Simbol al sărbătorilor de iarnă, bra­­dul este şi un mister al lumii bo­tanice. Acum, când natura este în amor­ţire, anesteziată de gerurile as­pre ale iernii, în "laboratoarele" ace­lor de brad, veş­nic verzi, sunt sinte­ti­zate can­tităţi impresionante de sub­stanţe vindecătoare (mai ales uleiuri vo­latile), care tratează o sume­denie de boli. (Nu degeaba e so­cotit bradul simbolul vieţii eterne.)se culege de pe trunchiuri cu ajutorul lamei unui cuţit, apoi cristalele parfu­mate se pun într-un vas de sticlă închis ermetic, ca să nu se eva­pore uleiurile eterice. De la un cioban bătrân din munţii Sibiului, Babu Niţu, am aflat câteva reţete extrem de valoroase cu răşină de brad:* Dacă un om sau un animal se loveşte, atunci se ia răşină, se pune pe din două cu seu şi se topeşte la foc mic, după care se lasă la răcit. Cu un­soarea ungeţi lovitura sau vânătaia şi numaidecât se vin­decă, mai repede decât cu doctoriile de la oraş.* Dacă-i rană cu sânge, atunci se pune răşina în rachiu tare şi se lasă la dospit, iar cu leacul ăsta se spală rana, care se închide numaidecât şi se vin­decă fără să coacă.* Contra ciocurilor reu­ma­tice, răşina se încăl­zeşte tare, dar nu cât să ardă pielea, apoi se pune pe locurile afectate de la pi­cioare. Pe deasupra se leagă cu pânză şi se ţine aşa, cam la vreo jumătate de zi. Se pune leacul acesta în fiecare zi, vreme de o lună-două, şi ciocurile se "to­pesc". Mulţi oameni au scăpat, cu tratamentul cu răşină de brad, de ope­raţii grele.(adică ramurile cu tot cu ace) se folosesc mai ales sub formă de băi, care se prepară astfel: se mărunţesc bine cetinile de brad cu un cuţit cu lama zimţată, după care 5 mâini de plantă mărunţită se pun la macerat în doi litri de apă, la tem­peratura camerei, vreme de 8-10 ore (de dimineaţa până după-amiază). Pre­paratul se stre­coa­­ră, maceratul rezultat punându-se deoparte. Plan­­ta rămasă se pune în alţi doi litri de apă clo­co­tită şi se lasă să stea acoperită până se răceşte, după care se fil­trea­ză. În final, se combină cele două pre­parate (maceratul şi infuzia răcită), care se vor pune în apa din cadă, ce va fi la o temperatură de 38-39 de grade Celsius. Baia de plante durează 20-30 de minute, după care pacientul se va usca puţin prin tam­ponare cu pro­sopul şi va rămâne să se odih­neas­că la loc foarte călduros, vreme de ju­mă­­tate de oră. Această procedură se face de 1-3 ori pe săptămână. Cu băi cu cetini de brad se tratează durerile articu­lare, insomnia, sensibilitatea ex­cesivă la răceli.Se folosesc, întocmai ca şi la brad, răşina şi cetinile sale, care au calităţi terapeutice excepţionale:Se fac 2-3 băi cu cetini de pin pe săp­tămână (prepa­rate la fel ca bra­dul), pen­tru trata­rea u­nor boli respi­ratorii cro­nice cum ar fi: bronşita, bron­şita ast­ma­tiformă, pneu­mo­niile recidi­van­te. De ase­me­nea, băile fierbinţi cu ce­tini de pin sunt un exce­lent re­mediu rapid şi con­tra cistitei acute.are calităţi antiin­fec­ţioase foarte puternice. Se prepară sub for­mă de tinctură, din 5 lin­guri de răşină com­binate cu o jumă­tate de pahar (100 ml) de alcool de 90-96 de grade. Se pun într-un vas cu capac etanş. Preparatul se lasă la ma­ce­rat 5 zile, agitându-se de 3 ori pe zi, după care se filtrează. Contra cisti­tei sau a cistitei sângerânde, se admi­nistrează câte o linguriţă din acest remediu, de 4 ori pe zi, pe lângă băile cu cetini de pin. Extern, tinctura vindecă rănile (are efect cicatri­zant) şi eczemele infecţioase.De la ienupăr se folosesc iarna fructele, care se pot culege şi de sub zăpadă, ele rezistând la cele mai năpraznice geruri. Bacele de ienupăr coapte au o culoare violacee, un gust dul­ceag-amărui şi un pregnant miros de răşină. Sunt un leac vegetal ex­trem de pu­ter­nic, care se folo­seşte deo­po­trivă în bo­lile trupului şi ale sufletului.Se ma­cină cu râş­niţa electrică de ca­fea sau se mă­runţesc în piuă 100 g de boabe de ienupăr, apoi se pun cu o jumătate de litru de alcool de 70-80 de grade într-o sticlă închisă ermetic. Se aş­teaptă o săptă­mână, după care ames­te­cul se fil­trează, iar tinctura rezul­tată se tra­ge în sticluţe mici, închise la culoare. Se administrează câte 1-2 linguriţe di­mineaţa şi seara, contra retenţiei de lichide în corp. În cazul infecţiilor re­nale (pielită, pielonefrită, ne­frită etc.), se iau 4 linguriţe de pre­parat zilnic. Aceeaşi doză e valabilă şi pentru eliminarea cal­culilor renali (este un diu­retic foarte puternic).