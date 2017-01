Familie mare

Concert în curtea casei

Stere, bunicul lui George Udilă, a fost un ce­lebru lăutar al vremii sale, iar Ilie, tatăl, un re­cu­noscut maestru al acordeonului. De 40-50 de ani încoace, urmaşul lor, George, s-a impus ca unul dintre cei mai apreciaţi instrumentişti de folclor şi muzică lăutărească."Bunicu' şi bunica au venit de la Letca Veche, de lângă Ghimpaţi, cum te duci spre Alexandria. Eu m-am născut şi am copilărit pe Ferentari, într-o curte cu două rânduri de case. Acolo stătea bu­nicu', cel mai mare armonist care-a fost, şi tot aco­lo şi noi. Acum nu se mai cântă la armonică, doar pe la sârbi am mai văzut, dar atunci avea mare succes. După aia, au apărut acordeoanele, unchi-miu Fane şi apoi tata, care a dus instru­mentu' ăsta undeva sus, a depăşit toate limitele. Nu zic că-i tatăl meu, dar toţi recunosc. În plus, era un om cu un suflet extraordinar, toţi îl iubeau. De suflet bun ce avea, cânta la câte-o nuntă pe un butoi de o sută de kile de vin şi lunea invita lăutarii la noi în curte. Nu erau mulţi lăutari în zona în care locuiam noi, trei-patru familii, da' veneau cei mai buni din tot Bucureştiul la noi în curte: Ro­mica Puceanu, Si­minică, Florică Roşioru, Maria Lătăreţu, Dum­nezeu să-i ierte! Pe atunci, nu era goana asta după bani, se stabilea altă relaţie între oameni, prietenia era de bază. Nu mai vezi aşa ceva acum. Se strân­geau 10-15-20 de lăutari la noi în curte, a doua zi după nuntă, puneam grătarele, scoteam vinul, şi începeau să cânte. Nu se dansa, doar se asculta. Cânta tata, unchiu', bunicu' şi toţi prietenii lor, ca un fel de întrecere între ei, care cântă mai dulce, mai frumos. Chefurile astea erau cea mai mare distracţie a copilăriei mele, toţi marii lăutari mă răsfăţau, nu mai ştiau ce să-mi facă, în contu' lu' tata. Aşa cum şi eu, astăzi, am grijă de copiii, de puştii cu care am de-a face."- Sunetul lui clar, pu­ter­nic, e cel mai fru­mos din orchestră. Mă uitam în jur, în familie, printre acor­deoniştii ăia mari şi mă gândeam: "Cum să răzbat eu prin­tre ăştia?" Pe a­tunci, erau foarte puţini cla­ri­netişti, şi ăia cântau fol­clor, nu muzică lă­ută­reas­că. Era Iliuţă Rucă­reanu, de la Cra­­iova, Traian Făgărăşanu, cu ardelenii, şi Ni­colae Băluţă, de la Mol­dova. Într-o zi, l-am văzut la televizor pe Nicolae Bă­luţă, care era naşu' lu' tata, şi de acolo am prins drag de cla­rinet. Am început singur, după aia mi-au mai arătat elevii lu' tata, Bebe de la Petrechioaia, Mieluţă Surdu, toţi marii acordeonişti, care toată ziua erau pe la noi prin curte, mi-a mai arătat unchiu' Fane. Tata era plecat un an de zile în America şi nu ştia că m-am apucat de clarinet. El văzuse că nu prea-mi place şi nu am talent la acordeon şi probabil se gândea că n-o să cânt. Şi, când s-a întors el din America, eu eram un puşti, aveam 11 ani, unchi-miu zice: "Hai să-l as­cultăm pe George cum cân­tă". Tata s-a uitat mirat. După ce m-a ascultat, a fost foarte bucuros. Îmi luase câteva mărunţişuri din America, nu mare lucru, dar a doua zi s-a dus la croitor, cu trei din cele şase costume ale sale luate din America şi le-a dat să-mi facă mie costume din ele. Am început să cânt folclor, mai târziu am cântat lăutărească şi, când m-a auzit Nicolae Băluţă, a rămas uluit. "Ce face ăsta, cântă muzică lăutărească cu cla­ri­ne­tu'?" Până atunci nu se mai pomenise aşa ceva. La 12 ani, m-a luat unchiu' Fane la prima mea nuntă, că-l lăsase saxofonistu'. După asta, m-a luat mai mereu, mă lua şi tata, mă luau toţi cu ei.- Nu se mai purta cu mine ca un tată, era ca un frate. Eu am o so­ră, că­să­to­rită cu ma­rele ţim­balist Ion Miu, şi un frate, pia­nist, ple­cat de treij' de ani în Franţa, unde cântă jazz şi café con­cert, la cele mai mari res­taurante din Cannes, Nisa, Paris. E foar­te apreciat. Şi tata era ca al treilea frate al meu, aşa bine ne înţe­le­geam. Era foarte bucu­ros că am ieşit şi eu în faţă, că se poa­te mândri cu mine. Mu­rea după mine, marea lui plăcere era să mă vadă pe mine că mă simt bine, îmi fă­cea toate poftele. Îmi bă­ga, aşa, pe ascuns, bani în buzunaru' de la piept, şi eu mă duceam să beau cu cei mai mari lăutari, cu Toni Iordache. Eu eram un puşti de 17 ani, nu beam, dar era important să fiu lângă ei, în at­mos­fera aia, să-i ascult vorbind despre muzică, des­pre toate cele. Şi, când terminau ei banii, sco­team foar­te mândru de mine, banii de la buzunaru' de la piept şi făceam eu cinste. "Bravo, mă chio­rule", ziceau ei, "bravo!" Şi eu nu-mi mai încă­peam în piele.