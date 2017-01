Către "Formula AS",D-nei director Sânziana Pop,Mă numesc Piciorea Dorina-Corina, cu do­mi­ciliul în oraşul Comarnic, str. Ghioşeşti nr. 298A, judeţul Prahova, cod 105700. Sunt o cititoare fidelă a ziarului "Formula AS" şi am constatat bu­nătatea sufletului de mamă pe care îl aveţi, sus­ţinând copiii cu probleme.Doamnă Sânziana, am născut prematur o fetiţă, pe nume Maria Iulia, în luna septem­brie 2009, care la vârsta de 1 an şi 4 luni nu putea să meargă. Am apelat la medicii din Câmpina, explicându-le starea fetiţei. Răs­pun­sul lor a fost că nu toţi copiii pot merge la acea vârstă şi să mai aşteptăm până îm­plineşte fetiţa 3 ani. Dar nici la această vârstă nu se întrevedeau rezultate, de aceea am ape­lat la alţi medici din Bucureşti (Spitalul "Gri­gore Ale­xandrescu") unde am avut un şoc puternic, din ca­uza diagnosticului pus de medici: paralizie cere­brală, coxă antetorsă-pa­rapareză spastică picior equim bilateral. Astfel, în anul 2014, a fost ne­ce­sară inter­ven­ţia chirurgicală pentru alungire sca­li­formă T.A. bilateral. În anul 2015, consta­tân­du-se că nu sunt rezultatele scontate, medicii mi-au recomandat efectuarea sub anestezie gene­rală I.O.T. transpoziţie fesier mijlociu stâng, cu pastilă osoasă şi fixare cu 2 şuru­buri cu şaibă, cu recuperări kinetoterapie. Pe data de 10.05.2016, s-a efectuat extragerea ma­terialului de osteosinteză a celor 2 şu­ruburi şi 2 şaibe - femur stâng. Toate aceste inter­venţii nu au dat rezultate, recoman­dân­du-mi-se montarea unei orteze, pentru evi­tarea a ce este mai grav, o nouă operaţie care în final va conduce la un handicap pentru tot restul vieţii - piciorul stâng mai scurt. Acest lucru m-a îngrijorat foarte tare şi am de­cis să evit operaţia şi să procur orteză de şold bi­la­teral, tip SWASH-10, în valoare de 1000 euro.Stimată d-nă, îmi vine foar­­te greu să vă explic si­tuaţia mea financiară, care nu-mi permite să su­port a­ces­te costuri. Soţul meu m-a părăsit (di­vor­ţând), tatăl meu a decedat acum 3 ani, iar fra­tele meu, care era un spri­jin moral şi material, a murit în vara aceas­ta. În aceste condiţii, apelez la în­ţelegerea şi bu­nă­voinţa dvs. de a mă spri­jini material în ve­derea procu­rării orte­zei.Am deschis un cont curent pe nu­mele meu, la Banca B.R.D., Sucursala Plo­ieşti, cont nr. RO29BRDE300SV 39843963000.Cu deosebită stimă şi respect,Mult stimată doamnă Sânziana Pop,Subsemnata Pintilie Garofina, în vârstă de 77 de ani, domiciliată în Bucu­reşti, str. Pătraşcu Vodă nr. 1, parter, ap. 15, sector 3, mă adresez dvs. cu multă sfială, fiind într-o situa­ţie extremă medicală şi materială. În urmă cu 3 ani, au început mari dureri la genunchiul drept şi şold. Am mers la Institutul de Reumatologie unde mi s-a reco­man­dat să fac urgent trata­ment la genunchi şi ope­raţie la şold (nu se pot face două operaţii la vârsta mea). Din lipsa banilor, n-am putut asculta sfatul medical, şi în prezent sunt în situaţia de a