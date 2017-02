Stimată doamnă directoare,"Luminiţa" pe care atâta vreme am aşteptat-o a intrat şi în casă, şi, mai ales, în viaţa copiilor, pen­tru care sunt şi mamă, şi bunică.Nu găsesc cuvinte alese să exprim mulţu­mi­rea şi recunoştinţa pentru tot ce aţi făcut pentru noi. Am primit multe haine, din care am dat şi altor copii sărmani.Apoi alimente, rechizite, dar şi bani. Am plătit mare parte din datorii. După patru ani de întu­ne­ric, avem şi noi lumină electrică în casă. Am reuşit să plă­tim şi restanţele la bancă, să rezolv problemele de sănătate ale copiilor, în special ale fetiţei, care a avut nevoie de internări în spi­tal. Vă rog să mă iertaţi dacă mai vin cu o rugăminte adresată cititorilor. Am mai avea nevoie de 500 de lei să mai cum­pă­răm şi noi lemne. Apartamentul e la ultimul etaj, balconul descoperit şi izolaţia blocului a rămas nereparată, iar frigul pătrunde prin toate părţile.Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă bucure cum ne-aţi bucurat dvs. pe noi! Cu stimă,Vă rog să-mi permiteţi să aduc mii de mul­ţumiri revistei "Formula AS", cât şi oamenilor cu suflet bun care m-au ajutat şi mă ajută. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească!