de două ori pe zi, după masă.se beau câte două ceşti de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de două ori pe zi.se iau câte 30 de picături, de două ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai din frunze de Ginkgo biloba sau saschiu.(Farmacia Faltis prepară Hipoten­siminul pentru hipertensiunea arterială, ce are în compoziţie tinctură de usturoi, tinctură de păducel şi tinctură de saschiu.)se ia de trei ori pe zi câte o jumătate de linguriţă de pulbere, amestecată în miere, sirop, suc, compot.se beau câte trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, în puţină apă sau ceai divers.se administrează câte trei linguri, de două ori pe zi, după masă.Folosirea regulată a preparatelor de tescovi­nă, prin conţinutul lor ma­re de resveratrol, îm­piedică formarea ateroa­me­lor, deci a aterosle­rozei. Pentru efect ma­xim, tratamentul trebuie făcut zilnic, cu mici pau­ze.(Farmacia FALTIS are pe stoc capsule cu se­minţe de struguri ro­şii, pulbere de tescovină şi tinc­tură de tescovină.)Terapia bolilor creie­rului este foarte greu de stabilit şi printre cel mai dificil de realizat. O boa­lă cerebrală, odată declanşată, greu poate fi vinde­cată. Medicaţia alopată stabilită de medicii specia­lişti este esenţială, dar un tratament naturist urmat în paralel este de mare efect. Terapiile combinate sunt de mare folos în afecţiunile creierului.Reuşita unui tratament naturist, în combaterea bolilor cerebrale, depinde de acceptarea sa de bol­nav, acesta să aibă încredere în tratament şi să fie răbdător, pentru că beneficiile nu pot fi observate decât după perioade mai îndelungate.