Apreciez în mod deosebit eforturile revistei pen­tru realizarea rubricii "Cititorii întreabă/ Citi­torii răspund". Sugestiile necostisitoare oferite (în condiţiile când medicamentele sunt aşa de scumpe) mă ajută şi pe mine câteodată să-mi ameliorez suferinţele, la vârsta de 70 de ani pe care o am. Iată de ce, la rândul meu, aş dori să fiu de folos, oferind un remediu natural pentru această suferinţă.Vin de pătrunjel: 10 tulpini mari (sau 20 mici) de pătrunjel cu frunze proaspete, se mărun­ţesc şi se fierb într-un litru de vin natural vreme de 10 minute, la foc mic, împreună cu o lingură de oţet natural de vin sau de mere (atenţie! face spumă). Se adaugă apoi 300 g miere şi se mai fierbe 4 minute. Se lasă să se răcească, se strecoară şi se trage la sticle bine spălate şi opărite, se astupă şi se păstrează numai la frigider. Se pune o cantitate mică într-o sticluţă de serviciu, din care se vor lua 2-3 linguri pe zi înainte de mesele principale. Du­rata tratamentului: permanent. Efecte: regularizea­ză tensiunea arterială, uşurează respiraţia la bolna­vii cu cardiopatie ischemică şi angină pectorală, înlătură orice dureri sau înţepături la inimă. Vă doresc multă sănătate!Soţul dvs. are exact aceeaşi vârstă cu cea avută de soţia mea când a fost operată de neoplasm gastric, acum 17 ani. A avut cea mai urâtă formă de cancer din câte există. Trăieşte însă şi în prezent, de peste 17 ani, fără stomac, duoden, o treime din esofag, 2 coaste, splină. Iată deci că în materie de maladie canceroasă, totul este posibil. Fără îndoială că dvs. ştiţi, de la medicul care l-a operat, unde a fost tumora res­pectivă; dacă a fost la rect (de obicei, apar eliminări de sânge roşu), rezec­ţia ei nu reprezintă o problemă chi­rurgicală, iar anusul iliac ce se prac­tică - deşi prezintă disconfort - dă posibilitatea de activitate aproape nor­mală. Dacă tumora a fost mai în interior, situaţia este ceva mai dificilă, deoarece celula canceroasă are tendinţa de a ieşi la suprafaţă pentru oxigenare, iar în drumul ei poate penetra sau ataca diferite ţesuturi sau organe, în funcţie de for­ma ei. Din scrisoarea dvs. nu rezultă localizarea tumorii şi nici dacă tranzitul intestinal s-a reluat (ceea ce ar fi un semn bun). Remedii totale în aceas­tă maladie nu există. Sunt însă posibilităţi care pot temporiza răul din domeniu medicinii naturiste. Eu vreau însă să vă spun că esenţială, nu numai în această boală, ci în general, este credinţa că te poţi însănătoşi. Există în fiecare om o scânteie de divi­nitate care ne dă posibilitatea să luptăm împotriva multor rele. Credinţa că poţi lupta şi că vindecarea depinde de tine poate fi determinată de un medica­ment, de rugăciuni făcute într-o totală evlavie, de iubirea faţă de cei dragi cărora doreşti să le fii pe mai departe aproape sau de toate la un loc. A te ruga din tot sufletul nu înseamnă a te scu­funda în tristeţe, ci din contră, în bucurie, şi cu con­vingerea că aju­torul va veni. Pe soţia mea a scăpat-o nu tratamentul în sine, ci dorinţa ei de-a trăi şi cre­dinţa fermă în Cel de Sus. Şi eu sunt bolnav de cancer sau, mai exact, un om care speră că a reu­şit să depă­şească răul. Sunt, însă, şi eu un om cu credinţă în Dum­nezeu (am nenu­mărate do­vezi de ajutor primit atunci când am fost la strâmtoare) şi atunci când mi s-a spus că am cancer la rect, am avut, deo­dată, convingerea că voi scăpa, ceea ce s-a şi întâm­plat şi tră­iesc cu anus contra naturii de peste 5 ani. Pute­rea de a lupta împotriva bolii se află în noi. Prin credinţă şi convin­gere in­ti­mă se pot declanşa acele me­canisme (pe care noi nu le ştim), care luptă îm­potriva