Vă scriu cu mare durere în suflet, în speranţa că, aşa cum aţi ajutat atât de mulţi oameni, mă veţi ajuta şi pe mine. Vă scriu în numele soţiei mele care suferă de o boală cumplită, cel puţin aşa ne-au speriat medicii şi, sincer, chiar au reuşit să mă facă să plâng din orice, pe mine, un om care nu prea reuşeam să plâng. Pe scurt, în anul 2014, a fost diagnosticată cu cancer la sân, a făcut chimiote­rapie, apoi o operaţie de extirpare a sânului, urmată de radioterapie. La sfârşitul anului 2016 a început să se simtă rău, a fost la spitalul de pneumofti­zio­logie, unde i s-a spus că are pleurezie. I s-a făcut o biopsie şi a fost trimisă la oncologie. Diagnosticul pare a fi cancer la plămâni. Rugăminte din toată inima: dacă cineva ştie sau a avut aşa ceva, să mă ajute cu orice informaţie care poate să îi aline du­rerea. Trebuie să existe pe undeva un tratament naturist şi pentru ea! Vă mulţumesc mult!Vă rog din suflet să-mi publicaţi întrebarea, în speranţa că voi fi şi eu ajutat. Din cauza proastei circulaţii periferice, de aproape un an de zile îmi este înnegrit degetul mare de la picior. Cu toate tratamentele din spital, nu se vede niciun progres. Menţionez că glicemia îmi este la limită, adică 130. Îi rog foarte mult, atât pe domnii doctori, cât şi pe cititorii acestei reviste, să-mi comunice şi mie un remediu naturist pentru tratarea acestei anomalii, deoarece doc­torii mă sfătuiesc să-mi taie de­getul, ceea ce nu vreau sub niciun motiv. Câteodată am dureri foarte mari, greu de suportat.Vă mulţumesc din suflet anti­cipat şi aştept cu nerăbdare un răspuns pentru salvarea piciorului meu. Cu multă stimă şi consi­deraţie,* În perioada 2002-2004 am fost diagnosticată cu insuficienţă renală, în urma unei infecţii, am fost internată la Spitalul judeţean Buzău, unde am fost tratată cu antibiotice şi am ajuns la Spitalul Fun­deni, secţia Urologie, la prof. Râmniceanu.* În 2006-2009 am făcut un preinfarct şi am fost internată la Cardiologie, la Spitalul judeţean Buzău. În această perioadă am ajuns la prof. Ţin­toiu, la Spitalul Militar Bucureşti, care în urma controlului m-a programat pentru o intervenţie pe inimă, în care mi s-au implantat două stenturi. În urma acesteia, am fost programată la control de dr. Ţintoiu lunar şi recomandată pen­tru o nouă coro­narografie, pe care nu am făcut-o, pentru că mi-a fost foarte rău după intervenţie. În urma trata­mentului, dr. Ţin­toiu mi-a recoman­dat un medicament franţuzesc, Plavix, în urma căruia pe braţe, dar şi pe ab­domen, îmi apar ver­geturi maro sau ro­şii şi nimeni nu mi-a spus cauza acestora. Când am ajuns la alt medic şi m-a văzut, mi-a spus că nu tre­buia să iau Plavix.* Tot în 2009 am fost operată de tiroidă la Institutul de Endo­crinologie Bucureşti. În urma extirpării totale, iau Euthyrox 100 mg în fiecare zi.* În 2012, aprilie, am făcut un AVC şi am fost spitalizată la Neurologie. Am ieşit din spital cu diferite sechele: nu am putut merge timp de 6 luni, dar progresiv, cu ajutorul fiului meu, medic, am început să merg puţin. Pentru că mersul nu îmi era bun, am contactat un medic specialist ortoped de la Spitalul "Regina Maria", care mi-a propus să fac nişte injecţii în genunchi pentru gonartroză, care mă vor ajuta. Acestea se numeau Osteomin. Am mai avut între timp două AVC-uri.Doresc de la dvs., în acest context dificil în care mă aflu, să mă ajutaţi cu orice sfat găsiţi de cu­viinţă, cel mai mult am nevoie de un remediu pen­tru gonartroză, ca să pot merge. Mulţumesc,Mă numesc Constantin, am 75 de ani şi citesc "Formula AS" de mult timp. Mă bucur mult că exis­taţi şi sunteţi "medicul de familie" al întregii ţări. Apelez şi eu la bu­năvoinţa dvs. fiindcă am o pro­blemă de rezolvat. Sufăr de prurigo dermo-hipodermită cronică. Am fost la me­dicul dermatolog, folosesc o cremă, Dermovate, simptomele îmi dispar, dar iarăşi îmi apar. Îi rog pe specialiştii dvs. sau pe cititorii care au fost în si­tuaţia mea să mă ajute. Multă sănătate să vă dea bu­nul Dumnezeu.Suntem doi oameni mai în vârstă şi avem nişte probleme de sănătate, după cum urmează.* Eu am făcut o investigaţie numită DEXA, în urma căreia medicii mi-au pus diagnosticul de osteopenie. Nici nu ştiu ce-i asta, nu ştiu nici cum se tratează. Dacă ştie cineva vreun leac naturist rog să mi-l comunice, că de tablete-s sătulă.* Soţului meu, Şoni Bacsi, i s-au găsit nitraţi în sânge. Medicul i-a zis că dacă un copil ar avea concentraţia asta atât de mare în sânge, ar muri pe loc. Tot un tratament naturist caut şi pentru el, pentru această boală, dar şi ceva să-l mai pună pe picioare, că e slab ca un schelet.Vă mulţumim,