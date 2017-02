Mormântul Părintelui Arsenie Boca

Povestea s-a petrecut în ianuarie 2004. Ieşiserăm cu Ordonanţa din Combi­natul siderurgic Hunedoara şi pentru că nu aveam încă anii de pensie, am început să lucrăm la două firme de sondaje de opinie. Mergeam la mânăstirea Prislop din 1996, de când am aflat că există un loc atât de binecuvântat de Dumnezeu, la numai 15 km de casa noastră. Mergeam de două sau chiar de trei ori pe an, şi ne întorceam de acolo cu pace în suflet şi tot ce părea insur­montabil se rezolva parcă de la sine.Dar să mă întorc în ianuarie 2004, într-o zi de luni. Era o iarnă grea, cu ger şi multă zăpadă, iar noi aveam de făcut un sondaj în Silvaşul de Sus, un sat din apropiere de Mânăstirea Prislop, unde trebuia să stăm de vorbă cu o tânără de 16 ani. Erau sondaje cu adresă fixă şi cu CNP-ul persoanei ce tre­buia intervie­vată. Deşi nin­se­se mult peste noapte, drumul era curăţat de zăpadă şi am ajuns cu bine la adresa cău­tată, dar fata era plecată la Haţeg, şi se întorcea după ora 13. Era ora 11 şi eram atât de aproape de mâ­năstirea Prislop, încât, deoda­tă, amândoi am rostit: mer­gem la mânăstire până se în­toarce fata acasă. Am întors maşina şi fără să ne gândim că e iarnă, zăpadă, ger, am pornit spre mânăstirea Prislop. Cerul se înseninase, ieşise soarele şi zăpada scârţâia sub cauciu­curi. Fără niciun incident am ajuns la poarta mânăstirii, am parcat şi am intrat în curtea cea largă, unde duhul Părintelui Arsenie Boca este întotdeauna prezent.În curtea mânăstirii nu era nimeni. Ne-am în­dreptat spre biserică, am intrat pe uşa care era des­chisă şi i-am găsit înăuntru pe preotul slujitor al bisericii şi pe măicuţa Zamfira, care ne-au primit de parcă eram nişte oaspeţi pe care îi aş­teptau de mult. Eram, într-adevăr, singurii pelerini care se încumetaseră până la acea oră să vină la Prislop. Şi nu pot să vă spun câtă tihnă, câtă pace sufle­tească sălăşuia peste acest loc, ales de Părintele Arsenie Boca ca să fie îngropat pentru totdeauna. Atunci, în liniştea acelei zile însorite dar aşa de geroase de ianuarie, am înţeles de ce a ales Părin­tele Prislopul ca loc de mormânt, şi nu Mânăstirea Sâmbăta, unde a fost stareţ, unde a devenit monah, de unde a fost trimis la Athos şi unde a început marea sa lucrarea duhovnicească.Singurul îngrijorat era preotul bisericii, care îşi aştepta băiatul să vină de la Haţeg, şi se temea că i s-a înzăpezit maşina pe drum. L-am liniştit, spunându-i că nu am văzut nici o maşină împot­molită între Silvaşi şi Prislop, că drumul e circu­labil şi, probabil, va veni mai târziu. Preotul ne-a binecuvântat, iar măicuţa Zam­fira, zâm­bind, ne-a spus că ştie că du­hul Pă­rin­telui Arsenie ne-a adus. I-am spus cât de mult îl iubim, cât de aproape ne-a adus de Dumne­zeu pe noi, ab­sol­venţi de Po­liteh­nică, îndo­paţi cu mate­ria­lism dia­lectic de la grădi­niţă. Şi atunci, măicuţa Zamfira ne-a spus ceva ce n-am ştiu până atunci şi nici nu am mai citit în vreo o carte apărută despre Părintele Arsenie Boca: anume, că atunci când s-a rugat pe muntele Athos, la Domnul Iisus şi apoi la Maica Dom­nului, să-i dăruiască un duhovnic înţelept, a fost urcat 40 de zile pe un pisc, unde printre cei care l-au îndrumat s-a aflat şi Sfântul Ilie Tesviteanul.Despre măicuţa Zamfira, fosta stareţă de la Prislop, prea Sfinţitul părinte Daniil, episcopul ortodox de la Vîrseţ, din Banatul sârbesc, a spus că a fost pentru Părintele Arsenie, în anii de cum­plită prigoană, ceea ce a fost văduva din Sarepta Sidonului, pentru Sfântul Ilie, atunci când seceta uscase râul Cherit, unde îşi găsise refugiul. Pe acest ca­pitol din Biblie şi-a con­struit Prea Sfinţitul Da­niil predica la pomenirea Părin­telui Arsenie, din 28 no­iem­brie 2003. Am fost un pic mirată, dar predica mi-a plă­cut şi am înţeles mai bine cât de mult l-a ocrotit măi­cuţa Zamfira pe Părintele Arsenie, atunci când a fost obligat să dezbrace haina preoţească şi să îmbrace hai­­na lumească, când i s-a interzis să mai slujească sau să spovedească.Din biserică am plecat spre mormântul Părintelui Arsenie, şi o tânără măicuţă a mers cu noi până acolo, pentru a ne apăra de câinii ciobăneşti de la stâna mâ­năs­tirii, care erau liberi în acea zi, în care nu se aşteptau pelerini. La mor­mântul Părintelui, am trăit o altă mare bucurie. În faţa crucii lui erau trandafiri pitici înfloriţi, bănuţei albi şi flori de nu-mă-uita. Afară era un ger cumplit: - 15 grade Celsius, dar florile erau vii şi neatinse. Citisem despre mormântul cald de la Prislop, dar nu cre­deam că şi iarna, pentru florile crescute pe mor­mânt e primăvară. Ne-am rugat, am sărutat Cru­cea şi am aprins lumânări.Numărul mare de pelerini care vin acum la Pris­lop a schimbat decorul care ne era atât de drag. S-au construit parcări uriaşe, prin terasarea dealurilor din apropierea mânăstirii, s-au trasat alei de acces, s-au construit gărduleţe din lemn, în jurul mormântului s-a construit un chioşc din lemn traforat, unul sau doi jandarmi dirijează co­loana de oameni care se apropie de crucea Pă­rinte­lui, iar la Cruce, nu te poţi ruga mai mult de un minut. Lumânări nu se mai aprind lângă mor­mânt. Nici flori nu se mai duc. Duhul Părin­telui este însă la fel de grabnic ajutător şi mă întreb cât de părăsiţi am fi dacă un mare sfânt, Părintele Arsenie Boca, nu s-ar îndura de noi, păcătoşii, şi nu ar duce ru­găciunile noastre la Dumnezeu, cu rugămintea: în­dură-te Doamne de oamenii aceş­tia, că sunt din parohia mea, Ro­mânia!