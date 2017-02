Meteorologie populară

Februarie este ultima lună a calendarului roman (cu început de an la 1 martie) şi lu­na a doua a calen­darului iulian şi gre­go­rian (cu început de an la 1 ianuarie). Denumirea populară a acestei luni - Faur (Făurariu, Făurar) - este legată de acei meşteri fauri, lucrători ai fie­rului, care pregăteau sau ascuţeau brăz­da­rele plu­gurilor în aşteptarea primăverii şi a aratului. Acum se încheiau, de obicei, şezătorile şi, odată cu ele, dis­tracţiile tinerilor din serile şi nopţile lungi de iarnă. Peisajul spiritual al satului românesc cu­prindea un mare număr de sărbători religioase şi po­pulare. Iată câteva dintre ele: Întâmpinarea Dom­­nului, Sf. Toader, Martirii de Iarnă, Trif Ne­bunul, Ziua Omizilor, Ziua Ursului, Sf. Hara­lam­bie, Moşii de iarnă. Bătrânii spun că luna februarie a fost întotdeauna o lună capricioasă şi rea. E su­părată şi vitregă, deoarece i s-au "repartizat" cele mai puţine zile. Pe de altă parte, lu­na februarie este şi cea care marchează începutul sfâr­şi­tu­lui iernii: "Februarie doboară iarna", se spune în unele zone.

Dacă în februarie sunt ţurţuri mari, vom avea o primăvară lungă.

Dacă noaptea de 1 februarie va fi senină, cu multe stele, primăvara se va lăsa mult aşteptată.

Ziua de 2 februarie este considerată ziua în­tâl­nirii cu vara, "întâlnirea şubei cu cămaşa". Ea arată cum va fi primăvara. Dacă în ziua respectivă e viscol mare, primă­vara va fi târzie; dacă va fi o zi călduroasă, primăvara va fi timpurie şi caldă. Ninsoarea în dimineaţa de 2 februa­rie prevesteşte o recoltă bună de cereale păioase, iar nin­soa­rea de după-amiază - recoltă bună de porumb. Dacă în ziua de 2 februarie se înseninează către seară, tre­buie să ne aşteptăm la geruri mari pe 11 februarie.

Pe 21 februarie, omul iese şi se încălzeşte la soare. Iarna şi-a pierdut puterea. Dacă în această zi va fi multă zăpadă, trebuie să ne aşteptăm la inun­daţii mari.

