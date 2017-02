Început de săptă­mână din sep­tembrie. Nouă pelerini am pornit la drum către biserica Dră­gă­nescu, pictată de pă­rintele Arsenie Boca, spre a ne bucura su­fletele şi a nădăjdui spre mai bine. Am sosit în zori de zi.Albă, liniştită, lu­minată de soarele di­mineţii, ne-a primit cu multă verdeaţă şi cu aleile pline de flori, cu co­paci maiestuoşi, pierduţi în perdeaua de abur ce se ridica din lacul Mihăileşti, pe malul căruia dăinuieşte biserica Drăgănescu.Ştiam, citisem, dar nu văzusem încă. Am intrat şi am fost tulburaţi. Priveam cu smerenie, cu uimire, cu fascinaţie. Vorbeau gândurile noas­tre în linişte deplină. Pictura părintelui Arsenie este copleşitoare. Atâta credinţă pictată în tem­pera, exprimată în armonia culorilor, în asceza chipurilor de sfinţi din Vechiul şi Noul Testa­ment. O pictură care îndeamnă la înălţare, la zbor. Spiritul Sfântului Părinte Arsenie Boca ne urmărea şi ne binecuvânta din fiecare pictură.Am atins cu privirile noastre tot ceea ce ne înconjura şi am adunat în inimi frumuseţea, sfin­ţenia, dragostea, bucuria, îndemnurile Sfintelui Părinte.Tot ce vedeam era unic, pur, ne umplea min­ţile de pace şi sufletele de linişte. Am simţit aevea binecuvântarea părintelui Arsenie, atunci când ne-am închinat la icoana Domnului Iisus Hristos "Pantocratorul" zugrăvit pe tavanul din faţa altarului. Mântuitorul nostru ne-a privit cu aceeaşi dragoste şi blândeţe, de fiecare dată când ne-am închinat, în numele Tatălui, Al Fiului şi Al Sfântului Duh.Sf. Părinte Arsenie Boca a sfârşit pictura bisericii în 1988, dar harul său este viu în per­manenţă. Lăcaşul sfânt de la Drăgănescu nu are vârstă.Să aveţi zile binecuvântate!