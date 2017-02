Dragă "Formula AS", sunteţi revista mea de suflet şi vă încredinţez vouă toate trăirile mele şi speranţa mea, că poate voi avea şi eu în acest an o viaţă fără dureri, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al vostru, căci medicii consultaţi nu mi-au dat niciun diagnostic, deşi am fost şi internată. Poate specia­liştii dvs. îmi pot pune un diagnostic pentru durerea insuportabilă de muşchi, în tot corpul. Această du­rere este ca o gheară care îmi strânge faţa (la sinu­suri), gâtul şi spatele (de nu mai pot respira), muş­chii intercostali, diafragma şi membrele. Acum un an am început să am o stare de epuizare, pe care o simţeam ca pe o neputinţă în mâini, iar cu două săptămâni înainte de Crăciun, m-am internat cu dureri insuportabile în tot corpul, mai ales sub coas­ta stângă. Dar cum m-am internat, aşa am ieşit, fără un diagnostic, doar cu recomandarea de a con­sulta un neurolog. Singurul tratament a fost făcut pentru o răceală contractată în spital, dar pen­tru această durere ce mă chi­nuie zi şi noapte, îngro­zitor, nu mi-au dat nimic. Vă rog aju­taţi-mă cu un răspuns urgent! Menţionez şi cele 17 medica­mente pe care le iau zilnic, poate durerea este de la ele: Atacard, Nebilet, Trombex, Isicom, Gri­modin, Euthyrox, Betaserc, Pa­nangin, Nitromint, Con­troloc. Naturiste: Biospirulină Zeolit, vitamina C, Bitter suedez, B Complex şi Magneziu (Eurovita), Celadrin + Roboflex, Exelon.Dumnezeu să vă dea sănătate! Vă mulţumesc,În primul rând vă mulţumesc pentru revista in­teresantă pe care ne-o oferiţi în fiecare săptămână. Aş vrea să-i rog pe cititorii revistei "Formula AS", dacă se poate, s-o ajute pe verişoara mea, cu sfaturi şi reţete naturiste pentru bolile de care suferă. Este în vârstă de 75 de ani. De aproape un an de zile, are probleme cu circulaţia la picioare: îi amorţesc picioarele, are furnicături şi tot timpul simte o căl­dură în tot cor­pul. Nu are probleme cu glanda tiroidă. Analizele i-au ieşit bune. Are şi cataractă la amândoi ochii.Poate cineva s-o ajute cu reţete naturiste sau să-i recomande un doctor homeopat din Bucureşti? Vă mulţumesc anticipat,Sunt Elena şi am o mare rugăminte la dvs. Am doi băieţi cu nişte probleme de sănătate: unul a avut hernie inghinală şi hidrocel şi a fost operat, ce­lălalt a fost operat când era ceva mai mare de va­ricocel şi hernie inghinală. Se pare că au o pre­dispoziţie din partea soţului, a familiei lui. Cel mai mare a rămas cu mai puţin de jumătate dintr-un testicul de pe urma operaţiei, doctorul a spus că se va regenera, dar dim­potrivă, mai degrabă a invo­luat. Se simte complexat, nu e prea bine cu mora­lul, chiar dacă am ţinut secretă problema lui. Îmi iubesc mult copiii şi nu vreau să-i văd suferind, aşa încât vă rog din suflet să publicaţi un trata­ment pentru buna dez­­vol­tare a adoles­cen­ţilor (a tinerilor până în 18-20 ani) în zona genitală, pen­tru re­generarea testicu­lară, pentru preveni­rea şi chiar tratarea herniei şi a varico­celului. Cu mult respect,Sunt fericită că în ţara noastră există o revistă atât de minunată. Să vă ţină Cel de sus sănătoşi şi inspiraţi pe mai departe. Prin dvs. mă adresez ru­bricii "Cititorii în­treabă". Necazul meu este o dege­ne­rescenţă macu­lară, forma uscată. Dar de la un timp am început să plâng la propriu, zi şi noapte. Tot timpul ochii sunt mereu umezi, afară sau în casă, se for­mează şi câte o lacrimă ce curge pe obraz. Oftal­mologul mi-a prescris picături Sys­tane, am mai folosit şi unguent Ka­namicină sulfat 1%. Nicio îm­bu­nătăţire... Dacă cineva cunoaşte vreun leac, aduc mii de mulţumiri. Cu dragoste,Dragii mei, vă citesc de când aţi apărut şi pentru asta vă mulţumesc! În urma investigaţiilor, având dureri la călcâiul drept, mi s-a pus diagnosticul: exostoze la nivelul tuberozităţii poster calcaneum bilateral (ciocuri în călcâie). Vă rog să-mi spuneţi cum aş putea scăpa de aceste du­reri, în afară de undele de şoc mecanice (ESWT).Mulţumiri anticipate,Sufăr de doi ani de o cumplită infecţie. Am fost internată şi la Spitalul Colentina, şi la Spitalul Fun­deni, însă am ieşit fără un diagnostic precis, doar cu bănuiala că ar fi Salmonela. Mi-am făcut anali­zele şi la Institutul Cantacuzino, dar nu mi s-a pre­scris niciun antibiotic, până ce nu-mi iese mi­crobul pe lamă. Am consultat peste 25 de medici. Recu­nosc infecţia, dar nu-i dau de capăt. Am urmă­toarele simptome: temperatură 37,2°C-37,3°C, mă moleşesc imediat după eliminarea fecalelor (în două culori) şi-mi creşte tem­peratura, am o stare de obo­seală ca-n astenie. Nu pot mânca decât re­gim fără gră­simi, ca să nu-mi crească tem­peratura şi ca să nu mă ba­lonez. Mereu iau enzime după masă. Vă rog din suflet, dacă există cineva care s-a vindecat de o boală ase­mă­nătoare, să mă ajute în nu­mele omeniei. Cu recu­noş­tinţă şi mii de mulţu­miri,