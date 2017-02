"Mă chinuie aftele, nu scap cu niciun tratament"

(Răspuns pentru MIHAIL, F. AS nr. 1185)

"Zi şi noapte nu am linişte, aud zgomote în urechea dreaptă"

(Răspuns pentru NICOLAE VÎRLAN - Tecuci, F. AS nr. 1249)

Nu se poate vorbi de vindecare în cazul poli­globuliei (policitemie vera, maladia Vasquez) însă, cu un tratament adec­vat, persoanele bolnave pot duce o viaţă apropiată de normal. În absenţa tratamentului, simptomele policite­miei se agravează, în general, iar riscul de deces prin infarct miocardic sau accident vascular cerebral este mai mare. În principiu, policitemia vera se defineşte prin creşterea masei globulare totale, determinată de o hiperproducţie a celulelor sanguine la nivelul măduvei osoase hematogene. Hemograma "sistematică" (cu hematii>6mii/ml, hematocrit>55% şi o hemoglobină>17g/100 ml) şi/sau semnele de hipervâscozitate sanguină (cefa­lee, vertij, acufene, insomnii, tulburări vizuale etc.) reprezintă circumstanţe obişnuite de diagnostic. Practic, în cadrul acestei afecţiuni rare, cu etiologie necunos­cută, există o concentraţie crescută de hematii circulante, care produce creşterea vâscozităţii sanguine, mă­rind totodată riscul de deces prin in­farct miocardic sau accident vascu­lar cerebral. De fapt, această mala­die reprezintă un sindrom mielopro­liferativ cu debut insidios şi progre­siv, ce survine, în general, după vâr­sta de 50 de ani. Aşa cum spuneam, policitemia primitivă aso­ciază cli­nic semne de hipervâs­cozitate, ade­sea marcate (oboseală, cefalee, pa­restezii, tulburări vizua­le), eritroză facială (înroşirea feţei), prurit, sple­no­megalie, hepatomegalie moderată, simptome car­­diovasculare (hipertensiune moderată, trom­bo­ze) şi/sau digestive (ulcere gastro-duodenale) şi/sau he­moragice (mucoase sau viscerale), hiper­uri­cemie.Din punct de vedere biologic, în afara semnelor de poliglobulie, se disting creşterea timpului de sângerare, trombocitemie, hiperleucocitoza, hiper­vitaminemie B12, creşterea fosfatazelor leucocita­re, iar la nivelul măduvei osoase, se remarcă dis­pariţia ţesutului adipos, hiperplazie mieloidă aso­ciată unei distrofii megacariocitare şi unei fibroze reticulinice.Evoluţia bolii este cronică, însă, fără tratament, simptomele se agravează. În cazul tratamentului corespunzător, evoluţia este favorabilă, deşi poate fi grevată de recăderi şi, mai ales, de complicaţii (tromboze arteriale sau venoase, hemoragii mucoa­se sau viscerale, infecţii intercurente, colică nefri­tică şi crize de gută, acutizare cu apariţia unei leu­ce­mii mieloblastice (mielofibroza) care întunecă prog­nosticul.Tratamentul policitemiei vera se axează pe următoarele coordonate:* Extragerea de sânge (350-450 ml) de două ori pe săptămână, până la obţinerea unui hematocrit stabil< 45%, procedură care permite reducerea rapidă a hipervâscozităţii şi a complicaţiilor sale, menţinerea hemoglobinei la valori normale.* Citoreducţie (injecţii intravenoase) cu efica­citate remarcabilă şi toleranţă hematologică exce­lentă.* Chimioterapie, dacă se constată şi creşterea nivelului de leucocite şi trombocite, în plus faţă de creşterea numărului de hematii.Se administrează hidroxicarbamida (Hydrea), medicament bine tolerat şi care realizează scăderea incidenţei formării cheagurilor sanguine şi a acci­dentelor vasculare, la persoanele trecute de 60 de ani şi la cei cu un istoric anterior de tromboze.La acestea, se asociază tratamentul simpto­ma­tic, indicaţiile fiind în funcţie de vârstă, starea ge­nerală a pacientului şi toleranţa la produsele far­ma­ceutice.Este bine să luaţi, complementar, Ginkgo bilo­ba, pentru inhibarea agregării trombocitare şi re­duce­rea vâscozităţii sanguine. Îl puteţi asocia cu Gin­sen­gul (inhibă producerea de trombi, blocând faza secundară a agregării plachetare), pentru un efect terapeutic mai bun şi mai constant.Să auzim numai de bine!Precedată de apariţia unor vezicule foarte dure­roase la nivelul cavităţii bucale sau a organelor ge­ni­tale, aftoza este o afecţiune recidivantă (în gene­ral de cauză necunoscută), ce se prezintă la început sub forma unor ulceraţii, cât un bob de mei, ce se pot mări până la 10 mm, culoare gălbui cu inel roşu-carmin şi margini nete.Se localizează predilect pe vârful limbii, faţa internă a buzelor, marginile limbii, asociindu-se une­ori cu ulceraţii cutanate dureroase pe scrot, perineu, faţă şi nivelul organelor genitale la femei (aftoză bipolară Touraine - boala Behcet).Cu toate că etiologia bolii nu este elucidată pe deplin, se vor urmări cu atenţie factorii ce duc frec­vent la apariţia aftelor (consum de produse/ali­mente alterate, ieşite din garanţie), eliminându-se pe rând.