răului şi a bolilor. Am fost atât de sigur că mă voi vindeca, în­cât nu am fă­cut citostatice şi nici raze cobalt (glu­meam cu me­dicul meu, spu­nându-i "să lăsăm şi bolii o şansă"). Dar în realitate nu i-am lăsat, pentru că am bene­ficiat de ajutorul divin. Poate ar trebui (pe lângă regimul alimentar care vi s-a recomandat) să utili­zaţi polen-granule, dar nu de la Plafar, care îl usucă în cuptor, ci de la apicul­tori. Cu Dumnezeu înainte!Vă recomand o reţetă simplă, pe care mi-a furnizat-o un cunoscut, şi cu ajutorul căreia eu am reuşit să-mi vindec copilul (în vârstă de 2 ani) de aceeaşi boală. Reţeta conţine următoarele ingre­dien­te: 2 linguriţe de tărâţe de grâu (to­cate prin râşniţa de cafea manuală) + 1 linguriţă de miere + 1 măr ras. Ames­tecul se administrează integral, în fie­care dimineaţă, pe stomacul gol, până la vinde­care.Tratamentul recomandat la Băile Govora nu are nici o consecinţă negativă. Se recomandă cura de 3 ani la rând. Este staţiunea copiilor şi a bătrâ­nilor. Se obţin rezultate deosebite. Eu am scăpat de ră­celi repetate, cu consecinţe urâte. Vă recomand Băile Govora din tot sufletul.Aş fi foarte bucuroasă dacă sfatul pe care vi-l dau ar produce vindecarea fetiţei dvs. Am avut o ne­poţică care a suferit şi ea de bronşită astmati­formă şi pe care mama ei a reuşit să o vindece cu un tratament naturist, în câteva luni. Tratamentul a constat în administrarea de ceai de cimbru de gră­dină. Se opăreşte o lingură de plantă cu o cană de apă în clocot şi se lasă să se infuzeze 10-15 minute. Se strecoară şi i se dă copilului de trei ori pe zi, înaintea meselor cu circa 15-20 de minute, câte un păhărel de ţuică umplut cu ceai. Să dea bunul Dumnezeu să vă fie de folos.Vă propun o reţetă care îi aparţine d-nei Elena Ibrian din Piatra-Neamţ, o tera­peută care a obţinut rezultate spec­taculoase fo­losind hrană vie. Iată reţeta:Tinctură cu aloe, miere şi propolis: Se iau 1 kg miere de albine, 20 g propolis solid (de la apicultori), mărunţit, 750 g aloe (frunze) tăiate cât mai fin. Ingre­dientele se bagă într-un borcan de sticlă (la întuneric), în loc răcoros şi se lasă să se macereze 5 zile, agitându-se de 2-3 ori pe zi. Mod de administrare: în primele 5 zile se ia câte o lin­guriţă dimineaţa şi la prânz, cu două ore înainte de masă, apoi din res­tul conţinutului din borcan se ia câte o lingură dimi­neaţa şi la prânz, cu două ore îna­­inte de masă. Du­ra­ta tratamentului este între 3 săptămâni şi 2 luni. Cura se poate repeta, după o pau­ză de 7 zile. Se re­comandă în următoarele afec­ţiuni: gripă, viroză respiratorie, anorexie, cefalee, faringo-amigdalită, astm bronşic, reumatism, para­lizie, infecţii cronice ale pielii, neuro-astenie, ulcer gastric, cancer, TBC pulmonar. Tratamentul trebuie dublat de un regim bazat în exclusivitate pe legume şi fructe, netrecute prin foc. Un sfat în plus: consul­taţi eventual un me­dic homeopat. Băiatul meu, care suferă de astm alergic, se simte bine în urma unor picături date de un medic homeopat.Am avut şi eu acum 2-3 ani asemenea pete roşii pe cap, care se întinseseră la un moment dat pe faţă şi în urechi, şi cu cât le scărpinam, cu atât se înro­şeau mai tare. Căutând un tratament naturist, am încercat cu bitter suedez: mi-am tam­ponat de mai multe ori pe zi petele şi am eliminat din alimentaţie alimentele picante: ardei iute, piper. După circa două săptă­mâni, nu mai aveam nici ur­mă de pată. Am conti­nuat câtva timp tratamentul şi profilactic. Împotriva căderii părului, vă sfătuiesc să-l clătiţi cu ceai de urzică, după fiecare spălare, adăugând şi o lingură de bitter suedez. Vă doresc multă sănătate!