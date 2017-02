Domnule Victor, căutând cu totul altceva online, am dat de întrebarea dumneavoastră şi doresc să vă răspund. În urmă cu 4 ani, creatinina mea a început să crească. La recomandarea medicului am ţinut un regim alimentar, dar în zadar, creatinina tot creştea. Scria cineva în revistă că a izbutit să-şi coboare creatinina cu un tratament naturist şi un regim alimentar pe care îl primise de la un cabinet din Bucureşti. Având încredere în "Formula AS", am apelat la acest cabinet şi, într-adevăr, tratamentul a dat rezultat şi la mine, uimitor de bine. De la o creatinină de 4,5 mg, care tot creştea, a dat înapoi la 3,5 din prima lună, iar acum sunt foarte bine, am creatinina 1,5 mg. Doamna terapeut şi nutriţionist care m-a tratat are tel.0766/48.82.02, şi se numeşte Elena Spânu. Încercaţi să staţi de vorbă cu ea, şi poate aveţi şi dvs. norocul meu să scăpaţi de dia­liză. Este un specialist adevărat, care cu mult calm şi deter­minare îşi face munca incredibil.Vă doresc tuturor sănătate! Folosesc prilejul să mulţumesc întregului colectiv din această redacţie pentru tot ce face pentru a putea să ne fie de ajutor.Cu drag şi respect,Exact la aceeaşi vârstă i s-a pus diagnosticul de celiachie şi fiicei mele, Oana, care acum are 14 ani, nu mai ţine nici un regim, se dezvoltă normal şi este perfect sănătoasă, dar tot timpul, până la 4 ani, regimul a fost de o severitate de neînchipuit. Fetiţa a fost tratată la un spital din Bucureşti. Nu cred să se cunoască tratamente naturiste. Vindecarea nu vine decât în urma regimului sever pe durată de ani, cu răbdare de fier. În privinţa giardiei, ele uneori evoluează în paralel, aşa a început şi la fetiţa mea, dar numai biopsia intestinală dă diagnosticul exact.Primul sfat pe care vi-l dau este să adoptaţi o alimentaţie macrobiotică (Dr. Oshava, larg popularizată în "Formula AS"), bazată exclusiv pe cereale. Ţineţi o cură de o lună şi starea dvs. se va ameliora. Ulterior, adoptaţi pe toată durata verii un regim exclusiv de legume şi fructe crude (salate), dublat de o cură de sucuri de legume noi (morcovi, ţelină, pă­trun­jel, sfeclă). În boala dvs. este esenţial ca sângele să se cureţe şi să circule normal. În plus, beţi alternativ ceai de coada-şoricelului şi ceai de frunze de vâsc, câte două căni pe zi, dimineaţa şi seara, înghiţitură cu înghiţitură. Vara, vă recomand să folosiţi coada-şoricelului proaspătă. Florile (1 lin­guriţă) se pun într-o cană de apă rece şi se lasă să stea cam 15 minute. Se strecoară şi se bea ceaiul ca atare. Vâscul se foloseşte şi el prin mace­rarea în apă rece (1 linguriţă de plantă la 1 cană de apă), se lasă să stea peste noapte, a doua zi se încălzeşte uşor şi se bea. An­gina pectorală nu se poate vindeca fără un regim alimentar de sprijin. Renunţaţi total la carne, gră­simi, zahăr, făină, dulciuri şi oţet. Pe durata a 6 luni, eu m-am vindecat de o angină pectorală care mă termina. Vă doresc sănătate.Într-un număr mai vechi al revistei "Formula AS" s-a publicat reţeta vinului pentru inimă. Fiind­că bănuiesc că exemplarul respectiv vă lipseşte, vă comunic reţeta: 10 tulpini proas­­pete de pătrunjel cu frun­ze bo­gate se pun într-un litru de vin natural, la care se adau­gă şi 2 linguriţe de oţet. Se fier­be 10 minute la foc mic. Se tra­ge vasul deoparte şi se lasă să se răcească. Când lichidul de­vine călduţ, se încorporează în el 300 g miere de albine şi se amestecă bine. Se strecoară com­poziţia, după care se toar­nă într-o sticlă clătită în prea­labil cu alcool rafinat. Sticla se astupă bine cu capac. Din această compoziţie se iau 2-3 linguri de vin pe zi.Pentru angină pectorală se folosesc frunze şi flori de păducel (Crataegus mono­gy­na) şi frunze de roiniţă (Me­lissa offici­nalis L.). Se ames­tecă în părţi egale cele 2 plante. Din o linguriţă de amestec la o cană cu apă se face o infuzie ţinută 10 minute. Se bea câte o cană di­mineaţa şi una seara; sau frunze şi flori de păducel, din care se face o infuzie cu o lingură de frunze şi flori la o cană cu apă. Întreaga cantitate de infuzie se va bea fie în timpul crizei, fie în cursul unei zile în scopul prevenirii unei noi crize. Un alt remediu: tinctură din 20 g de