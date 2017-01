Când se abate asupra noastră o lovitură a sorţii, cum ar fi un infarct sau un cancer, verigheta poate deveni un adevărat colac de salvare. În 2016, un grup de cercetători californieni din domeniul onco­logiei a dat publicităţii, în paginile revistei "Can­cer", concluziile unor observaţii efectuate timp de mai mulţi ani. Specialiştii afirmau, printre altele, că o relaţie stabilă sporeşte şansele pacienţilor de a supravieţui unei tumori maligne.Actriţa americană Shannen Doherty, bruneta fermecătoare pe care ne-o amintim din serialul "Be­verly Hills 90210", confirmă constatările oa­menilor de ştiinţă, pe baza experienţei personale. Din 2015, când a fost diagnosticată cu cancer ma­mar, a suferit o operaţie, s-a supus unui program epuizant de chimio- şi radioterapie, vreme în care producătorul de film Kurt Iswarlenko, care-i este soţ, s-a aflat clipă de clipă în preajma ei. "Fără el n-aş fi fost în stare să rezist la atâtea chinuri", măr­turisea ea recent, într-o emisiune televizată.Grija reciprocă, susţinerea afectivă şi apro­pie­rea fizică - aceste ingrediente ale vieţii armoni­oase, de cuplu, au puterea de a proteja sănătatea. Un factor favorizant este şi securitatea financiară, mai uşor de obţinut atunci când doi oameni îşi unesc eforturile, spre deosebire de cei care trebuie s-o scoată la capăt pe cont propriu. De asemenea, partenerii conjugali întreţin mai multe contacte sociale decât persoanele singure, mai ales dacă în familie există şi copii. Iar socializarea îi ajută să se menţină în formă, din punct de vedere mental. Oa­menii căsătoriţi dezvoltă mai rar o demenţă senilă.Însă toate aceste aspecte explică doar parţial faptul că medicamentul cu spectru larg de acţiune, numit "iubire", pune pe fugă viruşii, vindecă mai repede rănile şi previne depresiile. Sau că îngro­şările primejdioase ale pereţilor inimii regresează ca prin farmec la cei care sunt întâmpinaţi cu un zâmbet şi un sărut când se întorc de la serviciu şi se bucură să stea pe îndelete de vorbă cu soţia la cină, în bucătărie.Aşadar, care este exact secretul care îl face pe me­dicul de familie să rămână fără clienţi? Cerce­tătorii au descoperit explicaţia în interiorul corpului uman: nervul vag. El porneşte din trunchiul cere­bral, coboară de-a lungul gâtului, apoi se desparte în ramificaţii fine, îndreptându-se către stomac, ficat, intestin şi inimă.Fiind o componentă a sistemului parasimpatic, nervul vag are un efect de calmare asupra inimii. Pul­sul scade, întregul corp respiră uşurat, chiar şi inflamaţiile tind să se reducă atunci când nervul viscerelor devine mai activ. De aceea tonusul lui, funcţionarea sa permanentă, reprezintă un in­dice care arată starea de sănătate şi capacita­tea de regenerare. "Tonusul nervului vag ne per­­mi­te chiar să formulăm o prognoză pruden­tă în le­gă­tură cu speranţa de viaţă a persoanei res­pec­tive", spun medicii. Şi tocmai acest nerv al vin­decărilor inexplicabile devine activ a­tunci când oamenii îşi dau seama că s-au îndră­gos­tit, ori trăiesc de ani de zile într-un cuplu bine sudat.Dar ce este de făcut atunci când ne lipseşte un partener potrivit, cu care să răsădim şi să culegem împreună aceste roade ale iubirii? Nu-i nicio neno­rocire, ne asigură specialiştii. Căci marea iubire are împrejur o mulţime de fraţi şi surori mai mici: com­pasiunea pentru semenii în su­ferinţă, angaja­mentul social, atin­gerile fugare ce echi­valează cu un mesaj de simpa­tie, ataşamentul faţă de un patru­ped... Tot ce ne încăl­zeşte inima e bun pentru sănătate. Iată aici patru dintre cele mai im­portante căi către suflet.