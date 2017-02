Pieptul se ridică, toracele se dilată. Inspi­răm. Toracele se duce înapoi, abdomenul coboară. Expirăm. Pauză. În ritmul unor valuri, care înaintează şi se retrag. Curgător, rela­xat, de la sine. Aşa o facem cu toţii. Oare? În descriere pare extrem de simplu, dar în reali­tate, se dovedeşte a fi tare complicat. Spe­cialiştii apreciază că aproape două treimi dintre adulţi au pierdut acest tipar natural de respiraţie. Ei respiră prea superficial. "Prin­cipala componentă a procesului respirator este respiraţia abdominală, având ca piesă de bază diafragma, muşchiul plat care des­parte cavitatea toracelui de aceea a abdomenului. Normal ar fi ca respiraţia toracică şi abdo­minală să funcţioneze împreună, într-un acord fin", explică specialiştii. Cu 20.000 de respiraţii pe zi, absorbim 2.100 litri de oxigen, din care însă nu rămân în orga­nism decât 5%. Or, oxi­ge­nul este elementul dătător de viaţă, care apro­vizionează cu energie toate organele şi fie­care celulă din corp.Din păcate, această respiraţie naturală întâm­pină multe obstacole. Persoanele care lucrează sub presiune, stând cu ceasurile la calculator, încordate şi cu spatele încovoiat, doamnele care poartă sutiene cu o măsură mai mici şi blugi prea strâmţi nu-şi pot folosi integral capacitatea respiratorie. Şi pantofii cu tocuri înalte modifică poziţia muşchiu­lui diafragmatic, limi­tându-i mişcările şi îngreu­nând respiraţia. Ne putem pierde suflul şi din pri­cina vremii neprie­te­noase: ceaţa şi aerul geros con­tractă bronhiile, ca şi vasele de sânge de la nivelul plămânilor. Cu gura şi nasul protejate de un fular, ne vom simţi mai bine. Dar şi mai util ar fi să practicăm un sport de rezistenţă. În acest caz, alveolele pulmonare ar primi de circa trei ori mai mult oxigen decât în condiţiile unui regim de viaţă sedentar.De asemenea, respiraţia este influenţată în mare măsură şi de emoţiile noastre. Ca un seismograf sensibil, ea reflectă instantaneu orice încordare - nu numai contracţia musculară sau crisparea re­zultată dintr-o postură incomodă, ci şi tensiunile psihice. Fiecare dintre noi a avut prilejul să observe acest lucru în diverse situaţii din viaţa de toate zilele. Când ne-am eliberat de un stres, răsuflăm uşuraţi. Tristeţea ne apasă pe piept şi parcă ne ia aerul. La o sperietură, ni se opreşte brusc respiraţia.Când psihicul se află în stare de stres, acesta diminuează automat respiraţia, care îşi schimbă ritmul, devine agitată şi superficială, deseori gâfâită. Numai eliminând stresul, respiraţia poate curge liber. Specialiştii ne dau un sfat: să facem o pauză perceptibilă cu auzul. Prin urmare, expiraţi profund şi nu vă jenaţi să scoateţi un "Puh" zgo­motos. În acelaşi timp, întindeţi-vă ca o pisică alintată, abia trezită din somn şi căscaţi până vă trosnesc fălcile, fără a duce mâna la gură. Aceasta readuce respiraţia la ritmul ei iniţial, relaxat. Dacă nu vom proceda astfel în mod deliberat, corpul îşi va lua singur ceea ce-i trebuie - şi ne vom sur­prinde căscând, pufăind sau oftând involuntar.O expiraţie profundă este suficientă pentru a stopa răsuflarea gâfâită şi superficială din mo­mentele de stres. Însă când stresul devine cronic, se înrădăcinează modelele nesănătoase de respira­ţie, care poduc consecinţe greu de suportat, de pildă, contracturi musculare, posturi vicioase, obo­seală permanentă, tulburări de somn, chiar şi stări anxioase. Într-o situaţie de acest fel, este