Conceptul a făcut imediat înconjurul unei lumi care, la început de 2017, bom­bardată din toate părţile de in­formaţie manipulată sau manipulabilă, înţelege tot mai greu care e realitatea în care trăieşte. Care e, de fapt, reali­tatea-rea­litate şi care e realitatea-alter­nativă?Dar ceea ce pentru lumea largă e în­că un dubiu, pentru România e limpede faptul că trăim, de o lună de zile deja, într-o realitate-alternativă. În lume se desfac zilele acestea, mari tratate co­mer­ciale, se desfac alianţe vechi de zeci de ani, se ridică ziduri şi se blo­chea­ză accesul a zeci de milioane de oa­meni de pe un continent pe altul, se pun la cale mari bătălii geostrategice şi co­mer­ciale. Mai aproape de noi, Ucrai­na şi Moldova au fost complet aban­donate sferei de influenţă a Federaţiei Ruse, în vreme ce, la vest, Viktor Or­ban, tocmai pozează pe puntea de legă­tură dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Şi, în tot acest context, marea urgenţă a noii guvernări şi, im­plicit, marea dezbatere naţională, care ar putea fi urmată şi de un referendum, deci de încă şi mai mult timp, nervi şi bani pierduţi, e "ae­risi­rea" închisorilor din ţară şi asi­gurarea tuturor măsurilor posibile ca ele să nu mai fie populate, pe viitor, de politicieni şi de decidenţi publici.A trecut deja ianuarie şi, în afara unor pomeni date din pix, pe baza unei prognoze de creştere economică pe 2017 de 5,2%, flagrant peste estimările de 3% ale băncilor şi ale Comisiei Eu­ro­pene, nu s-a făcut nimic. Pieţele şi bulevardele ţării sunt pline de zeci de mii de oameni, în fiecare duminică, Guvernul Grindeanu şi-a început man­datul cu stângul, şi-l aşteaptă, probabil, groapa, după ce-a adoptat ordonanţa privind modificarea codurilor.Se consumă multă energie în ţară, iar partea dramatică e că nu se con­sumă în direcţia corectă. Să fim sinceri, mult din ce am făcut, cât am făcut, în ultimii 27 de ani, am făcut împinşi de la spate de Uniunea Europeană şi de Statele Unite. Acum, când nici Uniu­nea şi nici America nu mai sunt aşa cum le ştiam că sunt, care e drumul nostru? Încotro o luăm? Alături de cine mergem? Eliberăm închisorile şi apoi ce facem? Ce alternative avem?Nu prea mai e timp de pierdut. La cum se mişcă lumea, orice temă care nu generează fie întărirea poziţiei Ro­mâniei în plan extern, fie creşterea economică, e total irelevantă în 2017. Nu am văzut nimic din toate astea de la începutul anului. Dacă nu ieşim re­pede din realitatea-alternativă, la cum au mers lucrurile în ianuarie, nu ne-ar strica să avem, barem, o Românie al­ter­nativă.