- La 14 ani am luat pri­ma medalie de aur, la un festival la Sofia. Au urmat Ber­lin, Quebec. Am cân­tat trei ani în Ca­nada, doi la New York, şase în Gre­cia, la res­tau­ran­tul "Bucu­­­reşti". Am făcut toată A­merica, cu so­lişti de folclor. Aveam con­tracte se­rioase cu un im­presar olandez. Cum se ter­mina se­zo­nul nun­­ţi­lor, la în­ceputul lui no­iembrie, plecam, Olanda, Nor­vegia, Su­edia, Da­ne­marca, ne mai întor­ceam de Paşti. Aveam copii aca­să, au cres­cut bi­ne, fata a cântat la nai, dar s-a lăsat imediat după ce s-a căsătorit, bă­iatu' a stu­diat clarinetu' la Conser­vator, muzica cla­sică. Eu am fost mai mult plecat, ca şi tata, care a cântat în cel mai mare ansamblu care a fost pe pământ, "Cio­cârlia". Asta e viaţa, n-ai ce-i face, trebuia să plec, să cânt. Mi-a plăcut, nimic de zis, da' tot acasă mă gândeam. Câţi nu s-au rugat de mine să rămân pe acolo, da' eu nu pot să plec de aici. Sunt mulţi mu­zicanţi buni care au rămas, ei cântau jazz, café con­cert, care pe aici nu erau aşa apreciate. Şi-au făcut acolo familii, s-au acomodat, cântă, câştigă, dar tot aici le-a rămas inima. Vin în fiecare an câte două luni şi stau aici.- Orice muzică, ce-mi cere omu', folclor, café concert, lăutărească. Lăutăreasca e ceva mai grea, e ca un jazz american, trebuie s-o înveţi bine, să respecţi armonia şi s-o cânţi din su­flet. Dacă ştii să cânţi lăută­reas­că, pe urmă folcloru-i floare la ureche. Nu vedeţi ce mu­zi­canţi mari de jazz avem în lu­me? Florin Niculescu, băiatul lu' domnu' Barzote de la Cio­câr­lia, mare violonist de jazz la Paris. Mai e băiatu' ăsta care a studiat Conservatoru' de jazz în Olan­da şi cântă la toate ins­tru­mentele într-un hal, de face pră­păd, Ma­rius Preda. Cei mai buni cla­ri­netişti din lume sunt români. Şi orchestrele sim­fo­nice sunt pline de muzicanţi ro­mâni. Da' noi nu-i ştim, că televiziunile ne ara­tă numai fete deştepte ce se descurcă prin baruri şi prin pieţe, cu cine mai umblă, cu Vasile, cu Bi­don... E jale cu cultura la noi, se duce muzica. Toate televi­ziu­nile de muzică nu arată decât so­lişti. Păi dacă n-am fi noi, instru­men­tiş­tii, cine i-ar ţi­ne-n spate, cine le-ar face piesele? La ce bun să mai studieze copiii ăştia pe rupte în li­cee, la Con­servator, dacă nu-i bagă nimeni în seamă?- Se mai întâmplă, când cere cineva o piesă mai veche şi n-o ştie solistu', o ştiu eu şi-o cânt, sunt multe cântece încă neînregistrate, de pe vremuri. Atunci am cântat "Stinge, Doamne, stelele", îl ştiu de mic, de la Florică Roşioru. Ăsta a fost cel mai mare solist pe care l-am auzit vreodată, şi n-a ştiut televiziunea de el. L-a muşcat la Constanţa un câi­ne care era turbat şi el nu s-a dus să-şi facă injecţia aia în burtă. Un om extraordinar, venea deseori pe la noi prin curte.- Toată viaţa studiezi. Dacă nu studiezi, rămâi în urmă, te uită lumea, face unu' o piesă nouă, nu ştii să-i dai ritornela, a doua oară nu te mai ia. Am cântat în toată România, Ardeal, Banat, Moldova, Oltenia, şi nu-i uşor, fiecare zonă are jocurile ei, trebuie să le ştii. Când eram puşti, umblam cu un casetofon mic după mine, înregistram cântecele de la nunţi, le studiam acasă, şi a doua oară, când ajun­geam în zona aia, le ştiam, şi oamenii se bucu­rau. Înainte erau nunţile trei zile, sâmbăta la socru' mare, duminica la socru' mic, lunea, ciorba de bur­tă, se distra lumea mai mult. Acum, e o singură zi, da' se sperie lumea cât pot să cânt. Cânt la oameni pe care-i cunosc de mult, oameni liniştiţi, care apre­­ciază muzica, acum cânt la copiii şi chiar la nepoţii celor la nunta cărora am cântat în ti­ne­reţe. Mu­zi­canţii cu care merg sunt ca fraţii mei, ne ştim de-o viaţă şi ne ajutăm unul pe celălalt. Acum, în de­­cem­brie, cânt în toată Oltenia, Calafat, Ca­ra­cal, Zim­nicea, Corabia, şi pe 30 dimineaţă plec la Ate­na, unde cânt de Revelion. Dacă am stat şase ani acolo, ştiu muzica grecească cum o ştiu pe a noas­tră, şi-s prieten cu cei mai buni muzicanţi ai lor. Asta-i viaţa, trebuie să te menţii, tată, dacă nu te menţii, e greu!