Bucurie pe malul mării

Sport, dar cu măsură

D-na doctor face bine

- Vă propun să abordaţi sănătatea din pers­pec­tiva unui adevăr banal - viaţa este unică, este fru­moa­să şi merită trăită la maximum de intensitate. Nu în sensul de adrenalină, senzaţii tari ori situaţii limită. Ci cu bucurie pentru fiecare clipă de viaţă în parte, pentru fiecare făptură, pentru fiecare frumuseţe care ne înconjoară. Suntem dăruiţi zi de zi! În fiecare dimineaţă, de câte ori vedem lu­mina în fereastră, ştim că viaţa o ia de la început. Evi­dent, depinde de fiecare din noi cum îşi fruc­tifică această şansă extraordinară care este viaţa, dacă o trăieşte conştient sau inconştient, în nu­mele sănătăţii sau... "fie ce-o fi". Chiar dacă în copilărie şi în tinereţe trăim cu senzaţia că sun­tem nemu­ri­tori, ar fi ideal să înţelegem cât mai rapid că doar dacă suntem sănătoşi în plan fizic ne pu­tem permite să ne bucurăm de existenţa noastră şi în celelate planuri: mental, emoţional şi spiritual. Aceste aspecte sunt în legătură pri­mor­dială cu fiinţa noastră. Fie­căruia dintre ele trebuie să îi acorzi sufi­cien­tă atenţie ca să dobândeşti ce aştepţi, mul­ţu­mire şi îm­pli­nire. Există un nivel de bază al "igienei" fi­zi­ce, spirituale şi emo­ţio­nale, în respect şi în consens cu va­lorile uni­ver­sale şi tradiţionale de care apar­ţii.- Ultima săptămână de­mons­trează concret gesturile mele cotidiene de preocupare pentru sănă­tate, pe toate planurile - am fost de două ori la pi­la­tes (gimnastică, n.red.), am fost la şe­din­ţa săp­tă­mânală de yoga, am dormit suficiente ore ca să îmi pot asigura un confort intelec­tual în ac­ti­vităţile de peste zi şi am urmat un plan alimen­tar echilibrat, în acord cu cu­noştinţele mele de medic, corelate şi cu ne­ce­sităţile or­ganismului. Nu fac excese. Ac­ti­vitatea fizică o practic cu mo­deraţie şi cu plăcere. Ea nu tre­buie să fie pentru nimeni un chin. Or­ganismul răspunde so­lici­tărilor doar dacă nu este agresat. Din şedinţele de yoga şi medita­ţie, extrag be­ne­fi­ciile unei relaxări profunde, de care avem cu toţii nevoie pentru a face faţă provocărilor vie­ţii, unui context pe care este di­ficil să îl con­trolezi. Cred că toţi ne confruntăm cu asta. Tră­im într-o societate extrem de tu­multuoasă, în­căr­cată de imprevizibil şi destul de agresivă.- Mă străduiesc ca în fiecare ex­pe­rienţă pe care o am să văd partea bună a ei, să mă încarc cu răbdare, cu înţele­gere şi cu dorinţa de a afla. Marea bucu­rie mi-o conferă, însă, puterea de a schimba ceva în soarta celor mai pu­ţin norocoşi. De trei ani, m-am alăturat organizaţiei umanitare creştine "World Vision" - şi alături de ei am lan­sat pro­gra­mul "Pâine şi Mâine", în parteneriat cu Lidl. Am reuşit până acum să hrănim peste 650 de copii la şcoală, dar scopul nostru prin­cipal este să îi motivăm să înveţe să vină la şcoală cu drag, să fie cu­rioşi, să înţeleagă că şcoala e sin­gura lor şansă pentru a avea o soartă mai bună decât părinţii lor. Este da­toria fiecăruia dintre noi să in­ter­venim, atunci când putem ajuta, în re­zol­varea unor probleme sociale grave. Ca să nu mai vorbesc des­pre bucuria şi re­cu­noş­tinţa acestor copii, care mă încarcă enorm sufleteşte. Cred că volun­ta­riatul, fa­cerea de bine concretă, evidenţa roa­delor ei, este una dintre cele mai accesibile preo­cupări care îţi aduc sănătate fizică, mentală şi emoţio­na­lă.Cât despre tabieturile specific feminine, legate de îngrijire şi frumuseţe, eu sunt departe de a le con­­sidera ca fiind superficiale. Dim­potrivă. Ele aduc echilibru în viaţa unei femei, care, prin natura alcă­tuirii ei, trebuie să se îngrijească şi să îşi întărească încrederea în sine.- Este esenţial să îţi identifici prio­rităţile pentru că, da, fiind prinsă în vârtejul cotidian, tendinţa este să te ocupi de lucrurile urgente şi să le uiţi pe cele cu adevărat importante. Din­tot­deauna mi-a plăcut să îmi orga­ni­zez şi să-mi planific activităţile, să le notez în calendar sau în agendă, să ur­măresc eta­pele şi rezolvarea lor, astfel încât să nu las lucrurile la întâmplare. Aşa cum am mai spus, timpul e mult prea preţios... De altfel, o bu­nă or­ganizare şi pla­ni­fi­care sunt foarte importante şi efi­cien­te în prevenirea şi ges­tionarea stresului.- Pentru orice mamă, în relaţia cu propriul copil, comportamentul ei este fun­­damental, pentru că îi in­flu­enţează acestuia de­ve­nirea. Împrumutăm enorm din comportamentul părin­ţilor noştri volun­tar sau involuntar, trebuie să le acordăm atenţia de care au nevoie ca să fie siguri pe ei, să nu ezităm să le arătăm şi înţelegere profund umană pentru faptele lor şi, mai ales, să-i iubim. În ce priveşte generaţiile următoare, cred că sun­tem datori să le transmitem valori umane simple, neschimbate de mii de ani - cinstea, respectul faţă de orice om, datoria faţă de sine, alături de valo­rile care se învaţă direct, pe trăite: blândeţea, com­pasiunea, înţelegerea, iubirea...- Le transmit un singur îndemn: să con­şti­entizăm unicitatea clipei pe care o trăim acum, fru­museţea ei ascunsă uneori sub aparenţe banale. Să tragem perdelele şi să lăsăm să intre lumina. Să ne bucurăm de ea. Să nu irosim niciun moment din viaţă. Să îl trăim cu entuziasm dar şi cu respect, aşa cum ne dorim viaţa şi peste 10 sau 20 de ani. Pen­tru asta trebuie să fim sănătoşi, să fim sinceri faţă de noi şi faţă de sentimentele noastre, să le arătăm celor pe care-i iubim că îi preţuim cu adevărat. Şi, nu în ultimul rând, să ne întrebăm ce impact are existenţa noastră asupra celor printre care trăim şi ce lucruri bune am mai putea face.