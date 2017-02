Cine vrea să slăbească trebuie să renunţe rapid la hidrocarburi, care fac să crească ni­velul zahărului din sânge. Asta priveşte toate alimentele care conţin zahăr (biscuiţi, prăji­turi, limonadă sau ketchup), dar şi alimente de bază, ca pâinea, pastele şi orezul. Şi unele legume (de ex. cartofii) conţin mult amidon, care se transformă în glucoză. Eficienţa dietei Low-Carb este cunoscută din 1862, când britanicul Wil­­liam Banting, schim­bân­du-şi ali­mentaţia (a renun­ţat la pâine şi prăji­turi, mâncând car­ne slabă şi peş­te), a izbutit să slă­bească spectacu­los. Prin die­ta Low-Carb, ni­velul glicemiei rămâne stabil. As­tăzi, ma­joritatea cercetăto­rilor sunt de acord că dieta Low-Carb (fără hidrocarburi) este cea mai rapidă şi sănătoasă cale de a slăbi.Şi în prezent, numeroşi specialişti ne încre­din­ţează că, pentru a slăbi, nu trebuie decât să ingerăm mai puţine calorii şi să facem mai multă mişcare, ca şi cum singurul factor decisiv pentru scăderea greutăţii corporale ar fi bilanţul calo­riilor. Acest sfat ignoră două fapte solid docu­mentate. Unu: orga­nismul se adaptează la aportul energetic redus, reducându-şi cores­punzător consumul. Astfel, efec­tul realizat iniţial se pierde pe termen lung. Şi doi: importantă nu este doar cantitatea, ci şi originea caloriilor. Prin acţiunea lor asupra balanţei hormo­nale, caloriile prove­nite din zahăr şi amidon con­tribuie în mai mare mă­sură la formarea depo­zitelor de gră­sime în corp, comparativ cu cele rezultate din proteine şi lipide. Unele tipuri de dietă (de exemplu, cea bazată pe indice glicemic scăzut, Mon­tignac, Atkins, Paleo) iau în considerare acest fapt.Alegeţi un meniu compus din legume, salate, zarzavaturi, peşte, fructe de mare, ulei de măsline, unt, brânză, ouă, carne, preferabil de la animale crescute în mediul lor natural. Evitaţi alimentele supuse unei procesări complexe, ca şi alte produse asemănătoare ale ingeniozităţii desig­nerilor din industria alimentară.Foamea este problema tuturor dietelor de slăbit. Ca reacţie la aprovizionarea de­fi­citară cu nutrienţi, organismul îşi eco­nomiseşte energia: de aceea aveţi senzaţia de frig, sunteţi obosiţi, apatici şi jinduiţi după mâncare. La un moment dat, nu mai rezistaţi şi întrerupeţi dieta. Soluţia la îndemână este reducerea carbohidraţilor (pâine, paste, orez, zahăr etc.), care nu vă expune la riscul înfometării. Mai ales la începutul unei diete, ar trebui să mâncăm suficient, pentru a ne simţi sătui şi mul­ţumiţi, ne îndeamnă specialiştii. Pentru a înlocui carbodihraţii cu absorbţie rapidă pe care i-aţi scos din alimentaţie, vă puteţi permite să suplimentaţi alte surse de energie, respectiv să consumaţi mai multe grăsimi naturale, cum sunt untul, uleiul de măsline, avocado, slănina, peştele gras, uleiul de cocos. Deoarece, spre deosebire de zahăr şi ami­don, grăsimile influ­en­ţează prea puţin secreţia de insulină (responsabilă pen­tru constituirea de­pozitelor de grăsi­me), o asemenea ali­mentaţie stimu­lează arderea grăsi­milor. Aşadar, orga­nis­mul îşi va procura energia din depozi­tele de care dispune, iar dvs. veţi slăbi fără să suferiţi de foame. Afirmaţia că gră­simile saturate din unt ar fi dăunătoare să­nătăţii este socotită astăzi o simplă pre­judecată, nedovedită ştiinţific.Ronţăind întruna nuci sau gustând me­reu câte o bucăţică de brânză, vă veţi sa­bota eforturile de slăbit, chiar şi în timpul unei diete Low-Carb (cu conţinut scăzut de carbohidraţi). Avertismentul este valabil şi pentru aşa-zisele atacuri de foame irezis­tibilă, care în realitate n-au prea mare legă­tură cu foamea, ci mai curând cu plictiseala ori stresul. Găsiţi o cale de a vă abate aten­ţia în altă direcţie: faceţi treabă în casă, spălaţi-vă pe dinţi, vorbiţi la telefon cu cineva - de regulă, atacul dispare destul de repede.