De mult nu v-aţi simţit atât de bine în propria piele ca în pri­ma jumătate a acestei luni, când stă­pânului dvs. astrologic, Marte, i se adaugă micul benefic Venus (din 4). Aceste planete se completează fru­mos. Marte vă întăreşte siguranţa de sine, vă dă forţa să vă asumaţi de­ci­ziile de aşa manieră încât să nu ajun­geţi să le regretaţi. Venus vă asi­gură că, indiferent cum privesc cei­laţi hotărârile dvs., nu se va ajun­ge la divergenţe serioase. Eclipsa de Soa­re din 26 vă poate trezi dubii asu­pra unor persoane tinere şi a infor­ma­­ţiilor pe care acestea le vehiculează. Abţineţi-vă să transmiteţi zvonuri ne­verificate. Încercaţi, în schimb, să aflaţi ce se vorbeşte pe seama dvs.Puteţi atrage asociaţi folositori, mai ales între 4 şi 14. În urma eclipsei de Lună din 11, vă poate veni o idee creativă de sporire a veniturilor, mai ales celor provenind din activităţi comerciale.Feriţi-vă de con­flicte cu şefii, mai ales în ultimele zile ale lunii.Se poate să vă fi obişnuit din nou cu ideea că partenerul vă iartă orice şi să vă convingeţi de contrariu. În re­la­ţii se produce o stabilizare, însoţită de o relaxare.În preajma eclipsei de Soare din 26 e bine să nu vă daţi peste cap ritmul veghe-somn. Feriţi-vă, deasemenea, de substanţe toxice.S-ar putea să fiţi ceva mai agitaţi ca de obicei în pri­mele patru zile ale lunii, poate ca ur­mare a unor intrigi ale unor duşmani as­cunşi. Între 4 şi 14 vă liniştiţi. E po­si­bil ca inamicii să renunţe să mai unel­tească împotriva dvs. Vă sfătuim să vă lă­saţi suficiente ore pentru somn şi re­la­xare. Eclipsa de Lună din 11 vă atra­ge atenţia asupra unor probleme legate de casă, unde ar fi cazul să umblaţi la cons­trucţie sau unde ar trebui făcute reparaţii. S-ar putea să apară însă oa­re­care confruntări pe tema autorităţii în familie.Afacerile dvs. au început să se stabilizeze, scăpaţi de da­to­rii, dar acesta nu e un motiv să în­ce­peţi să cheltuiţi după 7, nişte bani care bănuiţi că trebuie să sosească. Alt­fel, pe final de lună poate veni scadenţa.Sunteţi motivaţi să progresaţi, iar discuţii­le cu şefii vă pot ajuta să vă vedeţi mai clar calea, îndeosebi între 8 şi 18. După data de 7, se poate să vă daţi seama că aţi omis detalii care pot deveni tare im­portante pe final de lună.O iubire ascunsă vă poate tenta în această perioadă, dar dacă cedaţi, s-ar putea să daţi de bucluc la sfârşitul lunii. Fie legătura va fi dată de gol, fie se va bârfi abundent pe tema asta.Durerile de cap vă pot necăji mai ales la în­ceput şi sfârşit de lună. După 7, sunt de menajat ficatul şi zona lombară.În preajma eclipsei de Lună din Leu, pe data de 11, veţi observa probabil că veţi cunoaşte oa­meni diferiţi de cei cu care obiş­nu­iaţi să vă în­so­ţiţi până acum. Aceia din­tre dvs. care şi-au do­rit din­totdeauna com­pa­nia unor per­soane cu preocu­pări culturale sau spiri­tua­le înalte vor a­vea acces la aseme­nea cercuri. Cei ca­re s-au mul­ţumit cu un an­turaj materia­list vor putea fi cu­prinşi de stări de nemul­ţu­mire sau chiar de rău fizic. Poate fi un semn că o ase­me­nea so­cietate nu vă face bine, chiar dacă sun­teţi legaţi de aceşti oa­meni prin inte­­rese prac­tice.Atenţie cum procedaţi din 7 încolo cu capitalul sau investiţiile dvs., în special cu cele pe care le deţineţi în comun cu unii prieteni influenţi. Nu vă lăsaţi atraşi în speculaţii, în special între 10 şi 18.Primele şi ultimele trei zile ale lunii sunt cele mai potrivite pentru a câştiga atenţia şefilor. Pri­mele, prin cre­a­tivitate, ultimele, prin calitatea co­municării.Persoana iu­bită nu pa­re să se bucure de apre­cierea prie­te­nilor dvs. După 7 e posibil să observaţi şi dvs. acest lucru, mai ales dacă veţi constata cât de mult insistă asupra unor dis­tracţii costisitoare. În cuplurile stabile domneşte liniştea.Dacă vă lăsaţi an­trenaţi prea mult în activităţi de grup