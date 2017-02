Întâlniri

Copac secular

Pasăre gânditoare

Măceş singuratic

A venit iarna!

- Iernile acestea cu zăpadă creează o lumină specială, de basm, atât pentru copii, dar şi pentru oamenii mari. Veşmântul alb al lumii răspândeşte o stare de visare, de beatitudine. Vechile mirări şi bucurii se redeşteptă, mai ales când ninge cu fulgi mari. Indiferent dacă te plimbi prin nin­soa­re sau dacă o con­tem­pli de la fereas­tră, atunci când în­cepe să înnopteze, ai o senzaţie stranie, cobori în­tr-un mister adânc şi greu de înţeles. Îmi aduc amin­te că l-am întrebat odată pe un copil, un elev de-al meu, cu care mai lucrez la pictură, dacă el crede că se poate trăi şi pe o altă planetă? "Nu" - mi-a răspuns co­pilul fără să clipească. "Pentru că aco­lo, dacă te duci, te faci un cub de ghea­ţă". Poate că şi noi suntem cuburi de ghea­­ţă, pentru cineva care ne priveşte de sus. Un bulgăre, un om de zăpadă stră­lucitor, ţurţuri argintii sau flori de gheaţă pe o fereastră... Acesta este misterul pe ca­re îl re­tră­iesc, de câte ori lumea se în­groa­­pă în ză­pezi.- Da. Tocmai datorită acestui alb suveran şi co­tropitor, care acoperă totul şi dă o lumină magică zi­lelor şi nopţilor. Nopţile de iarnă sunt mai lu­mi­noase, iar scârţâitul zăpezii este ca un susur. Ca o cântare a apei. Una altfel decât a izvoa­relor.- Eu am norocul să lucrez şi iarna cu ramuri şi frunze, pe care le păstrez din toamnă. Cum este frun­za de gutui, de exemplu, care atunci când se usucă, se face foarte tare. Ca şi când ar fi făcută din tablă. Şi rămâne colorată brun-roşcat, o culoare mag­nifică. Am nu ştiu câte frunze şi ramuri, după care lucrez iarna, urmărindu-le liniile complicate din care sunt construite. Aşa făcea şi Leonardo da Vinci: măsura şi se uita la fiecare fragment dintr-o plantă, ca să-i înveţe proporţiile. În casă, agăţat între desenele mele de iarnă, stă şi un cuib adevărat de pa­săre, prins între două ramuri. Frunzele şi ra­murile, la fel ca şi seminţele, îşi păstrează peste iar­nă culorile frumoase. E o adevărată aventură pentru mine să le desenez, în liniştea albă de afară. Iată, de pildă, lucrarea mea cu fazanul căzut între frunze. E făcut tot iarna, când l-am găsit, aievea, într-o pă­dure. Un fazan acoperit de frunze. Din toate aceste de­sene, am făcut geometrii. Multe seamănă cu nişte litere inventate. Poate că sunt nişte rune. Iar al­fabetul acesta pictat de mine, este un alfabet al lu­mii. Un altfel de-a scrie cu păsări, frunze şi crengi.- Am făcut-o pentru că iarna li se văd cel mai bine liniile. Şi construcţia. Unii dintre copacii mei au şi frunze care se păstrează şi iarna. Şi care în­chi­puie teme, un personaj. Expuşi luminii, cu structura lor de schelete carbonizate, au o frumuseţe nepă­mân­teană, care sporesc misterul priveliştilor de iar­nă. Dar mă inspiră şi florile care se păstrează iarna. Florile şi păsările. Păsările care dorm, de exemplu. Şi eu mai pic­tez şi seminţe. Le găsesc iarna risipite pe jos, iar culorile lor mă atrag im­parabil. Le dedic chiar poeme. Am pictat poeme pentru o sămânţă de tei, pentru o cireaşă sau pen­tru măr. Nu mă mai satur să le slăvesc iarna, în cu­lori. Dar dintre toate, parcă tot copacii mă uimesc cel mai mult. Trebuie doar să-i privim cu aten­ţie. Copacii aceia care stau înşiraţi prin zăpada albă a câmpiei, aşternuţi ca un desen, cu linii negre. Sunt o scriere, sunt mesaje fier­binţi: "Priviţi-ne! Învăţaţi-ne alfabetul. Ci­tiţi-ne frumuseţea. Dumnezeu ne-a scris pen­tru voi".- Albul este o prelungire a văzduhului. O prelungire a infinitului. Albul cuprinde toate cu­lorile curcubeului. Lumina albă se des­com­pune în curcubeu - simbolul bucuriei. De aceea, albul din picturile mele, la fel ca şi albul iernii, îi permit omului să viseze. Să mear­­gă cu gândul departe. Căci albul chiar co­chetează cu nesfârşirea. De aceea, ză­pada albă şi pură ne apropie, ca într-un vis nostalgic, de eter­nitate. De unde şi senzaţia asta că atunci când mergi prin zăpadă, păşeşti spre un tărâm neţărmurit. Aş vrea să surprind în desenele mele, trecerea timpului, dar magia iernii mai e întărită şi de lună şi stele, cu lu­mina lor albă şi clară. Luna şi stelele, care cu lu­mina lor răsfrântă în zăpadă, dau întregii firi o lucire de dia­mant. Copiii trăiesc cel mai intens sta­rea asta. Sau, cel puţin, aşa mi se întâmpla mie, în co­pilărie. Pentru ei, strălucirea diamantină a zăpezii o face să pară încărcată de comori de argint şi bri­liante scăpărătoare. Şi toate aceste frumuseţi ale iernii au o adâncă simbolistică misterioasă, pe care încerc să o prind şi eu, în picturile mele.- De­senele mele, într-adevăr, nu sunt moarte. Sunt un fel de scriere, un mesaj. Este un mesaj pe care plan-te­le, chiar dacă afară e iarnă, ele vor să ni-l trans­mită. Să ni-l comunice tuturor. Un mesaj de bucu­rie, frumuseţe şi dinamism. Aţi observat că uneori iarna, chiar şi când afară e foarte frig, oamenii au mai multă energie şi dinamism. Vara te copleşeşte. Dar iarna, când totul în jur este alb şi pur, eşti mult mai iute şi viu. Iar vibraţia despre care vorbeaţi înseamnă emoţie. Trăirea pe care o simt desenând. Şi care s-ar putea să rămână şi după ce artistul care a pictat, sau privitorul care-a văzut, nu vor mai fi. Să vă spun o poveste. Am întâlnit odată, la ieşirea din­tr-o expoziţie a mea, o femeie. Şi ea mi-a spus că imaginile mele pline de vibraţii, pe care le sim­ţise din plin, au împins-o să mai stea încă două ore într-un parc. A privit atunci pe îndelete ramurile copacilor şi iarba. Şi a meditat intens asupra lor. Mi-a mărturisit că s-a simţit foarte, foarte fericită. Acea spectatoare a mea m-a făcut fericită şi pe mine. Pen­tru că am putut să-i transmit măcar puţină bucu­­­­rie prin arta mea.- Acestea sunt mesajele pe care mi le trimit chiar ei, copacii, frunzele, seminţele pe care le privesc. Şi, la fel, toate plantele. Dar şi oamenii din jurul meu. Eu cred în asta. Uitaţi, japonezii au făcut un experiment tulburător, în direcţia asta. Mai întâi au rugat nişte oameni să intre într-o încăpere. Apoi, cu nişte aparate extraordinar de sensibile, după ce ca­mera s-a golit, au putut să înregistreze şi să facă vi­­zibile - toate siluetele care fuseseră acolo mai îna­inte. Erau vibraţiile lor, mesajele de energie lă­sate în urmă. Eu cred că tot ce e în jurul nostru este un preaplin de mesaje. Tot ce ne înconjoară vrea să ne spună ceva. Chiar şi hârtia asta pe care desenez poartă cu ea mesajul copacilor de altădată, vibraţia lor. De aceea ne place atât de mult să punem mâna pe hârtie sau pe lemn. Pentru că ne transmit vechea energie pe care au avut-o cândva, într-o altă formă a existenţei lor. Plantele