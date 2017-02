"Marţea neagră" - protest în Piaţa Victoriei

Protest la Sibiu

Evenimentele politice recente, marcate de cele mai mari demonstraţii din ultimii zece ani, au scos în relief o figură mai puţin cunoscută românilor: profesorul doctor Au­gus­tin Lazăr, ajuns procurorul general al Ro­mâ­niei, graţie unei inspirate recomandări a fostului ministru al Justiţiei, Raluca Prună. Iată un fragment din recomandarea doamnei ministru: "Augustin Lazăr a demonstrat că are viziunea managerială, determinarea şi autoritatea necesare pentru reformarea şi consolidarea Ministerului Public". Un cititor al revistei, care nu doreşte să-şi destăi­nuie numele, a intervenit cu următoarele aprecieri: "Cu figura deschisă, zâmbitoare, relaxată, Augus­tin Lazăr este singura apariţie televizată plină de optimism şi forţă, care întăreşte conştiinţa publică şi dă speranţă adevărului. După 1989, este primul procuror general care destăinuie cu seninătate imaginea unui luptător direct şi sincer, gata ori­când să fie un «avocat al poporului» şi un apărător al dreptăţii. Când îl văd reacţionând dur şi demn, opu­nându-se încercărilor politice de a elibera fi­nanţatorii de partid din puşcării, ştiu că există, că se luptă, că are şanse". Reproducem, în paginile de mai jos, opiniile directe ale domnului Lazăr, des­pre acţiunile partinice urâte, de tip comunist, ale unor politicieni, pe care le-au condamnat recent peste o sută de mii de români ieşiţi în stradă, în ma­rile oraşe, ignorând gerul de afară. Vorbim de cea mai mare demonstraţie din 1990 încoace!- Repatrierea tezaurelor da­cice sustrase şi exportate ilegal a pre­supus o vastă activitate de asis­tenţă judiciară internaţio­na­lă, înte­meiată pe studiul şi apli­carea ins­trumentelor juridice adec­vate le­gislaţiei statelor par­te­nere. După preluarea manda­tu­lui de procuror general, am valo­rificat şi dezvoltat rezultatele concrete ale activităţii în acest domeniu, reprezentate de coa­gu­larea şi specializarea unui nucleu de profesionişti - procurori, po­liţişti, experţi -, realizarea unei reţele naţionale de procurori specializaţi, a unui serviciu spe­cializat al Poliţiei Române şi a unei metodologii de lucru. Am reuşit să realizăm creşterea sensibilităţii publicului faţă de bunurile culturale ca valori ale umanităţii, pro­movarea conceptului de bună-credinţă şi onorarea normelor imperative ale sistemelor de drept ale statelor de origine. Educarea publicului în acest spirit este imperioasă, iar mass-media are un rol important. Sub aspect managerial, sunt necesare acţiuni ener­gice de consolidare a măsurilor de secu­­ritate pen­tru protecţia monumentelor, mu­zeelor; inven­ta­rierea colecţiilor publice şi private, supra­ve­ghe­rea siturilor arheologice cu echi­pa­mente perfor­man­te, actualizarea legislaţiei con­form noilor me­tode de operare. Alte măsuri strict necesare implică alocarea de resurse pentru pro­tecţia bunurilor Patrimoniului Cultural Naţional, pre­cum şi pentru serviciul specializat al Poliţiei Ro­mâne.- În prezent, Ministerul Public are ca obiectiv strategic realizarea unor acţiuni ferme în domeniul luptei împotriva corupţiei. Rămâne esenţială com­ba­terea corupţiei în admi­nis­traţia publică locală - educaţie, achiziţii publice, fraudarea bugetului de asi­­gurări sociale şi de să­nătate -, domenii în care co­rupţia se manifestă sistematic, cu consecinţe din­tre cele mai grave asu­pra populaţiei României. Activitatea de combatere a corupţiei generale sau la nivel înalt trebuie să con­tinue în aceiaşi para­metri, fiind accentuată însă ne­voia stringentă a unor mă­suri efective şi puternice de prevenire a corupţiei, aspect ce constituie obiec­ti­vul principal al Strate­gi­ei Naţionale Anticorupţie. În acest context, adop­tarea unor acte de clemenţă trebuie realizată de Par­la­ment, ca autoritate legiuitoare a ţării, după o ana­liză în comisia juridică şi dezbateri parlamentare. Hotărârea trebuie luată după temeinice studii de impact, care să confirme faptul că scopul actului de clemenţă, respectiv diminuarea gradului de su­prapopulare a penitenciarelor, poate fi eficient atins. Aceste decizii nu pot fi luate prin ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, deoarece nu există o situaţie excepţională ce nu suferă amânare, în sens constituţional.