- Co­marnic, jud. Prahova (Scrisoarea: "Fetiţa mea este ameninţată de handicap pentru tot restul vieţii", F. AS nr. 1250) - 2.000 lei.- Bucureşti, sector 3 (Scrisoarea: "Vă rog ajutaţi-mă. Sunt în situaţia de a nu mă putea deplasa", F. AS nr. 1250) - 2.000 lei.- loc. Butucoasa, jud. Vrancea (Scrisoarea: "Biserica din Butucoasa are ne­voie de ajutor", F. AS nr. 1250 ) - 2.000 lei.- loc. Ezeriş, jud. Caraş-Severin (Scri­soarea: "Ar fi o minune să ardă lumina şi-n casa lor", F. AS nr. 1251) - 2.000 lei.- loc. Beiuş, jud. Bihor (Scrisoarea: "Nu vorbeşte, nu vede, stă ţin­tuită la pat", F. AS nr. 1251) - 2.000 lei.- loc. Bereşti, Bis­triţa, jud. Bacău (Scrisoarea: "Nu am bani pentru o analiză urgentă la tomograf", F. AS nr. 1251) - 2.000 lei.- loc. Panciu, jud. Vrancea (Scrisoarea: "Am cinci copii. Ajutaţi-mă să construiesc o casă", F. AS nr. 1251) - 2.000 lei.- loc. Geoagiu, jud. Hunedoara ( Scrisoarea: "Am TBC şi nu-mi ajung banii pentru medicamente şi alimente", F. AS nr. 1251) - 2.000 lei.