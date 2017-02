› TIA ŞERBĂNESCU - "Între preşedintele Iohannis şi «PSD-Dragnea», coabitarea este imposibilă. Să ne punem centurile de siguranţă"

- Noul guvern este rezultatul celei de-a doua încercări a PSD de a-şi instala Executivul, după ce pri­ma propunere de premier, Sevil Shhaideh, a fost respinsă de preşedintele Klaus Iohannis. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu nu este decât formal premier, cum ar fi fost şi Shhaideh. Liviu Dragnea, liderul PSD, a ţinut să sublinieze de multe ori că, de fapt, el ia deciziile şi el răspunde de guvernare. Doar pentru că legea nu permite condamnaţilor penal să ocupe funcţia de prim-ministru, a avut nevoie de un om loial în acel scaun. Ceea ce înseamnă că am trecut de la "guvernul meu", al preşedintelui Iohannis, la "gu­vernul sunt eu". Aşa încât aproape nu mai con­tea­ză cine sunt titularii portofoliilor de miniştri. Dar, ca să fim sinceri, credeam că PSD poate mai mult de­cât un Leş la Apărare, un Cuc la Transporturi şi un Păstârnac pentru Diaspora. Vom vedea cum va fa­ce faţă guvernul propriului său program de guvernare.- Într-o primă fază, guvernul Dragnea-Grindeanu şi-a onorat unele obligaţii luate în campania elec­to­rală, ca tăierea unor taxe şi impozite, măriri de sa­larii... Încă nu ştim cum le vor acoperi, dar probabil că întâi taie şi pe urmă măsoară. Şi asta se vădeşte şi din reacţia lui Dragnea după venirea la guvernare, care a acuzat o "gaură" de zece miliarde de lei, lăsată de Cabinetul Cioloş. Taman diferenţa dintre pro­mi­siu­nile PSD şi realitatea vistieriei. O "gaură" despre care însuşi ministrul de Finanţe al PSD, Viorel Ştefan, a spus că nu există. Este vorba numai despre o previziune de venituri care nu s-a realizat. Asta se întâmplă tot timpul şi oricărui guvern. Nu sunt bani încasaţi şi dispăruţi, cum a lăsat Dragnea să se înţeleagă, ci bani aşteptaţi şi neîncasaţi. Mai de­parte, ne aşteptam ca tandemul Dragnea-Grin­dea­nu să se ocupe de guvernare, căci sunt atâtea de făcut. Numai că ei mai au o urgenţă, să îndeplinească dezideratul formulat de Dan Voiculescu: "Când vom avea şi Justiţia, vom avea puterea". Nici nu se putea altfel, având în vedere că Liviu Dragnea, şeful PSD şi al Camerei Deputaţilor, este condamnat definitiv în­tr-un dosar şi inculpat într-un altul, iar Călin Po­pes­cu Tăriceanu, şeful ALDE şi al Senatului, este in­culpat într-un proces şi urmărit în alte dosare. Cei doi sunt o carte de vizită cum nu se poate mai semni­ficativă pentru intenţiile politice ale noii Puteri. E limpede că oamenii ăştia au înţeles aşa: dacă ne-au votat 45% din cei 40% de alegători care s-au pre­zentat la vot, înseamnă că le plac corupţii, deci să-i dăm drumul pe această cale. Şi i-au dat.- Una dintre primele măsuri a fost să respingă în Parlament Ordonanţa de Urgenţă a fostului guvern tehnocrat privind liberalizarea funcţiilor de con­du­cere din spitale şi extinderea conflictului de interese la managerii de spitale. Prin acea ordonanţă se în­cerca, pe cât posibil, depolitizarea din sănătate, in­tro­ducerea unei concurenţe pe criterii de compe­tenţă şi eliminarea unor factori favorizanţi pentru corupţie. La votul din Parlament s-a consem­nat şi o premieră: parlamentarii PSD şi ALDE au votat în bloc contra, cu excepţia ministrului Sănătăţii din gu­ver­nul Grin­deanu, care a votat pentru. Omul care răs­punde de domeniu ştie că era bun acel act normativ. O a doua măsură a PSD a fost să încerce preluarea sub control a unei părţi a "Binomului" DNA-SRI, care le dă coşmaruri. Şi au forţat demisia generalului Florian Coldea, prim-adjunctul directorului SRI. Pretextul l-a oferit fostul