neapărat necesar să ne concentrăm asupra ritmului nostru de respiraţie strict personal şi să-l percepem conştient. Căci fiecare om respiră în felul său, mai repede sau mai încet. Nu există un ritm universal valabil, obligatoriu pentru toată lumea. Fiecare dintre noi îl are pe al său propriu.Partea bună este că nu trebuie să facem eforturi prea mari pentru a respira corect. Inspiraţia vine de la sine, noi n-avem altceva de făcut decât să lăsăm aerul să ne umple plămânii. Adesea, simpla concentrare a atenţiei pe flu­xul respirator, pe intrarea şi ieşirea aerului, conduce la un ritm mai relaxat. "Obser­varea deliberată a respiraţiei ne face mai sensibili faţă de procesele psihice şi fizice, pe care nu le mai sesizăm de obicei, în conte­xtul existenţei cotidiene", spun specialiştii. Ne pot fi de ajutor: yoga, meditaţia ayurvedică sau o tera­pie individualizată. Totuşi, cel mai simplu şi mai plăcut exerciţiu rămâne râsul. El ne eliberează nu numai sufletul, ci şi diafragma.Aşezaţi-vă pe un scaun cu spatele drept, lăsaţi umerii în jos şi puneţi palmele una lângă alta pe abdomen, între ombilic şi capătul sternului. Res­piraţi, opunându-vă conştient presiunii uşoare exercitate de mâini. La inspiraţie, mâinile se depla­sează înainte, odată cu abdomenul, iar la expiraţie, vin înapoi. Respiraţi relaxat, cu concentrare. Exer­ciţiul se repetă de 7 ori.Dacă aţi răcit şi aveţi nările pline de mucozităţi, iată cum vă puteţi curăţa în cel mai scurt timp nasul şi bronhiile.- Coaja de la 3 lămâi, 2 linguri de seminţe de coriandru şi 1 bucată de ghimbir se fierb 10 minute în 2 litri de apă. Cu capul sub un pro­sop, inhalaţi aburii pe nări 5 minute. Procedura ajută la elibe­rarea bronhiilor.- Uleiurile eterice conţinute în cimbru şi principiile active din rădăcina de primulă au efect antibacterian. Ele fluidizează şi elimină mucusul, calmând bronhiile iritate.- Frecaţi mai întâi 70 ml de ulei de cocos cu aceeaşi cantitate de unt de shea, apoi adăugaţi, amestecând mereu, 25 picături de ulei de eucalipt, 20 picături de ulei de mentă, 15 picături de ulei de lavandă, 10 picături de ulei de lămâie şi 5 picături de ulei de arbore de ceai. Alifia se păstrează într-un borcănel. La nevoie, luaţi din ea o cantitate mică şi ungeţi-vă pieptul.- Uleiurile eterice din mirt, eucalipt, portocală şi lămâie combat mucusul şi iritaţia căilor respiratorii.Respiraţi cu tot corpul în ritmul dvs. personal - liber, conştient şi intens: "Breathletics", o terapie lansată recent, alungă stresul, calmează şi ener­gizează. Trei exerciţii simple, pe care vă propunem să le încercaţi.Aşezaţi o mână pe abdomenul superior şi cealaltă pe piept. Respiraţi pe nas. Observaţi cum numai abdomenul se ridică şi coboară. Străduiţi-vă ca mâna ţinută pe piept să nu se mişte în sus şi în jos. Lăsaţi respiraţia să se producă liniştit, de la sine.Mâinile se odihnesc pe coapse, cu palmele orientate în sus. Închideţi ochii şi relaxaţi braţele, spatele, umerii, ceafa, maxilarele şi limba. Simţiţi cum abdomenul dvs. coboară la expiraţie şi se ridică la inspiraţie. Respiraţi numai prin nări. Rămâneţi confortabil în rolul dvs. pasiv, simţiţi cum vă relaxaţi tot mai mult, cu fiecare expiraţie.Puneţi vârfurile degetelor pe umeri. Executaţi lent mişcări circulare spre spate, cu coatele şi umerii. Cercurile sunt mici la început, iar apoi din ce în ce mai mari, pentru a deschide coşul piep­tului. Observaţi cum mişcările urmează ritmul respiraţiei dvs. Simţiţi cum lucrează umerii, ceafa şi spatele. Prelungiţi expiraţia.