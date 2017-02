Alimente terapeutice împotriva supragreutăţii

Fasolea verde - cea mai bogată în fibre

Calciu mai mult - grăsime mai puţină

Însă secre­tul scăderii în greutate poate fi lesne de descoperit: ar trebui ca prin alimentaţie şi băuturi să acumulăm mai puţine calorii decât reuşim să consumăm prin activitatea fizică. Acest obiectiv e uşor de atins, dacă mâncăm porţii rezonabile, compuse predomi­nant din fructe, zarzavaturi, leguminoase, cereale integrale sau nuci şi dacă ne mişcăm puţin în fie­care zi, sau în majoritatea zilelor. Şi dacă includeţi în meniurile dvs. şi alimentele pe care vi le pre­zentăm mai jos, pierderea kilogramelor va fi şi mai uşoară.Slăbitul nu înseamnă neapărat mai puţină mân­care. Ba, uneori, ar trebui să mâncaţi mai mult, do­vadă e faptul că cei ce consumă frecvent fasole us­cată, seminţe şi alte vegetale, îşi ameliorează vizi­bil regimul de slăbit. Explicaţia? Fibrele vegetale. De fapt, organismul nu poate să digere fibrele, şi cu toate acestea, există multe motive pentru care ele sunt folositoare atunci când vreţi să daţi jos kilo­gramele în plus. În primul rând, fibrele există în alimentele vegetale, sărace în calorii şi grăsimi, şi care pentru a fi consumate, necesită mai mult timp şi mai mult efort decât mâncarea cu fibre pu­ţine ori alimentele industriale, precum cartofii pră­jiţi la pungă. Şi, totodată, scade şi riscul unui con­sum prea ridicat. În afară de aceasta, fibrele au un volum mare, rămân mai multă vreme în stomac şi vă ajută, astfel, să vă simţiţi mai sătui.Femeile ar trebui să consume zilnic 21-25 g de fibre, iar bărbaţii 30-38 g. Studiile arată că persoa­nele care optează pentru alimente bogate în fibre nu suferă de obezitate, iar cercetătorii au constatat că persoanele care au sporit conţinutul de fibre din alimentaţia lor cu 14 g au acumulat calorii mai pu­ţine cu 100%, pierzând, astfel, în doar 4 luni, 2 ki­lograme. Rezultatele au fost şi mai impresio­nan­te la persoanele obeze.Conform ministerului american al sănătăţii, ur­mătoarele alimente sunt cele mai bogate în fibre şi ar trebui să fie consumate zilnic:* 1 ceaşcă de fasole verde - 19 g* 1 ceaşcă de linte - 16 g* 1 ceaşcă de tărâţe de ovăz - 15 g* 1 ceaşcă de curmale - 14 g* 1 ceaşcă de zmeură - 11 g.Bucatele bine condimentate provoacă transpira­ţie, la fel ca activitatea sportivă. Cei ce-şi condi­men­tează mâncarea cu 6-10 g de piper de Cayenne ard mai multe calorii şi se simt mai sătui după mese. Cantitatea de piper este destul de mare, şi us­turimea din gură vă va preocupa atât de mult încât veţi uita de foame. Dar o încercare nu strică.Cei ce vor să slăbească ar trebui să bea, pe lângă lapte degresat, şi ceai, mai ales verde. Un studiu efec­tuat în 1999 arată că bărbaţii cărora li s-a dat să bea un extract de ceai verde au consumat mai multă energie şi mai multă grăsime pe parcursul zilei decât cei cărora nu le-a fost oferit. La inge­rarea de cofeină, efectul n-a mai apărut. De aceea, cercetătorii sunt de părere că ceaiul verde stimulea­ză metabolismul şi scăderea în greutate. În cadrul unui alt studiu, bărbaţii au băut zilnic, vreme de 12 săptămâni, câte o ceaşcă şi jumătate de ceai Oolong şi rezultatul a fost pozitiv: subiecţii şi-au redus greuta­tea şi cantitatea de grăsimi din orga­nism.După cum dovedesc cercetările, ceaiul verde are un efect termogen, adi­că activează metabolismul şi spo­reşte numărul kilogramelor pierdute. Acest fapt se bazează, după cât se pare, pe compuşii săi principali: co­feina, miricetina şi quercitina. Un studiu tailandez din anul 2008 a ajuns la concluzia că ceaiul verde re­duce greutatea corporală a persoa­ne­lor supraponderale şi pentru că le spo­reşte acestora consumul de ener­gie şi deci de calorii.Dacă vreţi să slăbiţi, ar fi bine să în­locuiţi cu ceai absolut toate băutu­rile răcoritoare produse industrial.Celor ce vor să slăbească li se recomandă, în