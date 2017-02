Familia Copoţ

Cuibul fericirii

La emisiunea "Te cunosc de undeva"

Şerban şi Roxana

Traşi la indigo

- Am luat, pur şi simplu, o pauză de muzică, dar asta nu înseamnă că s-ar fi întâmplat ceva. Sunt în continuare prieten cu colegii mei, nu există nici o despărţire care să facă subiect de presă, doar că am pus o vreme muzica la hibernare. În prezent, mă ocup exclusiv de tele­vi­ziu­ne, o nouă pro­vo­care, ba chiar o nouă posibilă ca­rie­ră pentru mine. Pre­zint emisiuni, par­ti­cip la emisiuni, cânt la emisiuni. Şapte­spre­zece ani din via­ţa mea au fost de­dicaţi muzicii, a­cum a venit rândul ei să-mi îngăduie şi mie timp pentru alt­ceva şi, înainte de toate, timp pentru familie. Familia es­te azi viaţa mea, ca­riera mea, dedicaţia mea, inima mea, vii­torul meu. Copiii mi se par mai im­por­tanţi decât orice fel de carieră. Tele­vi­ziunea mă ajută din acest punct de ve­dere, pentru că îmi oferă mai mult timp liber, asta înseamnă că mă pot ocupa de copii mult mai bine. Nu aş mai suporta deloc să fiu ple­cat, week-end de week-end, în turnee. Tedi are cinci ani, Alex are zece luni, vreau să înaintez în viaţă în aceeaşi cadenţă cu ei, să nu ratez nimic. Tedi, Alex şi soţia mea, Roxana, sunt universul meu.- Eu sunt tată, înainte de toate. Să fii tată, părinte, mi se pare cel mai frumos lucru care ţi se poate întâmpla în viaţă şi, credeţi-mă, am făcut o mulţime de lucruri până la vârsta asta, am o experienţă vastă şi colorată de viaţă. Iar dacă există taţi care consideră că pruncii nu necesită maximum de atenţie, treaba lor! Cea mai mare investiţie pe care o poţi face în viaţă este să acorzi dragoste şi timp copiilor tăi. Sunt sigur că şi peste douăzeci de ani, peste patruzeci de ani voi spune acelaşi lucru. Iar acum, când sunt mici, curioşi, când ne caută permanent cu privirea, sunt grozavi. Lui Alex, acum i se aprind luminiţele acelea în ochi, când începe cu adevărat să perceapă mediul din jurul lui, când pune mâna pe tot ce vede. Mă topesc după acest moment, îl ţin minte de la Tedi, şi nu l-aş rata pentru nimic în lume. Mi se pare extrem de important ca mama şi tata să fie alături de copii când ei descoperă viaţa. Nu există un manual pentru asta, copiii nu vin cu instrucţiune de folosire. Eu le iau pe toate aşa cum vin, acţionez numai după ce-mi dictează inima, raţiunea şi bunul simţ. Mai ales în prezent - când suntem bombardaţi de atâta informaţie inutilă, de atâtea lucruri, unele mai triviale decât al­tele -, dacă nu îţi creezi uni­ver­sul tău, bula ta de fe­ricire, eşti pierdut. Copiii mă ajută total. Dacă îna­in­te mă ener­vam de di­mi­neaţă, dând drumul la ştiri la te­le­vi­zor, acum el este des­chis foarte rar şi se­tat numai pe pro­­­gra­me de desene ani­mate. Ci­tesc presa online, tot di­mi­nea­ţa, dar sunt mult mai de­ta­şat, pen­tru că-mi aleg su­biec­tele care mă in­te­re­sea­ză, nu mă su­pun acelei poluări fo­nice con­ti­nue. Îmi pla­ce să fiu in­format, să fiu la zi cu toate eve­nimentele, dar nu mă mai implic ca înainte.