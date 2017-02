Începeţi ziua cu câteva minute de stretching (mişcări de întindere), pentru a vă relansa circulaţia sângelui şi a vă încălzi muşchii. Aşezaţi pe podea, culcaţi pe spate, întindeţi-vă bine braţele şi picioa­rele, fără să uitaţi de coloana vertebrală.Faceţi plinul de vitamine. Pregă­tiţi-vă un suc de fruc­te proaspăt. Stoar­ceţi trei manda­rine, o jumătate de lămâie, curăţaţi un kiwi. Puneţi totul în mixer şi ames­tecaţi până ce se omogenizează. După ultimele studii, compoziţia sucului, bo­gată în vitamine, minerale şi anti­oxi­danţi, favorizează starea de bine şi ne protejează de agresiunile exte­ri­oare.Evitaţi băile calde şi prelungite şi produsele care produc prea multă spu­mă. Ele irită pielea şi fragilizează bariera cutanată, ceea ce duce la o des­­hidratare mai importantă şi la o vul­nerabilitate mai mare. Se reco­man­dă duşurile scoţiene, cald-rece-cald, câte 10 secunde. Pe măsură ce vă obişnuiţi, coborâţi tot mai mult temperatura apei. Duşul final să fie scurt. Duşurile scoţiene înviorează şi întăresc sistemul imunitar.Pentru a evita mâncărimile pielii uscate de frig, folosiţi pentru mâini şi picioare o cantitate generoa­să de cremă bogată în uleiuri şi unt vegetal. Ideale sunt cremele Karité (se găsesc la toate magazinele naturiste) şi crema Nivea. Aplicaţi-le după duş, dar şi seara, când vă întoarceţi acasă cu pielea greu în­cercată de frig.Adoptaţi structura foilor de ceapă, purtând mai multe rânduri de haine, îmbrăcate una peste alta. Izolează mai bine corpul. Dacă este foarte frig, pur­taţi o căciulă sau o glugă care să coboare pe ochi, acoperindu-vă şi faţa."Atac de cord!". Iarna, aseme­nea ştiri se înmul­ţesc în ziare: oa­meni care n-au fost niciodată bol­navi mor, brusc, de inimă. Fe­no­menul stârneşte frica: este fri­gul aşa de periculos pen­tru inimă? Răs­­punsul specialiş­tilor este clar: "Da!". Mai ales în cazul băr­ba­ţilor de peste 65 de ani, numărul ca­zu­­ri­lor de deces prin atac de cord a crescut în ultimele ierni cu 20%. De vină sunt anumiţi factori speci­fici de risc.Pe frig tăios şi vânt rece, arte­rele din întregul corp se con­tractă spon­tan. Drept ur­mare, muşchiul ini­mii primeşte prea pu­ţin oxigen şi nu mai pompează suficient sânge în sistemul cir­cu­lator. Urmarea: cine are arterele îngustate de boli de inimă deja instalate, dar nedetectate medi­cal, poate să facă uşor un in­farct, iar în cazul unei circulaţii sanguine blo­ca­te, chiar un stop cardiac. Soluţia: da­că în ulti­ma vreme aveţi dificultăţi la respirat sau o pre­si­une în zona piep­­tu­lui, consultaţi ur­gent medicul!Dăunătoare pentru inimă sunt şi de­prin­derile noastre alimentare la timp de iarnă. Mâncăm în exces ali­men­te gre­le, gra­se, bem mai des ca de obicei al­cool.* La tem­pe­ra­turi sub zero gra­de, corpul trebuie obiş­nuit treptat cu fri­gul, înainte de a ieşi afară. De pildă, la început să staţi câteva minute în faţa feres­trei des­chise sau în antreu.* Respiraţi rar şi profund, doar pe nas.* Dacă sunteţi cardiaci: când ie­şiţi la plimbare, nu uitaţi să puneţi în geantă sau buzunar pre­parate pe bază de nitroglicerină. La nevoie, folo­­siţi-le, dar nu foar­te des, ca să nu vă obişnuiţi or­ganismul cu ele. În plus, provoacă şi neplăcute dureri de cap.* Luaţi zilnic minimum 100 mg magneziu. Ar­terele corona­riene nu se mai contractă aşa de puternic.