Pe urmele civilizaţiilor preistorice

Wesiory (Polonia) - cimitirul "cu pietre". Tumuli asemănători cu "manta de piatră" s-au descoperit şi în Munţii Apuseni

Pe teren, alături de colegii germani

Vasul Gunderstrup - Danemarca

Piese din tezaurul descoperit la Lupu, judeţul Alba

Brăţară - Sacoşu Mare (jud. Timiş)

Brăţară cu capete turtite - Suedia

- În 2012, după multe proiecte şi colaborări cu institute şi muzee din Germania, am fost acceptat ca membru cores­pon­dent al Institutului Arheo­lo­gic Ger­man şi asta mi-a adus un plus de recu­noaş­tere, mai ales pe plan extern. Aşa se face că mi s-a pro­pus să particip la un proiect mare, ce dura ini­ţial trei ani. Este vorba despre studierea con­flic­telor exis­ten­te în preistorie, în spe­cial fortificaţiile din epoca bron­zului, din zona cuprinsă între sudul Ger­ma­niei şi Munţii Car­paţi. Eu am propus forti­ficaţia de la Teleac, unde lu­cra­sem timp de zece ani în­ce­pând din anii '70. Este prin­tre cele mai mari şi mai importante fortificaţii din sud-estul Europei, cu o suprafaţă de peste 30 de hec­tare. Am găsit acolo o struc­tu­ră foarte in­teresantă, ca un cerc, cu diametrul de 70 de metri. Poa­te să fie un sanctuar sau altă cons­truc­ţie cu destinaţie spe­cia­lă, nu exis­tă ceva asemănător iden­tificat până acum şi este o des­coperire provo­ca­toa­re. Ur­mea­ză să să­păm, să vedem exact despre ce este vor­ba. Ori­cum, Teleacul era o reşe­dinţă care aduna popu­laţii dintr-un spaţiu mare, până în Armenia, Tisa, Dobrogea. Are o poziţionare la vărsarea Ampo­iului, unde se legă cu Mureşul, şi probabil pe acolo veneau aurul, argintul şi cuprul din Apuseni.- Pe de o parte e vorba de o tradiţie a şcolii lor. Ger­manii au început de mai bine de un secol să cer­ceteze România, la Cucuteni şi au continuat să aibă proiecte pe spaţiul Carpatic. Astăzi, cel mai mare şan­tier arheologic este cel condus de direc­torul insti­tutului german "EurAsia", la Pietrele, lângă Dunăre, unde s-a descoperit o aşezare neo­litică veche de mai bine de 6000 de ani. Al doilea şantier ca mărime este cel de la Teleac. Pe de altă parte, şi asta mi se pare foarte important, interesul lor este de a identifica spaţiul de origine al unor impulsuri culturale şi etnice care ating Europa cen­trală şi nordică şi care plea­­că din spaţiul Carpaţilor, mai exact din Transil­va­nia. Exact ceea ce aţi căutat şi dvs., în expediţia revistei "Formula AS" din toam­­na anului trecut. Pen­tru noi, este extrem de binevenită o astfel de cola­bo­rare pen­tru că ne pune la dispoziţie o serie de mijloa­ce de investigaţie de ultimă oră, al căror cost şi dis­ponibilitate în România ies din discuţie. Opor­tu­nitatea noastră înseamnă datări cu C14, ana­lize de ADN, zboruri aeriene, prospecţiuni geo-fizice sau ana­lize metalografice. Suntem par­teneri în acest proiect finanţat de statul german şi prac­tic studiem fortificaţiile şi conflictele de la Car­paţi până la munţii Taunus din sudul Germaniei.- De aici, din spaţiul Carpatic, s-au răspândit simboluri culturale, obiectele de prestigiu au cir­culat din Transilvania până în Suedia sau Dane­mar­ca, deja până la anul 2000 î.H, au circulat spade, topoare şi alte obiecte complex ornamen­tate. Au plecat pe ruta Europei centrale şi prin zona baltică şi au fost in­tegrate în civilizaţia scan­dinavă a bron­zului de acolo. Este vorba de cu­noscuta civilizaţie Apa, de lângă Satu Mare, unde s-a des­co­perit un mare depozit de astfel de obiecte, cu motive spi­ra­li­ce sau geometrice, specifice numai spaţiului tran­sil­vănean, care au fost apoi vehiculate pe calea schim­­bului, până în Suedia şi Danemarca. Un bun exemplu poa­te să fie discul de la Nebra, un disc din bronz, cu repre­zen­tări ale lunii şi astrelor, făcute din aur. E un obiect astro­nomic dar şi cu va­loare rituală. Aurul ele­mentelor aplicate este tran­sil­vănean.