- se face progresiv, luând în prima zi o singură boa­bă, care se mestecă bine şi apoi se în­ghite. În a doua zi se iau două boabe ş.a.m.d., până se ajunge la 21 de boabe pe zi, după care canti­tatea de ienupăr ingera­tă zilnic se re­duce cu câte o boabă pe zi, până se ajunge la zero. Cura are o eficienţă do­vedită contra stărilor de anxietate, de depresie, de in­sta­bilitate emoţională. Este folosită şi con­tra enteritelor şi coli­telor, pre­cum şi a sindromului en­tero-renal.Scoarţa de salcie este "părintele" celui mai folosit medicament din lume (mai ales în sezonul rece) - aspirina. La noi în ţară cresc nu mai puţin de şai­sprezece specii de sal­cie, de la sal­cia albă, care ajunge la o înălţime de peste 20 de metri, până la sălciile de nisipuri, care nu ating nici jumătate de metru înălţime. Cel mai frecvent întâlnite sunt sălciile albe (Salix alba), salcia căprească (Salix caprea) şi salcia pletoasă (Salix babylonica), toate cu proprietăţi terapeutice similare. A­cum, iarna, scoarţa lor se ciopleşte de pe ramurile tinere (cu răbdare, pen­tru că nu se desprin­de prea uşor) şi se prepară sub formă de de­coct. Se pun două linguriţe de pulbere de scoar­ţă uscată şi măci­na­tă într-un pa­har de apă şi se la­să la ma­ce­rat vre­me de 6-8 ore, la tem­pe­­ra­tura ca­­me­rei, după ca­­re se stre­coa­ră. Ex­tractul ob­ţi­nut se pune deoparte, iar planta ră­masă du­pă filtrare se fierbe cu încă un pahar de apă, vreme de 15 minute, după care se lasă să se răcească. În final, se combină cele două extracte, iar pre­pa­ratul obţinut se va adminis­tra pe par­cursul unei zile. Este foarte eficient pentru tratarea stărilor gri­pa­le, dimi­nuând febra, senzaţia de vertij, dure­ri­le de cap şi durerile mus­culare. De ase­menea, o jumătate de litru din acest ex­tract de scoar­ţă de salcie, admi­nistrat vreme de două luni, este un excelent adjuvant în tratarea trom­bo­flebitei şi a trom­bozelor în general.Puţini ştiu că mugurii de plop în­cep să se dezvolte încă din lu­nile ge­roase de iarnă, când por­nesc să se um­fle pe ramuri, cres­când greu per­cep­tibil, dar conti­nuu. Sunt numiţi şi "pro­polis ve­getal", fiind atât ma­teria primă din care albi­nele extrag acest produs al stu­pu­lui, dar a­vând ei înşişi pro­prietăţi medi­cinale si­mi­lare cu cele ale propolisului. Cea mai eficientă formă de adminis­tra­re a mugurilor de plop este sub formă de tinctură, care se obţine ast­fel: mugurii proas­păt culeşi se usucă vreme de 7-10 zile pe calo­ri­fer, după care se macină cu râşniţa de ca­fea, aşa încât să se obţină o pulbere. Se pun într-un borcan cu fi­let 15 lin­guri rase de pul­bere, peste care se ada­ugă 200 ml de alcool ali­men­tar de 90 de grade. Se închide bor­canul er­me­tic şi se lasă la ma­ce­rat vre­me de două săp­tă­mâni, timp în care se agi­tă zil­nic, după ca­re se fil­trea­ză. Tinc­­tura rezul­tată va fi pusă în sti­cluţe mici, în­chise la cu­loare. Se ad­mi­nis­­trea­ză de pa­tru ori pe zi câte 50 de pică­turi puse pe pu­ţină pâine us­c­ată sau în mie­re, pentru: în­tă­rirea imuni­tăţii, com­ba­te­rea durerilor de gât, eli­mi­na­rea in­fec­ţiilor de pe traiectul di­ges­tiv. Ex­tern, se aplică pentru tra­ta­rea arsu­rilor şi pentru cicatrizarea este­tică a rănilor.Fructele de cătină rămân eroic pe ramuri, de la primele geruri, şi până în mijlocul pri­măverii. La tempera­turi de -40 de grade, ele nu îşi pierd capacitatea de germinare, ba şi mai mult, îşi intensifică procesele de sin­teză ale anumitor vitamine extrem de utile. Puţine plante medicinale se pot compara ca putere vindecătoare cu fructele portocalii ale cătinei. Culese şi mărunţite (cu un mixer sau chiar cu ma­şina de tocat carne), ele se ames­tecă în proporţie egală cu miere, obţi­nându-se o pastă bogată în vitamine şi minerale, fo­lo­sită pentru tra­tarea răce­li­lor şi a com­plicaţiilor lor, a colitei de putre­fac­ţie, a indiges­tiei, a avi­ta­­mi­no­zei. Us­ca­te şi mă­cinate sub for­mă de pul­bere (4 lin­guriţe pe zi), se iau ca reîn­ti­neritor şi revigo­rant. Din uleiul ob­ţinut din coaja fruc­telor de căti­nă se ad­mi­nis­trea­ză câte 30-50 de picături pe zi contra bolilor vas­cula­re (atero­scle­roză, fragilitate vas­cu­lară), contra bolilor de pie­le (che­rato­ză senilă, psoriazis, eczeme infec­ţi­oase şi alergice). Uleiul de cătină se mai apli­că şi extern, întinzându-se pe piele, pentru a o proteja de frig şi de ra­diaţiile ul­tra­violete reflectate din zăpadă.