frunze şi flori de păducel care se ma­cerează timp de 10 zile în 100 ml alcool de 60-70 de grade. În timpul crizei se vor lua 15-20 pi­că­turi, sau preventiv de 3 ori pe zi câte 15 pică­turi.Vă recomand să beţi constant ceai de coada-şoricelului, iar în momentul crizei, să băgaţi mâi­nile în apă fierbinte, apoi puneţi un săculeţ cu sare fierbinte pe piept. Pe mine acest tratament mă ajută.Din scrisoarea adresată redacţiei nu reiese dacă printre tratamentele care v-au fost prescrise a exis­tat şi unul contra candidozei, boala de care cred eu că suferiţi. Drept urmare, vă recomand un tratament şi un regim, care vă pot fi de folos.1. Tratament medicamentos:* Probiotice, se iau 2 tablete pe zi, timp de 2 luni de zile.* Macmiror Complex (capsule moi, vaginale, dacă există mâncărimi şi în acest loc).* Canesten (Clotrimazol) unguent pentru zona anală şi vulvară.* Bicarbonat de sodiu (o linguriţă la 100 ml apă caldă), cu care vă umec­taţi tot corpul, cu ajutorul unui tampon din vată, o dată pe zi, câteva zile, până cedează mâncărimile.* Ori de câte ori luaţi antibiotic, să nu uitaţi să luaţi şi Nistatin/Diflucan.2. Regim alimentarCandida se hrăneşte foarte bine cu lapte şi dulciuri. Prin urmare, renunţaţi total la lactate (lapte dulce şi brân­ze­turi). Este admis laptele bătut, preparat în casă, din lapte de vacă, nu pasteu­rizat! Nu iaurturi din comerţ!De asemenea, va fi scos din ali­men­taţie orice aliment dulce, mai ales cele concentrate. Ciupercile trebuie şi ele ignorate un timp. După o perioadă de aproximativ 2 luni, candida va dispărea. Probio­ti­cul se mai poate administra 1 tabletă pe zi, cu anu­mite pauze (vă mai poate ajuta cu sfaturi şi medicul sau farmacistul). Aşa veţi rezolva şi problema dia­betului (prin reducerea zahărului).Am trecut şi eu prin astfel de pro­bleme şi, fără ajutorul medicilor, am reuşit să scap de povară, exact cu ce am scris mai sus.Vă doresc multă sănătate.Pentru suferinţa pe care o aveţi şi care nu a cedat la tratamentul medica­mentos folosiţi genera­to­rul TORSER. Despre acest dis­pozitiv găsiţi articole în revista "Formula AS" şi Asul verde. Veţi mai găsi în aceste reviste nu­merele de telefon unde se poate face comandă şi mărturiile utiliza­torilor. Eu vă recomand cu toată sinceritatea acest dispozitiv. Este minunat, este de mare ajutor şi utilizat pe scară largă. În familia mea avem 5 Torsere, şi folosin­du-le, scăpăm de dureri şi su­fe­rinţe.Dispozitivul Torser solicitat la comandă prin telefon este însoţit de o carte, cu instrucţiuni de folosinţă.Stimaţi ziarişti de la "Formula AS", sunteţi foarte competenţi. Vă mulţumesc şi vă iubesc! Cu respect."Muştele" din câmpul vizual mi-au apărut şi mie, la ochiul drept. M-am adresat unui oftalmolog care mi-a pus diagnosticul de cataractă incipientă şi mi-a prescris un tra­tament cu Vitreoxigen. Sunt ta­blete efervescente. Un tub conţine 20 de tablete. Pe parcursul a 3-4 luni, se ia câte o tabletă pe zi, câte 10 zile din lună. Se găseşte în farmacii. Eu am luat 2 tuburi pe parcursul a 4 luni şi mi-au dispărut problemele cu ochiul.Vă doresc sănătate!În urmă cu 20 de ani, m-am confruntat şi eu cu această boală. Deşi am mers la nenumăraţi medici, şi după internări în spitale, biopsii etc., tot nu m-am vindecat. Întâmplarea a făcut ca fiind internată şi făcându-mi-se diverse scheme de tratament, inclu­siv cu cortizon injectabil, să încerc să pun o com­presă locală cu hidrocortizon fiolă, peste care am pus o folie de plastic. După câteva ore, am observat ca porţiunea nu mai era vânătă la culoare, ci roz. După externare, am rugat o asistentă să-mi facă o injecţie locală. Am urmărit evoluţia. După circa două săptămâni, partea care a fost injectată s-a de­co­lorat, revenind la culoarea normală. De atunci, am făcut de 2 ori pe săptămână injecţii locale (câte 4-5 înţepături, în jurul plăgii, nu suportam mai mul­te, erau foarte dureroase) până când s-au vindecat toate plăgile. Vreau să precizez că porţiunile care au fost afectate, deşi s-au vindecat, au rămas uşor vizibile.Mulţumesc pe această cale întregului colectiv al minunatei reviste "Formula AS", cât şi a celor­lalte publicaţii deosebit de utile editate sub egida ei, care vin în sprijinul celor care doresc să-şi reca­pete sănătatea şi bucuria de a trăi.