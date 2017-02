Apelez la bunăvoinţa rubricii dvs. şi la persoa­nele care m-ar putea ajuta cu tratamente de orice natură, în combaterea următoarelor boli: TBC gan­glionar, TBC renal şi meningită TBC. Din 1993, când mi s-a extirpat un ganglion subaxilar şi a rezultat un TBC ganglionar, am avut numeroase internări în spital. În 2004, mi s-a extirpat un rinichi (la analiză a reieşit un TBC renal), în 2011 mi s-a extirpat alt ganglion (s-a confirmat un TBC ganglionar), iar acum sunt internat din nou, cu meningită TBC. Menţionez că după fiecare inter­nare am făcut tratament cu tuberculostatice, dar boala a recidivat foarte repede şi acum nu mai ştiu ce să fac, mai ales că tratamentul este foarte peri­culos şi toxic pentru mine, care n-am decât un sin­gur rinichi. Singura mea şansă de a anihila această cruntă boală a rămas revista dvs., şi vă rog din tot sufletul să publicaţi această cerere disperată de ajutor: sunt încolţit de TBC.Sunt o mamă în pragul disperării: de curând, am aflat că băieţelul meu, în vârstă de 8 ani, suferă de o boală cumplită: distrofie musculară Duchenne. Actualmente, băiatul face gimnastică... şi atât. Ce şanse de supravieţuire şi, poate, chiar de recuperare are? Vă mulţumesc.În urma mai multor investigaţii medicale, mi s-a stabilit următorul diagnostic: tumoră hepatică la ficat. Tot ce am făcut a fost în zadar. De operat nu mă pot opera, având mari probleme cu inima. Vreau să urmez un tratament naturist, dar nu ştiu unde să merg sau cui să mă adresez. Dacă dvs., scumpă revistă, şi dvs., iubiţi ci­ti­tori, mă puteţi îndruma, eu vă rămân recunoscătoare pe viaţă.Sunt pensionară, am 60 de ani şi sufăr de glau­com cronic cu unghi deschis, la ambii ochi. Am făcut tratament cu picături Timolol Apicarpin, dar boala nu şi-a oprit evoluţia, iar câmpul vizual se tot micşorează. Apelez la cititorii care cunosc şi o altă metodă de tratament, care să-mi stopeze evolu­ţia bolii. Vă mulţumesc şi vă doresc sănătate.Am 28 de ani, un copil de 6 ani pe care l-am alăptat doar două săptămâni, din motive de sănă­tate. Sufăr de o mastoză fibro-chistică, am fost operată acum doi ani şi mi s-a extirpat tumora, dar pe lângă ea am avut un nodul mai mic, care mi-a rămas. Acum, mi-a apărut şi la sânul celălalt alt nodul. N-aş vrea să mă mai operez, deoarece sufăr cu inima. Aş vrea ca prin bună­voinţa dvs., dacă există această posibilitate, să-mi recomande cineva un tratament naturist. Vă mulţumesc din suflet.Soţul meu are 44 de ani şi a fost operat în oc­tombrie, anul trecut, de neoplasm rectosig­moidian gr. IV, cu metastaze hepatice masive, cu anus contra naturii. Îi rog pe cititorii revistei care au tre­cut prin aceleaşi împrejurări sau care cunosc vreun remediu, să mă ajute cât mai repede. Vă mulţumesc din suflet. Domnul fie cu noi!Aş vrea să aflu dacă există vreun tratament medicamentos sau de altă natură care vindecă "pelada bărbii". De patru ani de zile urmez trata­mente medicamentoase, care n-au dat însă nici un rezultat. Boala s-a extins pe toată bărbia şi a apărut şi pe cap. Cu mult respect şi stimă, un cititor fidel,De un an de zile am zgomote în urechi, ţiuit (acufene), nu pot să adorm decât foarte târziu şi de cele mai multe ori doar cu somnifere. Somnul nu este odihnitor, am coşmaruri. Deşi am con­sultat mai mulţi medici, nu au putut stabili cauza, deci nici tratamentul. Mai am şi alte afecţiuni: hipoti­roidie, glicemia şi colesterolul mărite, piatră la fiere şi rinichi. Vă rog din suflet, dacă cineva a suferit de acufene şi s-a vindecat, să mă ajute cu tot ce ştie. Vă mulţumesc din suflet!Am testiculul stâng umflat. Sunt om sărac şi nu ştiu unde să merg, la ce doctor să mă adresez. Dacă există cineva care a avut aceeaşi problemă ca mine, îl rog să mă îndrume sau să îmi recomande un tratament.Vă rog să-mi spuneţi dacă Institutul "Ana Aslan" mai există şi dacă da, care ar fi con­di­ţiile ca o pen­sionară din provincie să poată fi inter­nată.