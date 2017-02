Dr. Bar­bara Hendel

În societatea hiperindustrializată de astăzi, mi­li­oane de oameni suferă de supra­pondera­litate (kilograme în plus), de in­to­xicaţii şi de bolile ce decurg din acestea. Cau­zele: sedentaris­mul, excesul de calorii şi... consumul insu­ficient (cro­nic) de apă şi sare. Pare ciudat să susţii că apa şi sa­rea în cantităţi insufi­ciente sunt vinovate că ne-ngră­şăm, că devenim mai leneşi, că ne-mbolnăvim mai uşor şi că îm­bătrânim înainte de vreme. Şi to­tuşi este adevărat! În cele ce ur­mea­ză, vă prezen­tăm răspunsu­rile la câteva întrebări de strictă actualitate, legate de aceste două "minuni" ale na­tu­rii, oferite de o specialistă în ma­terie: dr. Bar­bara Hendel (Ger­mania), care de ani de zile se ocupă cu cercetările inter­naţionale asupra efectelor vin­decă­toare ale apei de izvor şi ale sării naturale.- Fără apă nu putem exista. Organismul nostru este compus din circa 70% apă, iar creierul - din 90%. Apa trans­portă substanţele nutritive spre toate or­ga­nele, alimentează tra­seele ner­voa­se, asigură capacita­tea de func­ţio­nare şi de reprodu­ce­re a tutu­ror celulelor, ajută sân­gele şi limfa să-şi înde­pli­nească "mi­siu­nea" şi re­gu­larizează tem­pe­ratura cor­pului. De ase­me­nea, apa contribuie la elimi­na­rea toxi­nelor prin rinichi, intestin, piele şi plă­mâni. Noi pierdem zilnic cam 2 l din această sub­stanţă atât de valoroasă şi trebuie s-o în­l­ocuim, adică să bem zilnic cel puţin 2 l de apă.- La început, organismul compensează el însuşi lip­sa apei: pentru a putea dizolva reziduurile, el fo­loseşte lichidul celular, extrem de important, pentru că o mare parte din celule mor şi apar celu­lita, in­flamaţiile şi ede­mele. Dacă lipsa aceasta de apă din organism du­rează mai mult, în vase şi în ţesuturi se depun rezi­duuri şi substanţe toxice, ceea ce suprasolicită metabo­lis­mul şi organele excretoa­re. Lichidul din ţesuturi, sân­­gele şi limfa se îngroaşă, sistemul imunitar slă­beşte, trans­miterea impulsu­rilor nervoase scade în in­tensi­ta­te sau se blochează complet, refacerea celulelor devine mai lentă şi procesul de îmbătrânire se acce­lerează.- Exact! Un medic iranian, dr. Faridun Batman­ghelidj, a descoperit faptul că multe dintre bolile "civi­li­zaţiei" au la bază lipsa cronică de apă. Reco­man­dân­du-le pacienţilor săi să con­sume apă şi-atât, el a reu­şit să vindece o serie întreagă de boli: reu­matism, artrită, dureri de cap, afecţiuni cardiace şi de cir­cu­laţie, proble­me digestive, alergii, imunitate scă­zu­tă, îmbătrâ­nire prematură a pielii, celulită, dar şi lipsa de concen­tra­re, pierderea memoriei, obo­seala cronică şi depre­siile.- Nu. Majoritatea oamenilor beau lichide pre­parate chimic: ca­fea, ceai, limonadă, băuturi acidu­late sau alcoolice, dar nu apă. Sau prea puţină apă. Organismul nos­tru nu conţine 70% cafea sau vin, ci apă.- Apa este substanţa de bază, fireşte, dar băutu­rile răcoritoare conţin multe chimicale dăunătoare: colo­ranţi, conservanţi, zahăr sau înlocuitori şi aro­me artifi­cia­le. Pentru a le elimina din organism, avem nevoie de apă. Uneori, chiar de mai multă decât conţin băuturile respective. Iar "delicatesele" precum cafeaua, ceaiul negru sau alcoolul lipsesc organismul de o cantitate şi mai mare de lichid, căci la metabolizarea cofeinei şi a alcoolului este ne­voie de foarte multă apă, pentru eli­minarea pro­duselor apărute prin descompunere. De aceea, după o noapte bine "udată", apare senzaţia de sete, chiar dacă cu câteva ore mai devreme au fost în­gur­gi­ta­te cantităţi serioase de bere, de pildă. Durerile de cap, de încheieturi şi greaţă sunt şi ele urmă­rile lip­sei de apă şi ale hiperacidităţii.- Nimeni nu trebuie, fireşte, să renunţe defi­nitiv la limonada preferată, la un pahar de vin sau de bere. Dar, după consumul de cafea, bău­turi aci­dulate sau alcool, trebuie băută aceeaşi cantitate de apă.- Cea mai bună este apa plată, săracă în sub­stanţe minerale şi curată. Pentru că or­ganismul nostru nu poate asimila optim mineralele dizol­vate în apă. Componentele lor nu pătrund până în celule. Doar cele organice - existente în fructe şi legume - sunt bine asimi­late. Cu cât conţine mai puţine mine­rale, cu atât apa cu­ră­ţă mai bine orga­nis­mul.