- Întrebarea ta presupune o discuţie lungă şi com­plicată. Îţi spun ce cred eu şi ce fac eu. Zic răs­picat şi asumat: bărbatul are rolul cel mai important în dinamica unui cuplu, când femeia este însărcinată şi după naştere! Dacă un bărbat se aşteaptă ca femeia să-şi manifeste iubirea faţă de el sau să se comporte la fel ca înainte, se înşeală amarnic. O viitoare mamă şi apoi o proaspătă ma­mă trece prin schimbări majore: hormonale, chi­mice..., nu are aproape niciun control asupra psi­hi­cului ei o bună bucată de vreme. Şi nu e deloc vina ei. Este, în schimb, vina bărbatului, dacă nu înţelege asta, şi de aceea nu am nicio îndoială că singurul capabil să păstreze armonia în această perioadă este el. Dacă până la apariţia copiilor, femeia era constanţa din familie, ei bine, puterea ei de a conduce o căsnicie este spulberată o vreme de sarcină şi apoi de prichindei. Acum, mai mult decât oricând, e rândul nostru, al bărbaţilor, să le ofe­rim siguranţă femeilor, să le asigurăm o at­mosferă în care ele să se simtă în continuare fru­moase (pentru că sunt!), sexy, să aibă atenţia noas­tră 200%. Eu am făcut tot posibilul să o asigur pe Ro­xana că e atrăgătoare, atunci când ea nu se sim­ţea aşa. Mai important, am făcut-o să se simtă dorită. Dacă femeia are siguranţa asta, îşi revine mult mai uşor din "trauma" naşterii, va veni în întâmpinarea bărbatului, cei doi se vor reîntâlni la jumătatea drumului şi totul va fi bine. Bărbaţii sunt de fapt mult mai speriaţi când apare un copil în familie, dar ei, pur şi simplu, sunt obligaţi să trea­că peste asta foarte repede. Dacă vor să-şi păs­treze familia, trebuie să ia frâiele relaţiei şi să facă femeia să se simtă în deplină siguranţă. Dacă nu facem asta, cuplurile sunt, aşa cum spuneai, su­puse unei foarte grele încercări. Să fim noi, băr­baţii, chiar atât de naivi şi să credem că o femeie cu un prunc în braţe va avea aceeaşi atenţie faţă de noi ca şi înainte?! Ha! Ha! O bucată de vreme, vă spun eu, nici nu contăm, nici nu ne văd prin casă. Să venim cu pretenţii de "macho", să avem fiţe şi sentimente rănite în aceste momente este o mare prostie. Eu aşa văd lucrurile şi la mine aceas­tă abordare a dat rezultate. Soţia mea e fericită, eu sunt fericit. Lumea zice că suntem frumoşi. Sun­tem, pentru că suntem fericiţi.- Mi-a venit în mod natural să reacţionez aşa. Cred că aşa am fost format. Educaţiei părinţilor i s-a adăugat şcoala militară, apoi sportul de performanţă şi faptul că am fost lider de trupă. Am fost constrâns mereu să iau decizii: fie capitale, fie mai mici. Nu prea ezit. Cred că acest lucru a atras-o în primul rând pe Roxana la mine. Iar acum, că e muncă prin casă, că e joacă, că sunt reparaţii, că e spital, tata-Şerban rezolvă tot. Cred că sunt un norocos, pentru că mie îmi vine în mod natural să fiu aşa, fără efort, exact cum şi familia mea e fericită fără efort. Fericirea nu se caută cu lanterna, ea vine de la sine, oriunde găseşte starea care îi permite să se instaleze, să-şi găsească un acasă. Trebuie să realizezi clipele în care eşti fe­ricit, să le savurezi, pentru că ele nu sunt momente banale, ca oricare altele, sunt daruri dumnezeieşti. Eu sunt convins că îmi merge bine profesional, financiar, că sunt sănătos, toc­mai pentru că sunt cu adevărat fericit.- Oh, nu. Am avut şi eu anii mei de aroganţă, dar întâm­plările vieţii m-au învăţat că sunt pe pământ lucruri mult mai impor­tante decât persoana mea. Am învăţat că echilibrul e o haină care-i şade bine unui om. Viaţa e plină de nepre­vă­zut, iar dacă nu ai o atitudine cumpănită faţă de ea, te va lovi când eşti mai puţin pregătit. După ani de zgomot, agitaţie, de suişuri şi coborâşuri, am ajuns, în sfârşit, să apreciez cum­pătarea, bunătatea şi inocenţa. Este o bine­cu­vântare pentru mine să-mi retrăiesc copi­lăria alături de copiii mei. De la jucării la poveşti, de la jocuri prin casă, la drumeţii prin natură. Abia aştept să crească şi cel mic, ca să mărim gaşca, dar deocamdată Tedi e camaradul meu de călătorii pe munte, de pescuit şi năzdrăvănii. Fac eforturi cons­tante să-i insuflu dragostea pentru natură şi animale, aşa cum au făcut-o părinţii mei cu mine. Anii aceştia şapte, de care se tot vorbeşte, cred că sunt foarte importanţi; temelia vieţii aici este, ea trebuie aşezată în fa­milie, să fie solidă, bazată pe armonie, pe frumos, pe respect pentru tot ce ne înconjoară. În momentele critice din viaţă, lucrurile acestea ne ajută mai mult decât orice altceva. Pe mine m-au ajutat enorm.