prezent, suplimente alimentare cu crom, care stopează, pare-se, senzaţia de foame şi reduce pofta de mâncare. Dacă are efect, nu se ştie exact. Studiile făcute pe acest preparat n-au avut rezultate clare. Poate s-ar putea ca simpla asimilare de crom, în cantităţi rezonabile, prin alimentaţie, să fie de ajutor? Surse bune de crom sunt, printre altele, vi­nul roşu, broccoli, zeama de stru­guri, usturoiul şi cartofii (fără unt sau garnituri grase).Fiţi atenţi ca toate mesele şi gustările dvs. să con­ţină şi ceva proteine. Mâncaţi un ou la micul dejun sau puţină brânză slabă lângă pesmeţii de la ora 16. Alternativ, puteţi consuma şi multe produse din soia, dar şi fasole sau orez, furnizori de proteine vegetale sănătoase. Proteinele sunt cele care vă fac să vă simţiţi sătui mult după ce aţi mâncat, astfel că "ispita" este eliminată o bucată de timp.Este clar că persoanele care doresc să slăbească trebuie să se abţină de la mâncare, şi ce i-ar putea ajuta mai bine, decât să poată ronţăi, din când în când, câteva migdale, despre care s-a dovedit că ajută la slăbit. În anul 2003, revista de specialitate "International Journal of Obesity" a publicat un studiu efectuat 6 luni de zile, pe 65 de subiecţi su­praponderali şi obezi, care au fost supuşi la două diete diferite. La prima dietă, 39% din caloriile acumulate proveneau din grăsimi (în general "bune", nesaturate) şi 32% din hidraţi de carbon. În plus, participanţii consumau circa 80 g de mig­dale pe zi. A doua dietă era compusă din 18% grăsimi şi 53% hidraţi de carbon. Ambele grupe consumau zilnic aceeaşi cantitate (mică) de calorii şi acelaşi procent de calorii din proteine. Grupa cu "migdale" a avut o pierdere totală în greutate cu 62% mai mare, adică o scădere cu 50% mai mare din circumferinţa taliei şi cu 56% mai mult din gră­si­me decât grupa cealaltă. Însă nu trebuie să exage­raţi când mâncaţi migdale, pentru că 30 g (circa 23 de bucăţi) conţin 163 kcal.Calciul nu ajută doar la întări­rea oaselor ci şi la reducerea greu­tăţii. Cercetătorii au analizat date­le unui studiu american asupra alimentaţiei şi au constatat că la persoanele cu cel mai ridicat aport de calciu, riscul de a deveni obeze era mai redus cu 85%. Dintr-o altă analiză, a unor studii mai vechi, rezultă că, la adulţi, orice creştere cu 300 mg a cantităţii de calciu asi­milate înseamnă reducerea greu­tăţii corporale cu 2-3 kg.În cadrul unui studiu realizat în anul 2005, cercetătorii au pus 32 de persoane supraponderale să ţină, vreme de 6 luni, unul din ur­mătoarele trei regimuri de slăbit: pri­ma grupă a consumat mâncare cu calorii puţine, asimilând, prin hrană, 400-500 mg de calciu. A doua grupă a ţinut acelaşi regim alimentar, dar a primit, în plus, 800 mg de calciu, sub formă de suplimente. A treia grupă a trebuit să ţină un regim hipocaloric, cu 1200-1300 mg de calciu pe zi, sub forma a trei produse lactate. Su­biecţii din prima grupă au pierdut 6,4% din greutate, cei din grupa a doua 8,6%, iar cei din grupa a treia 10,9%. Aceste diferenţe s-au evidenţiat şi în reducerea totală a grăsimilor din organism şi a reducerii circum­fe­rinţei taliei.Este posibil ca o asimilare mai importantă de calciu să determine celulele să stocheze mai puţine grăsimi şi să consume mai multe. Ceea ce este bine pentru greutate şi s-ar putea, de asemenea, ca acest calciu să contribuie la "legarea" acizilor graşi din intestin, care ulterior nu mai pot fi absorbiţi de organism, fiind eliminaţi prin scaun.Cercetările arată că produsele lactate bogate în calciu au un efect mai bun decât preparatele cu calciu. Încercaţi, deci, să mâncaţi zilnic produse care conţin mult calciu, cum sunt următoarele:* 230 g iaurt - 415 mg* 80 g sardine (cu oase) - 324 mg* 40 g brânză Ceddar - 306 mg* 230 g lapte slab - 302 mg* 1/2 ceaşcă de tofu (produs cu calciu) - 204 mg.Iar dintre furnizorii vegetali de calciu, trebuie amintiţi: boabele de soia, fasolea verde, frunzele de sfeclă şi sucul de portocală "îmbogăţit" cu calciu.