lor coleg de partid şi de Parlament, inculpatul fugar Sebastian Ghiţă, care este urmărit în mai multe dosare penale şi care este de negăsit - dacă l-o căuta cineva cu adevărat - în­cepând cu a doua zi după ce şi-a pierdut imunitatea parlamentară, nemaifiind ales în noul Legislativ. Din ascunzătoarea lui, Ghiţă a continuat să fie prezent în spaţiul public prin intermediul unor "dezvăluiri" înregistrate video, pe care le-a trimis postului său de televiziune, Ro­mânia TV. El i-a atacat în special pe gen. Florian Coldea şi pe Codruţa Kovesi, procu­rorul-şef al DNA. Dar s-a ferit să spună ceva despre George Maior, fostul şef al SRI, care se presupune că era la curent cu ce spune Ghiţă că s-a întâmplat.- Ghiţă pare să execute o misiune care coincide, evident, şi cu dorinţa de răzbunare a altor politicieni penali, ca Bica, Udrea şi aşa mai departe, care s-au apucat să completeze "dezvăluirile" lui. Oricum, ies prost din acest scandal şi denunţătorii, şi denunţaţii, care se vede că au fost mână în mână. Nu e ca şi cum ne-am născut ieri şi n-am fi ştiut că serviciile secrete aşa procedează de 27 de ani, că ele au decis cine să fie miliardarii ţării, cine să aibă te­leviziuni şi ce să facă cu ele, cine să fie liderii po­litici, ba chiar cine să conducă şi sportul în România. Şi când se supără serviciile, mai ridică un colţişor, având aerul că nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Pe acest fond apare şi fostul preşedinte Băsescu, care, într-o discuţie privată, înregistrată probabil de Ghiţă sau de oamenii lui, spune că Ro­mâ­nia este stat mafiot. Păi dacă e acum, era la fel şi pe vremea preşedinţiei lui. La rândul lui, Călin Po­pes­cu Tăriceanu spune că în România s-a instalat stalinismul. Nu l-am auzit pe Tăriceanu să denunţe stalinismul în anii 1950, când chiar exista, şi nici măcar ceauşismul, în anii 70 -80, dar acum vede dictatură în România, în care este al doilea om în stat. Bref, "dezvăluirile" lui Ghiţă au dus la demisia şi scoaterea în rezervă a generalului Coldea, deşi o comisie internă de anchetă l-a declarat nevinovat. După 12 ani de conducere a SRI a plecat, în mod foarte suspect, la o simplă flecăreală a lui Ghiţă. Probabil că avea schelete mai grele în dulap, asupra cărora vorbăria lui Ghiţă a atras atenţia. Şi era imposibil să nu le aibă, mai ales că legislaţia îi dădea multă libertate de mişcare şi tentaţiile sunt mari când ai atâta putere şi atâta timp. De pildă, SRI-ului i se permite, prin lege, să aibă firme şi să facă deci bani, nu întotdeauna legal. Nu există nici o privatizare care să se fi făcut fără ştirea SRI. Ei îşi luau partea, după cum se vede din cazul Microsoft. Şi aşa mai departe. Clasa politică a fost complice la toate operaţiunile mai mult sau mai puţin dubioase ale SRI. Sebastian Ghiţă era membru în Comisia parlamentară de con­trol a SRI. De ce nu a zis atunci ce face generalul Coldea? Pentru că era parte a sistemului şi a fost îmbogăţit de SRI, care i-a dat contracte cu nemiluita, i-a dat televiziunea, i-a dat şi bani pen­tru televiziune, din şpaga de la Microsoft... A vorbit doar când nu a mai fost protejat.- Generalul Coldea şi-a meritat demiterea, dar este frustrant că aceasta a survenit după acuzaţiile unui inculpat şi, mai ales, ca poliţă plătită pentru că l-a susţinut pe Klaus Iohannis în alegerile preziden­ţia­le. George Maior, care l-a susţinut pe Ponta, a scă­pat şi de dezvăluiri, şi de bătăi de cap, şi cu o funcţie bună. După ce scopul eliminării lui Coldea a fost a­tins, s-a lăsat liniştea. Ghiţă a amuţit ori că nu mai avea muniţie, ori că a primit ordin. În schimb a ieşit la bătaie Codruţa Kovesi, care până atunci a tăcut mâlc. Şi, în două, trei zile, a dat vreo opt interviuri. A dezminţit toate denigrările spuse pe seama ei. Să ve­dem cum va continua războiul pentru încălecarea Jus­tiţiei. Până atunci, reţinem că toată distribuţia din "serialele" lui Sebastian Ghiţă are legătură cu ser­vi­ciile secrete şi cu corupţia. Aşa că nu avem băieţi răi şi băieţi buni, ci avem băieţi răi şi de-o parte şi de alta, dar unii au încercat să lupte împotriva corupţiei celorlalţi.