nu mă mai putea deplasa singură, merg foarte greu şi cu dureri mari. Acum, acelaşi Institut mi-a spus că nu mai este timp de aşteptare, trebuie tratament me­di­camentos la genunchi şi operaţie la şold. Ajuto­rul de la Casa de Sănătate e minim, în cazul unei proteze de şold. După operaţie am nevoie de un cadru medical şi câr­je me­di­cale, să mă pot de­plasa prin ca­meră, ma­te­riale me­di­cale de unică folo­sinţă, me­di­camente ne­compensate şi con­ti­nuarea trata­men­tului me­dicamentos la ge­nun­chiul drept. Ali­mentele şi altele nu le mai pun la socoteală. Eu lo­cuiesc singură, într-o cameră din­tr-un bloc vechi, în centrul Bucu­reş­tiului, şi pensia mea este de 660 lei. Abia reuşesc cu greu să plătesc facturile. Dacă va îngădui Dum­ne­zeu să ajungă scri­­soarea mea la dvs., vă rog cu tot sufletul să găsiţi o so­luţie de ajutor şi pen­tru mine, cât de puţin şi sub orice formă, nu­mai aşa voi putea trece prin această grea în­cer­care de la sfârşitul vieţii mele.Vă doresc La mulţi ani şi Dumnezeu să vă răs­plătească pentru tot ceea ce faceţi pen­tru cei nă­păstuiţi de soartă. Cu deosebit respect şi mulţu­miri,(Anexez copie buletin, talon pensie original şi copie după recomandarea medicală.)Dragă doamnă Sânziana Pop,Mă numesc Florica Zaha, sunt cântă­rea­ţă de muzică popu­lară din Transilvania şi do­resc în pri­mul rând să vă mulţumesc pen­tru paginile mi­nunate pe care revista dvs. ni le oferă de-atâ­ţia ani. Ţi­nând seama de au­dienţa ei, aş vrea ca prin in­ter­mediul rubricii de "Ca­zuri de extremă urgenţă", să-i chem pe cititorii dvs., să ne unim pentru îm­pli­nirea unei fapte bune. În Vrancea, pe drumul de la Odobeşti înspre izvoa­rele Milcovului, în co­mu­na An­dreiaşu de Jos, satul Bu­tucoasa, pe malul drept al apei, s-a înălţat, albă şi curată, ca haina de botez, o Capelă Or­todoxă. Sim­plă şi smerită, ea a adus multă bucurie să­tenilor care străbat o distanţă mare pentru a ajunge la bi­serica lor de mir. Lăcaşul s-a înălţat prin bună­vo­inţa şi sub oblăduirea Pă­rin­telui Ghenadie, ucenic al marelui duhov­nic Cleo­pa, cu osteneala multă a sătenilor, dornici să aibă o biserică aproape. Am fost acolo în această vară şi m-au uimit frumu­seţea locului, simplitatea şi credinţa oame­nilor vrânceni. În apropiere, se pot vizita printre altele rezervaţia naturală "Focul Viu", o adevărată minune a naturii din Andreiaşu de Jos, şi Mânăstirea Mera, monu­ment isto­ric, cti­torie a secolului al XVII-lea. Sfârşitul lunii octom­brie a umbrit, însă, multa oste­neală a oa­me­ni­lor, cu ploi ne­sfâr­şite şi cu a­lunecări de teren. Capela Orto­doxă a fost gata să fie în­gro­pată sub un deal ve­cin care s-a surpat complet, dar prin­tr-o mi­nu­ne a scăpat ne­atinsă, sur­­pân­du-se doar zidul dim­pre­jurul bi­sericii. Cu greu, s-au obţinut uti­lajele care să cu­re­ţe şi să niveleze dea­­­lul surpat. Do­resc ca împreună cu să­tenii din Butucoasa să a­pe­­lăm la bună­voinţa creş­tinilor români, pen­tru a susţine continuarea lucrării: re­fa­cerea zidului sur­pat şi a podului peste Mil­cov.