- Ca membru al Consiliului Superior al Magis­traturii, la sediul consiliului, am aflat de la jur­nalişti despre faptul că în şedinţa de Guvern din acea dimineaţă, au fost pre­zentate două proiecte de ordonanţă de urgenţă. Des­­pre acestea apă­ru­seră anterior diverse in­formaţii, că ar fi pre­gătite şi de­di­cate exo­ne­rării de răspun­dere pe­nală a unor foşti sau ac­tuali parlamentari, func­ţionari publici, finan­ţatori de campanii elec­to­rale etc. Nu s-a cerut avi­zul CSM pentru aceste pro­iecte. Este foarte clar faptul că adoptarea unor acte de clemenţă trebuie lăsată în sarcina Parla­men­tului, aşa cum am spus deja. Dar actul de legiferare se face şi după temei­nice studii de impact, care să confirme faptul că scopul actului de clemenţă, respectiv di­minuarea gradului de suprapo­pulare a pe­ni­tenciarelor, poate fi eficient atins. În niciun caz nu se dispune prin ordonanţe de urgenţă ale Guver­nului, deoarece nu există o situaţie excepţională ce nu suferă amâ­na­re, în sens cons­tituţional. De altfel, după adop­tarea actualei Cons­tituţii, actele de clemenţă colectivă au fost adop­tate prin lege de către Par­lament (prin legile nr. 137/1997 şi nr. 543/2000), iar nu de către Guvern, prin ordonanţe de urgenţă (care să nege Parlamentului, ca organ repre­zen­tativ, posibilitatea de a legifera într-un domeniu atât de important, cu impact social major).- După un studiu atent, cercetătorul poate să remarce că proiectele prezintă o succesiune de coincidenţe "stranii", care conduc la suspiciunea că iniţiatorul a elaborat primul proiect pentru a graţia îndeosebi pedepse aplicate pentru infracţiuni de serviciu, cu un grad ridicat de pericol social, comise de funcţionari publici şi instru­men­tate mai ales de DNA. Astfel, spre deosebire de actele de clemenţă adoptate anterior, proiectul în discuţie nu exceptează de la graţiere pedepsele aplicate pentru delapidare, infracţiuni cu un grad ridicat de pericol social prin stabilirea limitei maxime a pedepsei legale. Atât prin Legea nr. 137/1997, cât şi prin Legea nr. 543/2002, au fost exceptate de la incidenţa actului de graţiere pedepsele aplicate infracţiunilor pentru care legea prevedea pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, raportat la limitele de pedeapsă existente în acel moment. Lipsa unei prevederi similare permite incidenţa actului de graţiere pentru pedepsele aplicate unor infracţiuni cu un grad ridicat de pericol social, cum ar fi delapidarea care a produs consecinţe deosebit de grave, abuzul în serviciu care a produs consecinţe de­osebit de grave, infracţiuni contra umanităţii, în situaţia când pedeapsa aplicată nu depăşeşte 5 ani închisoare. Problema supraaglomerării peniten­cia­relor, deşi reală, nu va fi rezolvată cu eventuala punere în libertate prin actul de graţiere a 2.000-2500 de condamnaţi, din cei 8000 care ar depăşi capacitatea logistică a Administraţiei Naţionale a Peni­tenciarelor. Pentru rezolvarea supraaglo­me­rării sunt necesare măsuri mai ample de politică pe­nală, asemănătoare celor luate în Italia. Spre exem­plu, pot fi avute în vedere: relaxarea con­di­ţiilor de liberare condiţionată, prin reducerea frac­ţiei obligatorii de executat şi încurajarea executării obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de con­dam­nare; arestul la domiciliu, pentru sancţiunile mai uşoare, amenajarea clădirilor preluate de la unităţi militare dezafectate şi construirea de noi penitenciare etc.- Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală evidenţiază interesul iniţiatorului pentru relaxarea regimului răspunderii penale a func­ţionarului public (chiar dezincriminarea sub­tilă a unor infrac­ţiuni de abuz în serviciu). Astfel, după cum au ob­servat magistraţii, condiţionarea existenţei in­fracţiunii de abuz în serviciu de un anumit cuan­tum al prejudiciului cauzat (200.000 lei) ar re­prezenta un experiment riscant în legis­laţia penală din România, făcând posibilă tragerea la răspun­dere penală doar în raport de un criteriu sta­bilit arbitrar. Ar fi o invitaţie la măsuri discre­ţionare pentru numeroşi funcţionari publici. Ar fi dezin­criminate fapte precum refuzul discreţionar al primarului de a elibera o autorizaţie de cons­truire sau eliberarea acesteia în alte condiţii decât cele legale; fapta medicului de a ad­mi­nistra pacienţilor medicamente interzise uzu­lui uman sau care nu se regăsesc în registrul farmacologic român, sau de a administra un tratament fără a obţine consimţământul informat al pacientului etc. Creşterea fenomenului infracţional (1960 inculpaţi în ultimii trei ani) nu poate justifica, raţional, reducerea limi­telor de pedeapsă, decât prin inte­re­sul subtil al subiecţilor funcţionari pu­blici de a beneficia de graţiere şi prescripţie. Ur­mă­­rirea abu­zului în serviciu la plângere prea­labilă cons­ti­tuie un nou experiment în pre­mieră şi un im­pe­diment vădit în cercetarea acestor fapte, mai ales în situaţia în care autorul infrac­ţiunii este chiar conducătorul instituţiei în patri­moniul căreia se pro­duce paguba: primarul comu­nei, directorul spitalului etc.