În general, zahărul prezent în băuturi are un efect mai nefavorabil de­cât cel din alimentele so­lide. Specialiştii consideră că a bea apă în loc de răcoritoare este cea mai importantă opţiune perso­nală în sprijinul evitării surplusului de greutate corporală şi a menţinerii unei stări bune de sănătate. Există un studiu care arată că deja cantita­tea de 400 ml de băuturi dulci, con­sumată zilnic, duce la o creştere de două ori şi jumătate a riscului de diabet. Un litru multiplică de zece ori nivelul de risc.Îndulcitorii nu conţin calorii - prin urmare, ni s-ar părea logic ca ei să înlesnească slăbirea. În mod surprin­zător însă, datele epidemiologice demonstrează contrariul: consumul de îndulcitori sintetici se asociază cu un risc mai mare de supraponderalitate. Cercetătorii n-au ajuns încă la un consens în privinţa cauzelor acestui fenomen. Totodată, este cunoscut faptul că gustul dulce stimulează apetitul. Potrivit unor studii, şi îndulcitorii artificiali determină pancreasul să elibereze insulină, ceea ce scade nivelul zahărului din sânge şi declanşează senzaţia de foame. Unele indicii încurajează şi presupunerea că îndulcitorii produc dezechilibre în flora intestinală, favo­rizând astfel creşterea în greutate. În orice caz, un lucru e sigur: îndulcitorii ne împiedică să slăbim. Un studiu a demonstrat că persoanele suprapon­derale care ţin o dietă reuşesc să dea jos mai multe kilograme dacă beau apă în loc de răcoritoare îndulcite.Greutatea corporală nu este un indicator demn de în­credere care să vă arate fără greş dacă sunteţi prea graşi sau aţi mai slăbit. În ultimă instanţă, important nu este să pierdeţi din greutate, ci din grăsime. Dacă reduceţi pon­derea grăsimii şi în schimb vă dezvoltaţi masa mus­culară, cifra afişată de cântar nu va deveni mai mică. Nu vă lăsaţi descurajaţi de acest lucru. Esenţial pentru sănă­tatea şi pentru starea dvs. de bine este în ce măsură izbutiţi să micşoraţi depozitul de grăsime de pe abdomen. Măsuraţi circum­ferinţa abdomenului puţin mai sus de om­bi­lic, după ce aţi expirat. O circumferinţă mai mică de 80 cm este foarte bună pentru femei, iar peste 88 cm înseamnă prea mult. La băr­baţi, o valoare sub 94 cm este excelentă, în timp ce una peste 102 cm indică prea multă grăsime depusă pe abdomen. Dispariţia unui kilogram de grăsime echivalează cu micşorarea circumferinţei abdo­minale cu aproximativ un centimetru. O altă mo­dalitate de a vă observa progresele este să verificaţi cât de bine vi se potrivesc blugii vechi, care vă strângeau până mai ieri.Kilogramele s-au adunat în decursul unor luni sau chiar ani - deci nu vă pierdeţi răb­darea dacă va dura o vreme până veţi scăpa de ele. Cu o dietă Low-Carb severă (fără carbo­hidraţi) se pierde cam jumătate de kilogram pe săptămână (sau ceva mai mult, la început) - ceea ce duce la un total de 23 de kilograme dispărute într-un an. La bărbaţii tineri, evolu­ţia poate fi mai rapidă, iar la femeile aflate la menopauză, mai lentă. Uneori, greutatea ră­mâne constantă săptămâni întregi, pentru ca apoi să înregistreze din nou scă­deri. N-are im­portanţă. Fiţi în continuare con­secvenţi. Când corpul ajunge la o greutate sănă­toasă, redu­cerea grăsimii încetează de la sine.Pentru a topi grăsimea, este necesar ca nivelul insulinei să se menţină scăzut. Puteţi realiza aceasta printr-o alimentaţie săracă în carbohidraţi şi bogată în lipide - dar şi abţi­nându-vă complet de la mâncare pentru o anumită perioadă de timp. Postul este cea mai eficientă metodă de a combate rezistenţa la insulină şi a elimina kilogramele de prisos. Postul pe o durată scurtă nu vi se va