au o viaţă secretă şi aparte. Acum se ştie că ele sunt sensibile şi la muzică. Şi oamenii care trec pe lângă ele le impresionează. Cei buni le fac bine, iar în faţa celor răi, sunt plante care îşi retrag frunzele. De aceea, lemnul şi hârtia sunt materiale calde. Şi vii. Pentru că rămâne în ele acea energie pe care au avut-o odată, energia plan­telor. Şi pe care ecranul lap­topului nu o va putea înlocui niciodată. Cum nu va pu­tea fi înlocuită niciodată apropierea noastră tac­tilă de tot ce e natural. Este o diferenţă uriaşă în­tre ceea ce lucrezi pe hârtie şi ceea ce lucrezi pe-un ecran. Aceasta este energia bună, ener­gia viului, a plan­telor. O energie pe care o are şi sufletul nos­tru. De aceea, poate, şi această re­zonanţă în plus, pe care am prins-o, imper­ceptibil, în tablo­urile mele.- Desigur! E ca un tunel al timpului. E su­ficient ca afară să fie zăpadă şi să apară lumina aceea de opal, pentru ca eu să mă propulsez în trecut. Iar acolo totul e neschimbat. Un loc ştiut, în care îmi regăsesc bucuria de altădată. Amin­tirile din copilă­rie te încarcă şi se depozitează mai pu­ternic decât toate. Pentru că ele conţin tot atâtea lucruri esenţiale care ţi se întâmplă în primii ani ai vieţii. Şi de care îţi aduci aminte ca în romanele lui Proust: de mi­rosul ramurilor de brad, al cozonacilor, de sclipirile becurilor colorate şi de strălucirea ză­pe­zii. Toate îţi dau o stare în care liniile şi culorile ţi se aştern mai repede pe hârtie.- Îmi amintesc, de pildă, pe când eram o copilă foarte mică, la Craiova, în casa părinţilor mei, de nişte îngeraşi pictaţi, din pomul de Crăciun. Înge­raşii aceia îmi plăceau cel mai mult, mi se părea că sunt vii, că ne îndeamnă să ne urcăm în brad, lângă ei. Iar Moş Crăciun era mama. Ne-a povestit mai târ­ziu că-şi luase un cojoc vechi, întors pe dos, şi o că­ciulă. Îi era foarte cald. Ca să râdă, familia o aşeza lângă sobă. După aceea, Moş Crăciun nu a mai venit la noi, şi nici brad n-am mai avut. Pentru că am plecat în pribegie. Şi am ajuns la Braşov, mai întâi. Stăteam în marginea pă­durii, chiar sub Tâm­pa, şi gră­dina casei în care lo­cu­iam dădea în pădu­rea de pe munte. Pe noi ne im­pre­sio­na, mai ales iarna, când vân­tul şuiera printre copaci şi toată pă­durea întunecată, aproape opacă, fremăta. Cre­­­deam că de acolo or să vină nişte zmei sau nişte ba­lauri să ne fure. Era ceva foarte misterios. Tot pe atunci mai credeam cu o tărie a cu­răţiei, pe care doar copiii o au, că munţii sunt nişte uri­aşi care au adormit, şi cres­tele munţilor sunt spinările uriaşilor care dorm sub pământ. Aşa îmi imaginam că e şi Tâmpa: un uriaş adormit, vegheat de brazi uriaşi. Şi îmi mai amintesc că lângă Braşov era o localitate care acum face parte din oraş. Se numeşte Noua. Mergeam aco­lo la o rudă care locuia într-o căsuţă dintr-o po­iană înconjurată şi ea de brazi mari, în­căr­caţi de zăpadă. Avea un patefon, la care punea cân­tece de Crăciun. Erau nişte cântece vechi de tot, aproape uitate azi. Şi serile, ieşeam afară în poiană, ca să pri­vim fermecaţi la lumina galbenă a căsuţei, din care răsunau cântecele acelea ca o şoaptă stră­veche şi dulce, pierzându-se încetişor printre brazi, ca într-un basm.