- Cazanul de la Gundestrup, pe care l-aţi vizitat la el acasă, este într-adevăr, un astfel de obiect fas­ci­nant, pornit din spa­ţiul nostru. Elementele de teh­no­logie, dar mai ales cele fi­gurative, sunt specifice spaţiului Carpato-Balca­nic şi, în special, spaţiului tracic. De exemplu, tezaurul de la Lupu, din ju­deţul Alba, are multe figuri foarte ase­mănă­toare cu Gundestrup. Acest ca­zan este un exemplu carac­te­ristic de con­tacte între lumea celtică şi cea daco-getică. Con­tac­tele au fost câteodată vio­lente, dar de cele mai multe ori au în­semnat schimburi culturale şi de teh­no­logie.- Aveţi dreptate. Deşi pentru spe­cialişti, aceste lucruri sunt cu­nos­cute, pentru publicul larg, ele re­prezintă o surpriză şi sunt chiar puse la îndoială. În cazul vasului Gun­destrup, părerile sunt însă unanime şi nu există di­sen­siuni în inter­pre­tarea orna­men­taţiei lui căreia i se re­cunoaşte amprenta origi­na­ră şi spa­ţiul de unde a ple­cat, cel geto-dacic, din epoca fierului. Eu m-am ocu­pat de pre­istorie şi, deci, de strămoşii da­cilor, şi am fost im­pre­sio­nat de nu­mărul şi de frecvenţa aces­tor con­tacte, între spaţiul Mării Bal­tice sau scandinav, şi zona Tran­silvaniei. Dar ca să vă răspund la între­bare, o să vă dau un exemplu. Cu ocazia deschi­derii unui nou muzeu la Moesgaard, în Da­ne­marca, am fost solicitaţi, la Mu­zeul de Istorie din Alba, să ofe­rim câteva piese care să ilustreze aces­te legături între lumea scan­di­navă şi Transilvania. Piese din tezaurul de la Ighel, topoare, brăţări, datate 1800-1700 î.H, au fost ex­puse, acolo, într-o sală dedicată acestor contacte. Au fost văzute de sute de mii de vizitatori, în­cât mu­zeul respectiv a cerut prelungirea împru­mutului. Din păcate, datorită birocraţiei şi chiar ignoranţei de la noi, nici măcar asta nu s-a putut face... Ar trebui să ştim să ne cunoaştem şi să ne pro­movăm valorile mai bine. Ar fi o chestiune de iden­titate culturală şi de patriotism adevărat. Din păcate, noi ne pri­vim atât de critic, încât ne subesti­măm foarte mult valorile culturale şi valorile de patri­mo­niu cul­tu­ral, într-un mod unic în Europa, chiar şi între ţările foste comuniste! Patriotismul nu este o noţiune depăşită, dacă ea este corect înţeleasă. Ame­ricanii ne oferă un bun exemplu sau, şi mai aproape, polo­nezii. Acum suntem într-o perioadă în care ne auto-ne­găm, deşi avem valori culturale de valoare eu­ro­peană, recunoscute şi admirate de ceilalţi. Ar trebui să le arătăm publicului românesc, dar şi celui occi­dental, printr-o politică culturală susţi­nută. Nu e normal ca un muzeu din Danemarca să aibă în ex­poziţie şi să se mândrească cu piese aduse din spaţiul transilvănean, iar noi să ne pierdem în polemici şi discuţii sterile legate de autenticitatea lor. Trebuie să facem mai mult şi pentru cercetare, dar şi pentru promovare.