părea foarte dificil, mai ales dacă vă obişnuiţi cu el treptat. La început mâncaţi doar la mesele principale şi nu gustaţi nimic între ele. Peste noapte, faceţi o pau­ză alimentară de douăspre­zece ore, pe care o veţi putea prelungi apoi până la 20-24 de ore, renunţând total la mâncare o zi. Astfel, organismul se deprinde să reziste un timp mai îndelungat fără hrană. Ficatul este scutit de efort şi se accelerează arderea grăsimilor. Dacă vă acomodaţi cu postul, nimic nu vă îm­piedică să vă abţineţi din când în când de la mâncare pentru 20 sau 24 de ore, pentru a slăbi mai repede. Aveţi însă grijă să beţi sufi­cient - apă, ceaiuri ori supe. Este permisă şi cafeaua.De fapt, nu e nevoie să vă chinuiţi ceasuri întregi pe stepper, pentru a slăbi. În general, efectul sportului asupra consumului de calo­rii este mult supraevaluat. Totuşi, dacă v-aţi schimbat deja stilul de alimentaţie, iar orga­nismul dvs. s-a obişnuit să ardă intens gră­simile, ar trebui să vă simţiţi plini de energie, deci să aveţi poftă de miş­care. Nu mai staţi pe gânduri! Ale­ge­ţi-vă un sport care să vă facă plăcere. Astfel contribuiţi la slăbit în mai multe feluri. Miş­carea epuizează re­zervele de zahăr ale organismului, ceea ce înseamnă că veţi avea posi­bi­li­tatea să fiţi mai generoşi cu consumul de carbohidraţi, fără a împiedica pierderea în greutate. Totodată, activitatea fizică poate contracara rezistenţa la insulină şi stimulează secreţia hormonului de creştere.Stresul cronic duce la creşterea secreţiei de cortizol. Aceasta vă poate provoca senzaţia de foame, având drept efect creşterea greutăţii corporale. Privarea de somn stârneşte pofta de zahăr şi, în acelaşi timp, slăbeşte voinţa - ceea ce nu reprezintă o premisă favorabilă pentru succesul unei diete. Căutaţi modalităţile cele mai potrivite de a reduce solicitările la care sunteţi expuşi, acordaţi-vă timpul necesar pentru a vă relaxa şi a vă redobândi calmul. Încercaţi să mergeţi la culcare mereu la aceeaşi oră, aceea care vă face apţi să vă treziţi dimineaţa, înainte de a auzi deşteptătorul sunând.Fructele conţin vitamine preţioase şi fibre, dar şi multă fructoză. Un con­sum ridicat de fructoză provoacă depuneri de grăsime în ficat şi favorizează su­pra­ponderalitatea, rezistenţa la insulină şi diabetul. În afară de aceasta, fruc­toza nu creează senzaţia de saţietate. Prin urmare, dacă vreţi să slăbiţi, n-ar trebui să mâncaţi o cantitate prea mare de fructe. Renunţaţi la ele pen­tru un timp sau mulţumiţi-vă cu porţii mici, din cele care au un conţinut mai modest de fructoză, cum sunt fructele de pădure, mandarinele sau kiwi. Nu folosiţi fruc­tele ca gustări între mesele principale, ci mai degrabă ca de­sert, la sfârşitul lor. La sucurile de fructe ar fi de preferat să renunţaţi definitiv atunci când ţineţi o dietă, deoarece sucul de fructe conţine fructoză în concentraţie mare, însă relativ puţine substanţe vegetale utile şi fibre.Nucile, brânza, iaurtul cu un procent mai ridicat de gră­simi fac parte din dieta săracă în car­bo­hi­draţi. Însă dacă observaţi că aveţi difi­cultăţi cu slăbitul, ar fi indicat să reduceţi canti­tă­ţile. În afară de unt, compus aproape exclusiv din gră­sime, toate pro­dusele lactate conţin lac­toză şi proteine din lapte, care stimulează secre­ţia de insulină, îm­piedicând astfel arderea grăsi­milor. În nuci se găsesc cantităţi destul de mari de car­bohidraţi (20%), desigur, un procent mai mic în compa­raţie cu chipsurile (45%) - totuşi, dacă tot mân­caţi din ele, nici nu vă veţi da seama când ajun­geţi să mâncaţi 100 de grame, ceea ce înseamnă că aţi atins deja doza zilnică de car­bo­hidraţi re­comandată într-o dietă Low-Carb.Nu degeaba i se spune "pâine lichidă": este adevărat că berea vă oferă o serie de minerale, dar pe lângă alcool, există în ea şi cantităţi însemnate de carbohi­draţi rapid digerabili, ca de pildă maltoza. Din categoria bău­turilor alcoolice, vinul sec şi şampania reprezintă o alegere mult mai bună în timpul unei diete - bine­înţeles, şi acestea cu măsură. Consumul mai mare de alcool vă împiedică să slăbiţi.