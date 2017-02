Planul de blocare a Justiţiei inde­pen­dente a fost, ca şi la "lovitura de stat parlamentară" din 2012, bine gân­dit, dar prost executat. Conducătorii PSD-ului, sprijiniţi de "băieţii" răspândiţi în partidele-satelit, s-au bazat pe efectul narcotic provocat de promisiunile generoase (în fapt, populiste) ce le-au asigurat victoria în alegerile parlamentare. Cu o masă de cetăţeni mulţumiţi să audă că aspiraţiile lor legitime vor fi, uşor şi rapid, sa­tisfăcute, ei au sperat că vor reuşi compromiterea anti­co­rupţiei, sal­vându-i pe cei "căzuţi" în această luptă şi pe vii­toarele vic­­time. O "lege a graţierii" şi, eventual, o am­nistie, ca şi mo­dificarea unor prevederi ale codului penal urmează să-i "elibereze" pe toţi cei care au căpuşat eco­nomia naţională în tranziţie, lăsându-i să se bucure, în deplină impunitate, de "prada" realizată. Beneficiarul direct al conspiraţiei (con­cepută în buna tradiţie a gru­pă­rilor politice co­mu­nistoide) este Liviu Dragnea, şeful PSD-ului, condamnat penal în "dosarul Referendumului", care - curăţat de "pa­ta din cazier" - urmează să treacă direct la exercitarea pu­terii, fără a mai apela la interpuşi, oricât de docili şi de dependenţi ar fi. Ca şi în 2012, când celălalt "beneficiar", Victor Ponta, a plecat într-o "ex­cursie pentru ţară", şi Dragnea a pornit într-o (jalnică) ex­pe­diţie americană, pentru a-l asigura pe noul preşedinte, Donald Trump, de spri­jinul lui. "Expediţia" - plătită cu o sumă uriaşă din bugetul public, trebuia să-i dea (pentru ale­gătorii români) o aură de legitimitate occidentală şi, în ace­laşi timp, să-l ţină departe de "mişcările" subor­do­naţilor săi, evident con­cepute pentru un "final fericit" al proiectului personal, de luare în stăpânire totală a ţării.Liviu Dragnea nu a realizat că, în epoca internetului, a facebook-ului (şi, s-o spunem cu maliţie, în lipsa tancurilor sovietice pe teritoriul României), aproape nimic nu mai poate fi ascuns, toate conspiraţiile fiind până la urmă dovedite. Aşa s-a aflat că el şi companionii săi "au stat la coadă" pentru a da mâna cu Trump, iar proiectele de ordonanţe guvernamentale au fost transmise slugii de la Justiţie, Florin Iordache. Liviu Dragnea poate n-a mâncat usturoi, dar gura îi miroase.Acel început de complot n-a reuşit din mai multe motive. Mai întâi, pentru că, la fel ca în 2012, PSD-iştii au vrut să-l finalizeze repede. Dragnea era presat (alături de alţi politicieni "de clasă") de apropierea termenului ju­decării în instanţă a următorului său dosar penal. O nouă condamnare riscă să-i blocheze definitiv cariera politică. Or, în PSD - în aceeaşi tradiţie comunistoidă - când "stă­pânul" dă semne că e vulnerabil, este îndată înlăturat. Slu­găr­nicia cu care "uneltele" sale s-au grăbit să iniţieze "sal­va­rea şefului" - de la nefericitul "avocat al poporului", fostul PNŢ-ist Victor Ciorbea, la Iordache şi "pre­mierul" Grindeanu - a atras atenţia cetăţenilor, mai ales că "ac­ţiunea" s-a cuplat cu tentativa demolării "bino­mului DNA-SRI" (în urma scandalului provocat de "dez­vălui­rile" lui Ghiţă, aripa "pontistă", pierzătoare, a PSD-ului) şi a fost declanşată "pe şest", fără nicio dezbatere publică. Excesul de servilism, înghesuiala în acoperirea faptelor penale ale "stăpânului" au dus la căderea în de­rizoriu a motivaţiei "umanitare" a ordonanţelor, mai ales că, de ele urmau să se bucure toţi marii rechini economici, încar­ce­raţi sau încarcerabili. Ordonanţa a provocat un ase­me­nea val de indignare a opiniei publice (concretizat în ma­nifestaţii de stradă uriaşe, în marile oraşe ale ţării) încât, cei care credeau că "masele populare" s-au liniştit după ce Parlamentul (dominat de PSD şi ALDE) le-a votat "pomenile" (fără acoperire în cifre reale), au început să vorbească de "lovitură de stat" sau "mineriadă", adică tocmai de "schemele strategice" din repertoriul PSD-ist. Fer­­mitatea preşedintelui ţării, K. Iohannis, împotriva me­todei conspirative de impunere a "graţierii", vizate pentru politicienii penali, dar şi opoziţia faţă de "ordonanţele con­cepute cu dedicaţie", pe genunchi, a asociaţiilor pro­fesionale din Justiţie, inclusiv a curţilor de apel şi a CSM-ului, i-a pus pe complotişti într-o situaţie penibilă. Anun­ţul preşedintelui Iohannis, că va supune "chestiu­nea" unui referendum, i-a încurcat şi mai tare, fără însă a-i opri, acţiunea lor finalizându-se cu adoptarea în miez de noapte a ordonanţei în cauză, repetând astfel "marţea neagră" din 2012. (O renunţare la or­donanţă ar fi dus la contestarea, cu final pre­vizibil, a lui Dragnea, în in­teriorul propriului par­tid, la doar o lună şi ceva de la vic­toria la "parla­men­tare".)Conspiratorii au calculat greşit şi în privinţa con­tex­tului internaţional. Brexit-ul şi alegerea lui Trump la pre­şedinţia SUA, dublate de mareea extremistă şi antico­mu­nitară din Europa, le-au dat impresia că "frânele" UE au slăbit, iar NATO şi-a pierdut (spre "bucuria" Rusiei) o parte din importanţă. S-au înşelat amarnic. Atât din SUA, cât şi din UE şi NATO, semnalele sunt extrem de clare, împotriva planului PSD. Angela Merkel, cancelarul celei mai mari puteri europene, Germania, şi-a afirmat direct sprijinul pentru preşedintele Iohannis, în "bătălia" cu "gaşca de penali", cărora nu le pasă de România, decât din perspectiva propriilor interese. Nu "soroşiştii", nu marile puteri occidentale conspiră la destrămarea ţării, ci aceia care vor s-o stăpânească doar pentru "binele" lor, vânzând-o celor ce par a le garanta acest "bine".PSD-ul şi ALDE (dirijat de urmăritul penal pentru mărturie mincinoasă, C. P. Tăriceanu) nu vor renunţa la obiectivele lor antiromâneşti. Discuţiile pe "ordonanţe" vor continua, pentru că, după cum a început să se cons­ta­te, promisiunile electorale nu pot fi îndeplinite fără sa­cri­ficarea altor interese ale ţării. Direcţia corectă dată de "guvernarea Cioloş" în economie, sănătate şi învă­ţământ a fost, deja, abandonată. Deficitul bugetar riscă să treacă de 3%, cum s-a convenit în UE, iar alocarea de 2% din PIB pentru apărare pare de neatins. Nu mai vorbim de restul. Dacă nu va putea "hrăni poporul", PSD-ul îi va oferi "circ". Viclenia şi cinismul şefilor lui sunt, în fapt, nelimitate şi, de acum, complet vizibile.