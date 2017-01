Dacă remarcaţi pe suprafaţa pielii mici umflă-turi rotunde, care seamănă cu nişte picături de cea­ră, este foarte probabil vorba despre o keratoză seboreică, o anomalie a epidermei care în unele ca­zuri arată ca nişte cruste, iar în altele ca nişte bătă­turi, de unde şi numele de "bătături seboreice". Keratozele seboreice sunt de cele mai multe ori maro, dar se întâmplă să fie şi negre sau de culoa­rea pielii. Ovale sau rotunde, ele măsoară între 0,8 mm şi mai mulţi centimetri lun­gime. Apar mai ales pe părţile cor­pului ex­puse la soare: faţă, umeri, spate şi piept şi pot fi izo­late sau multiple. Marginile sunt în general dezli­pite de piele şi pot fi ridicate cu vârful dege­telor. Din cauza mân­cărimilor puternice, există ten­dinţa de scăr­pinare, şi astfel apare riscul unei infecţii. Pe măsură ce anii trec, cu atât ris­curile apariţiei acestor excres­cen­ţe sunt mai mari. De aceea, tu­morile benigne sunt mai frecvente la oamenii în vârstă. Aceste mici leziuni be­nig­ne sunt uneori con­fundate cu me­lanomul. Vestea bună este că nu sunt canceroase. Vestea rea: se poate ca un carcin­om celular scuamos să se dez­volte în interior.Aceste excrescenţe de forma unor butoane alun­gite se dezvoltă în principal sub pliurile pielii, de exemplu pe gât, la subţioară, pe spate şi sub sâni, dar nici o parte a corpului nu este scutită. Ele apar de multe ori spre vârsta de 30 de ani, persoanele supraponderale şi femeile însărcinate fiind mai expuse decât restul. Practic, toate persoanele de peste 70 de ani au una sau mai multe papule. Deşi sunt neplăcute pe plan estetic, ele nu sunt cance­roase. Se întâmplă de multe ori ca ele să fie tăiate din greşeală şi să sângereze. În cazul acesta, locul trebuie dezinfectat, pentru a evita orice risc de in­fecţie. Mult timp s-a crezut că papulele semnalau polipi localizaţi pe colon, în schimb, studiile re­cente par să indice că ar fi mai degrabă vorba des­pre un diabet neinsulino-dependent.Un cucui galben şi moale, localizat chiar sub su­prafaţa pielii, cu contur neregulat, este, în gene­ral, un xantom, mic depozit de grăsime, a cărui mă­rime variază între câţiva milimetri şi mai mulţi centimetri. Acesta poate fi semnul unui nivel de li­pide ridicat, mai ales la persoanele care au antece­dente familiale, suferind de o maladie cardiacă, de diabet, de ciroză biliară primitivă sau de anumite forme de cancer. Dacă acest depozit de grăsime este localizat pe pleoapă, el este numit "xante­lasma". Dar un xantom se poate dezvolta şi pe coa­te, articulaţii, tendoane, mâini, picioare, ba chiar pe fese. Din fericire, aceste afecţiuni sunt de cele mai multe ori benigne. Totuşi, ele pot semnala un nivel ridicat de colesterol, fac­tor ce sporeşte în mod consi­derabil riscul de a dez­vol­ta o maladie cardiacă.Umflăturile rotunde, moi, care se plimbă pe sub piele şi care sunt localizate pe gât, trunchi şi braţe îngrijorează în general. Or, aceşti lipomi be­nigni (în cazul în care nu ating un nerv) sunt nişte tumori gră­soase ne­can­ceroase. De fapt, lipomii sunt tipul de tumori ale ţesuturilor moi cel mai frecvent întâlnite la adulţi. Având o evoluţie lentă, depăşesc rar 5-7 centimetri dia­metru. Unele persoane pot avea unul sau mai mulţi lipomi, cele mai atinse fiind femeile, mai ales cele supraponderale.Buricul sau ombilicul (în ter­meni medicali) este de fapt o ci­catrice din naştere. Când capătul cor­do­nului ce leagă copilul de mama sa cade, se for­mea­ză o ci­catrice care nu va dispărea nicio­dată. Dacă v-aţi privit deja buricul, veţi şti dacă cicatricea este în interior sau în exterior. Chiar dacă ambele tipuri sunt normale, 90% dintre om­bilice sunt în inte­rior.