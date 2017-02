În primul rând, trebuie ţinut un regim alimentar strict. Interzise: carnea de porc şi preparatele ei, conserve, afumături, brânză fermentată, răcoritoare cu coloranţi şi arome sintetice, murături, carne şi cartofi prăjiţi, ciocolată, zahăr, untură, cacao, pâine proaspătă. Admise: cartofi fierţi şi copţi cu unt sau margarină, mere coapte, fructe crude, morcov şi măr ras în fiecare zi, lapte dulce cu griş, orez, tăieţei, iaurt, lapte bătut, apă curată de izvor sau fântână (nu are clor, ca apa de la robinet), apă mi­nerală de la izvor, multă miere de albine, supe de zarzavat, fără ceapă prăjită, peşte rasol, brânză de vaci (multă), mămăligă, pâine prăjită. Ceaiuri: ceai de coada-calului (neutralizează şi elimină toxinele) - se prepară dintr-o lingură de plantă, opărită cu un litru de apă. Se strecoară şi se bea toată ziua, în loc de apă. Ceai de rostopască: o jumătate linguriţă de plantă uscată se opăreşte cu 300 ml apă, se împarte în trei părţi şi se bea cu o jumătate de oră înainte de masă, după care culcaţi fetiţa pe partea dreaptă, 20 de minute. Se întrebuinţează numai 10 zile, ur­mate de 10 zile pauză. Ficatul la copii se regene­rează în trei luni. Acordaţi-i odihnă, aer curat, iubire. Eu am trecut prin două hepatite grave, cu mărirea ficatului, şi cu reţetele de mai sus m-am vin­decat.Pentru afecţiunile dvs. folosiţi hameiul. Este un sedativ nervos major, anafrodisiac. Este recoman­dat în hiperexcitabilitate generală şi sexuală, în insomnii. Se face infuzie (2 linguri de plantă la o cană de apă), care se bea cu 30 de minute înainte de culcare. Hameiul se găseşte la Plafar. Vă doresc sănătate.Stimată doamnă, vă răspunde o mamă care a trăit acelaşi coşmar, din care acum n-a mai rămas decât o amintire urâtă. Cea mai mare greşeală a fost administrarea medicamentelor, la care eu am renunţat repede, pentru că am sesizat imediat că fac mai mult rău. Nu disperaţi. Acum este momentul posibil al vindecării, de­oa­rece la pubertate au loc cele mai im­portante transformări fizice, biologice, psihice etc. Acordaţi-i copilului dvs. sufi­cientă răbdare, înţelegere şi căldură su­fle­tească, fără însă a-l cocoloşi, fără a-i exagera boala, într-un cuvânt, purtaţi-vă cu el firesc şi normal (deşi vă doare). Su­geraţi-i şi ajutaţi-l să se apuce de diverse preocupări relaxante, dar inteligente şi captivante: puţină filatelie, numismatică (poate găsi monede la rude şi prieteni) etc. Poate are un hobby al lui: pictură, grafică etc. Dacă are prin preajmă o sală de sport, lăsaţi-l să practice ceva care să-i placă, chiar dacă nu va mai străluci la şcoală. Nu-l izolaţi de prieteni, colegi, dimpotrivă, încurajaţi-l către prietenii fidele, permiteţi-i vizite reciproce, ser­baţi-i ziua de naştere. Dar cheia succesului în vin­decarea acestei boli este muzica, această minune a lumii. Nu precupeţiţi niciun efort pentru a-l ajuta să asculte muzica preferată sau chiar să o cânte la un instrument ieftin (muzicuţă, chitară etc.). Pe noi ne-a salvat chitara şi muzica clasică, practicată ziua şi chiar noaptea. Încet-încet, fiul dvs. va abandona şi va uita toate gesturile necontrolate.Am avut şi eu aceleaşi probleme cu copilul meu, de la vârsta de 2 ani. Nu disperaţi, căci cu timpul această problemă dispare. Am fost cu el la mulţi medici, dar l-am îndopat cu me­di­camente degeaba. Copilul meu era foarte timid pen­tru că a fost lăsat mult timp singur în casă şi ast­fel au apărut ticurile. În timpul când ele se produc, este foarte im­portant să comunicaţi cu el, pentru a-i îndrepta atenţia în altă parte. Nu-i atrageţi atenţia asupra lor şi nu-l certaţi. Masaţi-i locul cu mâna şi arătaţi-i ceva sau poves­ti­ţi-i ceva care să îi distragă atenţia. Cu timpul, pur şi simplu ticurile dispar.Un tratament eficient pentru această boală este tubajul duodenal, recomandat de un medic pediatru, pe când copilul meu avea 8 ani. Se in­troduce prin furtunelul folosit la tubaj medica­mentul Mepacrin (soluţie), într-o proporţie pe care o stabileşte medicul. Mai există un tratament al medicinei populare, pe care îl ştiu şi eu, şi anume: pentru adulţii şi copiii care suportă, seara se mănâncă mujdei de usturoi, apoi se bea un pahar cu bere. Se pare că această combinaţie îi deranjează pe paraziţi. A doua zi, trebuie neapărat să aveţi scaun. Se repetă săptămânal, până dispar simp­tomele bolii.