- Acidul carbonic este acid - o spu­ne şi numele -, iar în organismul nostru există deja mult prea mulţi acizi. În afară de asta, acidul carbonic poate produce "legarea" mineralelor anorga­nice în particule prea mari: din com­bi­naţia calciu + hidro­gen acid, de exem­plu, rezultă cal­ca­rul, care se poa­te de­pune în vasele fine de sânge sau în creier. Ur­marea: calcifierea. În plus, aci­dul carbonic dis­truge şi structura bio­fizică a apei.- Apa este un purtător de informaţii. De curând, s-a demonstrat ştiinţific că apa înmagazinează ener­gii vindecă­toare sub forma unor modele de frec­ven­ţă, ase­mănătoare undelor sonore. Aceasta este struc­tura ei bio­fizică. Apa are me­morie. Ea poate transmite ener­giile respective şi altor sisteme, de pildă organis­melor vii. Aşa se explică efectul homeopatiei. Be­la­dona, plan­ta folosită împo­triva durerilor de cap, se diluează atât de mult, încât nu mai poate fi de­tec­tată, şi totuşi, reme­diul este efi­cient. Pentru că înregistrează orice fel de in­for­maţii, apa poate prelua şi vi­bra­ţiile materialelor plastice, de aceea ar trebui evitate sti­clele din plas­tic.- Sarea de bucătărie nu este de fapt sare, ci doar o clorură de sodiu. Sa­rea naturală nu se compune doar din aceste două elemente - sodiu şi clor -, ci din peste 84 de alte substanţe. Şi aceste peste 84 de ele­mente sunt prezente şi în or­ganismul nostru. Li­chidul din ţesu­turi, sângele, lacri­mile, lichidul amniotic, în care se dezvoltă embrionul, co­respund unei soluţii de apă cu sare (1%), identică cu ocea­nul originar, în care a apărut viaţa.- 93% din producţia de sare de pe glob ia dru­mul in­dustriei, fiind necesară pentru diferite proce­se chi­mice (de exemplu, producerea vopselelor, a clorurii de sodiu etc.). Dar aceeaşi sare ajunge - din păcate - şi în solni­ţe­le noastre, pentru că oa­me­nii iubesc tot ce este rafi­nat. Indiferent că e vor­ba de făină, zahăr sau sare -, prefe­răm să fie curate, să nu facă bulgări sau cocoloaşe şi să fie albe ca zăpada. Nu numai că se extrag din sarea nor­ma­lă toa­te elementele valoroase, dar sării i se adau­gă sub­­stanţe conservante, ca să fie afâ­nată şi cât mai fină şi să rămână uscată ani de zile. În sarea pe care-o con­su­măm noi există chiar şi o substanţă otră­vi­toare - hidroxidul de aluminiu -, care ne poate afecta cre­ie­rul. Sarea (obiş­nui­tă) de bu­cătărie este deci extrem de agre­sivă. Ea supraso­li­cită me­ta­bo­lismul şi organele de ex­­creţie. În schimb, sa­rea pură, na­turală, este sănă­toasă şi vitală. Lu­crul acesta îl ştiau şi vechii romani, care îşi plăteau mer­cenarii cu sare. De aici provine şi cuvântul salariu.- Nu. Impulsurile nervoase pot fi transmise doar dacă lichidul existent în orga­nismul nostru conţine sare sufi­cientă. Am învăţat la fizică că sar­ea este un bun conductor. Dacă intro­ducem într-un pahar cu apă dis­tilată două sârme de la un circuit electric întrerupt şi legăm de ele un bec, acesta nu se aprinde. Se aprinde, în schimb, dacă presărăm în apă puţină sare. Este vala­bil şi la oameni, atunci când sunt lipsiţi de energie sau de sclipiri ale spiri­tului. Vinovată de starea de letargie, de oboseală, de indispoziţie şi de incapacitatea de con­centrare este - foarte adesea - lipsa sării.- Din punct de vedere calitativ, sarea pentru vite (bolovani) şi sarea gemă îi sunt superioare ce­lei obiş­nuite, de bucă­tărie. Se recomandă şi sarea de mare, care ar putea însă să fie afectată de sub­stan­ţe nocive, din cauza poluării. Cea mai bună este sarea cristalină (grunjoasă) care se pune la mu­ră­­turi. Ea conţine toate mi­neralele vitale şi micro­elementele în concentraţia de care are nevoie orga­nismul nostru, care o asimilează şi o valorifică. După cum indică şi numele, sarea grun­­joa­să este o sare sub formă de cristale mari. Ea se scoate din ocne (mine de sare), unde s-a for­mat, în urmă cu mi­­lioane de ani, sub o presiune enormă, şi conţine struc­turi în a căror compoziţie intră, în cantităţi optime, cele mai importante substanţe minerale.- Este un aliment, dar unul deosebit de valoros, fiindcă stimulează procesele de vindecare, de eliminare a toxinelor şi a reziduurilor şi de întine­rire. O cură cu so­luţie din apă cu sare reechili­brea­ză organismul şi um­ple rezervoarele golite. Se pre­pară o soluţie din apă pla­tă şi sare grunjoasă şi se bea zilnic câte o linguriţă de soluţie amestecată într-un pahar cu apă. Mâncărurile trebuie sărate mai cu economie şi numai cu sare crista­lină. Sarea se foloseşte şi în anumite afec­ţiuni: răceli, dureri sau iritaţii ale pielii - sub formă de comprese sau băi, care stimulează eliminarea toxinelor.