În timpul celui de-al doilea tri­mestru al sarcinii, este frecvent ca buricul femeilor să iasă în afară. Dar un buric care iese în afară la o femeie ce nu este însărcinată sau la un bărbat este de cele mai multe ori semnul unei hernii ombilicale: o parte a intestinului iese printr-o gaură din peretele abdominal. Ele sunt foarte dese la copii, dar se pot produce şi la adulţi, în urma unei creşteri importante în greutate, du­pă o sarcină cu gemeni, la ridi­carea unor greutăţi mari sau în crize foarte puternice de tuse. Când doctorul poate să pună intes­tinul la loc, este perfect, dar dacă acesta se sugrumă, viaţa pa­cientului este ameninţată.Dacă remarcaţi în interiorul buricului o umflătură de formă neregulată cu vase de sânge vi­zibile, poate fi vorba despre nodulul maicii Mary Joseph, rar, de cele mai multe ori ne­dureros, tare la atingere, ce poa­­te supura. Culoarea lui va­riază de la albastru-violaceu la roşu închis, ba chiar şi alb. Din nefericire, el anunţă de cele mai multe ori un can­cer avansat al cavităţii abdominale. Une­ori, el este unicul simptom al unui cancer al ova­relor, colo­nului, rectului sau al pancreasului.Unii dintre noi scriu pe pereţi, alţii scriu pe piele, fie cu unghiile, fie cu un obiect ascuţit. În cazul acesta, este vorba despre "dermografism". El poate duce la o formă de urticarie, numită "urti­carie fizică", datorată histaminei, substanţa respon­sabilă cu strănutul şi cu scurgerile din nas de ori­gine alergică, ce este eliberată în clipa în care se exercită o presiune asupra pielii. Histamina poate provoca o tumefiere, o înroşire a pielii, precum şi mâncărimi. Imediat ce bolnavul se scarpină, sub piele se formează o pernuţă ce poate rămâne vizi­bilă mai multe ore la rând. Chiar dacă dermo­grafismul este mai frecvent la adulţii tineri, nimeni nu este scutit. Printre factorii responsabili: stresul, o tulburare a tiroidei sau o infecţie virală.Dacă urmele de pe piele sunt paralele, roşii, purpurii sau albe şi nu se estompează cu timpul, este foarte probabil să fie vorba despre vergeturi. Aceste striaţii apar mai ales pe abdomen, fese, sâni, coapse şi braţe. Datorate alterării fibrelor elastice ale dermei, vergeturile se dezvoltă mai ales în timpul adolescenţei, când corpul tinerilor suferă modificări foarte importante. Oamenii care iau rapid în greutate (90% din femeile însărcinate) au în mod frecvent vergeturi.Adepţii culturismului au de multe ori vergeturi sub braţ. Vergeturile de pe faţă sunt comune la persoanele care iau corticosteroizi de mult timp şi care abuzează de aceste substanţe. Uneori şi cei bolnavi de diabet au vergeturi.O piele tare şi groasă este tipică unei scle­rodermii. Datorată unei supraproducţii de colagen, această boală auto-imună gravă este o tulburare care afectează ţesuturile conjunctive şi generează o îngroşare şi o întărire a pielii. Din nefericire, articulaţiile şi organele interne nu sunt nici ele ferite. Sclerodermia este de multe ori însoţită de maladia lui Reynaud, ce duce la albăstrirea mâi­nilor şi a degetelor. Sclerodermia sistemică, numită şi "scleroză sistemică", atinge de patru ori mai multe femei decât bărbaţi. În forma sa cea mai puţin gravă, numită sclerodermie limitată, pielea feţei şi a degetelor devine din ce în ce mai stră­lucitoare şi întinsă, creând jenă. Dilatarea vaselor capilare este un alt semn al sclerodermiei limitate. Forma cea mai gravă, numită sclero­dermie difuză, atinge principalele organe interne şi generează tulburări gastro-intestinale, jenează înghiţitul şi poate fi fatală.Orice persoană care ajunge la bătrâneţe va vedea într-o zi că-i apar riduri pe piele. Dar ele nu se datorează mereu timpului care trece. Mai intră în calcul şi patrimoniul genetic, dar şi modul de viaţă al fiecăruia. De exemplu, persoanele care petrec mult timp la soare fără să se protejeze sau care sunt expuse la substanţe toxice au, în general, riduri. Este şi cazul fumătorilor şi al consumatorilor de alcool. Tutunul distruge pielea, mai ales la femei, pentru că scade nivelul de estrogeni şi accelerează nu numai îm­bătrânirea ci şi menopauza. La fumători, pielea ridată mai poate fi şi semnul unei maladii grave, precum emfizemul sau o altă boală pulmonară obstructivă cronică.Simptomele unui melanom: este asimetric. Dacă este împărţit în două, părţile nu sunt identice. În plus, conturul este neregulat, multicolor, dia­metrul de peste 0,8 cm. Când evoluează, îşi schim­bă mărimea, forma, culoarea şi grosimea. El poate sângera, crea mâncărime şi să formeze o crustă.Conform unui studiu recent, nivelul de supra­vieţuire al pacienţilor atinşi de un melanom loca­lizat la laba piciorului sau la gleznă este net inferior celui al pacienţilor cu afecţiunea pe partea de sus a piciorului.