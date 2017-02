După cum toată lumea ştie, tratamentele medicamentoase nu dau rezul­tate în această boală crâncenă. La sfatul d-rei Liud­mila Bzovîi, am încercat şi Untura de bursuc, iar re­zultatele sunt peste aşteptări. De când îi dau capsulele, copilul meu doarme noaptea liniştit, i s-au reglat digestia şi scaunele, nu mai are nici acele mişcări necontrolate specifice, a început să aibă poftă de mâncare, a mai luat puţin în greutate şi dă semne de veselie. Încurajaţi de rezultate, prin septembrie 2016, am început să facem şi noi o cură cu Untură de bursuc. Soţul meu, care avea du­reri mari de încheieturi şi somnul agitat, a scă­pat total de probleme: nu-l mai dor mâinile şi pi­cioarele, doarme bine, este energic şi poate să facă mai multă treabă prin curte. Eu, care tuşeam şi eram cu nasul în batistă tot timpul, n-am mai răcit deloc, cu toate că virozele şi-au făcut de cap în ultima vreme. Nu am cuvinte să vă mul­ţumesc pentru că promovaţi astfel de trata­mente pe baze naturale, care dau rezultate la care nici nu te aştepţi! Recomand din suflet acest tra­tament, mai ales în sezonul rece, pentru că pro­tejează sistemul respirator şi vindecă afecţiunile respira­torii ca niciun alt leac! Urmaţi tratamentul timp de trei luni şi veţi vedea multe modificări în bine!Cu această ocazie, le doresc redactorilor For­mulei AS un An Nou cu sănătate, bucurii, realizări şi să scrie articole la fel de interesante!Prin intermediul dvs. doresc să-i mulţumesc şi d-rei Liudmila Bzovîi (tel. 0733/02.45.21) pentru sfaturile pe care mi le-a dat, copilaşul meu fiind în prezent într-o stare mult mai bună.