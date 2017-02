2016 a fost un an de excepţie pentru for­maţia Viţa de Vie. Adrian Despot şi colegii lui au aniversat 20 de ani de existenţă, printr-un turneu naţional, şi au lansat prima parte a albumului "Şase/Şase" şi anume "Şase (+)". "«Şase/Şase» este «spart» în două albume. Prima parte s-a lansat pe 29 octombrie, la Arenele Roma­ne în Bucureşti, iar cea de-a doua parte va fi lan­sată în luna mai, 2017. Este «planul nostru cinci­nal» pe un an şi jumătate", declara solistul trupei, Adrian Despot. Şi vrednicia le-a fost deja răsplătită.Chiar la începutul lui 2017, Viţa de Vie a fost dis­tinsă cu premiul pentru "Cel mai bun album ro­mâ­nesc de rock alternativ", acordat de revista "Me­tal­head". "Albumul nostru a câştigat «Best Alter­native Romanian Album», la Metalhead Awards 2016! Mulţumim pentru voturi! You rock! No, you... you...", scria entuziasmat Adrian Despot pe pagina lui de Facebook.Dar, chiar dacă băieţii au fost recompensaţi cu această distincţie, nu-i veţi putea asculta în cadrul galei Metalhead Alternative Rock Awards, din 27 ianuarie, căci trupa are deja programat, încă de anul trecut, un concert la Arad, în "Club Flex". Veţi pu­tea asculta, în schimb, muzicile altor trupe premia­te: Alternosfera (trupa basarabeană a fost desem­nată drept "Cea mai bună trupă de rock alternativ de la noi"), Coma (câştigătoare a premiului pentru "Cel mai bun videoclip de rock alternativ", cu melodia "Cel mai frumos loc de pe pământ") şi o trupă alcătuită recent, Am Fost La Munte Şi Mi-a Plăcut (care a fost votată de fanii muzicii rock drept - "Cel mai bun debut al anului 2016").?ntre timp, Adrian Despot şi colegii lui îşi vor con­tinua turneul de promovare al discului "Şase (+)", turneu început pe 29 octombrie 2016 la Arenele Romane din Capitală. Anul nou îi găseşte aşa cum ne-au obişnuit, debordând de entuziasm şi energie. "Lustruiţi-vă pantofii! Ne-am pus corzi noi... în­cepe treaba!", îşi avertizează ei fanii.Albumul "Şase (+)" con­ţine... 6 piese. Pe cinci dintre ele - "Luna şi noi", "Pe plajă-n Vamă la 5", "Inimi surde", "Somn uşor" (feat. Dan Stănescu şi Alex Teodorescu) şi "Metaforă de toamnă" şi "Hai în­cearcă" (feat. Cosmin Lupu - Days of Con­fusion & Planet H) - fanii împătimiţi de In­ter­net ai trupei le-au as­cultat deja, căci sunt pe pagina de Facebook a Viţei de Vie. Dar altceva este să le ascultaţi live şi să ţii în mână un album nou-nouţ. Iar CD-ul merită cumpă­rat, căci nu cuprinde doar muzică bună, ci şi o gra­­fică de excepţie, realizată de Agi (Adrian Iota). Fie­care dintre cele şase sim­boluri pre­zente pe copertă se re­feră la câte o piesă.Până la finalul lunii mar­tie, Viţa de Vie şi-a pro­­pus să ajungă prin vreo 10 oraşe din ţară. Îi puteţi asculta pe 28 ian. la Timi­şoara (în Club Daos); pe 3 feb. la Ba­cău (în Brewery Val­halla); pe 4 feb. la Iaşi (în Pub Underground); pe 9 feb. la Sibiu (în Oldies Pub); pe 10 feb. la Oradea (în Moscow Cafe); pe 11 feb. la Baia Mare (în Log out); pe 24 feb. la Târgu Mureş (în Dublin Irish Pub); pe 25 feb. la Buzău (în Club No Limit); pe 3 martie la Botoşani (în Grand Irish Pub) şi pe 4 martie la Suceava (în 31 Engine's Pub). Apoi, spre vară, după lansarea lui "Şase (-)", Despot şi băieţii lui vor porni din nou la bătut ţara-n lung şi-n lat.Trupa Viţa de Vie este alcătuită azi din: Adrian Despot (voce, chitară), Sorin "Pupe" Tănase (tobe), Cezar Popescu (chitară), Adrian Ciuplea (chitară bas) şi Mihai Ar­delean (clape). A luat fiinţă în 1996, doar că în decursul celor 20 de ani de experienţă, a tre­cut prin câteva schimbări de componenţă. Membrii fondatori au fost Sorin "Pupe" Tă­nase şi Sorin Dănescu (clape, voce), însă acesta din urmă a părăsit formaţia în 2012.Adrian Despot (acum în vârstă de 40 de ani) "bănăţeanul din Felnac", ce se făcuse remarcat în anii '90, la Şcoala ve­detelor, li s-a alăturat şi el la scurt timp şi devine solistul trupei.?n 1996, Viţa de Vie a semnat primul ei con­tract cu Zone Records, iar un an mai târziu, le-a apărut pe piaţă discul de debut, "Rahova" (1997). A urmat o pauză de doi ani, în care nu au stat chiar degeaba, ci au par­ticipat la un mare tur­neu: "Hollywood Rock Tour", alăturându-se tru­pelor consacrate, pre­cum Holograf şi Tim­puri Noi. Drept urmare, încep să devină o pre­zenţă obişnuită pe scena muzicală românească.În 1999, Viţa de Vie lansează albumul "Fe­romental", care se bu­cură de mare succes. Melodia lor, "Basul şi cu toba mare", se poate asculta şi azi pe orice post de radio, la terase sau în cluburi. Un an mai târziu, în 2000, vor lansa şi videoclipul "Vino la mine". Este anul în care Viţa de Vie pri­meşte premiul Otto, pentru Cea mai bună formaţie, acordat de revista "Bravo". Nu se lasă îmbătaţi de succes, şi în 2001, vin cu un nou disc - "Exxtra". Un album lansat alături de videoclipurile "Sunetul mai tare" şi "Liber" care au făcut furori. Acesta a fost urmat de "Doi" (2002), un disc "best of", intitulat "9704" (2004), ce marca şapte ani de exis­tenţă a formaţiei, apoi de "Egon" (2007), "Fetish" (2010) şi "Acustic" (2013), toate bine primite de critică şi public.Date suplimentare despre concertele pe care le vor susţine prin ţară puteţi găsi pe pagina lor ofi­cială de Facebook.