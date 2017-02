Nu citiţi la masă!

- Trăim într-o lume reglementată riguros şi gu­vernată de tehnică, în care nu se dă prea mare im­por­tanţă intuiţiei. A­cest lucru devine evident îndeo­sebi în felul cum mâncăm: din cauza dietelor şi a re­gulilor alimentare se­vere, mulţi oameni nici nu mai ştiu ce le place şi ce le prieşte. Idea­lul de su­pleţe extremă îi supune unei presiuni perma­nente. La aceasta se adaugă şi faptul că sun­tem mereu stresaţi şi nu ne acordăm timpul necesar pentru a mânca în linişte.- Cei mai mulţi dintre noi îşi pierd deprinderile alimentare fi­reşti, pe care le-au avut în copilărie, atunci când mâncau numai când le era foame, ce le plăcea şi până se sim­ţeau sătui. Acum, mâncăm din­tr-o sumedenie de motive care n-au nicio legă­tură cu foamea: pentru că suntem invitaţi, pentru că s-a făcut ora mesei, pentru că vrem să scăpăm de stres ori să ne alun­găm tristeţea. Drept urmare, acumu­lăm kilograme în plus, împreună cu frustră­rile aferente, şi încer­căm diverse diete, înregistrând tot atâtea eşecuri. Studiile ne arată că majoritatea die­telor nu funcţio­nează, din pricină că sunt bazate pe interdicţii şi ignoră nevoile organismului. E mai înţelept să ne concentrăm atenţia asupra propriului corp, căci dacă îl ascultăm cu încredere, el ne va spu­ne când suntem flămânzi, ce să mâncăm şi ce ne face bine.- Există o foame fizică şi una mentală. Deseori, noi începem să mâncăm împinşi de unele com­por­tamente dobândite, ca de pildă ronţăitul de chipsuri la televizor, sau de factori psihologici, cum sunt stresul ori plictiseala. Această foame mentală, care apare brusc şi nu poate fi potolită mâncând, per­turbă reglajele fine ale mecanismelor saţietăţii şi foamei de la nivelul creierului. Ea ne face să ingurgităm mai mult decât am avea nevoie - şi, desigur, să ne îngrăşăm.- Aceasta se intensifică treptat şi se manifestă prin semnale de tip cor­poral, ca zgomotele şi senzaţia de gol din stomac, starea de slăbiciune sau durerile de cap, iar orice ali­ment o poate calma. Ea se com­pune dintr-o foame a celu­lelor, una a stomacului şi o alta a simţurilor, adică apetitul. De aceea, când ni se pare că sun­tem flă­mânzi, ar trebui mai întâi să bem un pahar cu apă şi să respirăm de câteva ori profund, din abdomen. Căci se poate întâmpla să fie vorba numai de un deficit al celu­lelor, care cer să fie hidratate şi apro­vizio­nate cu oxigen. În acest caz, nu va fi încă necesar să mân­căm. Dacă, totuşi, senzaţia de foame persistă, înseamnă că organismul ne dă un semnal clar, şi doar atunci ar trebui să mân­căm - iar nu din obiş­nuinţă, din dorinţa de a ne recompensa ori de a face plăcere altora.- Nu mâncarea, ci interdicţiile alimentare sunt de vină pentru fap­tul că ne îngrăşăm. Dacă punem la index pizza şi ciocolata, ele vor deveni cu atât mai tentante şi riscăm să pier­dem controlul asupra com­por­ta­mentului nostru alimentar. De aceea, n-ar trebui să proscriem pizza, ci doar să ne întrebăm: "Mi-e într-adevăr foa­me în clipa asta? Chiar îmi place pizza? Şi cum mă simt după ce am mâncat-o? Am mai multă energie sau îmi cade greu la sto­mac?". Şi cu kilo­gramele în plus, cum rămâne? Fiind­că, alături de gust şi de foame, digerarea uşoa­ră a alimentelor este unul dintre principalii factori care ne asigură o greutate corporală confortabilă.- Dietă fără restricţii, dar cu respec­tarea a patru principii obligatorii. Unu: mănâncă nu­mai atunci când simţi foame fizică. Doi: mănâncă efectiv cu plăcere alimentele de care ţi-e poftă şi care îţi priesc. Trei: savurează-ţi mâncarea fără gra­bă şi cu simţurile treze. Patru: fii atent la senzaţia de saţietate şi opreşte-te în momentul când te simţi sătul.- Da, şi tocmai de aceea e important ca noile deprinderi să fie plăcute. Fiecare dintre modelele noastre de comporta­ment are la bază o motivaţie. De exem­plu: munca mea mă stresează, atunci mănânc ceva şi mă simt mai bine. Cu cât mai des procedăm astfel şi cu cât realizăm emoţii pozitive mai intense, cu atât con­solidăm căile nervoase res­pective din creier. Aşadar tre­buie găsită o alter­nativă care să producă acelaşi efect pozitiv ca mân­carea - de pildă, să bem o cană de ceai, dar înainte de a-l bea, să anticipăm momentul, să ne imaginăm plăcerea de a bea în tihnă ceaiul, de a-i simţi aroma, precum şi liniş­tea şi relaxarea pri­lejui­te de aceste clipe de răgaz. În general, înainte de a mânca ar fi ideal să vizua­lizăm ce bucate vom pune pe masă, să ne gândim că ne vor produce plă­cere, dar fără riscul de a ne îngrăşa, de a deveni su­pra­ponderali. Ima­ginea cor­pului gras taie foamea. Tre­buie formate noi căi nervoase în creier şi noi de­prinderi.- Când începi să mănânci intuitiv, observi cu­rând că te simţi mai bine. În special persoanele care au trecut deja printr-o sumă de diete, ce presupun diferite interdicţii şi o contabilizare strictă a calo­riilor, reuşesc foarte bine să dea ascultare propriu­lui corp şi să slăbească îndată ce nu se mai obligă să renunţe la anumite lucruri. Cu timpul, scade automat apetitul pentru alimentele nesănătoase. La un moment dat, ciocola­ta după care ai tânjit vreme îndelungată nu ţi se mai pare chiar aşa de ispiti­toare. Constaţi că legumele şi fructele îţi dau mai multă energie decât pizza şi, în plus, te ajută să ai o stare neîndoielnic mai bună. Pe această cale, o­biş­nuinţele nesă­nătoase dispar încetul cu încetul.- Bineînţeles, oricine poate încerca de unul singur, în măsura în care va res­pecta cele patru principii descrise mai sus. Trebuie să ţină seama neapărat de câteva lu­cruri importante: să nu se uite la televizor şi să nu citească în timpul mesei, să se bucure cu toate sim­ţurile de ceea ce mănâncă, să mestece încet şi în linişte, eventual să închidă din când în când ochii şi să inspire aromele mâncării. Astfel se stabileşte legă­tura cu propriul corp, omul devenind capabil să sesizeze imediat saţietatea, atunci când ea apare.