pe final de lună, v-ar putea apuca migrenele.E normal ca eclipsa de Lună din 11 să vă afecteze mai mult decât cea de Soare, dat fiind că Luna este planeta care vă gu­ver­nează. Problema e cum. Mulţi dintre dvs., vor dori să facă o schim­bare de imagine ori vor începe să aprecieze lucruri noi. Acest proces este binevenit, căci cei cere stau pe loc şi nu îşi re­con­sideră scara de valori nu se vor simţi prea bine stagnând. Eclipsa de Soare din Peşti de pe 26 ridică şi ea problema de imagine. Doriţi să vă dezvoltaţi po­ten­ţialul, poate prin studii ori prin călătorii. Vă creşte pofta de viaţă, de-a explora posibilităţi noi şi vă creşte şi nivelul umorului.În preajma eclipsei de Lună se pot ivi noi po­si­bilităţi de câştig, în special pentru co­mercianţi. Şi veniturile directe pot creşte.Pentru că sunteţi bine văzuţi de şefi în prima parte a lunii, aţi putea încerca să obţineţi o creştere salarială, cam până pe 17. Mai târziu vă sfă­tuim, dim­potrivă, să fiţi re­ţi­nuţi în relaţiile cu cei în poziţii sus puse.Încercaţi să vă lăsaţi pro­ble­mele profesionale la uşă când ajungeţi acasă, pentru că dacă vă descărcaţi pe partener, acesta poate riposta categoric în ulti­mele zile ale lunii.Afecţiunile cronice vă de­ran­jează mai puţin. După data de 7, ar fi bine să vă me­najaţi ficatul şi pan­creasul. Mesele în familie pot fi prea copioase.Eclipsa de Lună din 11 are loc în semnul dvs. şi vă poate copleşi prin emoţiile pe care le aduce la su­pra­faţă, de care se poate ca înainte să nici nu fi fost conştienţi. Re­laţiile de familie şi cele cu fe­meile devin mai încărcate emo­ţional. Un pro­iect între­prins împreună cu un aso­ciat poate reuşi sau, dim­po­trivă, vă daţi seama că nu func­ţio­nează. Dar în acest proces veţi rea­liza şi în ce măsură vă des­cur­caţi singuri şi în ce măsură de­pin­deţi de cooperarea cu alţii. E un fel de probă de maturitate. Por­ni­rile înalte sunt răsplătite de steaua fixă, Ras Ela­sed Australis, pe când cele in­ferioare sunt taxate prin stări de spirit grele.În primele trei zile ale lunii vă sosesc nişte bani din investiţii sau reuşiţi să chel­tu­iţi pe ceva frumos şi de valoare. Ul­ti­mele trei zile sunt propice negocierilor şi semnării contractelor.Mai ales după data de 7 ar fi riscant să le po­vestiţi amicilor dvs. anumite dede­sub­turi sau jocuri de putere de la serviciu. Vorbele dvs. ar pu­tea fi trans­mise mai de­parte şi ar putea exista con­secinţe.Comuni­carea în cu­plu func­ţio­nează foarte bi­ne între 8 şi 18. E mai im­portant să as­cultaţi ce are de spus parte­ne­rul, decât să vorbiţi dvs. Cei care călătoresc se pot îndră­gos­ti pe un­de ajung, studenţii de co­lege, de exem­plu, din 4 încolo.Începând din 7 sunteţi mai sensibili la infec­ţii.Aceasta e penultima lună când Nodul Nord (sensul vieţii) vă li­mitează, poate chiar drastic, li­ber­ta­tea de mişcare şi liberul arbitru. În special în ultimele trei zile ale lunii de­vin vădite situaţiile şi/sau per­soa­nele în faţa cărora nu trebuie să câş­ti­gaţi, ci să învăţaţi. Observaţi-le cu grijă (puteţi, căci faceţi parte dintre zodiile cu o bună capacitate de obiec­tivare). Aplicând practic concluziile pe care le trageţi, veţi vedea că viaţa dvs. se schimbă în bine pe termen lung. Dacă sunteţi consecvenţi, schim­bările pozitive pot dura timp de 18 ani.Faptul că multora dintre dvs. v-au crescut ve­nitu­rile directe, înce­pând din toamna lui 2016, nu în­seamnă că puteţi chel­tui o mulţime de bani pe o schimbare de imagine, fără ca asta să vă afec­teze financiar. E o con­clu­zie care se impune după data de 7.Eclipsa de Lună din 11 vine ca un bilanţ al re­laţiilor de muncă dintre dvs. şi co­laboratori, mai ales cei de sex fe­mi­nin. Cu cât există mai multă cole­gia­litate şi respect, munca echipei poate da roade peste aşteptări.După 7 începeţi să priviţi cu alţi ochi per­soana iubită, în funcţie