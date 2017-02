E agitaţie mare în crengile uscate ale copacilor din faţa blo­cului. Ochii ageri ai porum­bei­lor au zărit-o primii. Prie­tena mea a ieşit din bloc, ur­mată de cele două căţeluşe. Po­rumbeii fac roată în jurul ei. Magda le aruncă boabe de grâu. Câinii şi pi­sicile aşteaptă. Nu gonesc po­rumbeii, îi lasă să ciu­gu­leas­că în tihnă. Sunt prie­teni. E rân­dul celor patru pisici, două adul­te, cu doi pui măricei, care locu­iesc la subsolul spita­lului din vecini. De două ori pe zi vin la ma­să, la Magda. Acum, e rân­dul câinilor. Bătrâ­nul prieten al căţe­lu­şelor a că­pătat o bucată de cal­taboş. Din­ţii lui nu mai pot roade oasele. Ori­cum, acestea revin celor doi câini tineri - unul al spi­ta­lului, celălalt al şantierului din a­pro­­pie­re. Vin şi ei să ia masa îm­preună cu prie­te­nele lor. După ce a mul­ţu­mit pe toată lumea, Magda pleacă într-o scurtă plim­bare.O văd de la fereastră, ur­când deluşorul până la apa canalului Ti­miş, ce curge prin spatele blo­cu­rilor noastre. Merg în şir in­dian, pe lângă canal: cele două că­ţe­luşe, bă­trânul lor pri­e­ten, Mag­da... Ea pune în câteva locuri mici gră­mă­joare de gră­unţe. Sunt pen­tru tur­tu­relele care îşi au cuib prin tu­fişurile de pe marginea apei. Se opreşte într-un loc anu­me şi arun­că pes­te canal, spre pădure, un co­co­loş de coji de pâine, nuci spar­te şi seminţe de do­vleac. Astea sunt pen­tru ve­veriţe. A­cum se întorc toţi. Mag­da grăbeşte pasul. În cu­rând, se va întuneca şi mai are câţiva pen­sionari de mulţumit. Din cireşul sălbatic, care creşte în faţa blo­cului, o pândesc mier­­le­le. Va­ra, se îndoapă cu ci­reşe. A­cum, Magda le hră­neşte cu bu­că­ţele mici de slă­nină. Am uitat să vă spun că prietena mea nu e se­na­tor, nu are funcţii bine plă­tite, nu are averi. Ea are numai o pen­­sie mică şi o inimă de aur.* O, Doamne, care dom­neşti asupra tuturor făpturilor, fă ca Omul, stăpânul meu, să fie credincios aproapelui său cum îi sunt şi eu lui.* Fă să-şi iubească familia şi prietenii, aşa cum îl iubesc şi eu pe el.* Fă să fie păzitor cinstit al bunurilor pe care i le-ai lăsat, aşa cum sunt şi eu pen­tru ale sale.* Fă, de asemenea, să fie prompt la recu­noş­tinţă, aşa cum eu mă gră­­besc să-i ling mâi­ni­le.* Dă-i aceeaşi răb­dare ca şi a mea, atunci când îi aştept întoar­cerea, fără să mă plâng.* Dă-i curajul meu şi gra­ba de a sacrifica totul pentru el, tot binele, ba chiar şi viaţa.* Păstrează-i tinereţea ini­mii mele şi veselia gân­durilor mele.* O, Doamne, care dom­neşti peste toate fiinţele, fă ca omul să rămână mereu om, aşa cum eu rămân mereu câi­ne!