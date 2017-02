Mai apoi, în ado­lescenţă, în gospodăria propriilor părinţi, am avut privilegiul să mă bucur de existenţa unei frumoase plantaţii de meri, în grădina mare din jurul casei. Era minunată pri­măvara, când toţi pomii îmbră­cau haina alb-roz a florilor par­fu­mate. Era minunată toamna, când munca tatălui meu - un împă­timit al culturii mărului - era răsplătită cu rodul lor bogat.Multe soiuri aveam. În fundul grădinii, însă, se înălţa un măr cu to­tul special, un măr dintr-o altă lu­me, un adevărat pa­triarh, ce respira un aer cu ade­vărat dom­nesc, meri­tându-şi pe deplin nu­mele. Îl iubea mult tatăl meu, pen­­tru că de el îl legau vechi şi dragi amintiri. Fusese sădit şi crescut de bu­nicul cel cu mustaţă ma­re, albă ca neaua, din foto­grafia îngălbenită de vreme. La umbra lui se afla o bancă de stejar, şi toţi ai casei se odihneau aici, în clipele de răgaz. Se auzea frec­vent în curtea noastră: "Sunt la Mă­rul Domnesc". Parcă şi pă­să­­­relele îl preferau celorlalţi pomi. Aproape în fiecare primă­va­ră, bogăţia ramurilor ascundea câte un cuib. Era atât de bine, de odihnitor, să stai pe banca re­ze­mată de trunchiul său puternic şi, din când în când, să te tre­zească din vi­­sare ciripitul bucu­­­ros al puişo­ri­lor, me­reu la­comi, pri­mindu-şi hrana a­du­să de ne­o­bosiţii lor pă­rinţi!Şi oameni, şi păsări, ne sim­ţeam ocrotiţi la umbra uri­aşului măr. Ge­ne­rozitatea sa domnească ne aducea în suflet pace, linişte, sigu­ran­ţă, dragoste de natură, de via­ţă. Darul cel mai îmbelşugat pe care ni-l oferea erau fructele lui minunate: cele mai mari şi mai fru­moase mere din livadă, gal­bene ca ceara, dungate de linii ro­şii ca purpura. Cine mânca un ase­menea fruct rămânea mult timp cu aroma şi dulceaţa lui în gură. Mărul nostru Domnesc fă­cea parte din existenţa noastră. Dar curgerea nemiloasă a timpu­lui, bătrâneţea, care nu iartă pe nimeni, au început să-şi pună pe­cetea şi asupra lui. Mărului i s-a uscat mai întâi o crean­gă, pe care am în­depărtat-o, crezând că aici i se va opri suferinţa, dar n-a fost aşa. Tot speram ca mărul să aibă puterea să se rege­ne­re­ze. Nepu­tincioşi, vedeam cum îi secătuiau puterile cu trecerea fiecărui ano­timp. Mai avea acum trei crengi să­nătoase, care se aco­pe­reau în fiecare pri­măvară cu flori şi în fiecare toamnă cu fructe.Într-o iarnă tristă şi ge­roasă, răpus de boală şi de bătrâneţe, tata ne-a părăsit. Cu coroana re­dusă la o tre­ime din podoaba lui de al­tădată, mărul însă i-a supra­vie­ţuit. În ultimii ani îi mai ră­măsese o singură ramură ane­mică. Ne mulţumeam să-l ştim acolo, chiar şi atât de sărac.E dimineaţă şi mă plimb cu câinele ca de obicei, prin grădină. Ceva lipseşte din peisajul pe care îl ştiu pe de rost. Bătrânul măr nu mai este. L-am des­coperit pră­buşit, în spa­tele băncii de stejar, cu singura lui creangă ani­na­tă în­tr-o tufă mare de li­liac. O ade­vă­rată îmbră­ţi­şare! Mărul Domnesc mu­rise, dar nu fusese singur în ultima lui clipă de viaţă.Privesc îndurerată trun­chiul gros, măcinat de pu­tregai, care zace la pi­cioarele mele. Jalnică pri­ve­lişte! Simt sub gene fier­bin­ţeala lacri­milor. Câinele stă lângă mine, cuminte, nedumerit. Mar­torul istoriei a trei generaţii din familia noastră nu mai există în grădină, e numai în mintea şi în sufletul meu. Câtă similitu­di­ne între eta­pele vieţii lui şi acelea ale pă­rinţilor, moşilor şi stră­mo­şilor noştri! Somn uşor, Măr Dom­nesc!Mie nu-mi mai rămâne decât "să văd" de pe acum, în ima­gi­naţie, un viitor Măr Domnesc. Sper să mai trăiască în vreo gră­dină din satul nostru un aseme­nea pom pe care-l voi ruga să-mi dăruiască o mlădiţă cu care va fi altoit un mic măr sălbatic. Din el se va înălţa, în fundul grădinii, un maiestuos Măr Domnesc. De pe viitoarea bancă de la umbra lui îşi vor scălda privirile în azurul îndepărtat al cerului alţi oameni.