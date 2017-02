Stimată doamnă Sânziana Pop,Mă numesc Codrean Mircea şi am mare nevoie de ajutorul dumneavoastră. Fiica mea, în vârstă de 14 ani (ieri a primit buletinul!), de la naştere suferă de afazie (nu vorbeşte), este oarbă şi stă ţintuită la pat, de aproape 14 ani. Ne-am chinuit cu ea cum am putut. Zilele trecute, până am fost afară după lemne, a căzut din pat şi s-a lovit destul de rău de un scaun. Am dus-o de urgenţă la Spitalul judeţean Oradea, deoarece avea o umflătură mare la cap. Acum, Dumnezeu ne-a ajutat şi e mai bine.Eu sunt pensionat de boală, umblu doar cu cadru, fiind operat în septembrie de coxartroză, la piciorul stâng, iar în decembrie mă voi opera la dreptul, dacă voi scădea în greutate. Acasă sunt doar eu cu Diana, fata bolnavă, numai eu ştiu ce greu îmi este cu ea, soţia lucrând până la ora 16, la fabrica de mobilă. Am şi un băiat, student la Ora­dea, pe care îl ajutăm cu mare-mare greutate. Au fost momente când a vrut să se lase de facultate, din cauza problemelor pe care le avem, mai ales financiare. Cu fetiţa suntem mereu prin spitale, dăm o mulţime de bani pe medicamente, pe haine şi rechizite, plătim căminul pentru băiat, cumpărăm zeci şi zeci de pamperşi necesari Dianei. Acum do­resc să închei şi sper ca scrisoarea mea să nu rămână fără ecou.Vă mulţumesc din suflet şi Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze eforturile. An nou fericit tuturor celor care munciţi la "Formula AS", o revistă care la Beiuş se vinde ca pâinea cea caldă.Cu dragoste şi preţuire,Stimată redacţie "Formula AS",Mă numesc Cergă Ştefan şi sunt din loc. Caransebeş, jud. Caraş-Severin. Sunt pensionar, în etate de 69 de ani, bolnav de TBC şi cardiac. Cu tot respectul apelez la dvs., solicitându-vă un ajutor pentru a-mi putea procura medicamentele necesare tratării bolilor mele şi a alimentelor necesare tra­iului de zi cu zi. Având o pensie foarte mică, nu mă descurc. La ora actuală mă aflu la Sanatoriul TBC Geoa­giu, pentru tratament, ajutorul pe care vi-l cer fiindu-mi absolut necesar pentru întreţine­rea mea în spital.Cu mult respect, vă mulţumesc,Stimată redacţie,Ionela este o fetiţă inteligentă, cu ochii mari, negri, rotunzi. A împlinit 7 ani în aprilie. Tatăl ei mi-a măr­tu­risit că Dumnezeu i-a dăruit-o când el împlinea 50 de ani. Părinţii Ionelei locuiesc într-o casă foarte mică, ca din poveşti, dar nu este racor­dată la reţeaua de energie electrică. Fe­ti­ţa merge uneori la vecini să se uite la de­sene animate. Pă­rin­ţii fetiţei nu au asi­gurare medicală, iar problemele de sănătate sunt multe. Tatăl lucrează cu ziua prin sat, este un om priceput şi harnic. Orice ajutor va fi binevenit, acum în gerurile cum­plite ale acestei ierni.Cu respect,Stimată redacţie,Sunt unul dintre cei care se adresează dvs. pentru un ajutor de orice natură. Am decis să vă cer sprijinul, deoarece mă aflu la grea încercare. La vârsta de 28 de ani, am rămas fără vedere la ochiul stâng, în urma unui accident de muncă, dar m-am integrat în viaţă, am muncit până în luna iulie 2016, când de urgenţă am fost operat la Spitalul Judeţean Bacău. Trebuie să fac analize specifice şi să fiu examinat la computer tomograf. La clinicile pri­va­te, cu toate că sunt asigurat (sunt angajat la Pri­măria Bacău, muncitor necalificat salubrizare) mi s-a spus că nu mai există fonduri, că sunt multe pro­gramări. Tomograful de la Policlinica Bacău mai mult este defect, din lipsa specialiştilor. Nu am banii necesari pentru plata analizelor la o clinică pri­vată. Mă costă 1400 lei. Locuiesc cu părinţii, acum în vârstă de 85 de ani, respectiv 82 de ani. Nu am casă, nu am nimic, am pierdut tot în urma unui divorţ. Nu am familie, nu am copii. Vă trimit copii ale actelor doveditoare. Dacă puteţi, ajutaţi-mă!Cu tot respectul,Mă numesc Gheorghe Ramona şi sunt din Panciu, jud. Vrancea, str. Ciprian Porumbescu nr. 14.Suntem o familie cu cinci copii (Viorel, Fer­nan­do, Romeo, Vasile, Tiberiu) cu vârste şcolare şi lo­cu­im, cu toţii, într-o cameră care nu corespunde unor condiţii umane. În vara anului 2016, am început construcţia unei camere de 6,30/3,30 m. Am primit ajutor şi pe plan local, iar cu veniturile noastre am reuşit să demarăm lucrarea, dar ne este imposibil să o ducem la bun sfârşit. Mi-ar mai trebui circa 5000 lei. Apelez la bunăvoinţa dum­neavoastră, pe cât vă este în putere să mă ajutaţi.Dumnezeu să vă binecuvânteze şi vă mulţu­mesc pentru atenţia ce ne-o acordaţi.Cu tot respectul,