- Nu! Pe urmă am fost deportaţi lângă Blaj, la două sate de Blaj. Aici, iarna, mai ales înaintea Cră­ciunului, se colinda. Şi mă luau şi pe mine. Ţin minte că aveam un palton lung, în care mă împie­dicam, pentru că fusese al unui văr de-al meu mai mare. Şi aveam şi o traistă atât de lungă, că-mi ajun­gea până la pământ, abia o târam după mine. Dar eram tare mândră, pentru că învăţasem o singură colindă, numai pe ea o ştiam, şi primeam pră­jituri, co­zonac, nuci şi mere, pe care le băgam fericită în traistă, şi ele se amestecau şi dădeau o mămăligă dulce, de aluaturi. La şcoală, iarna, tre­bu­ia să traver­săm Târnava în­gheţată. Ajungeam până la marginea Blajului, după care tăiam tot oraşul. Iar la fiecare final de pătrar (pe atunci, anul şcolar era împărţit în pa­tru, în pătrari, nu în tri­mes­tre), le cântam profe­sorilor. Aşa ră­măsese obiceiul. Cântece vechi, cân­tate de elevi pro­fesorilor. Iar pe mine, fiindcă dese­nam mai frumos, pro­fesorii mă puneau să le pictez felicitări. Toate astea se întâmplau în anii '50, într-un Blaj patriarhal şi li­niştit.- Atunci când este afară alb şi este zăpadă, te cu­prind bucuria şi liniştea. Şi o stare de me­di­taţie. Atunci când iernile sunt mai întunecate şi ploioase, nu mai simt atâta linişte. Şi este foarte bine, se spune, să priveşti întinderi mari, câmpia desfăşurată cu alburi. Să ai suprafeţe mari în privire, fără obsta­cole.- Câteva sfaturi de îmblânzit iarna ar fi să luăm, de pildă, câteva mere dulci şi să le coa­cem. Însoţiţi de aroma şi savoarea lor, să în­ce­pem să citim poezie, privind la gerul de afa­ră. Asta fac eu iarna: visez, citesc poezie sau jurnale ale unor oameni celebri. Şi iată ce sfat de îmblânzit şi iarna, şi viaţa, am mai găsit de curând, în jurnalul Agathei Christie. Iarna, nu trebuie să ne lăsăm copleşiţi de tristeţe. Şi nici să ne gândim că iarna e bătrână, aşa cum cre­deau anticii. "În plus, e bine să-ţi iei de băr­bat un ar­heolog. Cu cât vei îmbătrâni (vei de­veni o anti­chitate), cu atât te va iubi mai mult".- Nu. Pictez numai simboluri, din imaginaţie. Dar şi din ceea ce observ din foişorul meu, în care pictez. Vedeţi brazii aceia mari, de lângă fereastra mea? Parcă au coborât acum, de la munte, pe schiuri! Şi mie chiar îmi place foişorul meu. Cred că pentru a face artă, trebuie să te retragi într-un turn de fildeş, ca să te concentrezi. Şi asceţii din Siria veche, din secolul IV, de aceea se retrăgeau. Artistul are nevoie de un foişor al său, cât de mic, în care să se retragă.- Îmi construiesc desenele, mai întâi în ima­gi­na­ţie. Abia după aceea încep să lucrez. Şi pe mă­sură ce lucrezi, îţi vin mai multe idei şi mai adaugi sau mai scoţi din ce ai gândit. E un fel de mişcare con­­tinuă a gândului. Exact ca energiile care vi­brea­ză în natură şi în plante, despre care am vorbit. O mişcare continuă a gândului, pornită de la un sâm­bure iniţial.De multe ori, in­candescent ca o stea. Ştiţi de ce nu cad stelele de pe cer? - m-a întrebat, zâm­bind, amfitrioana mea. Copiii cu care lucrez eu mi-au spus că stelele nu cad pentru că le ţin cos­monauţii cu mâna. Îmi plac copiii cu care lu­crez, spun lucruri foarte intere­sante. Unul chiar m-a ui­mit. Mi-a spus: "Ştiţi de ce artiştii sunt cu capul în nori?". "Nu!", i-am răspuns intrigată. "Pentru că vor­­besc cu Dumnezeu!...". Poate că aşa mă simt şi eu aici, în foişorul meu, înconjurată de brazii ăştia uriaşi şi încărcaţi de zăpadă, pe care încerc să îi prind în desenele mele. Puţin mai aproape, poate, de ocrotirea lui Dumnezeu.