În Thailanda, cine umple cu orez bolul unui călugăr cerşetor îi mulţumeşte în final celui pe care l-a miluit - fiindcă i-a dat prilejul de a-i face un bine. Iar acesta nu este un gest gra­tuit. Căci oricine se în­grijeşte de semenii săi, într-o formă sau alta, fie ca voluntar la donarea de sân­ge, fie ca ajutor benevol la grădiniţă sau ca mentor al unui copil orfan, bene­ficiază el însuşi de forţa tă­măduitoare a afecţiunii. Markerii inflamatori din sânge se reduc, sistemul cardiovascular funcţio­nează mai bine, creierul are şi el de profitat.Prieteniile adevărate joacă un rol tot atât de im­portant ca şi o căsnicie fericită. Împreună, ele hotă­răsc cât de lungă, de sănătoasă şi de împlinită va fi existenţa noastră. Într-un studiu realizat la Uni­versitatea Harvard, s-a urmărit cursul vieţii a 724 de bărbaţi - an după an, din tinereţe până la mor­­mânt. Pe baza datelor obţinute şi analizate, cer­cetătorii au putut pronostica suficient de precis care dintre subiecţii ajunşi la vârsta de cincizeci de ani vor avea o sănătate mai bună decât ceilalţi, trei de­cenii mai târziu. Decisive n-au fost valorile co­les­terolului, ci calitatea relaţiilor interumane.Încă în Anglia secolului XVIII, călugării din mânăstirea York ştiau că tovărăşia unui patruped este un ade­vărat medicament pentru oamenii bol­navi. Deoarece socoteau că "o rugă­ciu­ne şi un ani­mal" sunt cel mai bun ajutor ce se poa­te da unui suferind pentru a-şi obloji sufletul şi trupul, ei au încredinţat bolnavilor cu tulburări psihice, inter­naţi în azilul mânăstirii, îngrijirea unor animale mici. De atunci şi până astăzi, mili­oane de cazuri au reconfirmat me­reu şi mereu că - fie şi numai simpla pre­zenţă a unui câine, a unei pisici sau chiar - în mai mică mă­sură - a unui pa­pagal oferă protecţie împotriva bo­li­lor, mai ales oamenilor înaintaţi în vârstă.Îmbrăţişările dese întăresc sistemul imunitar şi previn infecţiile. Vârstnicilor le creşte vizibil apeti­tul, dacă sunt atinşi uşor pe antebraţ, de mai multe ori, în timp ce stau la masă. Starea de epuizare cro­nică a pacientelor cu cancer mamar se ameliorează cu şedinţe de masaj.Exemplele de mai sus - ca şi sute de alte măr­turii - provin din investigaţiile ştiinţi­fice întreprinse pe această temă: atinge­rile. Concluzia a fost unanimă: un con­tact fizic plăcut transmite sentimente de simpatie şi solidaritate, reduce stresul, întăreşte sănătatea.Atingerile sunt un stimul esenţial. Le dorim, avem nevoie de ele, iar aceas­tă necesitate ne înso­ţeşte întreaga viaţă, de la stadiul intrauterin până la adânci bătrâneţi. Sigur, e minunat ca mângâierile să vină de la un partener de cuplu. Însă nu este deloc obligatoriu: "Efectele neurofiziologice se produc în mod identic şi atunci când o persoană străină se apropie de noi cu bună intenţie. Sau, alt­fel spus, când milioanele de celule receptoare ale pielii percep o anumită presiune şi căldură", expli­că specialiştii. De aceea ne face atâta plăcere o şam­ponare la coafor sau un masaj blând al spatelui. Ca să nu mai vorbim de masajul de tip ayurveda, executat la patru mâini - de care ne putem bucura, dacă ne permitem un concediu în Bali...Din păcate, noi neglijăm tot mai mult atingerile, furaţi de ritmul trepidant al vieţii de fiecare zi. La numeroase persoane, durata contactului fizic nu depăşeşte zece minute zilnic. Una din cauze este şi "corectitudinea politică" exagerată, acest cod com­portamental rigid, care se grăbeşte să suspecteze în orice contact corporal inocent intenţii de agresiune sexuală. Este o tendinţă primejdioasă. Chiar şi prietenii abia dacă mai îndrăznesc să se îmbrăţişeze reciproc.E regretabil, mai ales pentru că făpturile temă­toare, care se feresc să fie atinse, n-au cum să bene­ficieze de acţiunea celui mai încântător hormon pro­dus de sistemul nostru endocrin: neuro­me­diatorul numit oxitocină. Această substanţă este eliberată în creier, în anumite împrejurări, cum sunt atingerile şi sărutul, dar şi în timpul orgasmului şi al alăptatului. Ulterior, ea consolidează legătura afectivă dintre parteneri, respectiv dintre mamă şi copil, motiv pentru care este supranumită "hormo­nul fidelităţii".Cercetările de dată mai recentă au pus în evi­denţă faptul că oxitocina acţionează nu numai în creier, ci şi la nivelul inimii. Inima produce ea în­săşi oxitocină. Consecinţa este reducerea tensiunii şi a pulsului. Astfel, sexul, mângâierile şi îmbrăţi­şările între prieteni protejează direct inima, fără a mai urma calea ocolită prin creier. Nu vi se pare un motiv întemeiat ca să celebrăm iubirea?