* Eliminaţi factorii de natură psi­hică (stările de anxietate, stresul, supărările etc.).* Eliminaţi fumatul, alcoolul, alimentele condimentate, vinetele, roşiile, muştarul, piperul, ardeiul iute, şvaiţerul, brânza, laptele, mie­rea, căpşunile, nucile, alunele, mig­dalele, băuturile acidulate, înghe­ţata, bananele, grepfruitul etc.* Tratament - consumaţi tablete efervescente cu multivitamine (Zdro­vit), 1 tabletă pe zi, ce conţin vitaminele B12, Zinc, Fier. Seara, înainte de culcare, clătiţi gura cu bicarbonat de sodiu (1 linguriţă/ 50 ml apă sau apă de gură "Ossidenta"/Sensodyne. În 3-10 zile, boala ar trebui să dispară. Un efect extraordinar se poate obţi­ne rapid (24 de ore) cu ceai concen­trat de salvie.* Consolidaţi-vă urgent imuni­tatea cu: Carotenoid Complex, Tre-en-en (capsule masticabile), Zinc complex (Herbagetica), Xyliacer­tabs, Telom-r, Multiminerale natural - DVR, Imu­nity Stem, vitamina C organică.Dacă apare o recidivă, imediat faceţi ceai con­cen­­trat de afin şi busuioc (3+3 linguriţe/600 ml apă), clătiţi gura (apoi scuipaţi), apoi aplicaţi glice­rină boraxată, din 3 în 3 ore, pe zonele afectate. Când puseele sunt foarte puternice, la recoman­darea medicului se pot folosi preparate pe bază de cortizon şi unguente pe bază de tetraciclină. Alte produse eficace: Tantum verde, Aftibloc, Aftolizol.La farmacie se poate prepara următoarea reţetă: Nitrat de argint 0,5-2%, Albastru de metil 1%, Xi­lină 1-2%, aspirină pulbere. După vindecare, 2-3 luni, preventiv, beţi suc de Aloe-vera. Multă sănătate!Acufenele sau tinitus (vâjâituri sau ţiuituri) sunt senzaţii sonore care nu-şi găsesc originea într-o sursă de sunet exterioară pacientului. Acu­fenele nu sunt o boală de sine stătătoare, ci un simptom în cazul unor tulburări funcţionale de diferite tipuri şi localizări, care în timp pot duce la pier­derea calităţii vieţii. Acufe­ne­le de care suferiţi dvs. au o etio­­logie neurosen­zo­rială, fiind per­ce­pute drept su­nete continue sau in­­ter­mitente, egale sau pulsa­tile, vâ­jâit, ţiuit, foşnet, şuierat etc. Adesea sunt în­soţite de slăbirea auzului, vertij, tulburări de echilibru, gre­ţuri, văr­să­turi şi transpiraţii. Stresul, hiperten­siunea arteria­lă, insufi­cienţa circula­torie vertebro-bazila­ră, dia­betul zaha­rat sau expu­ne­rea la zgomot şi in­tem­perii pot fi cau­ze sau fac­tori favorizanţi în de­clanşarea acufenelor şi tulbu­rărilor de echilibru. Şi hipertonia muscula­turii cefei din spondiloza cer­vi­cală modifică acti­vitatea spon­ta­nă a căilor ner­voa­se de la nivelul gan­glionilor spinali cervicali, către nucleii auditivi, cu apariţia de vertij, hipo­acu­zie, acufene, cefalee. Cu trata­ment, prognos­ticul acu­fenelor simptomatice în ca­zul unui sin­drom de coloană cervicală este bun (dis­­pariţia sau atenuarea zgomotelor), însă fără tra­tament, cu cât perioada de evoluţie a unui zgo­mot otic este mai lungă, cu atât este mai puţin posi­bil ca acesta să dispară. Trata­men­tul tinitusului este com­plex, adesea individua­lizat, şi se poate schema­tiza astfel: exerciţii fizice, aplicaţii locale calde (lu­mină infraroşie tip Solux), unde scurte, masaj cer­vical. Terapia medicamen­toa­să constă în perfu­zii cu lidocaină/procaine, pen­toxifilina/oxy­bral, vita­mine B1 si B6, mezoterapie cu Gerovital H3, admi­nis­­trare orală de Ginkgo Biloba (Circu­laţie cere­bra­lă "Fares") şi Passiflora sau Sedatif PC. Este uti­lă aromoterapia cu efect sedativ, seara la culcare, cu Ocnasept (aerosol salin, 100% natural, cu ex­tract din levănţică, busuioc, mentă, muşeţel). "Oc­na­­sept" poate fi comandat la tel/fax: 0269/21.78.61, tel: 0733/67.87.85 sau e-mail: sanmedsb@gmail.com