- Da, aşa e, cutreier mai degrabă România, pentru că sunt o mulţime de lucruri de descoperit aici. Îmi place să văd şi lumea, îmi place Me­diterana, abia aştept să le-o arăt şi copiilor. Dar am ales să rămân în România, pentru că este atât de frumoasă! Uite, am venit ieri cu trenul din Har­ghita spre Bucureşti. Familia a rămas acolo, la bunici, iar eu am venit câteva zile cu treburi în Bucureşti. De pe fereastra trenului, am văzut douăzeci de căprioare pe câmp, lângă un sat. M-am bucurat ca un copil, şi primul lucru care mi-a venit în minte a fost: "Of, ce păcat că nu e Tedi cu mine să le vadă şi el". Apoi, involuntar, m-am gândit ce privile­giaţi suntem în ţara asta, să mai vedem aşa ceva. Unde mai există animale sălbatice, plimbându-se în libertate? Mai apoi, m-a luat panica, gândin­du-mă că s-ar putea să nu mai dureze mult, iar copiii mei să nu le mai poată arăta copiilor lor ase­menea minuni. Sper din toată inima să nu fie aşa. De aceea militez pentru fiecare petic de natură care trebuie protejat, pentru fiecare vietate. Dar Ro­­mânia nu e numai natură. În România sunt ora­şe, sunt oameni şi, din păcate, sunt şi politicieni. Mă frământă gândul la ce fel de educaţie vor avea copiii mei, ce studii, ce va fi peste douăzeci de ani, iar "aleşii" neamului se gândesc numai la ziua de azi, cum să facă să le fie lor bine acum, în clipa asta.Nu vreau să intru în polemici. Eu mi-am făcut mereu datoria civică, am votat tot timpul şi cred că românii care nu au făcut-o nu au dreptul să vorbească. Restul, da, au dreptul acesta, şi cred că ar trebui să o facă mai des, să se apere, să-şi susţină punctul de vedere. Eu am ales să trăiesc aici, îmi place ţara mea foarte mult, dar dacă voi vedea că oamenii din ea şi conducătorii lor nu se vor schimba, dacă societatea românească nu se va matu­riza, nu voi ezita nicio se­cundă să-mi trimit copiii la studii în străinătate. Îi voi ţine cu burta pe carte, pentru ca lumea să fie a lor. Gra­niţele sunt deschise, eu cred în ideea graniţelor deschise, nu mă aliniez absolut deloc la noua modă de a blama occidentul că ne fură iden­titatea. E o prostie. Mă rog, ideea e că datoria mea de părinte este să le asigur co­piilor stabilitate, să fiu an­cora lor, să-i protejez şi să le asigur un viitor. Extra­po­lând, aceasta ar trebui să fie şi datoria conducătorilor faţă de poporul lor. Dacă însă ei nu şi-o vor îndeplini, eu nu mă voi conforma, pentru că nu voi abandona niciodată statutul de părinte bun. Ca să fac un rezumat al răspun­sului meu la întrebarea ta: nu ştiu cum va fi viitorul ţării, dar ştiu sigur că voi face totul pentru ca viitorul copii­lor mei să fie senin.- Voi continua munca în televiziune, la emisiunile de la Antena 1, pe care le pre­zint sau la care particip. Ca proiect personal, sunt în plin lucru la a doua carte pentru copii. Ilustraţiile, pe care le desenez singur, sunt aproape gata. Am scris şi înregistrat deja muzica pentru CD-ul de cântece care însoţeşte cartea, iar întâmplările prin care va trece motanul Mao, personaj principal, sunt toate conturate. Aşadar, anul acesta va fi sigur gata şi lansată. Altfel, nu mi-am făcut mari planuri. Nu am rezoluţii de început de an. Familia e planul meu de viaţă.