- Da, dar PSD-ALDE a trecut la a doua etapă de preluare sau de anihilare a Justiţiei, prin modificări legislative. Deja a încercat să adopte două Ordo­nan­ţe de Urgenţă, una privind amnistia şi graţierea şi cealaltă pentru schimbări în Codul Penal. Acte nor­mative menite să elibereze din închisoare mai repede sau să scoată de sub incidenţa legii toată floarea cea vestită a corupţiei din politica românească. Toate organismele din Justiţie se opun acestor Ordonanţe, dar PSD nu vrea să renunţe. S-a opus şi preşedintele statului. A şi stopat, pentru moment, adoptarea Ordo­nanţelor, participând şi conducând şedinţa guver­nu­lui în care trebuiau introduse pe ordinea de zi. Aceste manevre au fost făcute după ce, cum am spus, guvernul a dat ceva bani la bugetari, a mărit pensii, a tăiat taxe şi impozite. Adică: vă dăm, dar ne lăsaţi să facem ce vrem. Din fericire, opinia publică nu a cedat acestui şantaj. Cel puţin tineretul a reacţionat la tentativa de adoptare a acelor ordonanţe. Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă în Bucureşti şi în marile oraşe din ţară şi au protestat. Manifestaţii de o asemenea amploare n-au mai fost din 2014, când tot PSD era la putere. Face ce face PSD şi îşi ridică lumea-n cap. Românii au sesizat că se încearcă frânarea luptei anticorupţie şi s-au opus. Pentru că, să ne fie clar, oricât ar greşi Justiţia, tot mai bine este să funcţioneze liber, decât să lăsăm să înflorească la nesfârşit corupţia. Iar pericolul ca să se pună între pa­­ranteze lupta anticorupţie este major, pentru că există şi o conjunctură internaţională favorabilă: pre­şe­dintele Donald Trump a anunţat că SUA nu se va mai amesteca să menţină democraţia în alte ţări, iar Co­misia Europeană, care mai cenzura derapajele gu­ver­nelor din ţările membre ale UE, are de rezolvat alte probleme grele.- Dragnea, în loc să înţeleagă mesajul străzii şi să ia măsuri în consecinţă, susţine o mârşăvie. Tocmai liderul partidului mineriadelor să nu ştie că, în anii 90, când au avut loc mineriadele, acestea erau ac­ţiuni violente ale unui grup social manipulat îm­po­triva manifestaţiilor paşnice pentru democraţie? Păi protestatarii de acum au fost paşnici şi ei, iar niş­te agitaţi din conducerea PSD şi ALDE cereau con­tra­manifestaţii, ca odinioară Iliescu, ajutorul mi­ne­rilor, "pentru păstrarea ordinii de stat în faţa asaltului dat de bandele legionare". Dacă Dragnea a minţit cu privire la proteste, mâna sa dreaptă, vicepremierul Sevil Shaidehh, a încercat să le minimalizeze, spu­nând că "dacă în stradă au ieşit numai câteva zeci de mii, înseamnă că restul românilor sunt de acord cu ordonanţele". După această logică - turcească, aş zice -, dacă PSD a fost votat de numai trei milioane de români, înseamnă că restul, până la 18 milioane, chiar dacă n-au venit la urne, au votat împotriva PSD, deci acest guvern nu are nici o legitimitate. Tac­tica asta cu "lovitura de stat" este copiată după cea a lui Erdogan, ca apoi să poată trece la abuzuri şi epurări, sub pretext că lichidează conspiraţia. PSD şi ALDE practică oricum, de ceva vreme, de­mo­ni­zarea oricărei păreri contrare. S-a ajuns până într-acolo încât dacă nu subscrii la poziţia guvernului eşti spion, trădător, năimit şi un duşman al ţării. Diferenţa de păreri este văzută ca delict, ca în orice dictatură.