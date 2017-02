Dimineaţa, ve­deam cum guguştiucul-soţ se ducea în grădină şi adu­cea de mâncare în cioc pentru soaţa lui, care-şi clocea ouăle. Cu­rând, au ieşit puişorii. Amândoi părinţii ve­neau pe rând şi le dă­deau de mâncare, cărându-le vier­­mi­şori şi musculiţe în ciocu­rile deschise larg. Într-o zi, o pi­sică flămândă s-a căţărat pe tul­pina pomului şi a ră­pit un pui. A căzut şi al doilea în grădină. M-am dus iute şi l-am luat. Cu toate că cei doi părinţi zburau în ju­rul părului, scoţând ţipete dis­perate, eu nu puteam să le pun odrasla la loc, pentru că hoaţa de pisică l-ar fi mâncat. L-am luat în casă. Era mic, cu puţin puf pe el, şi atât de fragil, că nici nu se putea ţine pe picioare. L-am aşe­zat într-o cutie aşter­nută cu lână şi l-am învelit. I-am că­utat viermişori în gră­dină, i-am dat apă cu o pipetă. Mă învăţasem: când începea să-şi deschidă cioculeţul, ştiam că cere mâncare şi-l ospătam. Când a crescut mai mare, îi dă­deam bucăţele de carne, pâine înmuiată, salată şi viermişori. Mân­ca bucuros şi se ui­ta la mine cu ochi rotunzi. Mă trans­formasem în mama lui. Din col­ţul său, pornea tacticos la plim­bare pe masă sau prin bucătărie, inspectând curios peste tot. Cum in­tram du­pă el, în­ce­pea să gân­gu­rească, che­mân­du-mă. Îl luam în braţe, îl mângâiam, ba îi mai şi cân­tam câ­teodată. Nici n-am băgat de seamă când a cres­­cut. Se fă­cuse mare, i se for­­­maseră penele, zbura de pe masă pe scaun sau prin veranda cu geamuri de sticlă a casei. Cel mai mult îi plăcea însă să stea pe umărul meu. Stă­­tea cuminte, agăţat cu gheruţele în hainele mele şi ne plimbam amândoi. Când se vedea în oglin­dă, gân­gu­rea de parcă aştepta un răs­puns: "E cineva acolo sau sunt tot eu?". Adeseori, îl aşe­zam pe canapea, lângă mi­ne, lă­sând fereastra des­chisă larg. Nu-l atră­gea în­să uni­versul de-afară. Stă­tea liniştit lângă mine, vor­­bindu-mi pe limba lui. Era mare de-acum şi mă gân­­deam să-i redau libertatea, dar el nu voia să se dez­li­­pească deloc. Iubire mare, ce mai! Atunci, m-am ho­tă­rât să-l scot afară, în curte. Cu el pe umăr, dădeam ocol gră­dinii, plim­bându-ne printre stra­turile de flori. Zbu­rau gu­guş­tiuci pe lângă noi, dar lui puţin îi păsa. În­tr-o zi, l-am aşezat pe creanga unui copac şi-am ple­cat, dar când am ajuns în casă, el îmi ţinea deja lo­cul pe ca­napea. Intrase înaintea mea, pe fe­reas­tră. Atunci am început să-i dau mâncarea în curte, în speranţa că se va împrieteni cu alţi gu­guş­tiuci. Ciu­gulea, dar venea tot în casă. Stătea cuminte pe ra­­ma fe­res­trei, uitându-se la curtea plină de flori. Vă­zând cum stă pe umărul meu, copiii din vecini erau pur şi simplu înnebuniţi. "Daţi-ni-l şi nouă, doam­­nă, mă­car puţin!" L-am pus pe umărul unuia dintre ei, dar puiul a zburat iar la mine.În cele din urmă, m-am ho­tărât să stau cu el mai multă vreme în curte şi mi-am scos afară şez­lon­­gul. Am pus puiul la picioa­rele mele şi-i arun­cam mân­carea cât mai departe, acolo un­de se aflau şi alţi gu­guştiuci. Încet-încet, au venit şi ei să mă­nânce. Pu­iul s-a înfoiat la în­ceput şi a pornit să se certe cu ei, dar, du­pă câteva zile, rela­ţiile s-au dezgheţat şi mân­cau îm­pre­ună. Mi-am zis în minte: "S-au împrietenit, va pleca de-acuma cu ei!", dar exact în clipa aceea, ca să-mi arate că nu mă trădează el cu una, cu două, mi s-a aşe­zat drept pe cap. Văzând că nu există ieşire, m-am de­cis să fiu mai severă.Noaptea îl aşezam într-o co­li­vie, iar ziua îi dădeam drumul afară, închizând fe­res­­trele ca să nu mai poa­tă intra. Câteva zile s-a zbă­tut bietul pui să gă­seas­că pe undeva vreo deschizătură, dar apoi, vă­zân­du-se singur, s-a împrietenit cu alţi gu­guş­tiuci. Zbura cu ei, dar când vedea fereastra des­chi­să, iar intra. Dar asta până într-o zi, când puiul n-a mai pă­truns înă­untru, mul­ţumindu-se doar să-mi bată, în tre­cere, cu ciocul în geam. A ve­nit o dată, de două ori, pe ur­mă a plecat. În fe­lul lui, îmi spu­sese la re­ve­de­re. "Adio, pu­iul meu drag, trăieşte-ţi viaţa în lumea ta!"