- Bineînţeles, la importanţa naturii pentru noi, oamenii! Pentru că ne-am îndepărtat involuntar de natură, iar acest lucru se reflectă în starea noastră de sănătate. Uneori, uitându-mă în jur, stau şi mă întreb: în ce constă fericirea omului modern? În colindarea magazinelor sau în plimbările prin pădu­re? În cumpărare sau în dăruire? În posesie sau în contemplare? Acestea sunt câteva întrebări la care, dacă ne răspundem fiecare cu multă sinceritate şi ne schimbăm puţin modul de percepţie, putem descoperi cheia fericirii. Contactul cu natura ne adu­ce fericire, ne face un bine imens, până într-acolo încât în medicină începe să fie socotită drept "vita­mina V", de la verdele naturii. Natura reprezintă pen­tru specia umană o sursă vitală de sănătate psi­hică şi trupească. Chiar şi o simplă evadare de weekend în mijlocul naturii poate fi pentru noi un adevărat act terapeutic. Contactul cu natura ne aduce beneficii clinice (stare de bine crescută, di­mi­nuarea stresului) şi biologice (scăderea cortizo­lu­lui din sânge, legată de stres, de presiunea arte­rială, de ritmul cardiac). Nu degeaba, în marile aglo­merări urbane, locuitorii din cartierele situate în apropierea pădurilor sau a spaţiilor verzi au o stare de sănătate mai bună decât ceilalţi. Efectele vegetaţiei asupra psihicului uman sunt perceptibile şi atunci când natura este întruchipată prin imagini sau prin plante verzi de apartament, dar sunt şi mai ample, în cazul cufundărilor repetate în natură. Numeroase studii au dovedit efectele miraculoase ale plimbărilor prin pădure, care ne oferă multiple beneficii biologice şi psihologice, precum şi o ameliorare a răspunsurilor imunitare, al căror efect, după două zile de plimbări, persistă în jur de o lună! Un întreg weekend de mers prin pădure ne poate proteja vreme de patru săptămâni de guturai şi alte răceli. Există, deci, un beneficiu direct legat de natură şi de vegetaţie. Acesta se datorează pur şi simplu unui mediu calm şi armonios, din care lip­sesc agresiunile vizuale, sonore sau olfactive. Con­tactul cu natura ne facilitează recuperarea mentală după sarcini complexe, ne întăreşte vigilenţa, aten­ţia, memoria şi ne îmbunătăţeşte performan­ţele intelectuale. Mai ales pe locuitorii marilor oraşe îi îndemn cu mult drag să caute parcul cel mai apro­piat de domiciliu şi să facă tot posibilul să stea cât mai mult timp în aer liber - să se plimbe, să citeas­că, să respire, să stea la soare. Îndemnul lui Aris­totel - "Urmează natura!" reprezintă o veritabilă cură de stare de bine! Iar acest îndemn poate fi transpus la fel de bine şi în procesele de recăpătare a sănătăţii.- Nu vreau să par lipsit de modestie, dar con­sumatorii produselor Alevia s-au convins că există şi suplimente foarte bune, la preţuri accesibile, care chiar îşi fac efectul. Siguranţa efectelor terapeutice ale produselor noastre e dată de materia primă de primă clasă, obţinută de la furnizorii de re­nume din Europa Occidentală. Alevia foloseşte doar extracte standardizate de înaltă calitate, testate în labo­ra­toare independente europene. Plantele medicinale consumate sub formă de ceaiuri sau pulberi nu aduc atâtea beneficii. Poate nu ştiaţi, dar extractele stan­dardizate din plante sunt chiar şi de 50 de ori mai eficiente decât planta propriu-zisă! Am preferat să folosim aceste extracte, deoarece calitatea produ­selor noastre e, în primul rând, o dovadă de respect faţă de consumatori. Iar certificarea procesului de producţie cu ISO 9001:2008, obţinută de la "Lloyd's Register" din Marea Britanie, ne dă sigu­ranţa că produsele noastre au o calitate de vârf pe piaţa suplimentelor alimentare româneşti. Efectul este garantat şi prin dozarea optimă, toate formulele din compoziţia produselor fiind astfel gândite încât să aibă un efect maxim de susţinere a să­nătăţii.