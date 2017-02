Pepe, temperamentalul cântăreţ de muzică pop, latino şi flamenco era, la începutul anilor 2000, o adevărată revelaţie pe sce­na muzicală românească. El a fost primul care a îmbrăţişat cu succes stilul sud-american şi a "înflă­cărat", la propriu, scena. A devenit un nume cunos­cut la puţin timp de la debut, când a câştigat locul II, alături de trupa lui de atunci, Latin Express, la îndrăgitul Festival de Mu­zică Uşoară Mamaia (1999), obţinând apoi şi un loc IV, în variantă solo, la Secţiunea Creaţie a ace­luiaşi festival. "Cel mai fericit am fost când am câştigat locul doi la Mamaia", declara Pepe într-un interviu. "Nu e su­ficient să te placă cei din blocul tău, trebuie să te placă toată ţara." Ceea ce s-a şi întâmplat. Dar nu s-a mulţumit doar cu mu­zica, aşa că după succesul nebun din 2004, cu me­lodia "Numai iubirea", pe care a compus-o şi inter­pretat-o pe coloana sonoră a primei telenovele româ­neşti de succes cu acelaşi nume, a început să coche­teze şi cu televiziunea. A devenit prezentator şi pro­ducător al unor emi­siuni precum: "Îndrăgos­teş­te-mă de tine", pentru pos­tul Acasă TV, şi "100% adevărat", de la OTV, iar recent, s-a trans­format în jurat la emisiunea "Next Star" şi prezen­tator al emi­siunii "Splash, Vedete la Apă", de la Antena 1.După lansarea celui de-al şaselea disc solo "Aruncă-mi o privire" (2011), s-a rătăcit puţin şi s-a îndepărtat de muzică, prins fiind în vâlvătaia unei poveşti de iubire cu prima lui soţie, Oana Ză­voranu. "Sunt un rac imprevizibil, sentimental şi pasional, un individ ambiţios şi încăpăţânat din cale-afară. ?mi place să merg pe intuiţia mea, chiar dacă greşesc uneori. Sunt orgolios şi foarte sensibil şi am greşit câteodată din orgoliu şi în dragoste, şi chiar în carieră. Dar am învăţat să mă opresc şi chiar să pierd. Nu persist în greşeală, prefer să o iau de la început. Am ajuns să-mi cu­nosc limitele", mărturisea Pepe într-un interviu acor­dat chiar revistei noastre. Şi se pare că nu s-a schimbat între timp, fiindcă, după ce s-a re­tras într-o pauză de răgaz, a reuşit să răz­bească şi să o ia de la început. Şi-a redo­bân­dit echilibrul sen­ti­mental alături de noua lui soţie, Raluca (sunt căsătoriţi din 2012), şi de cele două fetiţe, Ma­ria (4 ani şi ju­mă­tate) şi Rosa (un an şi 9 luni). Şi pentru că are linişte acasă, s-a reapucat serios de creat şi cântat, cu ver­va-i obişnuită. Anul trecut a lansat patru melodii noi: "Pică­turi de dragoste", "Tor­tura", "Prisio­ne­ro De Amor" şi "Dragostea e un dar", un single lansat chiar în apropierea sărbăto­rilor de Cră­ciun.Cele patru melo­dii lansate de Pepe în 2016 sunt croite pe Dragobete, fiind toate mini-poveşti de amor. Dar din concertul lui din Herăstrău nu vor lipsi probabil nici melodiile mai vechi, îndrăgite de fani.Nicolae-Ionuţ Pascu, cunoscut sub numele de scenă Pepe, s-a născut pe 20 iulie 1979, în Bucu­reşti. A copilărit în Drumul Taberei. Numele de sce­nă este de fapt o poreclă pe care i-a dat-o unul dintre fraţii lui şi a fost o transformare a lui "bebe" în "bebiţă" şi mai apoi în "pepe".Avea 14 ani când s-a înscris la cursurile de canto clasic de la Şcoala Populară de Artă, iar pro­fesor i-a fost chiar renumita compozitoare Camelia Dăs­călescu. "Eram un puşti cam zgubilitic din car­tierul Drumul Taberei, o zonă în care întâlneşti două extreme: foarte mulţi şmecheri şi foarte mulţi fraieri. Asta te obliga la un anumit stil de viaţă. Mama era îngrijorată când se gândea la viitorul meu. Auzindu-mă lălăind una-alta prin casă şi văzând că-mi place muzica şi că am şi ceva talent, s-a gândit că asta ar fi o modalitate nimerită de a mă potoli, aşa că a început să mă bată la cap să mă duc la Şcoala Populară de Artă", povestea Pepe. S-a îndrăgostit de muzica latino, după ce a primit în dar de la tatăl lui o casetă cu Gypsy Kings.Ionuţ Pascu a debutat în 1996, la Ploieşti, în ca­drul unui festival de muzică uşoară, unde a obţinut premiul trei. Dar succesul a venit în 1999, când a devenit solistul trupei Latin Express, formaţie ce a introdus pentru prima dată stilul flamenco în Ro­mânia.În vara anului 1999, împreună cu Latin Express a câştigat premiul I la Festivalul de muzică uşoară de la Amara, iar ulterior, locul II la Festivalul de muzică uşoară de la Mamaia, cu piesa "Nu te mai doresc". Au scos împreună şi un disc "Pasiune..." (1999).S-a despărţit de colegii de trupă în plin succes şi în 2001, a început o carieră separată, sub numele de scenă Pepe. În 2001 a lansat primul său disc solo "Pepe", urmat apoi de "Cine te iubeşte" (2002), "Îmi place" (2003), "Inimă nebună" (2004), mo­ment care l-a apropiat mai mult de televiziune. Au urmat încă două discuri, dar la intervale ceva mai mari de timp, "Fericire şi tristeţe" (2007) şi "Arun­că-mi o privire" (2011).Biletele pentru concertul lui Pepe au preţ redus, până pe data de 14 februarie, şi costă între 30 şi 60 de lei. Le puteţi cumpăra online de pe bilete.ro şi iabilet.ro sau fizic, de la Berăria H .