(Prima parte a interviului a fost realizată înaintea adoptării pe furiş a ordonanţei guvernului.)- Ca membru al CSM, vă pot spune că OUG este o ofensă adu­să autorităţii judecăto­reşti, fiind dis­cre­ţio­nară, vădit necons­titu­ţională, şi trebuie ata­cată urgent la CCR. Are consecinţe grave. De altfel, regle­men­tări care privesc con­­flictul de in­terese se gă­sesc şi în le­gislaţia al­tor state mem­bre ale Uni­­­unii Euro­pene (Aus­tria, Belgia, Cipru, Fin­landa, Franţa, Lituania, Po­lonia, Spa­nia şi Un­garia). Şi în legislaţia ro­mână, în do­ctrina re­centă, se reţine că incri­minarea conflic­tului de interese este un răspuns la "semnalele tot mai dese din partea societăţii ci­vile, dar şi a organismelor şi insti­tuţiilor inter­naţionale, cu privire la impactul pe care faptele comise cu încălcarea normelor deon­tologice cu acest specific îl produc". În com­pletarea comuni­catului referitor la proiectul de modificare a Co­dului Penal şi a Codului de proce­dură penală, Mi­nisterul Public avertizează asupra faptului că este imperios necesar să se realizeze punerea în acord a prevederilor Codului penal şi a Codului de pro­ce­dură penală, cu dispo­zi­ţiile cu­prinse în de­ciziile Curţii Cons­tituţionale a Româ­niei, însă, în actuala re­dactare, pro­iectul de modi­fi­care a celor do­uă coduri de­pă­şeşte limitele stabilite de către instanţa de con­tencios consti­tuţional.Ast­fel, textul pro­pus condiţio­nea­ză existenţa infrac­ţiunii de pro­ducerea unei pa­gube, în­tr-un cuantum arbi­trar ales (con­­diţie ce nu îşi gă­seşte aplica­bi­litatea în niciun alt text de lege, cuantum ex­trem de ri­dicat, de altfel, fără a se preciza dacă fap­tele comise sub acest prag mai sunt sanc­ţionate în vreun fel (contra­venţie, abatere etc.), lăsându-le în afara ilicitului penal, situaţie deosebit de pe­riculoasă, având în vedere posibi­litatea fracţionării activităţii infrac­ţio­nale în fapte distincte, cu prejudicii sub limita textului in­cri­minator. Apreciem că, în contextul socio-eco­nomic actual, un prejudiciu (suportat de către persoana vătămată) şi respectiv un folos (ob­ţi­nut de către funcţionar sau de către altul) de 200.000 lei nu reprezintă o chestiune deloc negli­ja­bilă, ori cu o gravitate atât de redusă, încât să ex­cludă an­trenarea răspunderii penale. La fel de criticabilă şi fără nici o legătură cu vreo decizie a Curţii Consti­tuţionale este şi dezincriminarea in­frac­ţiunii de neglijenţă în serviciu. Dezincri­mi­na­rea acestei infracţiuni nu face decât să încurajeze o conduită subiectivă din partea funcţionarului, pus la adăpos­tul unei lipse de răspundere penală. Această con­duită va avea consecinţe nedorite prin producerea unor pagube ma­teriale gra­ve sau încăl­cări ale drep­turilor persoa­nelor.- Magistraţii profesio­nişti experimentaţi, aflaţi în cadrul legal (iar eu mă simt printre ei) îşi văd cu calm de munca lor. Pentru a pa­rafraza discursul procu­ro­ru­lui general al Curţii de Ca­­saţie franceze - la invi­taţia căruia am participat recent la deschiderea anu­lui ju­di­ciar la Paris - Mi­nis­terul Pu­­blic este şi ambasadorul Jus­tiţiei în so­cietate, parti­cipând la numeroase acţiuni de pro­tejare a intereselor societăţii - reale punţi de legă­tură între societatea civilă şi sistemul judiciar.- După DEX, justiţiarul ar fi cel care face sau iubeşte dreptatea. Dar cine nu iubeşte dreptatea? Ca profesor, pot să vă spun că majoritatea tinerilor care se îndreaptă spre o profesiune juridică, ase­me­nea multor altora, o iubesc instinctiv. Dreptatea este ca aerul, nu poţi trăi fără ea!- Din păcate, avem o realitate românească strâns legată de grupurile de interese. Prin emi­siuni manipulatorii şi grav calomnioase la adresa înfăptuirii justiţiei, realizatorii TV au un obiectiv precis: crearea unui val emoţional pentru promo­varea legilor care să exonereze de răspundere pe­nală pe cei care se doresc mai presus de lege. Ma­gis­traţii le ignoră, dar pentru igiena mentală a ro­mânilor nu sunt sănătoase. Sunt opti­mist şi cred că este pe cale să se producă masa critică a schimbării în societatea românească, pe drumul său european.