* Mâncaţi alimente sărace în co­lesterol: uleiuri de plante, peşte, ce­reale integrale, legume, fructe, carne slabă de pasăre.Când ni se înfundă nasul, ne doare gâtul la înghiţit, iar picioa­rele par să fie nesigure la păşit, e semn clar: sun­tem ameninţaţi de-o răceală sau o gri­pă. În loc să ne văităm, mai bine să le închidem uşa în nas. "Cine recurge în­că de la primele semne la o repriză bună de transpirat, poate adesea să oprească ră­ceala! Iar dacă deja s-a şi instalat, ce­dează şi poate fi de­păşită mai repede", ne sfătuiesc medicii de familie.Iată ce trebuie să faceţi, pentru ca o cură de transpiraţie să aibă efect:* Prepa­raţi o infuzie de tei, din 3 lin­guriţe plantă us­cată, opă­rite cu 1 litru de apă, lă­sate la infuzat 5 minute, apoi stre­­curată şi pusă într-un termos. * Pe pat, peste cear­şaful obişnuit se mai pune o pătură groasă de lână, iar dea­supra, un pro­sop mare de baie. Puneţi şi două sticle cu apă fierbinte. * Alături, pre­gătiţi şi două pijamale groa­se din bum­bac.Beţi, în­ghi­ţi­tură de înghi­ţitură, infuzia fierbinte de tei. În pri­ma cană, adău­gaţi şi o lămâie stoarsă + o lin­guriţă de miere. Ce­lelalte căni să fie din ceai curat. * După circa o oră, umpleţi cada din baie, numai pe jumătate, cu apă la temperatura de 36 de grade. Bă­gaţi-vă înăuntru şi lăsaţi să mai curgă apă fierbinte, până ce apa urcă la 40 de grade, iar corpul e scufundat în ea până la gât. Ră­mâ­neţi în baie 15-20 de minute. Pu­teţi bea acum ceaiul de tei rămas. * Ieşiţi din baie şi tapo­taţi-vă cu un prosop ab­sor­bant. Îmbrăcaţi prima pijama şi vâ­râţi-vă în pat. Înve­liţi-vă tru­pul până la gât, cu pro­sopul, pă­tu­ra şi plapuma şi staţi să trans­piraţi între 20 şi 60 de mi­nute. * În final, uscaţi-vă din nou cu proso­pul, aerisiţi repede ca­mera, îmbrăca­ţi-vă cealaltă pija­ma şi băga­ţi-vă în pat, de data asta, înveliţi nor­mal, numai cu pla­puma.ieşiţi încet din cadă şi din pat, pentru că pot apărea ameţeli. După 1-2 minute, circu­la­ţia sângelui se stabilizează. * Da­­că sunteţi hiper­tensivi (ten­siune peste 140 cu 90), re­nunţaţi la cura de trans­pirat, pentru că ridică şi mai mult tensiunea.Beţi lichide de mai multe ori pe zi, pentru o mai bună termoreglare a organismului. Se recomandă apa plată, ceaiurile şi supele fierbinţi. Când este foarte frig, avem tendinţa să ne hidratăm mai puţin ca vara. În plus, băuturile calde reconfortează.Evitaţi atmosfera prea uscată din locuinţă, da­torată încălzirii şi climatizării. Ele sunt nefaste pen­tru piele şi o deshidratează. Dacă locuiţi într-o casă supraîncălzită, umidificaţi aerul punând un bol cu apă pe calorifer. Umeziţi-vă ochii cu colir, dacă frigul vi-i usucă.Mergeţi pe jos un sfert de oră dimineaţa şi sea­ra, pentru a vă obişnui cu frigul şi a vă îmbunătăţi circulaţia sanguină. Acasă, o temperatură de 21 de grade este suficientă. Dacă vă este frig, îmbră­caţi-vă cu un pulover.După ce vă întoarceţi acasă, relaxaţi-vă în faţa unui ceai reconfortant din plante (mentă, muşeţel, tei) în care adăugaţi o linguriţă de miere. La fel de bun este şi un grog, fără alcool, care încălzeşte şi redă tonusul. Cum se prepară? Amestecaţi sucul unei jumătăţi de lămâie cu o infuzie de ghimbir şi o linguriţă de miere.Puneţi apă fierbinte într-o sticlă sau o pungă de cauciuc şi vârâţi-o sub plapumă, înainte de a vă cul­ca. Căldura degajată în aşternut induce somnul uşor.Un sfat bătrânesc, cu rezultate sigure, este culcatul cu şosete în picioare. Dacă vă ungeţi şi cu o cremă grasă înainte, ea va pătrunde mai bine în piele, datorită căldurii ciorapilor. Somn uşor!