- Nu cred că este vorba de o lipsă de interes a cercetătorilor din România. Este o lipsă de mij­loa­ce. România este la coada Europei prin finanţările da­te cercetătorilor şi, în special, celor din ar­heo­lo­gie şi monumente istorice. În Bulgaria sau în Al­ba­nia, ţări cu resurse mult mai mici decât Ro­mânia, veţi vedea că sprijinul statului în cercetarea acestor valori de patrimoniu este mult mai con­sistent. La noi este o situaţie ce se perpetuează de la un guvern la al­­tul. Şi nu este vorba doar despre lipsa unor fi­nan­ţări uriaşe, ci despre ideea de a avea o politică de re­cunoaştere şi promovare a va­lorilor culturale de pa­trimoniu. E un dezinteres inexplicabil. Ne apro­piem de centenarul Marii Uniri şi e ciudat să vezi că, în ur­mă cu o sută de ani, interesul şi res­pec­tul pentru va­lorile culturale era mult mai mare. Ge­ne­raţia Marii Uniri era mult mai legată de va­lo­ri­le na­ţio­nale. Acum suntem într-o deplină degringoladă...- Pârvan a fost un geniu. Din punctul meu de vedere, rămâne personalitatea marcantă şi extrem de actuală a arheologiei româneşti, şi în anumite pri­vin­ţe, chiar a gândirii istorice româneşti. Jude­căţile sale şi intuiţiile sale, făcute pe baza unor informaţii mult mai restrânse decât avem noi as­tăzi, sunt în con­ti­nua­re de actualitate. Pârvan a fost un geniu, iar lu­crarea sa, "Getica", rămâne funda­mentală. Intuiţia sa a acoperit spaţii şi perioade de timp vaste. El a in­tuit toate aceste contacte de la Carpaţi până în Alpi, şi este foarte important că ele se confirmă as­tăzi. Legăturile Maramureşului cu sudul Germaniei au o vechime de peste 3000 de ani. În plus, ultimele cer­cetări şi analizele de ADN arată că în Europa, popu­laţiile nu s-au amestecat şi nu s-au înlocuit atât de tare, nu s-au dislocat şi s-au păstrat destul de mult în vechile hotare. Celţii erau con­sideraţi o populaţie migra­toa­re, dar s-a dovedit prin ADN că nu este aşa. Celţii din Anglia sunt băş­tinaşi care au adoptat ci­vi­lizaţia venită din Europa. La fel este şi cu civi­li­za­ţia da­cică. No­ţiu­nea de continuitate tre­bu­ie re­con­si­de­rată, pentru că ştiinţa pune în evi­den­ţă o con­ti­nui­tate a popula­ţiilor până în zilele noas­tre: este un sâmbure nativ, care există în matricea geografică, in­diferent de ce continent vorbim. La noi încă nu s-a cercetat atât de aprofundat, dar aşteptăm cu nerăb­dare stu­diile ce vor face lumină.- Brăţările acestea cu capete dublu-spiralice sunt de la noi, asta este clar. Este orfevreria bron­zului târ­ziu, deci 1400-1200 î.H. Harta aceasta a aurului este şi ea corectă, cel mai mult aur ajungea în acea zonă a Europei din Dacia şi din Spania. De obicei, aurul era schimbat pe chihlimbar, cu ţările scan­dinave. Brăţările acestea expuse aşa, în gră­mezi, au capetele identice cu cele din perioada La­tène de la noi. Pentru informaţii mai exacte, ar trebui văzute de un spe­cia­list îndeaproape. Mor­mintele acestea sunt aşa-nu­miţii tumuli cu man­ta de piatră. Este un tip de mor­mânt cu ringuri sau cercuri de piatră în exterior. Au fost găsite şi în Apu­seni morminte identice, cel cer­cetat de mine avea o vechime de apro­ximativ cinci mii de ani. Acest tip a fost răs­pândit în toată Europa de indo-eu­ropeni. Ce mi se pare interesant sunt aces­te spa­de! Sunt din epoca târzie a bronzului şi sunt spe­cifice spaţiului carpa­tic, sunt din cultura Apa. Sunt cu siguranţă pro­du­sele atelierelor metalurgice din Carpaţi, chiar dacă explicaţia lor este doar "sud-estul Europei"! Obiec­tele descoperite de dvs. sunt foarte interesante, unele necunoscute publi­cului ro­mânesc. Să sperăm că cercetătorii noştri vor prelua aceste subiecte şi ne vor spune mai multe des­pre strămoşii noştri, ajunşi în nordul Europei.