Sărbători şi obiceiuri

Datini populare

Anii în care februarie are 29 de zile sunt con­si­deraţi ani răi pentru sănătatea oamenilor şi ani­malelor, fapt con­firmat şi de descoperirile ştiinţei privind influenţa acti­vităţii solare, în cicluri, asupra a tot ce este viu.Când Pruncul Iisus a împlinit 40 de zile, după cerinţa legii de atunci "că orice întâi-născut de parte bărbă­teas­că să fie închinat Domnului", l-au dus Iosif cu Maria la Templul din Ierusalim. La intra­re, Pruncul Iisus a fost în­tâm­pi­nat de un bătrân cu numele Si­meon, căruia i se ves­tise de către Domnul Sfânt că: "Nu va vedea moartea, până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului". Simeon a luat copilul în braţe, a cunoscut că este Mân­tuitorul cel ves­tit de proroci şi a zis: "Acum, slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cu­vântul Tău, în pace. Că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoa­relor, Lu­mi­nă spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău, Israel".Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a rămas ca în­da­torire a mamelor de a aduce pruncii la biserică, la 40 de zile de la naştere, pentru molifta de curăţire a lor.Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare foarte îndrăgită de femeile aromânce, care o mai numesc şi Sărbătoarea Mulierilor (a muierilor). În ziua aceasta, toate femeile duc la biserică câte o litrie şi o colivă, dar mai ales cele însărcinate, spre a cere Maicii Domnului naştere uşoară, iar lehuzele, spre a-i mulţumi de ajutorul ce le-a dat la naştere.Toată lumea, dar mai ales copilele şi fe­meile mari, trebuie să se scoale cu noaptea în cap în dimineaţa zilei de Sân Toader şi să-şi spele părul înainte de a răsări soa­rele, şi înainte de a fi scoşi caii la păs­cut. Dacă fac aşa, se spu­ne că vor avea mo­tive de bucurie, căci: "Cresc cozile fetelor/ Cât cozile iepelor/ Ple­tele flăcăilor,/ Cât coa­mele cailor".În apa pentru acest spălat se pune cenuşă, iar cre­din­ţele spun că duhu­rile vor veni şi se vor răcori cu această apă. Se mai adaugă în ea multe ier­buri frumos mirosi­toa­re, fân, bu­su­ioc, mentă, cimbrişor, leuştean, hamei, zme­u­­rică - şi asta nu doar pentru creş­terea părului, ci şi ca fetele să fie tot­dea­una frumoase şi îmbujorate, atră­gă­toare ca florile. În această apă se pune şi un ban de ar­gint (ca să se facă pielea ca argintul) şi chiar lapte de iapă. Unele fete merg în pă­dure, în seara dinspre Sân Toa­der, cu o bucată de pâine şi sare. Pun bucata de pâi­ne jos, lângă un copac, şi spun: "Eu te soro­cesc/ Cu pâine şi sare./ Iar tu soro­ceşte-mă/ Cu cinste şi dragoste/ Şi cu curăţenie". Apa care ră­mâne de la spălatul pe cap trebuie să fie turnată la ieslea cailor, pe o tufă de trandafiri sau pe proptelele unui gard. Când o toarnă, fetele zic: "Câte proptele sunt la gard,/ Atâţia peţitori să-mi vie".La Sân Toader se făcea şi "alegerea cailor". Cursele de cai au fost introduse în Ţările Ro­mâ­ne pe vremea lui Constantin Brâncoveanu.Sfânt mucenic făcător de minuni, în Ca­len­darul Creştin, şi patron al bolilor în Ca­len­darul Popular, unele legende îl pomenesc pe Sf. Ha­ra­lambie ca fiind însărcinat de Dumnezeu cu paza tuturor bolilor. (Sfântul umblă cu ele în laţ.) Acest sfânt a fost la început păstor şi din această cauză el este responsabil de sănătatea şi înmulţirea vitelor. De ziua lui nu trebuie să înjugi boii. Tot în aceas­tă zi, este bine să ungi pomii din grădină cu colivă adusă de la biserică, să stropeşti vitele şi pomii fructiferi cu aghias­mă. Sfântul îi apără de boli pe toţi cei ce ţin post toată ziua.Cine se roagă de Sfântul Vlasie nu va rămâne nicio­dată fără bani în pungă. Se crede că în această zi se în­torc pă­să­rile la cuiburile lor, sau că a­tunci şi-ar deschide ciocul şi ar începe a cânta. Această sărbătoare este res­pec­tată de agricultori pen­tru a feri holdele de strică­ciu­nile aduse de păsări.Este o sărbătoare cu dată fixă (1 februarie), sinonimă cu Trif Ne­bunul, patron al insectelor dău­nătoare (omizi, lăcuste, gândaci, viermi). Mulţi serbează această zi ca să nu se înmulţească insectele, şi cu deosebire omizile, şi să nu le strice pământurile şi semă­nă­tu­rile. În această zi se sfinţeşte apa şi se stropesc pomii fructiferi, semănăturile, grădinile şi via. Apa sfinţită va fi amestecată cu unt. Se spune că dacă în această zi este zăpadă, se va sparge iarna, iar da­că nu este, se va pune pe iarnă.În peisajul spiritual al satului românesc, luna fe­brua­rie, ultima pe­rioadă înainte de Postul Mare al Paştelui, găz­duieş­te un mare număr de sărbători. Unele cu dată fixă, altele cu dată mobilă, în funcţie de ziua în care cade Paştele.O asemenea sărbătoare vom găsi pe 24 fe­brua­­rie. În calendarul ortodox, ea este marcată ca "întâia şi a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul". În popor, ea este cunoscută sub denumirea de Dragobete, pa­tro­nul dragostei, al bunei dispoziţii pe plaiurile româneşti.După legendă, el este fiul Babei Dochia, pur­tător al dragostei, al bunei dispoziţii, păs­trând une­le atribuţii ale lui Cupidon. Fetele şi băieţii îl săr­bătoreau cu sfinţenie pe Dragobete, pentru a fi şi ei în­drăgostiţi tot anul. Tot în această zi se fac legă­mintele de prietenie dintre fete şi băieţi. Legă­mân­tul făcut în aceas­tă zi este sfânt, nu se desface până la moarte. Obi­ceiul cere ca tinerii să schimbe vorbe de dragoste pentru a le merge bine şi a fi iubiţi tot anul. De asemenea, în această zi, tinerii gătiţi de săr­bătoare pornesc după ghio­cei, viorele şi tămâ­ioa­re. Florile erau făcute buchete şi date pe apă. Tradiţia susţine că împreunarea florilor su­rori, vitregite de natură să nu se întâlnească niciodată, echi­vala cu o faptă bună.