de trecut. Eclipsa din 26 aduce un suflu nou în relaţia de cuplu.Inima trebuie me­na­jată până pe 18, dar mai ales în preajma eclipsei din 11.Planurile dvs. personale au prins avânt din septembrie anul trecut, sub razele marelui benefic Jupiter, care vă va însoţi până către sfârşitul lui octombrie, anul acesta. Însă pe 7, luna aceasta, Jupiter intră în mişcare retrogradă şi vă cere să puneţi în perspectivă aceste proiecte. Vă veţi da seama dacă v-aţi propus mai mult decât puteţi duce. Ar fi bine, dacă ajungeţi la o asemenea con­cluzie, să renunţati la ceea ce nu aveţi cum să duceţi la capăt şi să fiţi şi multumiţi de calitate. Retragerea ar trebuie să se întâmple înainte de 10 iunie.Şi din punct de vedere bănesc veţi înţelege mai bine, cine cu cât contribuie în relaţiile de asociere. Dacă există un dezechilibru, îl veţi sesiza după data de 7.Mişcările din culise vă pot afecta în ultimele trei zile ale lunii. Este im­por­tant să aveţi urechile ciulite, ca să auziţi ce zvo­nuri se vehiculează în ceea ce vă priveşte.Pentru Balanţele solitare, luna su­pra­numită în popor "Făurar" poate duce, mai ales între 8 şi 18, la făurirea unor noi relaţii. Pluralul este intenţionat, pentru că e posibil să fiţi atraşi de mai multe persoane.După 25 ar fi cazul să vă su­pra­ve­gheaţi digestia şi să purtaţi încăl­ţă­minte confortabilă.A veţi posibilitatea de a re­zol­va o sumedenie de ches­tiuni legate de casă şi familie, până pe 25. Unii dintre dvs. vor realiza cât de ur­gen­te sunt problemele de această natură în urma eclipsei de Lună din data de 11. Intervalul optim pentru efec­tuarea reparaţiilor casnice este 8-25, iar dacă aveţi de reglat anumite raporturi de autoritate cu vreun bărbat din familie puteţi avea discuţii pro­ductive în acest sens între 8 şi 18. Persoanele in­flu­ente care vă sprijină din umbră îşi pot retrage spri­jinul începând din 7 şi până pe 10 iunie. Nu e vorba des­pre rea vo­in­ţă, ci de imposibilitatea de a interveni.Procesul de consolidare a veniturilor directe continuă neabătut, însă după data de 7 pot interveni anumite întârzieri. Acestea nu trebuie să vă îngrijoreze.Susţinătorii dvs. sunt mai rezervaţi faţă de ideile dvs. originale. Păstra­ţi-le în rezervă, e posibil să redevină actuale în vară. Mare atenţie în relaţie cu şefele, în preajma eclipsei din 11.Şi aici vă influenţează o eclipsă, şi anume cea de Soare din 26. Se poa­te să vă fie foarte utilă, căci problemele dvs. din ulti­mii ani ţin de faptul că nu înţelegeţi unde se situează emoţional persoana iubită.Păcatele alimentare comise pot începe să se răzbune asupra fica­tului, pancreasului şi bilei, după 7.Se pare că viaţa dvs. de zi cu zi devine tot mai dinamică, în februarie. Ieşirile cu ami­cii se îndesesc mai ales între 8 şi 25 şi sunt cu fo­los, pentru că discuţiile se anunţă nu doar inte­resante, ci şi utile. S-ar putea să interacţionaţi mai des ca de obicei şi cu vecinii dvs., şi tot cu folos. Informaţiile pe care le primiţi pot fi de ajutor sau vorbind despre ceea ce ştiţi dvs. să faceţi, puteţi descoperi oameni care au nevoie de aptitudinile dvs. Şi problemele administrative se rezolvă în acest interval cu promptitudine şi uşurinţă, daţi peste funcţionari cooperanţi sau găsiţi scurtături convenabile. Oportunitatea unei călătorii în străi­nă­tate sau a unor studii superioare poate fi clarifi­cată în urma eclipsei de Lună din 11.Dacă după 7, realizaţi că aţi făcut cheltuieli mai fanteziste, ar trebui să vă reevaluaţi bugetul şi să treceţi pe economie, altfel vă puteţi trezi cu un minus substanţial la final de lună.Doar luna asta şi în martie mai aveţi de suferit restricţii în privinţa dezvoltării dvs. profesionale. În special spre sfârşit de lună e bine să daţi mare atenţie detaliilor şi să nu neglijaţi treaba din cauza problemelor fami­lia­le.Prietenii încep să strâmbe din nas, dacă tot apăreţi