- Desigur, deşi n-am făcut această in­vestiţie cu gândul de a intra pe piaţa euro­peană a suplimentelor alimentare (o pro­vo­care şi, de ce nu, o perspectivă). Înce­pând de la recepţia materiei prime, întregul flux teh­nologic este monitorizat îndea­proape, con­form procedurilor ISO. Specia­liştii noştri asigură controlul interfazic şi controlul pro­dusului finit. Toate in­gredientele (substanţe active şi excipienţi) care intră în compoziţia suplimentelor alimentare Alevia provin din UE, iar dozajul este con­form regulamentelor europene în vigoare. Tehnologiile de ultimă oră şi procesul de producţie ino­vativ ne ajută la realizarea unor pro­duse eficiente, la preţuri avan­tajoase. În producţie avem oameni foarte bine pregătiţi, unii cu 20 de ani de experienţă în firmă! Ei îşi dau tot interesul pentru a produce cele mai eficiente suplimente ali­mentare - pe care, de altfel, le ad­ministrează şi propriilor familii. În fond, efectul este cea mai bună dovadă a calităţii!Un alt pas foarte important pentru Alevia este extinderea spaţiului de lucru. La sfârşitul lunii fe­bruarie a.c., vom finaliza o nouă hală, cu o supra­faţă totală de aproximativ 2000 m2, care va găzdui depozitul, producţia de ceaiuri şi linii noi de pro­duc­ţie - o investiţie de aproximativ 1 milion de euro. Noile linii de producţie vor fi folosite pentru rea­lizarea a trei game noi, fiecare gamă având mi­nimum 25 de produse. Noua investiţie presupune o creştere cu 15% a numărului de angajaţi şi achiziţia de noi utilaje, menite să dubleze capacitatea de pro­ducţie.- Într-adevăr, în cea de-a doua jumătate a anului trecut am lansat pe piaţă câteva game noi de pro­duse, care au primit deja un răspuns pozitiv din partea consumatorilor. O să vi le prezint pe scurt, în cele ce urmează:lichid (disponibil în ambalaje de 250 ml şi 500 ml) este un produs de excepţie pentru organismul uman. Deşi uleiul de peşte nu are un gust foarte plăcut, acest produs este uşor de administrat datorită aro­mei naturale de lămâie. Consider că orice om, indi­ferent de vârstă, trebuie să ia ulei de peşte, deoarece ajută la buna funcţionare a siste­mului cardiovascular şi a creierului, îmbu­nă­tăţind starea de calm.spri­jină circulaţia sângelui şi sănătatea ini­mii.- este cel mai bun antiinfla­mator natural, eficient în afecţiuni articulare, cardiovasculare, pulmo­na­re şi hepatice. Curcuminul, cunoscut şi ca Turmeric, este o sursă excelentă de fier, mangan şi vitamina B6. Curcuminul are proprietăţi antiinfla­matoare excelente şi diminuează du­rerile cauzate de artrită sau de osteo­poroză. De asemenea, protejează îm­potriva bolilor cauzate de iradiere, previne şi suprimă boala Alzheimer şi distruge celulele canceroase rezistente la medicamente.Gama creme este alcătuită din patru produse noi, de calitate germană. Aceste creme sunt re­medii care n-ar trebui să ne lip­seas­că din casă, deoarece ne scot din încurcătură într-o mulţime de situaţii.are un puternic efect an­tiinfla­mator şi o extraordinară pu­tere de calmare a durerilor, mai ales pe cele de spate şi de muşchi.are efecte benefice în du­re­rile articulare. Harpagozidele din rădăcina de Gheara Diavolului sunt substanţe cu puternice proprietăţi antiinflamatoare şi analgezice, care reduc durerea şi măresc mobilitatea articulară, flexibilitatea muşchilor, articulaţiilor şi tendoanelor.este cunoscută pen­tru proprietăţile sale cicatrizante şi reparatorii pen­tru piele. Se foloseşte mai ales pentru răni, zgârie­turi, julituri, arsuri (accidente în bucătărie sau cau­za­te de soare), călcâie întărite, piele iritată şi crăpa­tă, ciuperci şi micoze ale piciorului, acnee, furuncule.conţine extract din seminţe de castan sălbatic şi are efecte relaxante pentru picioare. Reduce eficient durerea musculară, energizează şi stimulează circulaţia venoasă.