În lupta dvs. cu surplusul de kilograme, vă pu­teţi ajuta cu o sumedenie de trucuri, de altfel, solid fundamentate ştiin­ţific. Nu plecaţi nicio­dată flămânzi la cumpărături. Scoateţi din raza dvs. vizuală acele alimente cărora ştiţi că nu le puteţi rezista decât cu mare greutate. Pentru a vă obliga să reduceţi porţiile, mâncaţi din farfurii mici. Înain­te de a vă aşeza la masă, beţi un pahar cu apă sau luaţi un bol de supă. Începeţi masa prin a vă umple stomacul cu alimente care au o den­sitate calorică scăzută, adică legume şi sa­lată. Mestecaţi conştiincios (de minimum 15 ori) şi prelungiţi masa atât cât este necesar, pentru a savura pe îndelete mâncarea.Dacă nu reuşiţi să pierdeţi din greutate nici chiar cu o nutriţie Low-Carb (fără hidrocarburi) ca la car­te, ar trebui să vă controlaţi starea hormo­nilor. Su­pra­ponderalitatea ar putea fi cauzată de un deficit de hormoni tiroidieni. Greutatea corporală poate fi influenţată şi de hormonii sexuali, de exemplu, de o secreţie insuficientă de testosteron. Deseori, aceasta se corectează prin activitate fizică şi un aport supli­mentar de vitamină D.Numeroase preparate farmaceutice pot să vă adau­ge nişte kilograme pe cântar, respectiv să ză­dărni­ceas-că osteneala dvs. de a slăbi. Printre ele se numără în primul rând insulina, dar şi alte medi­camente pentru diabetici (cu o excepţie: metformin), de asemenea şi cortizonul. Probleme cu greutatea pot provoca şi neu­rolepticele, antidepresivele, pilu­lele contraceptive, be­ta­blocantele, medicaţia pentru tratamentul epilepsiei, antihistaminicele, eventual şi antibioticele care, prin modificările aduse florei intestinale, creează condiţii favorabile unei creşteri în greutate.Cei ce se hrănesc sănătos şi variat n-au nevoie de suplimente nutriţionale. Dimpotrivă, studiile arată că administrarea de vitamine le poate chiar dăuna. Însă când ne lipsesc, într-adevăr, substanţe de însem­nătate vi­tală, este posibil ca aceasta să ne determine să con­sumăm cantităţi mai mari de alimente, într-o încercare instinctivă de a compensa carenţa.Câteva lucrări ştiinţifice au consemnat faptul că su­biecţii cărora li se dăduse o combinaţie de vitamine slă­biseră mai mult decât restul participanţilor care primi­seră calciu sau doar un placebo. Un alt studiu a demon­strat că aportul de vitamină D a fost însoţit de o scădere mai accentuată a depozitelor de grăsime, com­parativ cu preparatul de tip placebo. În re­giunile cu climă temperată, aprovizio­narea organismului cu vitamină D se face cu dificultate în lunile de iarnă. Cele mai bune surse, pe care vă sfătuim să le inclu­deţi neapărat în meniul dvs., sunt ouăle, peştele gras şi ciupercile.Aplicând programul nostru, veţi face, în principiu, tot ce trebuie, pentru a vă hrăni sănătos pe termen lung: multe fibre din legume, salate şi fructe; cereale integrale, da, însă în cantităţi moderate; surse vegetale bogate de proteine şi grăsimi, ca nucile, seminţele şi leguminoasele; peşte şi carne, ouă, lapte şi produse lactate - pe cât posibil, provenite de la animale cres­cute în condiţii ecologice. Alegeţi alimente proaspete în locul celor procesate şi mai ales fiţi precauţi faţă de tot ce conţine zahăr şi amidon. Dar nu vă temeţi de grăsimi: nutriţioniştii au renunţat de mult să mai recomande alimentaţia văduvită de grăsime. În fine, şi pauzele de trei-patru ore între mese şi-au dovedit efi­cienţa în timp. Veţi vedea că nu este deloc greu să mă­nânci sănătos.