cu câte o nouă "mare dragoste".După 7 nu e o idee bună să vă îndemnaţi la mâncare şi băutură cu prietenii.Eclipsa de Soare din 26 poa­te să aducă cu sine anumite riscuri cu privire la drumurile scurte (ar fi poate bine să evitaţi şofatul) sau încurcături şi neînţelegeri cu cei din anturaj.Tot în ultimele zile ale lunii e posibil ca relaţiile de fa­mi­lie să se tensioneze, mai ales dacă îi neglijaţi pe cei de acasă, în favoarea unui proiect de anvergură. În­cercaţi să descifraţi semnele care vă spun cum sunteţi priviţi de cei care vă ascultă opiniile şi vă urmăresc comportamentul. S-ar putea să ajungeţi la concluzia că ar fi bine să faceţi câteva schimbări mici, urmate însă de efecte mari. Pozitive, după cum se va vedea din aprilie.Cel mai bun interval pentru semnarea unor contracte este 8-25, ideal 8-18. Evitaţi însă tranzacţii sau angajamente financiare în preajma eclipsei din 11.Cu începere din 7, veţi avea o perspec­tivă mai realistă asupra dez­vol­tării carierei dvs. Dacă ajungeţi la concluzia că v-aţi propus prea multe, faceţi un pas înapoi.E posibil ca anumite resentimente pe care le-aţi ţinut sub control până acum să erupă. Riscul apare în cea de-a doua ju­mă­tate a lunii.Chibzuiţi-vă cu grijă energia şi nu veţi avea probleme semnificative.Soarele îl întâlneşte pe Mercur în semnul dvs. pe data de 8 şi vă simţiţi bine în pielea dvs. iar co­mu­ni­carea curge cu uşurinţă. Atenţie însă, acest echi­libru poate fi dat peste cap în preajma eclipsei de Lună din 11, care poate afecta mai ales relaţiile dvs. cu femeile. Unii dintre dvs. care şi-au planificat o călătorie în străinătate s-ar putea să fie nevoiţi să o amâne. Alţii ar putea să-şi dea seama că nu e aşa uşor cum au crezut să înceapă nişte cursuri univer­sitare sau postuniversitare. În ambele cazuri, există rezolvare, cu condiţia să nu vă pierdeţi cu firea în cea de-a doua parte a lunii. Pe 22 şi 26-28 vă re­co­mandăm maximă atenţie în trafic.Situaţia e roz până pe 3, dar ca urmare a eclipsei de Soare din 26, anumite planuri pot fi date peste cap. Însă tot răul spre bine, pentru că veţi putea depista ceva ce nu e deloc în ordine, înainte să fie prea târziu.Există riscul ca pe final de lună să urmaţi îndemnul aparent inspirat al unui prieten de-a face un pas curajos înainte. Dar toc­mai asta aşteaptă duşmanii dvs. ascunşi.Eclipsa de Lună din 11 vine să redefinească noţiunea de cuplu pen­tru dvs. N-ar strica să integraţi mai multe elemente de cultură şi spiritualitate.După 21 ar trebui să fiţi atenţi la semne de infecţie, mai ales în zona aparatului urogenital.Anumite persoane care nu vă vor binele se pot mo­biliza în februarie, pentru a vă pune beţe în roa­te. Activitatea acestora poate fi deosebit de intensă în preajma eclipsei de Lună din 11, deci este bine să ştiţi că dacă vă străduiţi să menţineţi relaţii bune cu femeile, efectele manipulărilor vor fi reduse. Nu strică însă să aveţi urechile ciulite la ce se vorbeşte prin târg între 8 şi 25. Dacă sunt bârfite persoanele pe care le cunoaşteţi, ascultaţi ce se spune, dar disociaţi-vă de bârfitori. Eclipsa de Soare din 26 se întâmplă tocmai în semnul dvs. şi îi afectează în primul rând pe bărbaţii zodiei, care pot să treacă printr-un soi de criză de identitate. Aceasta poate fi binevenită pentru toţi Peştii, pentru că le mai corectează reprezentările nerealiste.Între 4 şi 15 este o perioadă potrivită pentru câştiguri financiare, care pot fi chiar consistente. Dar a doua jumătate a lunii poate fi însoţită de pierderi, mai ales după 22.Chiar dacă şefii dvs. nu vă tratează cu multă căldură, investesc tot mai multă încredere în dvs. Trebuie doar să le-o justificaţi.Tot eclipsa din 26 poate dezvălui felul în care v-aţi afectat partenerul din 2011 încoace.Inima trebuie menajată până pe 18, dar mai ales în preajma eclip­sei din 11. Sunteţi vioi şi agili între 8 şi 25.