Şi eu am suferit de această boală, iar trata­mentul medicamentos nu a dat rezultat. Am scăpat datorită unui tratament naturist. Se ia o ceapă potrivită, se taie mărunt, se pune într-un borcan cu capac. Peste ceapă se toarnă apă cât s-o acopere. Se lasă la macerat 12 ore (peste zi se agită), în bucă­tărie. Li se dă copiilor să bea o linguriţă de zeamă, la distanţă de 12 ore, trei zile la rând, la aceeaşi oră ca în prima zi. Tra­tamentul se repetă la 7 zile de când s-a băut ultima linguriţă şi tot aşa, cel puţin trei serii a câte 3 zile, la interval de 7 zile. Rezultatele sunt spectaculoase. Nu trebuie să vă speriaţi de mirosul pătrunzător al cepei şi nici de faptul că în a 3-a zi lichidul devine mai vâscos.Sunt o mămică din Constanţa şi am avut aceleaşi probleme cu fetiţa mea. Am încercat toate tratamentele existente, dar fără rezultat; în plus, toate medicamentele prescrise fiind toxice şi mai periculoase pentru ficat decât lamblia însăşi. Remediul l-am găsit în homeopatie. Vă recomand să găsiţi un medic homeopat care să vă trateze copiii. Eu i-am dat fetiţei mele granule homeopatice şi, de 8 luni, analizele ei sunt bune. Succes şi sănătate!Am o soră mai mare care a suferit de aceeaşi boală ca dvs. A fost internată în spital, a făcut tot felul de tratamente, dar degeaba. În cele din urmă, a vindecat-o bunica, cu un leac aflat de la o bătrână: i-a făcut băi generale cu mentă şi mărar. La început, băile erau mai călduţe, apoi din ce în ce mai fier­binţi. Peste zi, îi punea comprese cu aceleaşi plante şi pe stomac. În două săptămâni, s-a pus pe picioare. Dacă sfatul meu este bun, să vă ajute Dumne­zeu!Cu câţiva ani în urmă, am urmărit, în calitate de medic, un caz vindecat cu zeamă de varză, zilnic 3 pahare, înainte de mesele prin­cipale, vreme de 2-3 ani. Trata­mentul medicamentos era acelaşi ca al dvs., fără rezultat însă. Re­cent, am un nou caz de vindecare, de data asta cu Redigest, un medicament preluat de mine din "Formula AS". Combinate, cred că ar fi şi mai bine.Încercaţi un tratament cu rădăcină de obli­geană, o plantă-miracol care ajută în: slăbiri gene­rale, disfuncţii ale organelor digestive, balonări stomacale şi intestinale, colici, lenevie intestinală, lipsa poftei de mâncare, tuberculi intestinali, cancer intestinal, diaree, ulcer duodenal etc. Rădăcinile de obligeană vindecă orice tulburare stomacală şi in­tes­tinală, chiar malignă.Tratament: ceaiul de obli­geană se prepară doar ca extract la rece, astfel: se rade rădăcina de obli­geană pe răzătoare (o lingu­riţă) şi se pune într-o cană cu apă stătută (la tem­peratura camerei), lăsân­du-se până a doua zi dimi­neaţă. A doua zi se încăl­zeşte uşor şi se strecoară. Se bea astfel: o înghiţitură înainte de micul dejun şi una după micul dejun; o înghiţitură înainte şi alta după masa de prânz; o înghiţitură înainte şi alta după masa de seară. Atenţie: depăşirea acestei can­tităţi este periculoasă! Faceţi o cură de 3 sau 6 săptămâni, după cum vedeţi că cedează boala. Sănătate!Sindromul picioarelor neli­niş­­tite presupune senzaţie de fur­ni­cături şi chiar dureri, de obicei în zona gambei, la unul sau la am­bele picioare, dar care pot apărea chiar şi la braţe. Simptomele se accentuează pe parcursul serii sau în repaus, deter­minând pa­cientul să se mişte permanent pentru a le diminua, fapt ce poate duce la o stare de oboseală ex­ce­sivă. Acest sindrom poate apărea la orice vâr­stă, dar este mai frecvent întâlnit după vârsta de 50 de ani, cauzele putând fi ereditare, asociat altor afecţiuni sau indus de unele medicamente. Vă recomand să încercaţi ca schemă de tratament InoCell (1 capsulă dimineaţa şi 1 capsulă seara, înainte de masă cu 30 de minute, pentru susţinerea sistemului circulator) şi Roboflex (1 capsulă dimi­neaţa şi 1 capsulă seara, după mese, pentru efectul analgezic şi susţinerea sistemului nervos prin pre­zenţa magneziului). De asemenea, trebuie urmărită în analize şi deficienţa de fier. În ce priveşte ciu­perca de pe picior, aceasta nu se tratează cu Diclo­fenac, el având acţiune analgezic antiinflamatoare. Aplicaţi soluţie Mala­vit, pe o compresă de tifon, de 2 ori pe zi, şi acoperiţi cu faşă de tifon.